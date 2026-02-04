Кой е издирваният Ивайло Калушев - собственикът на хижата в Петрохан?

Собственикът на хижата на ужасите Ивайло Калушев, който в момента е издирван от полицията, е развивал бизнес дейност в Мексико повече от десетилетие, установи проверка на екипа ни. Основните му фирми и проекти са концентрирани в сферата на екстремното пещерно гмуркане и подводните изследвания в региона на полуостров Юкатан. Българинът е бил още мореплавател, филмов продуцент и инструктор по бойни спортове.
Калушев е бил с двама от убитите още през 2015 г. в Мексико, показва снимков архив на една от компаниите му за подводно гмуркане. През 2019 г. българинът признава, че през школа за приключения, която създава в България са минали три поколения деца.
"Публични данни показват, че издирваният от полицията Ивайло Калушев повече от десетилетие развива бизнес в Мексико. В периода 2010 - 2023 г. ръководи проекти в сферата на екстремното пещерно гмуркане и подводните изследвания в региона на полуостров Юкатан", съобщава БНТ.
Името на Калушев там се свързва с четири организации. През 2013 г. екипът около българина се занимава с мащабни подводни изследвания и картиране като един от проектите получава голямо финансиране от държавата.
Малко след това през 2015 г. българинът се появява с ново амплоа. Този път като продуцент на филмова кампания. Част от експедициите са заснети и излизат под формата на документален филм, който е озаглавен "Неизследваното". В него участват още двама българи. С помощта на фондация Калушев успява да закупи база за изследвания и компресорна станция в Мексико. Там създава и школа за подводно гмуркане. В архивите ѝ от 2015 г. фигурират снимки с българина. На кадрите се виждат още двама наши сънародници , чиито имена съвпадат с тези на две от жертвите в хижа "Петрохан". Това са Ивайло Иванов и Пламен Статев. От снимковия материал става ясно, че тримата са се гмуркали в труднодостъпни пещери.
Опитът на Калушев се пренася от Мексико в България под формата на Школа за приключения "Роук". През 2019 г. той представя проекта си в интервю за БНР, заявявайки, тогава, че приключението и планината могат да дадат сила на слабите, интровертните и тормозените деца в училище.
Ивайло Калушев ("Хоризонт до обед'', БНР, 2019 г.): "Ние имаме огромен опит с работата с деца. При нас минаха три поколения деца. Има един цял свят, за чието съществуване тези деца изобщо не знаят нищо. Това е светът на игрите, на спортовете, на планината, всичко се капсулира в училище и това се забелязва по много плашещ начин. самите деца са доста "угаснали".
Оказва се, че назад във времето рейндържската организация около Калушев е била подпомагана от кмета на София Васил Терзиев. Терзиев заяви във фейсбук, че познава лично Иво, Дечо, и Пламен. Кметът е дарявал пари за електрически мотори в борбата срещу бракониерите. Терзиев описва тримата мъже като едни от най-добрите пещерни водолази в света - скромно живеещи, избрали да водят битка с брутален враг. Според кмета убитите помагали на гранична полиция в борбата срещу нелегалните мигранти и се борили срещу горската мафия.
1 Бабка
Коментиран от #14, #34
22:03 04.02.2026
3 казват
Коментиран от #39
22:04 04.02.2026
5 гост
Коментиран от #7
22:09 04.02.2026
6 Спецназ
КАКВО оттам е доставял е въпроса,
а не да ли бил добър с малчуганите!
Коментиран от #52, #56
22:11 04.02.2026
7 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "гост":Кмета е пиеница, та еша си няма. Едва ли е замесен.
22:12 04.02.2026
8 Хмм
22:14 04.02.2026
9 А МОЖЕ БИ
До коментар #2 от "Види ми се":Е бил добър човек не е издържал завалията на техният разврат и пошлост. Някой го е излагъл бай ти ФИДОС и щерката продали му вилата за 5000 лева и той се съгласил да слугува на некои си. Алчност. А МОЖЕ БИ ТЕЗИ ПАРИ СА ЗА НАЕМА НА МЕСЕЦ. НИЩО НЯМА ДА РАЗБЕРЕМ. ЩЕ СИ ОТИДЕ БЕЗ ПРОШКА НЯКОЯ КОКОШКА ПАК .
