Кой е издирваният Ивайло Калушев - собственикът на хижата в Петрохан?

Кой е издирваният Ивайло Калушев - собственикът на хижата в Петрохан?

4 Февруари, 2026 22:01 15 128 143

  • ивайло калушев-
  • убийство-
  • хижа-
  • петрохан

Калушев е бил с двама от убитите още през 2015 г. в Мексико, показва снимков архив на една от компаниите му за подводно гмуркане

Кой е издирваният Ивайло Калушев - собственикът на хижата в Петрохан? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственикът на хижата на ужасите Ивайло Калушев, който в момента е издирван от полицията, е развивал бизнес дейност в Мексико повече от десетилетие, установи проверка на екипа ни. Основните му фирми и проекти са концентрирани в сферата на екстремното пещерно гмуркане и подводните изследвания в региона на полуостров Юкатан. Българинът е бил още мореплавател, филмов продуцент и инструктор по бойни спортове.

Калушев е бил с двама от убитите още през 2015 г. в Мексико, показва снимков архив на една от компаниите му за подводно гмуркане. През 2019 г. българинът признава, че през школа за приключения, която създава в България са минали три поколения деца.

"Публични данни показват, че издирваният от полицията Ивайло Калушев повече от десетилетие развива бизнес в Мексико. В периода 2010 - 2023 г. ръководи проекти в сферата на екстремното пещерно гмуркане и подводните изследвания в региона на полуостров Юкатан", съобщава БНТ.

Името на Калушев там се свързва с четири организации. През 2013 г. екипът около българина се занимава с мащабни подводни изследвания и картиране като един от проектите получава голямо финансиране от държавата.

Малко след това през 2015 г. българинът се появява с ново амплоа. Този път като продуцент на филмова кампания. Част от експедициите са заснети и излизат под формата на документален филм, който е озаглавен "Неизследваното". В него участват още двама българи. С помощта на фондация Калушев успява да закупи база за изследвания и компресорна станция в Мексико. Там създава и школа за подводно гмуркане. В архивите ѝ от 2015 г. фигурират снимки с българина. На кадрите се виждат още двама наши сънародници , чиито имена съвпадат с тези на две от жертвите в хижа "Петрохан". Това са Ивайло Иванов и Пламен Статев. От снимковия материал става ясно, че тримата са се гмуркали в труднодостъпни пещери.

Опитът на Калушев се пренася от Мексико в България под формата на Школа за приключения "Роук". През 2019 г. той представя проекта си в интервю за БНР, заявявайки, тогава, че приключението и планината могат да дадат сила на слабите, интровертните и тормозените деца в училище.

Ивайло Калушев ("Хоризонт до обед'', БНР, 2019 г.): "Ние имаме огромен опит с работата с деца. При нас минаха три поколения деца. Има един цял свят, за чието съществуване тези деца изобщо не знаят нищо. Това е светът на игрите, на спортовете, на планината, всичко се капсулира в училище и това се забелязва по много плашещ начин. самите деца са доста "угаснали".

Оказва се, че назад във времето рейндържската организация около Калушев е била подпомагана от кмета на София Васил Терзиев. Терзиев заяви във фейсбук, че познава лично Иво, Дечо, и Пламен. Кметът е дарявал пари за електрически мотори в борбата срещу бракониерите. Терзиев описва тримата мъже като едни от най-добрите пещерни водолази в света - скромно живеещи, избрали да водят битка с брутален враг. Според кмета убитите помагали на гранична полиция в борбата срещу нелегалните мигранти и се борили срещу горската мафия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабка

    103 16 Отговор
    Добро момче. Винаги поздравяваше с добър ден!

    Коментиран от #14, #34

    22:03 04.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 казват

    54 3 Отговор
    че били природозащитници?

    Коментиран от #39

    22:04 04.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    68 17 Отговор
    Кмета да не е замесен в тая каша че толкова ги защитава маи маи аааа

    Коментиран от #7

    22:09 04.02.2026

  • 6 Спецназ

    57 14 Отговор
    Какъв го е търсил в Мексико и

    КАКВО оттам е доставял е въпроса,
    а не да ли бил добър с малчуганите!

    Коментиран от #52, #56

    22:11 04.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    45 7 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Кмета е пиеница, та еша си няма. Едва ли е замесен.

    22:12 04.02.2026

  • 8 Хмм

    60 13 Отговор
    ето я мексиканската връзка, лагер за деца които са тормозени в училище, за да станат по-силни, оръжие, мотори, атевета, кучета, изобщо трагедия с държавно участие

    22:14 04.02.2026

  • 9 А МОЖЕ БИ

    45 10 Отговор

    До коментар #2 от "Види ми се":

    Е бил добър човек не е издържал завалията на техният разврат и пошлост. Някой го е излагъл бай ти ФИДОС и щерката продали му вилата за 5000 лева и той се съгласил да слугува на некои си. Алчност. А МОЖЕ БИ ТЕЗИ ПАРИ СА ЗА НАЕМА НА МЕСЕЦ. НИЩО НЯМА ДА РАЗБЕРЕМ. ЩЕ СИ ОТИДЕ БЕЗ ПРОШКА НЯКОЯ КОКОШКА ПАК .

    Коментиран от #48

    22:14 04.02.2026

  • 10 Яшар

    25 8 Отговор

    До коментар #2 от "Види ми се":

    Тц Не е от наште семити ние сме египтяни ,наследници на фарафоните ...види ми се да е ро.мля.мини тепичен гражданин ..копнр или помчор май

    Коментиран от #122

    22:14 04.02.2026

  • 11 Дзак

    52 8 Отговор
    Вероятно са пречели на пътя на някаква нелегална търговия!

    Коментиран от #94

    22:14 04.02.2026

  • 12 Сега последно

    94 2 Отговор
    Хижата кога е изгоряла? Преди или след като са дошли ДАНС ?

