Netflix показа първия плакат на анимационния сериал „Stranger Things: Tales from '85“

Стрийминг услугата Netflix публикува първия плакат за анимационния сериал „Stranger Things: Tales from '85“. Потребителите веднага забелязаха нов герой, който не е представен в оригиналния сериал.

Плановете на Netflix за създаване на анимационен сериал, базиран на вселената на „Stranger Things“, бяха обявени през ноември 2025 г. Действието на сериала се развива в Хокинс през зимата на 1985 г., между събитията от втория и третия сезон. Според Netflix, в новия сериал героите ще трябва да се борят с нови чудовища и да разрешат паранормална мистерия, която отново тероризира града им.

Ерик Роблес е шоурънър и изпълнителен продуцент на проекта, а създателите на оригиналния сериал, братята Мат и Рос Дъфър, както и Хилари Ливит, Шон Леви и Дан Коен, се присъединяват към екипа.

Героите ще бъдат озвучени от Бруклин Дейви Норстед (Eleven), Джоли Хоанг-Рапапорт (Max), Лука Диас (Mike), А/Елиша Уилямс (Lucas), Бракстън Куини (Dustin), Бен Плесала (Will) и Брет Гипсън (Hopper). Сред гост-актьорите, озвучаващи героите, са още Одеса Езион, Джанейн Гарофало и Лу Даймънд Филипс.

„Уловихме магията на Хокинс по нов начин“, отбеляза шоурънърът Ерик Роблес. Премиерата на анимационния сериал е планирана за 2026 г., а първият тийзър трейлър бе пуснат на 2 февруари.

Последният епизод от последния, пети сезон на „Stranger Things“ се излъчи на 31 декември 2025 г. Сериалът се превърна в най-популярния в историята на Netflix. Събитията се развиват в измисления град Хокинс през 80-те години на миналия век. Главните герои са ученици от гимназията, един от които, Уил Байърс (Ноа Шнап), се озовава в така наречения Обърнат свят, дом на чудовищата, известни като Демогоргони. Докато се опитват да спасят приятеля си, учениците срещат момиче със свръхестествени сили, известно като Елевън. Скоро става ясно, че Демогоргоните не са толкова ужасяващи, колкото друго чудовище, дебнещо в Обърнатия свят - Векна.