Коментиран от #48
22:14 04.02.2026
10 Яшар
До коментар #2 от "Види ми се":Тц Не е от наште семити ние сме египтяни ,наследници на фарафоните ...види ми се да е ро.мля.мини тепичен гражданин ..копнр или помчор май
Коментиран от #122
22:14 04.02.2026
11 Дзак
Коментиран от #94
22:14 04.02.2026
12 Сега последно
Коментиран от #23, #66
22:15 04.02.2026
13 какво правим
Коментиран от #55
22:15 04.02.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Бабка":Всички тия които са били в тая хижа са били пълни комплексари, тормози ли са туристи, билкари, габари, боровинкари и други ,които са се си позволява ли да ги безпокоят във "владението" им.... Интересно съдията, който е регистрирал това НПО-с името национална агенция за контрол на защитените територии, дава ли си сметка каква глупост е извършил, А и дали ще понесе някаква отговорност.... Кой е финансирал това сдружение и как КОС към МВР има разрешил да разполага с такова количество оръжие..... Би ли се борили с дървена мафия и други подобни глупости, а не са ли чу ли че така наречената дървена мафия редовно бие и горските стражари..... Бил съм там на студентски празник, преди много години, беше хубава хижа имаше добра скиорна, но нямаше добра писта, въпреки че имаше влек.... Не ме интересува той я от заглавието и другите какви са били.... За мен са били комплексари, би ли са на добра финансова хранилка, би ли са едни ергени нещастници.... Дали са били гейове или педофили не знам..... Но има много да се разследва, но се съмнявам в това, след няколко дни в случая ще бъде забравен и потулен....
Коментиран от #36, #110
22:15 04.02.2026
15 Уса
Коментиран от #85, #132
22:16 04.02.2026
16 Сила
Коментиран от #17, #19, #98, #99, #100, #101, #102, #103, #104
22:16 04.02.2026
17 нещо
До коментар #16 от "Сила":намирисва!
22:19 04.02.2026
18 Не мо го пипнеш
22:20 04.02.2026
19 Хмм
До коментар #16 от "Сила":обучавали са ги в бойни изкуства, за да са силни, щото са ги тормозели в училище
Коментиран от #58
22:20 04.02.2026
20 Замислен
Коментиран от #22, #43
22:21 04.02.2026
21 Ддд
В момента престъпниците от ПП-ДБ явно са на принципа на крадците.
"Крадеца вика дръжте крадеца", а едни тълпи от наивници им вярват!
22:23 04.02.2026
22 третият
До коментар #20 от "Замислен":е агент на кгб под прикрите
22:23 04.02.2026
23 май май два пъти
До коментар #12 от "Сега последно":и преди и след
22:24 04.02.2026
24 Гробар
22:24 04.02.2026
26 Какъв симпатяга
22:26 04.02.2026
28 Държавата е трябвало да създаде
Гледайте филма Преследваният с Бенисио Дел Торо и Томи Лий Джоунс
Държавата действа по същия принцип само че с източни бойни изкуства подбира полицейски служители
22:28 04.02.2026
29 Павел Пенее
22:29 04.02.2026
30 Факт
Коментиран от #31, #47, #70
22:29 04.02.2026
31 Явно
До коментар #30 от "Факт":Езащо дащитаваш кмета така дебелашки
22:33 04.02.2026
32 Няма такава държава
Коментиран от #59
22:34 04.02.2026
33 Питам
Коментиран от #53, #62
22:35 04.02.2026
34 Помни
До коментар #1 от "Бабка":И подаряваше на бабите пудра захар да си поръсват с нея тортите. :-)))))
22:37 04.02.2026
35 Ясно е всичко. Терзиев им
22:37 04.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мидааа ...
Това бе „отпадъчен материал, който не бе се хванал в мрежата на процеса“. Хора от обкръжението на Секеларов, Петко Кунин, Лулчо Червенков, Иван Калушев. Висши чиновници, но не достатъчно висши все пак....
22:39 04.02.2026
38 Факт
22:39 04.02.2026
39 Рогач
До коментар #3 от "казват":Коката и канабисът са на път от изчезване поради прекалената им употреба от матряла . За това тези природозащитници са ги поели под своя защита .
22:40 04.02.2026
22:45 04.02.2026
43 Хмм
До коментар #20 от "Замислен":кой е третият?
Коментиран от #46
22:46 04.02.2026
44 Специал аинзатц
22:47 04.02.2026
45 МеЕРе
22:48 04.02.2026
46 Замислен
До коментар #43 от "Хмм":Николай.
