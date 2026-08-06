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Деликатно равновесие в Рим! Има прогрес в преговорите между Ливан и Израел

Деликатно равновесие в Рим! Има прогрес в преговорите между Ливан и Израел

6 Август, 2026 09:22 611 1

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По-рано Армията за отбрана на Израел съобщи, че нанася удари по Ливан, тъй като групировката "Хизбула" е нарушила примирието

Деликатно равновесие в Рим! Има прогрес в преговорите между Ливан и Израел - 1
Axios Axios

Делегациите на Ливан и Израел, с посредничеството на САЩ, постигнаха напредък в преговорите в Рим на 5 август, съобщи в социалната мрежа Х журналистът от портала Axios Барак Равид.

Той цитира източник от Държавния департамент.

Според него преговорите бяха посветени на редица политически и военни въпроси и бяха много продуктивни.

"Екипите на експертно ниво постигнаха напредък в определянето на ключови детайли за прилагането на тристранното рамково споразумение", написа журналистът.

Преговорите ще продължат сутринта на 6 август, заяви събеседникът на Равид.

В сряда срещата приключи по-рано от планираното на фона на някои събития, добави той, без да разкрива подробности.

По-рано Армията за отбрана на Израел съобщи, че нанася удари по Ливан, тъй като групировката "Хизбула" е нарушила примирието.

Двама израелски войници бяха убити вчера при боеве в Южен Ливан, където Израел се сражава срещу проиранската въоръжена групировка “Хизбула”, обяви тази сутрин израелската армия, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Армията идентифицира убитите като 34-годишния майор Харел Биренщок и 33-годишния гл. сержант Тамир Вакнин от 2855-ти батальон.

Двамата военни са първите израелски жертви в Южен Ливан от 28 юни насам, отбелязва АФП.


Израел
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  • 1 въпрос

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