    Коментиран от #23, #66

    22:15 04.02.2026

  • 13 какво правим

    35 2 Отговор
    А ако той е закопан някъде в планината .

    Коментиран от #55

    22:15 04.02.2026

  • 14 Европеец

    59 18 Отговор

    До коментар #1 от "Бабка":

    Всички тия които са били в тая хижа са били пълни комплексари, тормози ли са туристи, билкари, габари, боровинкари и други ,които са се си позволява ли да ги безпокоят във "владението" им.... Интересно съдията, който е регистрирал това НПО-с името национална агенция за контрол на защитените територии, дава ли си сметка каква глупост е извършил, А и дали ще понесе някаква отговорност.... Кой е финансирал това сдружение и как КОС към МВР има разрешил да разполага с такова количество оръжие..... Би ли се борили с дървена мафия и други подобни глупости, а не са ли чу ли че така наречената дървена мафия редовно бие и горските стражари..... Бил съм там на студентски празник, преди много години, беше хубава хижа имаше добра скиорна, но нямаше добра писта, въпреки че имаше влек.... Не ме интересува той я от заглавието и другите какви са били.... За мен са били комплексари, би ли са на добра финансова хранилка, би ли са едни ергени нещастници.... Дали са били гейове или педофили не знам..... Но има много да се разследва, но се съмнявам в това, след няколко дни в случая ще бъде забравен и потулен....

    Коментиран от #36, #110

    22:15 04.02.2026

  • 15 Уса

    44 7 Отговор
    Като са толкова пекани,защо многократно са викани данс,полиция и други безделници да ги проверяват и санкционират

    Коментиран от #85, #132

    22:16 04.02.2026

  • 16 Сила

    70 11 Отговор
    Всичко е ок , обаче защо деца ....от какъв зор големи мъже без семейство , приятелки , жени и деца си дават такъв зор да се занимават с деца и да ги водят по гори и пещери сами ....просто е странно !?!!??

    Коментиран от #17, #19, #98, #99, #100, #101, #102, #103, #104

    22:16 04.02.2026

  • 17 нещо

    45 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    намирисва!

    22:19 04.02.2026

  • 18 Не мо го пипнеш

    31 0 Отговор
    Това е играч на високо ниво.Няма забележка.

    22:20 04.02.2026

  • 19 Хмм

    21 10 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    обучавали са ги в бойни изкуства, за да са силни, щото са ги тормозели в училище

    Коментиран от #58

    22:20 04.02.2026

  • 20 Замислен

    48 3 Отговор
    Защо никой не се интересува от третият учредител на НАКЗТ. Единия убит, втория го търсят, а третия?

    Коментиран от #22, #43

    22:21 04.02.2026

  • 21 Ддд

    59 18 Отговор
    Мафия и престъпност блика постоянно от ПП-ДБ.
    В момента престъпниците от ПП-ДБ явно са на принципа на крадците.
    "Крадеца вика дръжте крадеца", а едни тълпи от наивници им вярват!

    22:23 04.02.2026

  • 22 третият

    10 24 Отговор

    До коментар #20 от "Замислен":

    е агент на кгб под прикрите

    22:23 04.02.2026

  • 23 май май два пъти

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сега последно":

    и преди и след

    22:24 04.02.2026

  • 24 Гробар

    28 1 Отговор
    Стартира операция КОВЧЕК под опеката на ДРАМС състава.

    22:24 04.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Какъв симпатяга

    42 5 Отговор
    е Ивайло финансиран от кмета Терзиев. Аз понеже съм грозничък няма да получа парички.

    22:26 04.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Държавата е трябвало да създаде

    25 5 Отговор
    Скаути и такива мъже да обучават децата скаути
    Гледайте филма Преследваният с Бенисио Дел Торо и Томи Лий Джоунс
    Държавата действа по същия принцип само че с източни бойни изкуства подбира полицейски служители

    22:28 04.02.2026

  • 29 Павел Пенее

    41 7 Отговор
    Кой е финансирал НПО-то министър Сандов и Белев? До колкото разбрах от някои изтървани мисли, става въпрос отново за Сорос.

    22:29 04.02.2026

  • 30 Факт

    22 34 Отговор
    Това са хора, реализирали се в екстремна среда, имащи самочувствие и известни средства, които никога не биха тръгнали да вършат престъпления. Само дълбоко засегнат би злорадствал да им припише някакво падение.

    Коментиран от #31, #47, #70

    22:29 04.02.2026

  • 31 Явно

    23 6 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Езащо дащитаваш кмета така дебелашки

    22:33 04.02.2026

  • 32 Няма такава държава

    22 7 Отговор
    СТРАННО ИЛИ НЕ ПЪРВИЯ КОМЕНТАР ПО ТАЗИ ТЕМА ВИНАГИ Е НА НЯКОЙ НЕГОДЕН,ПЛАТЕН ТРОЛ . ЖАЛКА КАРТИНА . И ПРОСТОЯ ГАНЬО СЕ РАДВА

    Коментиран от #59

    22:34 04.02.2026

  • 33 Питам

    44 8 Отговор
    Само аз ли помня , че Иво Карамански също развиваше бизнес с Колумбия? Дори се ожени за племеница на Ескобар преди да го гръмнат . Този пък развивал бизнес с Мексико, за който цял свят знае , че е собственост на наркокартелите срещу които Тръмп се заканва да предприеме военна операция , защото пълнят САЩ с дрога .

    Коментиран от #53, #62

    22:35 04.02.2026

  • 34 Помни

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бабка":

    И подаряваше на бабите пудра захар да си поръсват с нея тортите. :-)))))

    22:37 04.02.2026

  • 35 Ясно е всичко. Терзиев им

    21 9 Отговор
    е дал пари на заем за електрически мотори, те не са му ги върнали и ги е пречукала гнидааата

    22:37 04.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мидааа ...