Коментиран от #61
22:49 04.02.2026
47 Европеец
До коментар #30 от "Факт":Голяма глупост си написал..... Каква е била екстремната им среда-да отклоняват туристи от маршрута им,да гонят роми тръгнали да събират билки и боровинки.... Какво самочувствие са имали-пълни комплексари мислищисе за рамбовци..... За средствата/финансите/ им няма никаква яснота..,.. А това ,че не биха тръгнали да вършат престъпления е пълната тъпотия-огледай се около себе си.... Не съм засегнат, не ги познавам и не злорадствам и не им преписвам падение,НО си позволявам да споделя какво мисля за тия комплексари....
22:49 04.02.2026
48 Знаещ
До коментар #9 от "А МОЖЕ БИ":Нещо не си доразбрал . Този е платил 5000 лева само за незаконно придобитият терен край вилата който след това е заградил и накичил с камери . Купил е първо само хижата от Искра Федосова която преди това противозаконно я е купила за мизерните 83000 ( осемдесет и три хиляди) лева . Интересно на каква цена реално му я е препродала. Нещо нормално е в България да се обявява официално многократно занижена цена при покупка, за да не се плащат данъци .
Коментиран от #138
22:50 04.02.2026
49 Даа
Коментиран от #73
22:51 04.02.2026
52 Знаещ
До коментар #6 от "Спецназ":Бе цял свят знае, че от Колумбия и от Мексико се внася изключително и само пудра захар , само ти още не си научил !
22:52 04.02.2026
53 Иво Карамански искаше и
До коментар #33 от "Питам":Боклука на София да събира
Коментиран от #78
22:53 04.02.2026
54 Всички сайтове на издирвания Калушев
22:55 04.02.2026
55 Пампаец
До коментар #13 от "какво правим":Ама , че си глупав. Ако са го закопали някъде в гората , ще чакаме да го изровят дивите мечки като се събудят напролет .
Коментиран от #63
22:58 04.02.2026
57 ЕвроСпелео 2016
Коментиран от #60, #86
23:00 04.02.2026
58 Знаещ
До коментар #19 от "Хмм":За това си има спортни клубове и спортни училища , които съвсем законно обучават не само деца , но и възрастни на бойни изкуства. При тези всичко е било противозаконно . И не се е намерил репресивен , или съдебен държавен орган който да прекрати насилствено незаконните им безобразия . Тяхната организация напълно оправдава дефеницията за МАФИЯ. А именно , че МАФИЯТА е срастване на организираната престъпност с държавната власт !
Коментиран от #77
23:05 04.02.2026
59 Последният
До коментар #32 от "Няма такава държава":...е...тоя с заведението на Централна ж.п. гара...
Той е винаги ПЪРВИ 24/7 в коментарите,защото е на щат у ...паТки
Факт е
23:06 04.02.2026
60 Подводно изследване вече ще се прави с
До коментар #57 от "ЕвроСпелео 2016":Подводници дрон
А на ул. Раковски в София има магазин за гмуркачи и водолази принадлежности
23:06 04.02.2026
61 Хмм
До коментар #46 от "Замислен":тръгнах да го търся кой е - Николай Златков, третият учредител на НПО-то, за когото нищо не казват и намерих интересен материал в сайт Балканика още от 2022 година, когато е подписан договорът на Садов с НПО-то, занимателен материал, който разкрива информацията която ни предлагат днес и съмненията относно дейността им.
23:07 04.02.2026
62 На Тръмп приятелчето
До коментар #33 от "Питам":Което Байдън заключи,а Тръмп пусна пълни Америка с дрога.И това е Хуан Орландо.Информирай се.Аржентинец е
23:09 04.02.2026
63 Да викат
До коментар #55 от "Пампаец":Цецо с багера да ги изпревари ...мечките...
23:10 04.02.2026
64 Бай Араб
23:10 04.02.2026
65 На Терзиев и на Калушев
Калушев старши ръководител катедра „Бизнесадминистрация“ в УНСС. „Живко“ особено ценен агент хем на ПГУ-Външното разузнаване, хем на ВГУ-контраразузнаването.
Коментиран от #134
23:11 04.02.2026
66 цитат
До коментар #12 от "Сега последно":бившият директор на отдел "Издирване" в МВР и криминален психолог Красимир Занев
"По отношение на появилите се твърдения за намеса на ДАНС Занев беше категоричен в отхвърлянето им.
