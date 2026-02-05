Марица приключи участието си в Шампионската лига след инфарктен двубой в Париж

Волейболният тим на Марица (Пловдив), гордостта на българския женски волейбол, сложи край на европейската си приказка в Шампионската лига след изключително оспорван и напрегнат сблъсък във френската столица.

В последния си мач от груповата фаза момичетата на Ахметджан Ершимшек се изправиха срещу домакините от Левалоа Пари Сен Клу, но въпреки героичната си игра и аванс от 2:1 гейма, отстъпиха с 2:3 (24:26, 25:22, 25:17, 22:25, 10:15). Сърцатата битка в зала „Пиер дьо Кубертен“ предложи истинска драма на феновете, като пловдивчанки демонстрираха характер и воля, но в решителните моменти късметът не бе на тяхна страна.

Така Марица приключва участието си в Група Е на последната, четвърта позиция, с актив от една победа, пет поражения и общо пет точки. Френският Левалоа, от своя страна, си осигури третото място в групата с три успеха, три загуби и шест точки, което им гарантира продължаване на европейската сцена – този път във втория по престиж турнир – Купата на CEV. В следващата фаза парижанките ще се изправят срещу турския гранд Галатасарай ХДИ Сигорта (Истанбул) в четвъртфинален сблъсък.