    21 4 Отговор
    В лагера почнаха да пристигат трайчокостовистите.
    Това бе „отпадъчен материал, който не бе се хванал в мрежата на процеса“. Хора от обкръжението на Секеларов, Петко Кунин, Лулчо Червенков, Иван Калушев. Висши чиновници, но не достатъчно висши все пак....

    22:39 04.02.2026

  • 38 Факт

    36 8 Отговор
    Тоя е с много висок статус,биографията,уменията му са на вундеркинд,а такива винаги службите ги вземат под крилото си,

    22:39 04.02.2026

  • 39 Рогач

    31 3 Отговор

    До коментар #3 от "казват":

    Коката и канабисът са на път от изчезване поради прекалената им употреба от матряла . За това тези природозащитници са ги поели под своя защита .

    22:40 04.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 мда

    15 0 Отговор
    Скоро дане стане Каушев.

    22:45 04.02.2026

  • 43 Хмм

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "Замислен":

    кой е третият?

    Коментиран от #46

    22:46 04.02.2026

  • 44 Специал аинзатц

    22 0 Отговор
    Тоя смс дето го е написал,много е вероятно да е криптирано съобщение

    22:47 04.02.2026

  • 45 МеЕРе

    15 8 Отговор
    Нагълтали са с бел прашец, затворили кученцата у хижата, ритуално са самоубили и подпалили хижата

    22:48 04.02.2026

  • 46 Замислен

    13 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хмм":

    Николай.

    Коментиран от #61

    22:49 04.02.2026

  • 47 Европеец

    32 3 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Голяма глупост си написал..... Каква е била екстремната им среда-да отклоняват туристи от маршрута им,да гонят роми тръгнали да събират билки и боровинки.... Какво самочувствие са имали-пълни комплексари мислищисе за рамбовци..... За средствата/финансите/ им няма никаква яснота..,.. А това ,че не биха тръгнали да вършат престъпления е пълната тъпотия-огледай се около себе си.... Не съм засегнат, не ги познавам и не злорадствам и не им преписвам падение,НО си позволявам да споделя какво мисля за тия комплексари....

    22:49 04.02.2026

  • 48 Знаещ

    34 1 Отговор

    До коментар #9 от "А МОЖЕ БИ":

    Нещо не си доразбрал . Този е платил 5000 лева само за незаконно придобитият терен край вилата който след това е заградил и накичил с камери . Купил е първо само хижата от Искра Федосова която преди това противозаконно я е купила за мизерните 83000 ( осемдесет и три хиляди) лева . Интересно на каква цена реално му я е препродала. Нещо нормално е в България да се обявява официално многократно занижена цена при покупка, за да не се плащат данъци .

    Коментиран от #138

    22:50 04.02.2026

  • 49 Даа

    9 7 Отговор
    Помагали са на граничните полицаи ,но в един момет започнали да пречат

    Коментиран от #73

    22:51 04.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Знаещ

    30 1 Отговор

    До коментар #6 от "Спецназ":

    Бе цял свят знае, че от Колумбия и от Мексико се внася изключително и само пудра захар , само ти още не си научил !

    22:52 04.02.2026

  • 53 Иво Карамански искаше и

    25 0 Отговор

    До коментар #33 от "Питам":

    Боклука на София да събира

    Коментиран от #78

    22:53 04.02.2026

  • 54 Всички сайтове на издирвания Калушев

    45 0 Отговор
    са закрити. И представяте ли си че най-големият архиватор на уеб сайтове archive org в света няма никакви архивни данни за сайтовете на Калушев и сие.

    22:55 04.02.2026

  • 55 Пампаец

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "какво правим":

    Ама , че си глупав. Ако са го закопали някъде в гората , ще чакаме да го изровят дивите мечки като се събудят напролет .

    Коментиран от #63

    22:58 04.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ЕвроСпелео 2016

    20 7 Отговор
    Неизследваното - документален филм. Това е 38-минутен документален филм! Български пещерняци, които се преместиха на полуостров Юкатан в Мексико през 2012 г. и започнаха да изследват това, което щеше да се превърне в най-дългата подводна пещера с един вход в света - пещерната система Икстлан. Това беше началото на най-дългия продължителен проект за пълноценно проучване в Мексико, който все още продължава четири години по-късно със средно 7 гмуркания седмично. С близо 14 километра изследвана дължина и повече от 30 все още отворени линии, усилията на екипа за изследване на пещери на ATI са може би най-трудното подводно странично проучване, провеждано някога. Филмът ще бъде представен от Алексей Жалов със специалното назначение и любезното разрешение на Иво Калушев!

    Коментиран от #60, #86

    23:00 04.02.2026

  • 58 Знаещ

    28 4 Отговор

    До коментар #19 от "Хмм":

    За това си има спортни клубове и спортни училища , които съвсем законно обучават не само деца , но и възрастни на бойни изкуства. При тези всичко е било противозаконно . И не се е намерил репресивен , или съдебен държавен орган който да прекрати насилствено незаконните им безобразия . Тяхната организация напълно оправдава дефеницията за МАФИЯ. А именно , че МАФИЯТА е срастване на организираната престъпност с държавната власт !

    Коментиран от #77

    23:05 04.02.2026

  • 59 Последният

    14 0 Отговор

    До коментар #32 от "Няма такава държава":

    ...е...тоя с заведението на Централна ж.п. гара...
    Той е винаги ПЪРВИ 24/7 в коментарите,защото е на щат у ...паТки
    Факт е

    23:06 04.02.2026

  • 60 Подводно изследване вече ще се прави с

    15 2 Отговор

    До коментар #57 от "ЕвроСпелео 2016":

    Подводници дрон
    А на ул. Раковски в София има магазин за гмуркачи и водолази принадлежности

    23:06 04.02.2026

  • 61 Хмм

    23 1 Отговор

    До коментар #46 от "Замислен":

    тръгнах да го търся кой е - Николай Златков, третият учредител на НПО-то, за когото нищо не казват и намерих интересен материал в сайт Балканика още от 2022 година, когато е подписан договорът на Садов с НПО-то, занимателен материал, който разкрива информацията която ни предлагат днес и съмненията относно дейността им.