Той подчерта, че агенцията официално е заявила, че нейни служители не са посещавали местопроизшествието и че случаят е изцяло в компетенциите на МВР"
Сега ще излезе, че поемното лице, кмета на Гинци е бил пиян пред камерата, не е можел да различи полицай от пожарникар и му се привидял и ДАНС. Пак благодарение на тази пиянка знаем за два пожара, че полицаите са чакали хубаво да изгори, че самоубитите са били с лице към снега и разни други детайли. Иначе досега да бяха съчинили версия кой как се е самоубил и самозапалил. Изведнъж с този приказлив кмет и ДАНС и полицията го закъсаха и след 24 часа мислене пробутаха версия 2 за педофилия.
Коментиран от #68, #71
23:11 04.02.2026
67 На Тръмп приятелчето
23:13 04.02.2026
68 Хмм
До коментар #66 от "цитат":кметът говори и за много гилзи наоколо, имало е престрелка
Коментиран от #75
23:14 04.02.2026
69 И на мен
До коментар #2 от "Види ми се":Братчет на Лорела...
23:14 04.02.2026
70 Знаещ
До коментар #30 от "Факт":Самият факт , че са създали незаконна организация изпълняваща репресивни функции които са прерогатив единствено на държавните органи си е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Що не вземеш да се изтъпаниш на пътя и започнеш да даваш разпореждания на водачите и да ги заплашваш с оръжие все едно , че си полицай ? Не само , че ще ти изземат оръжието , но и ще ти повдигнат обвинение за самоуправство и едро хулиганство . А тези години наред са тероризирали, ловци и туристи , но дори не са допускали проверки на горски стражари . Искали са им лични карти , което е в компетенциите само на полицията ! Което също си е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ .
Коментиран от #140
23:16 04.02.2026
71 ДАНС бяха там
До коментар #66 от "цитат":Даже порше каените им ги даваха по някоя от телевизиите ! Лъже тоя Занев
23:17 04.02.2026
72 Бай Араб
23:18 04.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Абе работата си е
23:25 04.02.2026
75 цитат
До коментар #68 от "Хмм":Никой не говори за аутопсия на кучетата, как точно са загинали? Това ще изясни имало ли е външно нападение и дали кучетата не са изгорени за прикриване на следи. Кметът е видял само 3-те пистолета и малка американска карабина, иначе са му казали, че вътре имало много оръжия... и всички повярваха за по-сигурно веднага се появиха експерти с искания да търсят закопани складове за оръжие
23:28 04.02.2026
76 Тракиец 🇺🇦
23:32 04.02.2026
77 Леля Гошо
До коментар #58 от "Знаещ":Държавата рекетира малкия и средния бизнес с безкрайни проверки, ревизии, одити и пр. но има и недосегаеми, като тези рамбовци. От изнесените досега данни се набиват на очи поне 5-6 груби нарушения на закона, но всички репресивни служби се правят на учудени
23:32 04.02.2026
78 Помни
До коментар #53 от "Иво Карамански искаше и":Карамански злезе из под контролът на Митьо Гестапото и го пратиха на гости при Свети Петър. Има една интересна книга от Светослава Тадаръкова . Казва се ,,Кръстникът" . Пълна е с интервюта и документални материали получени от нея както от Иво Карамански , така и от Митьо Гестапото . Половината е за животът на Карамански , а другата за Митьо Гестапото . Ако я откриете я прочетете . Ще научите много интересни неща за това как се правеше дивият капитализъм и защо удостоверенията на шефовете от Мултигруп са копия на тези на ДС . Как Илийката Павлов гони Митьо от Мултигруп без да му плати обезщетение от 7 милиона долара , защото си мисли , че сам кара влака...Прочетете я и ще научите интересна информация за анализиране , защо Митьо още е жив , а дори Луканов гледа тревата от към корените...
23:33 04.02.2026
79 Майстора
23:36 04.02.2026
80 Никой
Има и такива случаи. Даже са външно - съвсем нормални.
23:37 04.02.2026
81 Това е стршно
Коментиран от #93
23:37 04.02.2026
82 Механик
Мен един друг въпрос ми се върти в главата и не ми дава мира - Колко от тия мъже са женени и имат деца?
Отговорът на тоя въпрос ще ви даде отговор на много други въпроси.
