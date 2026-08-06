Александра Фейгин за връзката си с Петър Дочев: Не знам какво да кажа!

Българският шоубизнес е напът да официализира една от най-изненадващите и горещи двойки на годината. Водещият на „Преди обед“ Петър Дочев и чаровната фигуристка Александра Фейгин са оплетени в мрежите на любовта, а искрата помежду им вече е прекалено силна, за да остане скрита от публичното внимание. Тези дни актьорът и спортистката дори бяха засечени заедно на морето, където силна химия и близост между тях са направили впечатление на всички присъстващи. Дочев бе водещ на фестивала „Бургас и морето“, а Фейгин участва в звездния каст на шоуто „Игри на волята“, което ще гледаме по NOVA през есента, пише hotarena.net.

Запитана за романтичните си отношения със симпатичния водещ, младата шампионка по фигурно пързаляне каза пред „България Днес“:

„На този етап не знам какво да кажа дали съм с Петър Дочев“, с дяволита усмивка промълви звездата, като така нито отрече плъзналите слухове нито ги потвърди стопроцентово.

Всичко между двамата започва като на филм на 2 април тази година. Тогава Фейгин гостува на Дочев в студиото на „Преди обед“, за да разкаже за представянето си на световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. Още по време на интервюто пламва любов от пръв поглед, а малко след края на предаването двамата си разменят телефонните номера и страстта бързо набира скорост. Истинското сближаване обаче идва покрай съвместния им работен ангажимент. Спортистката и актьорът се засичат на репетициите за уникалния спектакъл „Кораб в сърцето“, който по иновативен начин съчетава театралното изкуство с фигурното пързаляне. Работейки рамо до рамо в компанията на големи актьорски имена като Койна Русева, Боряна Братоева и Пеарт Докле, Петър и Александра прекарват все повече време заедно и професионалните им отношения бързо прерастват в нещо много по-дълбоко.

Новата любовна афера на водещия обаче доведе до сериозни промени в личния му живот. Заради Фейгин Петър Дочев взема решението да сложи окончателен край на продължила 8 години връзка с известната актриса Ирмена Чичикова.

Историята между Петър и Ирмена навремето започна трудно - той я ухажваше цели две години, преди тя да склони да му обърне внимание. По онова време Чичикова имаше сериозна връзка с друг известен актьор и водещ - Стефан А. Щерев от „100% будни“ по БНТ, когото в крайна сметка напусна заради тогава прохождащия в професията си Дочев. През последните години обаче между Петър и Ирмена се появиха сериозни пропуквания. Чичикова, която е със 7 години по-голяма от него и изключително успешна в киното, в последно време живее предимно в чужбина заради множество международни филмови проекти. Периодичните раздели и голямото разстояние се оказват ключов фактор за охладняването на отношенията им, а появата на Фейгин слага окончателната точка.

Въпреки раздалечаването им през май тази година, когато Дочев отпразнува своя 34-ти рожден ден, Ирмена се включи на живо в ефира на „Преди обед“ с изключително трогателен поздрав. Тя откровено заяви, че се гордее с него, обича го, винаги ще го подкрепя и че ще бъде негова, което дори разплака водещия от вълнение. И докато Чичикова говореше като жената до него, запознати издават, че по онова време той вече е бил опасно близък с младата фигуристка.

С избора си на нова спътница в живота Петър Дочев отива в другата крайност по отношение на възрастта. Докато Ирмена Чичикова бе със 7 години по-голяма от него, новата му тръпка Александра Фейгин е с цели 10 години по-млада от актьора. Тя ще празнува своя 24-ти рожден ден чак през декември, но въпреки крехката си възраст вече има солиден опит като обществена фигура. Още през 2022 г. Саша стана любимка на зрителите с участието си в риалити шоуто „Игри на волята“. Именно във формата тя завъртя любовна история с друг от участниците - Георги Янев. Връзката им продължи около две години, преди пътищата им да се разделят. Към днешна дата Георги вече е щастливо обвързан с миската Весела Тенева, а Алекс Фейгин, изглежда, е открила пълното щастие и новата си голяма любов в лицето на чаровния телевизионен водещ.