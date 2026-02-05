Ендрик изведе Лион до 11-та поредна победа и класиране на четвъртфинал за Купата на Франция

Лион продължава впечатляващата си победна серия, след като снощи надделя над Лавал с 2:0 в напрегнат сблъсък от осминафиналите на Купата на Франция. "Хлапетата" демонстрираха характер и воля, като се поздравиха с 11-та поредна победа във всички надпревари.

Двубоят на "Групама Стейдиъм" дълго време се развиваше без попадения, но в 80-ата минута младата звезда Ендрик отново блесна. След прецизно подаване от Павел Сулц, талантливият нападател хладнокръвно прати топката в мрежата и изведе домакините напред.

В добавеното време Афонсо Даниел сложи точка на спора, след като с премерен удар в долния десен ъгъл оформи крайното 2:0.

С този успех Лион си осигури място сред най-добрите осем в турнира и продължава да мечтае за трофея.