Коментиран от #141
23:38 04.02.2026
83 Аве
23:40 04.02.2026
84 Мария разтърси ме твоята
Коментиран от #88
23:40 04.02.2026
85 Пенър
До коментар #15 от "Уса":Проблимът е че изобщо не са закачани именно от ДАНС пак не сш в час
23:40 04.02.2026
86 Рогач
До коментар #57 от "ЕвроСпелео 2016":Всичката Мара втасала , интимната си прическа отдолу на път сресала. ,,Бедното" Мексико до родните бизнесмени подводни и надводни пещерняци опряло да му откриват подводните пещери . Просто им е трябвало алиби да пренасят в оборудването и багажите си мексиканска пудра захар за бабичките в махалите. Поли Пантев го намериха и гръмнаха чак в далечна Аруба . Тези са ги намерили във вилата с пудра захар...
23:41 04.02.2026
87 Пешо от панелката
23:43 04.02.2026
93 Знаещ
До коментар #81 от "Това е стршно":Ами само сред ППтата се случват такива алабализми , защото постоянно преяждат с поръсени с пудра захар пици с кристали . Шиши и Тиквуний може да са всякакви , но някой да ги е видял пияни , или дрогирани на обществено място , или на частно мероприятие ?
Коментиран от #129
23:51 04.02.2026
94 По скоро са
До коментар #11 от "Дзак":Отклонили от последледната пратка и картела ги е очистил такива хладнокръвни разстрели ги вършат типове който са убивали отдавна
00:00 05.02.2026
95 Прав
А тук един казва едно, друг друго, че чак главния прокурор говори за Туин Пийкс. Ами то направо смешно и трагично.
00:02 05.02.2026
96 Горски
00:04 05.02.2026
97 Изпулин
00:14 05.02.2026
98 Да те светна!!
До коментар #16 от "Сила":Паркови / природозащитни рейнджъри
✔️ Водят образователни занимания
✔️ Организират еко-уроци, походи и лагери
✔️ Работят с ученици за опазване на природата
Скаутски или младежки рейнджърски програми
✔️ Работят основно с деца и тийнейджъри
✔️ Учат ги на ориентиране, работа в екип, оцеляване
✔️ Много „учене чрез преживяване“
00:17 05.02.2026
99 Природозащитни рейнджъри
До коментар #16 от "Сила":Да, активно работят с деца и в това няма нищо странно.
Какво правят:
образователни уроци за природа, животни, гори
водят ученически групи и зелени училища
организират походи, наблюдение на животни, еко-игри
учат децата как да се държат безопасно в планината
Обикновено работят с:
детски градини
ученици (начален и прогимназиален етап)
00:19 05.02.2026
100 Няма нищо странно!
До коментар #16 от "Сила":Младежки / скаутски рейнджърски програми
Тук фокусът е почти изцяло върху деца и младежи.
Какво включват:
ориентиране и работа с карта
основи на оцеляване (палене на огън, лагеруване)
работа в екип и дисциплина
любов към природата и отговорност
Подходящи за:
деца 7–18 г. (по възрастови групи)
често като клубове, лагери или уикенд занимания
Важно:
няма военен елемент (често родителите се притесняват)
безопасността е приоритет
инструкторите са обучени за работа с деца
00:20 05.02.2026
101 Ти американски филми не си ли гледал?
До коментар #16 от "Сила":Какво е като във филмите 🇺🇸🎒
униформи / значки (по-скоро символични)
лагери сред природата, палатки, огньове
походи, ориентиране, работа в екип
рейнджърът = „готиният възрастен“, който учи децата на природа
истории за животни, гори, правила в парка.
всичко е много безопасно и организирано
00:23 05.02.2026
102 Възмутен
До коментар #16 от "Сила":Първо: работата с деца не е „странна“ сама по себе си. Учители, треньори, планински водачи, инструктори, спасители — огромна част от тях са мъже, често без семейства. Това не ги прави автоматично съмнителни. Ако приемем тази логика, половината образователна и спортна система трябва да бъде поставена под въпрос.
Второ: такива програми не са „сами в гората“.
Работата с деца в паркове, лагери и скаутски организации е:
по правила
с разрешения от родители
с повече от един възрастен
с графици, маршрути и отчетност
често под шапката на държавна или лицензирана организация
Това не са случайни хора, а обучени инструктори, които минават проверки и носят отговорност.
00:24 05.02.2026
103 И още...
До коментар #16 от "Сила":Трето: мотивът е професионален и ценностен, не личен.
