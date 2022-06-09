12.00 Тенис, турнир в Хертогенборш МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
15.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман, тренировка Евроспорт 2
16.00 Колоездене: "Дофине Либере", пети етап Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, "Балкан" - "Рилски спортист" МАХ Спорт 2
20.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман, квалификация Евроспорт 1
21.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Рим МАХ Спорт 3
21.45 Гибралтар - България БНТ 1, БНТ 3
21.45 Швейцария - Испания Диема спорт 3
21.45 Швеция - Сърбия Диема спорт
21.45 С. Македония - Грузия Нова спорт
21.45 Португалия - Чехия Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, първи ден Евроспорт 2
22.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман, тренировка Евроспорт 1
23.30 Волейбол, Сърбия - Франция (мъже) МАХ Спорт 3
02.30 Волейбол, Полша - Италия (мъже) МАХ Спорт 3
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
9 Юни, 2022 07:00 2651
Спортът по ТВ в четвъртък (9 юни)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 Тенис, турнир в Хертогенборш МАХ Спорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дедо Герчо
07:06 09.06.2022