    23:07 04.02.2026

  • 62 На Тръмп приятелчето

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "Питам":

    Което Байдън заключи,а Тръмп пусна пълни Америка с дрога.И това е Хуан Орландо.Информирай се.Аржентинец е

    23:09 04.02.2026

  • 63 Да викат

    17 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пампаец":

    Цецо с багера да ги изпревари ...мечките...

    23:10 04.02.2026

  • 64 Бай Араб

    16 3 Отговор
    Разследващите поне кмета да заловят .

    23:10 04.02.2026

  • 65 На Терзиев и на Калушев

    26 2 Отговор
    Бащите им са колеги от ДС. Бащата на издирвания бос на „рейнджърите“ Ивайло Калушев – Георги Калушев е агент на Държавна сигурност с псевдоним Живко
    Калушев старши ръководител катедра „Бизнесадминистрация“ в УНСС. „Живко“ особено ценен агент хем на ПГУ-Външното разузнаване, хем на ВГУ-контраразузнаването.

    Коментиран от #134

    23:11 04.02.2026

  • 66 цитат

    34 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сега последно":

    бившият директор на отдел "Издирване" в МВР и криминален психолог Красимир Занев
    "По отношение на появилите се твърдения за намеса на ДАНС Занев беше категоричен в отхвърлянето им.
    Той подчерта, че агенцията официално е заявила, че нейни служители не са посещавали местопроизшествието и че случаят е изцяло в компетенциите на МВР"

    Сега ще излезе, че поемното лице, кмета на Гинци е бил пиян пред камерата, не е можел да различи полицай от пожарникар и му се привидял и ДАНС. Пак благодарение на тази пиянка знаем за два пожара, че полицаите са чакали хубаво да изгори, че самоубитите са били с лице към снега и разни други детайли. Иначе досега да бяха съчинили версия кой как се е самоубил и самозапалил. Изведнъж с този приказлив кмет и ДАНС и полицията го закъсаха и след 24 часа мислене пробутаха версия 2 за педофилия.

    Коментиран от #68, #71

    23:11 04.02.2026

  • 67 На Тръмп приятелчето

    1 6 Отговор
    Което Байдън заключи,а Тръмп пусна пълни Америка с дрога.И това е Хуан Орландо.Информирай се.Аржентинец е

    23:13 04.02.2026

  • 68 Хмм

    28 0 Отговор

    До коментар #66 от "цитат":

    кметът говори и за много гилзи наоколо, имало е престрелка

    Коментиран от #75

    23:14 04.02.2026

  • 69 И на мен

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Види ми се":

    Братчет на Лорела...

    23:14 04.02.2026

  • 70 Знаещ

    29 3 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Самият факт , че са създали незаконна организация изпълняваща репресивни функции които са прерогатив единствено на държавните органи си е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. Що не вземеш да се изтъпаниш на пътя и започнеш да даваш разпореждания на водачите и да ги заплашваш с оръжие все едно , че си полицай ? Не само , че ще ти изземат оръжието , но и ще ти повдигнат обвинение за самоуправство и едро хулиганство . А тези години наред са тероризирали, ловци и туристи , но дори не са допускали проверки на горски стражари . Искали са им лични карти , което е в компетенциите само на полицията ! Което също си е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ .

    Коментиран от #140

    23:16 04.02.2026

  • 71 ДАНС бяха там

    25 2 Отговор

    До коментар #66 от "цитат":

    Даже порше каените им ги даваха по някоя от телевизиите ! Лъже тоя Занев

    23:17 04.02.2026

  • 72 Бай Араб

    17 4 Отговор
    Разследващите поне кмета Терзиев да заловят .

    23:18 04.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Абе работата си е

    17 1 Отговор
    Мамник отвсякъде...

    23:25 04.02.2026

  • 75 цитат

    20 1 Отговор

    До коментар #68 от "Хмм":

    Никой не говори за аутопсия на кучетата, как точно са загинали? Това ще изясни имало ли е външно нападение и дали кучетата не са изгорени за прикриване на следи. Кметът е видял само 3-те пистолета и малка американска карабина, иначе са му казали, че вътре имало много оръжия... и всички повярваха за по-сигурно веднага се появиха експерти с искания да търсят закопани складове за оръжие

    23:28 04.02.2026

  • 76 Тракиец 🇺🇦

    19 3 Отговор
    Абсолютна каша

    23:32 04.02.2026

  • 77 Леля Гошо

    27 0 Отговор

    До коментар #58 от "Знаещ":

    Държавата рекетира малкия и средния бизнес с безкрайни проверки, ревизии, одити и пр. но има и недосегаеми, като тези рамбовци. От изнесените досега данни се набиват на очи поне 5-6 груби нарушения на закона, но всички репресивни служби се правят на учудени

    23:32 04.02.2026

  • 78 Помни

    22 0 Отговор

    До коментар #53 от "Иво Карамански искаше и":

    Карамански злезе из под контролът на Митьо Гестапото и го пратиха на гости при Свети Петър. Има една интересна книга от Светослава Тадаръкова . Казва се ,,Кръстникът" . Пълна е с интервюта и документални материали получени от нея както от Иво Карамански , така и от Митьо Гестапото . Половината е за животът на Карамански , а другата за Митьо Гестапото . Ако я откриете я прочетете . Ще научите много интересни неща за това как се правеше дивият капитализъм и защо удостоверенията на шефовете от Мултигруп са копия на тези на ДС . Как Илийката Павлов гони Митьо от Мултигруп без да му плати обезщетение от 7 милиона долара , защото си мисли , че сам кара влака...Прочетете я и ще научите интересна информация за анализиране , защо Митьо още е жив , а дори Луканов гледа тревата от към корените...