Хората избират тази работа, защото:
обичат природата
искат да я опазват
знаят, че възпитанието започва от деца
това е част от професията им
Да работиш с деца е необходимост, ако искаш след 20 години да има възрастни, които не унищожават природата.
Четвърто: подозрението, насочено само към мъже, е несправедливо.
Това е форма на стигма:
„мъж + деца = нещо нередно“.
По тази логика мъжете не би трябвало да са учители, възпитатели или треньори — което е абсурдно и вредно.
00:25 05.02.2026
105 И последно
Разумно е да има: правила, прозрачност
родителско участие.
Но да се намеква за скрити намерения без доказателства вреди: на децата (по-малко възможности), на професионалистите, на самото общество
Коментиран от #111
00:28 05.02.2026
106 Дядо поп
Коментиран от #107
00:31 05.02.2026
107 Помни
До коментар #106 от "Дядо поп":Сарафов каза че случаят е заплетен като в Туийн Пийкс и вероятно извънземните са виновни за случая . Не уточни марсианци , или пришълци от Сириус подозира за случая .
Коментиран от #109
00:37 05.02.2026
108 Васил Найденов
00:38 05.02.2026
109 ни чул, ни видял
До коментар #107 от "Помни":Най-важното е, че извънземните са били с костюми на ДАНС при огледа, понеже лично шефът на ДАНС е отрекъл днес негови служители да са присъствали на местопрестъплението. С какви костюми са били извънземните по време на престъплението е без значение - свидетели няма, това за издирвани лица е вид партенка. Онзи ден новините за малко да объркат - говореха за 4 трупа в началото. После станаха 3. Явно на някой му хрумна да го играят Туин Пиийкс и да покрият един (вероятно) убит.
00:56 05.02.2026
110 Сатана Z
До коментар #14 от "Европеец":Кой знае колко трупа има закопани около тази хижа от началото на СВО когато са се пренесли там та досега.
01:00 05.02.2026
111 Помни
До коментар #105 от "И последно":По полека , да не се окапиш ! Като всичко е толкова професионално организирано и безопасно с детските лагери в САЩ , защо миналата година допуснаха улавянето на над 80 деца при преливането на река Гуаделупе в Тексас ? Само в детският лагер Мистик загинаха 28 момичета ! Нали уж рейнджърите изградили тези лагери са професионалисти ? Ясно ми е , че става въпрос за усвояването на пари . Но нима рискът за здравето и животът на децата си спрува тези пари ? Тези рейнджъри имат ли педагогическо образование , че да се занимават с деца ? Нормално е детските лагери да се ръководят от учители , а не от някакви си незаконни , самозвани рейнджъри .
Коментиран от #112, #115, #116, #117
01:07 05.02.2026
112 правилната посока
До коментар #111 от "Помни":Отклонявате се от темата. Изгледайте пак пълното интервю на кмета от онзи ден. Детски лагери е имало на бившата хижа много отдавна - по времето на бай Фидос. Откак е база на рейнджъри дете не е влизало според кмета, само те - 7 - 8 - 10 човека. Три нива на сигурност - бариери. Никой местен не е влизал. Сигурно и проверките са се ограничавали до портала. Забравете педофилията, по-важни са мотива за убийство и извършителите.
Коментиран от #113
01:19 05.02.2026
113 Помни
До коментар #112 от "правилната посока":Четох някъде оправдание от ДАНС , че били правили проверки в хижата по получен сигнал и подали данни за установените нередности в местната прокуратура , защото тя била компетентна да вземе решение по тези нередности . Не знаели , какво са решили прокурорите по въпроса . Прехвърлят си отговорността като горещ картоф едни на други . Сега е редно следствието да установи всички полицейски преписки и докладни и подадените такива от ДАНС към прокуратурата и да се разбере , имало ли е такива . И ако е имало , защо прокоратурата и съдът не са си свършили работата . Тук става въпрос за противозаконна дейност на въоръжени лица и самоуправство , едро хулиганство , несъобръзяване със законни разпоредби на висши държавни органи . Използване на документи с невярно съдържание... Или по народному казано за хайдотлук.
Коментиран от #118
01:33 05.02.2026
115 И последно
До коментар #111 от "Помни":„Как така в САЩ има трагедии, ако всичко е професионално?“
Всяка система, дори в САЩ, не е 100% безопасна.
Случаят с река Гуаделупе е трагичен и беше предизвикан от екстремни природни условия и човешка грешка, не защото концепцията на лагерите или рейнджърите като такива е „непрофесионална“.
