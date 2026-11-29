Паоло Ваноли ще продължи да води Фиорентина, въпреки поражението от Удинезе в неделя.

Според информация на „Тутомеркатоуеб“ позицията на наставника отново е под наблюдение, но клубът засега няма да предприема треньорска рокада.

Ключова роля за решението има спортният директор Фабио Паратичи, който продължава да подкрепя Ваноли.

Той е демонстрирал позицията си и преди двубоя с Удинезе и не смята да променя курса си след поредния неуспех. Фиорентина загуби и от Монца през миналата седмица, а сега отново се намира в зоната на изпадащите.

Въпреки това ръководството е готово да даде на треньора необходимата подкрепа, за да стабилизира представянето на отбора.