    23:33 04.02.2026

  • 79 Майстора

    24 4 Отговор
    Борислав Сандов и кметът Терзиев не бяха ли от умните и красивите?Това младо поколение ще удари Бойко и сие по далавери.Но рано или късно всичко излиза наяве.А някои даже заплащат с живота си.Първо Алексей сега тези рейнджъри.Въпросът е кой ще е следващия?

    23:36 04.02.2026

  • 80 Никой

    7 4 Отговор
    Вероятно е полудял, това се случва.

    Има и такива случаи. Даже са външно - съвсем нормални.

    23:37 04.02.2026

  • 81 Това е стршно

    20 8 Отговор
    Защо все около променкаджиите има трупове, ПТПа, фалшификации, пачки и пудели, лъжи, измами, прелюбодеяния, налитане на бой в парламента, алабала с президента, паравоенни организации, педофилия...

    Коментиран от #93

    23:37 04.02.2026

  • 82 Механик

    28 1 Отговор
    Много неща ще се изкажат и изпишат, а истината няма да я научим.
    Мен един друг въпрос ми се върти в главата и не ми дава мира - Колко от тия мъже са женени и имат деца?
    Отговорът на тоя въпрос ще ви даде отговор на много други въпроси.

    Коментиран от #141

    23:38 04.02.2026

  • 83 Аве

    23 1 Отговор
    Щом е изчезнал, значи не му е чиста работата? Те прокурорския синковец не могат да намерят та тоя ли?

    23:40 04.02.2026

  • 84 Мария разтърси ме твоята

    21 1 Отговор
    Статия!Дева Мария пасти да яде пред твоята статия!Наистина и ти ли си повярва,че този народ е толкова тъп и ще повярва,че убиват трима и техните три кучета защото са подострили моливите си накриво!Смрад!

    Коментиран от #88

    23:40 04.02.2026

  • 85 Пенър

    17 1 Отговор

    До коментар #15 от "Уса":

    Проблимът е че изобщо не са закачани именно от ДАНС пак не сш в час

    23:40 04.02.2026

  • 86 Рогач

    16 5 Отговор

    До коментар #57 от "ЕвроСпелео 2016":

    Всичката Мара втасала , интимната си прическа отдолу на път сресала. ,,Бедното" Мексико до родните бизнесмени подводни и надводни пещерняци опряло да му откриват подводните пещери . Просто им е трябвало алиби да пренасят в оборудването и багажите си мексиканска пудра захар за бабичките в махалите. Поли Пантев го намериха и гръмнаха чак в далечна Аруба . Тези са ги намерили във вилата с пудра захар...

    23:41 04.02.2026

  • 87 Пешо от панелката

    20 5 Отговор
    Някой от тях да не е имал интимни отношения с кмета на София. Мирише ми ма любовен триъгълник

    23:43 04.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Знаещ

    16 8 Отговор

    До коментар #81 от "Това е стршно":

    Ами само сред ППтата се случват такива алабализми , защото постоянно преяждат с поръсени с пудра захар пици с кристали . Шиши и Тиквуний може да са всякакви , но някой да ги е видял пияни , или дрогирани на обществено място , или на частно мероприятие ?

    Коментиран от #129

    23:51 04.02.2026

  • 94 По скоро са

    19 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    Отклонили от последледната пратка и картела ги е очистил такива хладнокръвни разстрели ги вършат типове който са убивали отдавна

    00:00 05.02.2026

  • 95 Прав

    41 0 Отговор
    Прав е Даниел Вълчев в едно интервю - в нормалните държави брифингите на МВР са - този еди какви следи от барут има, еди кой си номер обувка следи в снега, занимават се с това , това и това. Подредени факти, безпристрастно поднесени.

    А тук един казва едно, друг друго, че чак главния прокурор говори за Туин Пийкс. Ами то направо смешно и трагично.

    00:02 05.02.2026

  • 96 Горски

    25 4 Отговор
    Българинът може да е беден, но не е тъп. Вашите скалъпени прости версии НЕ ни минават. Кажи нещо за Искра Фидосова и мъжът й, сърбинът. Кажи за каналите с дрога, дето са ги организирали. Огромно количество дрога за Европа през България. И нали се сещаме, че в цялата тая схема най-отгоре от българска страна са Бойко Борисов и Делян Пеевски. Ясно и просто.

    00:04 05.02.2026

  • 97 Изпулин

    27 1 Отговор
    Как се убиват трима рейнджъри едновременно, с куршум в главата? Ами много трудно, невъзможно за сам човек, на когото се е наложило да заколя една нищо и никаква кокошка ще ме разбере.

    00:14 05.02.2026

  • 98 Да те светна!!

    6 8 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Паркови / природозащитни рейнджъри
    ✔️ Водят образователни занимания
    ✔️ Организират еко-уроци, походи и лагери
    ✔️ Работят с ученици за опазване на природата
    Скаутски или младежки рейнджърски програми
    ✔️ Работят основно с деца и тийнейджъри
    ✔️ Учат ги на ориентиране, работа в екип, оцеляване
    ✔️ Много „учене чрез преживяване“

    00:17 05.02.2026

  • 99 Природозащитни рейнджъри

    5 6 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Да, активно работят с деца и в това няма нищо странно.
    Какво правят:
    образователни уроци за природа, животни, гори
    водят ученически групи и зелени училища
    организират походи, наблюдение на животни, еко-игри
    учат децата как да се държат безопасно в планината
    Обикновено работят с:
    детски градини
    ученици (начален и прогимназиален етап)

    00:19 05.02.2026

  • 100 Няма нищо странно!