Да, трагедията е ужасна, но една катастрофа не доказва, че всички лагери са опасни. Това е логическа грешка на генерализация.
Коментиран от #126
01:37 05.02.2026
116 И още...
До коментар #111 от "Помни":„Рейнджъри ли организират лагери?“
В САЩ много лагери използват планински или природозащитни рейнджъри като инструктори, но те не работят сами.
Лагерите обикновено имат:
лицензиран персонал
медицински екип
спасителни планове
застраховка и официална отговорност
Тоест не са „незаконни“ или „самозвани“, както се внушава.
Коментиран от #136
01:38 05.02.2026
117 Парадокс
До коментар #111 от "Помни":„Рискът за децата и педагогическото образование“
Рейнджърите не са учители по учебната програма, но имат:
сертифицирани курсове за работа с деца
обучения по безопасност, оцеляване и първа помощ
наставници и администратори, които осигуряват педагогическата част
В нормалните лагери учители + рейнджъри работят екипно, всеки със своята експертиза.
Така че твърдението „само учители трябва да ръководят лагери“ е непълно и погрешно.
01:39 05.02.2026
118 Макарон
До коментар #113 от "Помни":А то от къде знаеш, че става дума за хайдуклък? Обикновенно тогава медиите винаги показват тежкото въоръжение и по стари снимки. Също и как трима човека ще са цялата толкова тежко въоръжена банда. Нещо издиша тази теория.
Коментиран от #124, #131
01:40 05.02.2026
119 погледнете
01:41 05.02.2026
121 Фолклорист
Калушарите "играят" само в кратък период от годината и тогава носят специфични части от облекло и оръжия, които през останалото време са скрити. Калушарството се е предавало от баща на син. Полагали са страховити клетви да не казват на хора, които не са калушари каквото и да било за скритите си вещи и за калушарските таинства. В периода на изпълняването на калушарските обичаи калушарите разгварят само помежду си и не контактуват с други хора. При среща с друг човек го отминават, все едно,че е невидим. Ако се случвало да се срещнат две калушарски групи, те се бият до смърт и загиналите биват погребвани в отделни гробища, не в обикновените. На места още се знае къде има "калушарски гробове". През 19-и век в много малко места от бълг .етническа територия все още е бил запазен този обичай. Постепенно е изоставен и интереснто в случая е това, че няма налични калушарски оръжия или други пособия, които да се знае,че се пазят някъде. Тоест, мистерията е запазена и няма как да знаем дали правнуците на някогашните калушари знаят къде са вещите на дедите им и дали все още поддържат контакти помежду си.
Съществуват фамилни имена Калушев, Калушков, Калушаров.
01:47 05.02.2026
122 Фолклористът
До коментар #10 от "Яшар":Калушари са били само етнически българи християни. Циганин или мюсюлманин калушар няма. Този, след като се казва Калушев, значи е от фамилия на калушари.
Но не се наемам да твърдя, че потомци на някогашните калушари са създали тази организация. Макар че, кой може да знае? ...
01:52 05.02.2026
123 Помни .
До коментар #114 от "Парадокс БГ":Май само ти още не си разбрал, че това незаконно НПО е създадено с незаконното разрешени на пепейският министър на екологията Борислав Сандов и на пепейецът Тома Белев . И е финансирано от ивопрокопиевски соросоиди като кметът на София , Терзиев. При следващият министър на екологията противозаконното разрешение за съществуването на тази рейнджърска организация е отменено , но те са продължили противозаконната си дейност на своя глава при мълчаливото бездействие на местните полиция , прокуратура и съд . Въпросът е по чие нареждане те са бездействали и са си затваряли очите за функционирането на това незаконно НПО регистрирано под фалшив несъществуващ адрес в София. Защо ДАНС след фиктивно установени нарушения свързани с това НПО и бездействието на местните полиция и съд , не са сезиралитези в София. Ко е бил чадърът им ?
01:56 05.02.2026
124 Помни
До коментар #118 от "Макарон":Ако внимателно се бе информирал за случаят щеше да знаеш , че хижата е била редовно обитавана от над 10 рейнджъри които са охранявали противозаконно района . Труповете са само 3 . Говорят , че собственикът също до последно бил там . Къде са били останалите , предстои да научим , ако следствието реши да ни информира . Защото с убийства се занимава следствието , а не полицейските дознатели . Прокурорите само наблюдават и контролират качеството на събраните от следователите доказателства и преценяват дали са годни за пред съда. Иначе е вярно , че само профедсионални убийци биха успели да застрелят трима мъже с по един изстрел в главата , без никой от тях да окаже съпротива , или поне да се опита да избяга .
