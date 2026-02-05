Новини
ПАОК удари Панатинайкос в Атина и направи решителна крачка към финала за Купата на Гърция

5 Февруари, 2026 07:46 1 180 0

Кирил Десподов остана на резервната скамейка през цялата среща

ПАОК удари Панатинайкос в Атина и направи решителна крачка към финала за Купата на Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ПАОК излезе победител в първия полуфинален двубой срещу Панатинайкос, след като надделя с минималното 1:0 като гост на стадион „Апостолос Николаидис“. Така солунският тим си осигури ценен аванс преди реванша, който ще се проведе на 11 февруари на митичния „Тумба“.

Капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов остана на резервната скамейка през цялата среща и не се появи в игра.

Двата отбора демонстрираха изключителна тактическа дисциплина и предпазливост, като головите положения бяха истинска рядкост. Въпреки това, гостите от Солун показаха повече настойчивост и заслужено стигнаха до успеха.

В 67-ата минута ПАОК получи право да изпълни дузпа, а Йоргос Якумакис хладнокръвно реализира единственото попадение в мача.

С този успех „черно-белите“ взеха психологическо предимство преди решителния втори сблъсък, който ще определи кой ще се бори за трофея в турнира за Купата на Гърция.