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Младежки / скаутски рейнджърски програми
    Тук фокусът е почти изцяло върху деца и младежи.
    Какво включват:
    ориентиране и работа с карта
    основи на оцеляване (палене на огън, лагеруване)
    работа в екип и дисциплина
    любов към природата и отговорност
    Подходящи за:
    деца 7–18 г. (по възрастови групи)
    често като клубове, лагери или уикенд занимания
    Важно:
    няма военен елемент (често родителите се притесняват)
    безопасността е приоритет
    инструкторите са обучени за работа с деца

    00:20 05.02.2026

  • 101 Ти американски филми не си ли гледал?

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Какво е като във филмите 🇺🇸🎒
    униформи / значки (по-скоро символични)
    лагери сред природата, палатки, огньове
    походи, ориентиране, работа в екип
    рейнджърът = „готиният възрастен“, който учи децата на природа
    истории за животни, гори, правила в парка.
    всичко е много безопасно и организирано

    00:23 05.02.2026

  • 102 Възмутен

    10 8 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Първо: работата с деца не е „странна“ сама по себе си. Учители, треньори, планински водачи, инструктори, спасители — огромна част от тях са мъже, често без семейства. Това не ги прави автоматично съмнителни. Ако приемем тази логика, половината образователна и спортна система трябва да бъде поставена под въпрос.
    Второ: такива програми не са „сами в гората“.
    Работата с деца в паркове, лагери и скаутски организации е:
    по правила
    с разрешения от родители
    с повече от един възрастен
    с графици, маршрути и отчетност
    често под шапката на държавна или лицензирана организация
    Това не са случайни хора, а обучени инструктори, които минават проверки и носят отговорност.

    00:24 05.02.2026

  • 103 И още...

    11 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    Трето: мотивът е професионален и ценностен, не личен.
    Хората избират тази работа, защото:
    обичат природата
    искат да я опазват
    знаят, че възпитанието започва от деца
    това е част от професията им
    Да работиш с деца е необходимост, ако искаш след 20 години да има възрастни, които не унищожават природата.
    Четвърто: подозрението, насочено само към мъже, е несправедливо.
    Това е форма на стигма:
    „мъж + деца = нещо нередно“.
    По тази логика мъжете не би трябвало да са учители, възпитатели или треньори — което е абсурдно и вредно.

    00:25 05.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 И последно

    10 7 Отговор
    И последно: здравият контрол е нормален, параноята — не.
    Разумно е да има: правила, прозрачност
    родителско участие.
    Но да се намеква за скрити намерения без доказателства вреди: на децата (по-малко възможности), на професионалистите, на самото общество

    Коментиран от #111

    00:28 05.02.2026

  • 106 Дядо поп

    24 2 Отговор
    Най брутално са ги убили момчетата, а сега активираха Сарафов да замазва нещата. Всички факти и брифинги натам сочат.

    Коментиран от #107

    00:31 05.02.2026

  • 107 Помни

    24 0 Отговор

    До коментар #106 от "Дядо поп":

    Сарафов каза че случаят е заплетен като в Туийн Пийкс и вероятно извънземните са виновни за случая . Не уточни марсианци , или пришълци от Сириус подозира за случая .

    Коментиран от #109

    00:37 05.02.2026

  • 108 Васил Найденов

    12 0 Отговор
    А дали е така кой ще ми каже?

    00:38 05.02.2026

  • 109 ни чул, ни видял

    16 0 Отговор

    До коментар #107 от "Помни":

    Най-важното е, че извънземните са били с костюми на ДАНС при огледа, понеже лично шефът на ДАНС е отрекъл днес негови служители да са присъствали на местопрестъплението. С какви костюми са били извънземните по време на престъплението е без значение - свидетели няма, това за издирвани лица е вид партенка. Онзи ден новините за малко да объркат - говореха за 4 трупа в началото. После станаха 3. Явно на някой му хрумна да го играят Туин Пиийкс и да покрият един (вероятно) убит.

    00:56 05.02.2026

  • 110 Сатана Z

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Кой знае колко трупа има закопани около тази хижа от началото на СВО когато са се пренесли там та досега.

    01:00 05.02.2026

  • 111 Помни

    16 2 Отговор

    До коментар #105 от "И последно":

    По полека , да не се окапиш ! Като всичко е толкова професионално организирано и безопасно с детските лагери в САЩ , защо миналата година допуснаха улавянето на над 80 деца при преливането на река Гуаделупе в Тексас ? Само в детският лагер Мистик загинаха 28 момичета ! Нали уж рейнджърите изградили тези лагери са професионалисти ? Ясно ми е , че става въпрос за усвояването на пари . Но нима рискът за здравето и животът на децата си спрува тези пари ? Тези рейнджъри имат ли педагогическо образование , че да се занимават с деца ? Нормално е детските лагери да се ръководят от учители , а не от някакви си незаконни , самозвани рейнджъри .

    Коментиран от #112, #115, #116, #117

    01:07 05.02.2026

  • 112 правилната посока

    17 2 Отговор

    До коментар #111 от "Помни":

    Отклонявате се от темата. Изгледайте пак пълното интервю на кмета от онзи ден. Детски лагери е имало на бившата хижа много отдавна - по времето на бай Фидос. Откак е база на рейнджъри дете не е влизало според кмета, само те - 7 - 8 - 10 човека. Три нива на сигурност - бариери. Никой местен не е влизал. Сигурно и проверките са се ограничавали до портала. Забравете педофилията, по-важни са мотива за убийство и извършителите.

    Коментиран от #113

    01:19 05.02.2026

  • 113 Помни

    14 1 Отговор

    До коментар #112 от "правилната посока":

    Четох някъде оправдание от ДАНС , че били правили проверки в хижата по получен сигнал и подали данни за установените нередности в местната прокуратура , защото тя била компетентна да вземе решение по тези нередности . Не знаели , какво са решили прокурорите по въпроса . Прехвърлят си отговорността като горещ картоф едни на други . Сега е редно следствието да установи всички полицейски преписки и докладни и подадените такива от ДАНС към прокуратурата и да се разбере , имало ли е такива . И ако е имало , защо прокоратурата и съдът не са си свършили работата . Тук става въпрос за противозаконна дейност на въоръжени лица и самоуправство , едро хулиганство , несъобръзяване със законни разпоредби на висши държавни органи . Използване на документи с невярно съдържание... Или по народному казано за хайдотлук.

