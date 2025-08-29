7-мият кръг в Първа лига стартира днес - ПРОГРАМА

Първа лига - 7 кръг:
29 август - петък, 17:30 ч.
Монтана - Добруджа Добрич
29 август - петък, 19:45 ч.
Ботев Враца - Черно море Варна
29 август - петък, 22:00 ч.
Септември София - Локомотив София
30 август - събота, 19:00 ч.
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
30 август - събота, 21:15 ч.
Славия - ЦСКА
31 август - неделя, 17:00 ч.
Арда Кърджали - Берое Стара Загора
31 август - неделя, 19:15 ч.
Левски - ЦСКА 1948
31 август - неделя, 21:30 ч.
Лудогорец Разград - Ботев Пловдив