Коментиран от #130
02:09 05.02.2026
125 Какво гмуркане
05:54 05.02.2026
До коментар #115 от "И последно":Явно си се нагледал на холивудски сапунки . Вземи потърси в Тубата документални видеоклипове озаглавени , улиците на , Лас Вегас,Лос Анжелис, Цинцинати и други американски градове . Клиповете са документално снети от движещ се по улиците на тези градове, без коментар от снимащият . Видяното в тях е достатъчно и без коментар . Ако ги видиш , ще разбереш реалният резултат от работата на тези американски доброволци , работещи с децата в САЩ. И тогава, дори западнала България ще ти се стори Рай .
09:51 05.02.2026
127 Антонимен
10:06 05.02.2026
128 твърде
10:11 05.02.2026
129 Бико
До коментар #93 от "Знаещ":Бойко Борисов не употребява алкохол. Набийте си го в главата. Особено онези,които симпатизират на онези,които на бутилки със син етикет решанат да арестуват опонентите си без прокурорска резолюция и разследване.
10:13 05.02.2026
130 И В ТАЗИ ВРЪЗКА И 123
До коментар #124 от "Помни":Най вероятно е да са търсили съкровища в пещерите наоколо и да са го намерили,което отговаря на специалността им ,на търсещия им дух и на усмихнатите им замечтани физиономии, И къде са другите 7 рейнджъри
10:19 05.02.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 така де
До коментар #15 от "Уса":и като са викани ,защо стоят на място и продължават дейност Значи имат здрав гръб и нищо незаконно не правят ,а СТАВА въпрос за нещо тайно...Да идват врачките на помощ
10:29 05.02.2026
133 Кристин Ретард
Дано някой ядосан баща те докопа преди полицията !
10:34 05.02.2026
134 И В ТАЗИ ВРЪЗКА И 123
До коментар #65 от "На Терзиев и на Калушев":става въпрос за съкровоища и много пари коитоо другите 7 рейнджъри са гепили и духнали към сръбско
10:36 05.02.2026
135 ПецатА
10:42 05.02.2026
137 А сега де
А Иво Калушев един от най-добре обучените хора в света (в много отношения)! Там няма майтап! Някой ако си мисли, че е обикновен рейнджър...
10:48 05.02.2026
138 НАА МАЛКО
До коментар #48 от "Знаещ":МИЛИОН ДОЛАРА!
11:28 05.02.2026
139 От негови
18:01 05.02.2026
140 Туй дето си го написал
До коментар #70 от "Знаещ":на какви факти и доказателства стъпва?.... "А тези години наред са тероризирали, ловци и туристи..."
Бе големи репресии са извършили, видиш ли. Смех...Ако допуснем, че твърдението ти е истина, то нормално би следвало "жертвите на терора" - ловци и туристи, да са подали голям брой оплаквания и сигнали в полицията. Да, обаче информация за такива многобройни сигнали липсва. Освен това ако наистина е имало поголовен "терор" щеше рано или късно да се вдигне шум някъде в медиите. Особено пък ловците не са от тези дето си траят, когато ги настъпват... Досега от изнесената иформация излиза, че е имало само една реакция от сдружение "Балканка" по сигнал от потърпевши - че им ограничавали достъпа и им искали документи. Голем праз. Според мен, тези от хижата малко са прекалявали с правомощия, които са нямали и по-скоро са си придавали важност. Ама чак пък години наред "терор"...Май забравяш през последните десетилетия колко случая на мутри при това оповестени (без да броим неоповестените) имаше, които не даваха достъп на хората до отделни "частни" плажове по Черноморието. Да не говорим за отдадените от държавата на концесия ловни полета на разни големци, които си ги ползват като лични имения.
19:13 05.02.2026
141 Да питам и аз
До коментар #82 от "Механик":А ти знаеш ли колко мъже (и жени) в зряла възраст са несемейни и нямат деца?
А можеш ли да кажеш колко от установените престъпници, без значение какви престъпления са извършвали - убийства, кражби, наркотици, измами, проституция, рекет и т.н. - са женени и/или имат деца?
19:22 05.02.2026
142 Логично
19:24 05.02.2026
143 бай Шиле
20:00 05.02.2026