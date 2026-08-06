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Всяка година у нас горят гори колкото почти половината от Природен парк „Витоша“

Всяка година у нас горят гори колкото почти половината от Природен парк „Витоша“

6 Август, 2026 09:11 643 14

  • пожари-
  • гори-
  • летателна техника

Най-често горят горите в областите Хасково, Ямбол, Бургас и Стара Загора, сочи анализ на WWF

Всяка година у нас горят гори колкото почти половината от Природен парк „Витоша“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По данни на Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS) през последните 16 години (2010-2025 г.) пожари горят средно в около 12 000 хектара български гори (120 000 декара). Това е територия с размер около половината от територията на Природен парк „Витоша“. Особено тревожно е, че последните две години опожарените площи са повече: близо 450 000 декара през 2024 г. и близо 330 000 декара през 2025 г.

Най-застрашени у нас са горските масиви в Югоизточна и Югозападна България − областите Хасково, Ямбол, Бургас, Стара Загора и Благоевград, Кюстендил и Софийска област. В Северозападна България (областите Видин и Монтана) и в централните части на Северна България (област Ловеч) пожарите са по-редки, но в някои случаи достигат по-големи размери. Това сочи официалната статистика на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и EFFIS за периода 2010-2025 г., обобщена в доклад на WWF България.

Притеснителното в тази статистика е тенденцията през последните три десетилетия – за удължаване на пожароопасния сезон в посока целогодишен риск от пожари, както и за рязък ръст и в броя пожари, и в размера на засегнатите площи – въпреки взетите от държавата мерки и подобрената нормативна рамка. Данните в EFFIS сочат ръст от повече от 2.5 пъти в размера на опожарените горски площи в периода 2022-2025 г. спрямо периода 2006-2021 г.

Основна причина за притеснителната тенденция е изменението на климата, което води до продължителни засушавания и горещини, както и това, че държавата не реагира достатъчно бързо на растящите рискове. Проблемен е и моделът на финансиране, който разчита разходите за превенция и реакция да бъдат поети от собствениците или управляващите горските територии, а техните приходи зависят основно от това до каква степен успеят да реализират продукцията от дърводобив.

Военните вертолети и Механизмът за гражданска защита на ЕС не са достатъчни при пожари в труднодостъпни терени

Тревожно е, че 10% от възникналите пожари са върхови, тоест, засягат короните на дърветата. Върховите пожари са най-опустошителни – разпространяват се много по-бързо, защото огънят преминава от корона на корона, убиват голяма част или всички дървета и са изключително трудни за потушаване, докато метеорологичните условия не се подобрят. Обикновено възникват в труднодостъпни терени, където не може да достигне наземна техника.

„Бързата реакция със специализирана авиационна техника в рамките на първите часове на един върхов пожар е ключова за овладяването му. Такава бързина при настоящите регламенти и практики трудно може да се постигне с военните хеликоптери и самолета, които България използва. И е невъзможно чрез Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, чието задействане отнема дни. Затова е важно България да пристъпи към закупуване на специализирана техника, която да бъде на разположение на Министерството на вътрешните работи, директно отговорно за бърза реакцията при пожари. Това е мярка, която българската държава обсъжда и отлага вече над десетилетие, въпреки растящите рискове и възможностите за европейско финансиране.“ Това каза Костадин Вълчев, инженер лесовъд и старши експерт „Гори“ във WWF.

Доставката на летателна техника отнема средно 4-5 години след поръчката ѝ. Затова междувременно едно добро решение за България е поръчването на такава на лизинг. Друго предимство на това решение е, че техниката на лизинг идва с обучен екипаж и ангажимент за обучението на местни авиационни екипи, напомнят от природозащитната организация.

Над 1000 души на ден се включват в подписката на WWF за специализирана летателна техника

Всеки гражданин, който иска да помогне за разрешаването на проблема с горските пожари, може да подпише петицията за закупуване на специализирана летателна техника, която WWF ще внесе в отговорните институции тази година, както и да дари средства за екипиране на доброволните формирования към общините и за ветеринарите, които се грижат за пострадали в пожари диви животни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 който пали гора

    4 0 Отговор
    трябва да бъде заравян на място за да наторява новите фиданки

    09:13 06.08.2026

  • 2 Стенли

    0 0 Отговор
    Така е 90 % от пожарите да умишлени , но също така има толкова роми , които вземат помощи , може поне една седмица в месеца да се хванат да засаждат дървета

    09:21 06.08.2026

  • 3 Родина

    4 0 Отговор
    Забраниха пашата в планините , сега ревът.
    То и животните избиха . Некадърници !

    09:22 06.08.2026

  • 4 раз

    3 1 Отговор
    От времето на Костов, България е съвсем изгоряла.

    Коментиран от #7

    09:22 06.08.2026

  • 5 Квадрат 13

    3 0 Отговор
    Ми пак става дума за финикийски знаци. Дървения материал се цени. И въобще няма дървена мафия. Така да знаете.

    Коментиран от #6

    09:26 06.08.2026

  • 6 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Квадрат 13":

    А и да не забравяме и за разчистване на нови площи за слънчеви панели

    09:30 06.08.2026

  • 7 Затова

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "раз":

    ли днес има повече гори отколкото през 1989? Проверете този неудобен факт вместо да спорите автоматично

    09:35 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 нормално е . у нас горите са както е

    0 0 Отговор
    канада . с лопата да ги ринеш . пълно е с села градчета и гори . бързо се множат . пазят ги като златни . то на теория ако изгаря половин витоша - а тя е много малка планина за около година . значи за 190 години е изгоряла 2 българия и половина . пожара е опасен когато е в жилищни райони . толкова много жилища, къщи . бараки селскостопански сгради горят на година . загиват изгорени хора . складове с опасни неща, ами струват повече от 100 кубика дърва . затова и пренасочването на пожарните сили към горите е за сметка на милиони евро и десетки хора .

    09:52 06.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Пешо моториста

    1 0 Отговор
    Не само у нас горят. Всяка година яката Гърция, Италия, Испания, Португалия е обхваната от големи пожари.

    09:58 06.08.2026

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