    Коментиран от #118

    01:33 05.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 И последно

    6 7 Отговор

    До коментар #111 от "Помни":

    „Как така в САЩ има трагедии, ако всичко е професионално?“
    Всяка система, дори в САЩ, не е 100% безопасна.
    Случаят с река Гуаделупе е трагичен и беше предизвикан от екстремни природни условия и човешка грешка, не защото концепцията на лагерите или рейнджърите като такива е „непрофесионална“.
    Да, трагедията е ужасна, но една катастрофа не доказва, че всички лагери са опасни. Това е логическа грешка на генерализация.

    Коментиран от #126

    01:37 05.02.2026

  • 116 И още...

    8 5 Отговор

    До коментар #111 от "Помни":

    „Рейнджъри ли организират лагери?“
    В САЩ много лагери използват планински или природозащитни рейнджъри като инструктори, но те не работят сами.
    Лагерите обикновено имат:
    лицензиран персонал
    медицински екип
    спасителни планове
    застраховка и официална отговорност
    Тоест не са „незаконни“ или „самозвани“, както се внушава.

    Коментиран от #136

    01:38 05.02.2026

  • 117 Парадокс

    2 4 Отговор

    До коментар #111 от "Помни":

    „Рискът за децата и педагогическото образование“
    Рейнджърите не са учители по учебната програма, но имат:
    сертифицирани курсове за работа с деца
    обучения по безопасност, оцеляване и първа помощ
    наставници и администратори, които осигуряват педагогическата част
    В нормалните лагери учители + рейнджъри работят екипно, всеки със своята експертиза.
    Така че твърдението „само учители трябва да ръководят лагери“ е непълно и погрешно.

    01:39 05.02.2026

  • 118 Макарон

    5 3 Отговор

    До коментар #113 от "Помни":

    А то от къде знаеш, че става дума за хайдуклък? Обикновенно тогава медиите винаги показват тежкото въоръжение и по стари снимки. Също и как трима човека ще са цялата толкова тежко въоръжена банда. Нещо издиша тази теория.

    Коментиран от #124, #131

    01:40 05.02.2026

  • 119 погледнете

    5 0 Отговор
    в сайта на барека има интересни последни статии по темата

    01:41 05.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Фолклорист

    11 1 Отговор
    "Калуш" е названието на ритуален танц, извършван от група мъже - "калушари". Предполага се, че това е реликт от старобългарски мъжки тайни воински общества.
    Калушарите "играят" само в кратък период от годината и тогава носят специфични части от облекло и оръжия, които през останалото време са скрити. Калушарството се е предавало от баща на син. Полагали са страховити клетви да не казват на хора, които не са калушари каквото и да било за скритите си вещи и за калушарските таинства. В периода на изпълняването на калушарските обичаи калушарите разгварят само помежду си и не контактуват с други хора. При среща с друг човек го отминават, все едно,че е невидим. Ако се случвало да се срещнат две калушарски групи, те се бият до смърт и загиналите биват погребвани в отделни гробища, не в обикновените. На места още се знае къде има "калушарски гробове". През 19-и век в много малко места от бълг .етническа територия все още е бил запазен този обичай. Постепенно е изоставен и интереснто в случая е това, че няма налични калушарски оръжия или други пособия, които да се знае,че се пазят някъде. Тоест, мистерията е запазена и няма как да знаем дали правнуците на някогашните калушари знаят къде са вещите на дедите им и дали все още поддържат контакти помежду си.
    Съществуват фамилни имена Калушев, Калушков, Калушаров.

    01:47 05.02.2026

  • 122 Фолклористът

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    Калушари са били само етнически българи християни. Циганин или мюсюлманин калушар няма. Този, след като се казва Калушев, значи е от фамилия на калушари.
    Но не се наемам да твърдя, че потомци на някогашните калушари са създали тази организация. Макар че, кой може да знае? ...

    01:52 05.02.2026

  • 123 Помни .

    14 0 Отговор

    До коментар #114 от "Парадокс БГ":

    Май само ти още не си разбрал, че това незаконно НПО е създадено с незаконното разрешени на пепейският министър на екологията Борислав Сандов и на пепейецът Тома Белев . И е финансирано от ивопрокопиевски соросоиди като кметът на София , Терзиев. При следващият министър на екологията противозаконното разрешение за съществуването на тази рейнджърска организация е отменено , но те са продължили противозаконната си дейност на своя глава при мълчаливото бездействие на местните полиция , прокуратура и съд . Въпросът е по чие нареждане те са бездействали и са си затваряли очите за функционирането на това незаконно НПО регистрирано под фалшив несъществуващ адрес в София. Защо ДАНС след фиктивно установени нарушения свързани с това НПО и бездействието на местните полиция и съд , не са сезиралитези в София. Ко е бил чадърът им ?

    01:56 05.02.2026

  • 124 Помни

    14 0 Отговор

    До коментар #118 от "Макарон":

    Ако внимателно се бе информирал за случаят щеше да знаеш , че хижата е била редовно обитавана от над 10 рейнджъри които са охранявали противозаконно района . Труповете са само 3 . Говорят , че собственикът също до последно бил там . Къде са били останалите , предстои да научим , ако следствието реши да ни информира . Защото с убийства се занимава следствието , а не полицейските дознатели . Прокурорите само наблюдават и контролират качеството на събраните от следователите доказателства и преценяват дали са годни за пред съда. Иначе е вярно , че само профедсионални убийци биха успели да застрелят трима мъже с по един изстрел в главата , без никой от тях да окаже съпротива , или поне да се опита да избяга .

    Коментиран от #130

    02:09 05.02.2026

  • 125 Какво гмуркане

    12 0 Отговор
    на Петрохан?

    05:54 05.02.2026

  • 126 Знае

    7 1 Отговор

    До коментар #115 от "И последно":

    Явно си се нагледал на холивудски сапунки . Вземи потърси в Тубата документални видеоклипове озаглавени , улиците на , Лас Вегас,Лос Анжелис, Цинцинати и други американски градове . Клиповете са документално снети от движещ се по улиците на тези градове, без коментар от снимащият . Видяното в тях е достатъчно и без коментар . Ако ги видиш , ще разбереш реалният резултат от работата на тези американски доброволци , работещи с децата в САЩ. И тогава, дори западнала България ще ти се стори Рай .

    09:51 05.02.2026

  • 127 Антонимен

    9 0 Отговор
    Как така след оглед не са установили дали са убити или е самоубийство. Пълна криминалистическа некомпетентност. Тези не заслужават заплатите си. Търсят нещо да замаскират явно.

    10:06 05.02.2026

  • 128 твърде

    9 0 Отговор
    е възможно да са търсили и намерили, съкровище в пещерите И вместо да им се плати са гръмнати,...А простотиите с децата да са си обикновени простотии,защото никой няма да се заинтересува от случая..ЯВНО СТАВА ВЪПРОС ЗА МНОГО ПАРИ

    10:11 05.02.2026

  • 129 Бико

    6 3 Отговор

    До коментар #93 от "Знаещ":

    Бойко Борисов не употребява алкохол. Набийте си го в главата. Особено онези,които симпатизират на онези,които на бутилки със син етикет решанат да арестуват опонентите си без прокурорска резолюция и разследване.

    10:13 05.02.2026

  • 130 И В ТАЗИ ВРЪЗКА И 123

    8 0 Отговор

    До коментар #124 от "Помни":

    Най вероятно е да са търсили съкровища в пещерите наоколо и да са го намерили,което отговаря на специалността им ,на търсещия им дух и на усмихнатите им замечтани физиономии, И къде са другите 7 рейнджъри

    10:19 05.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 така де

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Уса":

    и като са викани ,защо стоят на място и продължават дейност Значи имат здрав гръб и нищо незаконно не правят ,а СТАВА въпрос за нещо тайно...Да идват врачките на помощ

    10:29 05.02.2026

  • 133 Кристин Ретард

    7 2 Отговор
    Гнусен педофил от ППДБ.
    Дано някой ядосан баща те докопа преди полицията !

    10:34 05.02.2026

  • 134 И В ТАЗИ ВРЪЗКА И 123

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "На Терзиев и на Калушев":

    става въпрос за съкровоища и много пари коитоо другите 7 рейнджъри са гепили и духнали към сръбско

    10:36 05.02.2026

  • 135 ПецатА

    7 0 Отговор
    сигурно реши да дръпне някое и друго килце аванта от аверите у Мексико,или не са си платили масрафа на който трябва и айде бум бау и чао ....

    10:42 05.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 А сега де

    6 4 Отговор
    Николай и Стела Майсторови...скъпи коментиращи...бедна ви е фантазията!
    А Иво Калушев един от най-добре обучените хора в света (в много отношения)! Там няма майтап! Някой ако си мисли, че е обикновен рейнджър...

    10:48 05.02.2026

  • 138 НАА МАЛКО

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Знаещ":

    МИЛИОН ДОЛАРА!

    11:28 05.02.2026

  • 139 От негови

    1 0 Отговор
    Познати стана ясно ,че е търсил и откривал нови пещери в България. Няма да се учудя ако е намерил дупката на някой пълна вътре с нещо си . Определено някой е търсил нещо в тази хижа . Дали го е намерил само той си знае .

    18:01 05.02.2026

  • 140 Туй дето си го написал

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Знаещ":

    на какви факти и доказателства стъпва?.... "А тези години наред са тероризирали, ловци и туристи..."
    Бе големи репресии са извършили, видиш ли. Смех...Ако допуснем, че твърдението ти е истина, то нормално би следвало "жертвите на терора" - ловци и туристи, да са подали голям брой оплаквания и сигнали в полицията. Да, обаче информация за такива многобройни сигнали липсва. Освен това ако наистина е имало поголовен "терор" щеше рано или късно да се вдигне шум някъде в медиите. Особено пък ловците не са от тези дето си траят, когато ги настъпват... Досега от изнесената иформация излиза, че е имало само една реакция от сдружение "Балканка" по сигнал от потърпевши - че им ограничавали достъпа и им искали документи. Голем праз. Според мен, тези от хижата малко са прекалявали с правомощия, които са нямали и по-скоро са си придавали важност. Ама чак пък години наред "терор"...Май забравяш през последните десетилетия колко случая на мутри при това оповестени (без да броим неоповестените) имаше, които не даваха достъп на хората до отделни "частни" плажове по Черноморието. Да не говорим за отдадените от държавата на концесия ловни полета на разни големци, които си ги ползват като лични имения.

    19:13 05.02.2026

  • 141 Да питам и аз

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Механик":

    А ти знаеш ли колко мъже (и жени) в зряла възраст са несемейни и нямат деца?
    А можеш ли да кажеш колко от установените престъпници, без значение какви престъпления са извършвали - убийства, кражби, наркотици, измами, проституция, рекет и т.н. - са женени и/или имат деца?

    19:22 05.02.2026

  • 142 Логично

    0 0 Отговор
    Липсващите 6 рейнджъри сигурно знаят причините.

    19:24 05.02.2026

  • 143 бай Шиле

    0 0 Отговор
    Както и да се върти и усуква, става въпрос за много пари и интереси.

    20:00 05.02.2026

