Русия атакува Киев с дронове
Русия атакува Киев с дронове

5 Февруари, 2026 09:50 1 899 102

Отломки са паднали в близост до търговски център, а на друго място са били счупени прозорците на детска градина

Русия атакува Киев с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са били ранени тази нощ при руска атака с дронове срещу Киев, предадоха Ройтерс и Укринформ, позовавайки се на полицията и кмета на украинската столица Виталий Кличко, съобщи БТА.

Кличко съобщи в "Телеграм", че атаката е нанесла щети на жилищни сгради в един от районите на Киев, а в друг отломки са паднали върху покрива на офис сграда, което е предизвикало пожар. Отломки са паднали и в близост до търговски център, а на друго място са били счупени прозорците на детска градина, съобщи още той.

В Соломянски район отломки от дронове са повредили фасадата и са счупили прозорците на четири високи жилищни сгради. Седемдесет и девет годишна жена е пострадала и е била хоспитализирана. Лекарите са оказали медицинска помощ на място на 89-годишна жена, съобщи полицията в "Телеграм".

В Дарницки район фасадата на жилищна сграда е била повредена в резултат на удар от дрон. В Оболонски район отломки от дрон са паднали върху паркинг, в резултат на което два автомобила са се възпламенили. В Шевченковски район дрон е поразил покрива на офис сграда, а разразилият се пожар е бил потушен от аварийните служби.

Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи в "Телеграм" и за пострадал мъж в район около столицата, който е бил настанен в болница.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла две балистични ракети и е използвала 183 дрона при атаките си срещу територията на Украйна, като противовъздушната отбрана на страна е свалила 156 от тях.


  • 1 Саня

    39 4 Отговор
    Честито на печелившите.

    09:51 05.02.2026

  • 2 Дакел

    6 34 Отговор
    А на Фроната със коне

    Коментиран от #35

    09:52 05.02.2026

  • 3 За Путина

    5 66 Отговор
    Това е признак за деградация, не за сила Анализатори (Forbes, SOFREP, Kyiv Post, The Moscow Times) го наричат отчаяние (desperation), а не иновация. Русия не може да произвежда достатъчно нови танкове (T-90M почти не се виждат на фронта), горивото е ограничено, а загубите са огромни. Вместо модерна война – връщане към 19-ти век (или дори към казашките времена). Путин не “напада със кавалерия”, защото иска – армията му е принудена от обстоятелствата.

    Коментиран от #12, #16, #23, #96

    09:52 05.02.2026

  • 4 Ама по лесно е цивилни

    3 37 Отговор
    На фронта нещо само се Де милитаризират

    09:53 05.02.2026

  • 5 Безаналоговата армия

    6 56 Отговор
    Все атакуват от четири години, резултат- няма.

    Коментиран от #17

    09:54 05.02.2026

  • 6 Русия не е започнала още

    5 35 Отговор
    Поне 3 милиона жертви трябва да станат докато се развърти военната мшина

    Коментиран от #10, #29

    09:54 05.02.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    37 6 Отговор
    След бомбардировката на Дрезден по улиците е имало ПЛАНИНИ ОТ ТЕЛА Това не го виждаме сега Войната се превърна в театър И те така те

    09:54 05.02.2026

  • 8 Време е украинският народ да се опомни

    61 3 Отговор
    и да погне продажника зеленски, ако искат да им остане нещо.

    Коментиран от #19, #50

    09:56 05.02.2026

  • 9 Зеленски във затвора

    8 48 Отговор
    Това е Геноцид 2 милиона Руснаци избити
    Икономика пред колапс
    Диктатор във бункер
    Трябва да бъде спрян незабавно

    Коментиран от #13

    09:56 05.02.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    26 7 Отговор

    До коментар #6 от "Русия не е започнала още":

    При тези ТРОТОАРНИ БОЕВЕ какво очаквате Това ако е война Аз съм трамвай

    Коментиран от #15, #18

    09:56 05.02.2026

  • 11 През дядовия ми е

    48 2 Отговор
    За киев и Мара

    09:57 05.02.2026

  • 12 тапейка

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "За Путина":

    Нас това какво ни грее?!

    09:58 05.02.2026

  • 13 То педофила не е започнал войната

    4 37 Отговор

    До коментар #9 от "Зеленски във затвора":

    Тя украйна ги нападна 2014 още и после 2022 пак
    Даже и чечня не са нападали и русия за мир просто ги бомбандира мир да има мир

    09:59 05.02.2026

  • 14 Време е Зеленски и партньорите му

    41 3 Отговор
    да обявят победа и да развеят белия байряк!
    Нали?!

    10:01 05.02.2026

  • 15 Не просто

    18 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ти си тъпакТова е

    Коментиран от #28

    10:02 05.02.2026

  • 16 Много се кефя като гледам

    5 44 Отговор

    До коментар #3 от "За Путина":

    Тази руска измет на коне мотопеди голф колички или мото фреза със каруца
    Това показва цялата сила на Руската пропаганда

    10:04 05.02.2026

  • 17 Урсуляк фон дер Бандер

    41 4 Отговор

    До коментар #5 от "Безаналоговата армия":

    Все атакуват от четири години, резултат- няма. "
    Интересно, кой реве и проси четири години по цял свят. Въпроса е риторичен, какъвто е и акъла на родните урсули

    10:04 05.02.2026

  • 18 Даааа

    3 29 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    В началото бяха сила със танкове самолети бомбандировачи
    Но сега Реалността е друга
    Коне каруци лопати и Гробове

    Коментиран от #30

    10:06 05.02.2026

  • 19 ЮДЕЙТЕ СА САТАНИСТИ!

    26 2 Отговор

    До коментар #8 от "Време е украинският народ да се опомни":

    ПАПАТА КАЗА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ДА РАЗВЯВА БЕЛИТЕ ГАЩИ. МНОГО ОТДАВНА МУ КАЗА АМА ТОЙ ЮДЕЙН БАНДЕРОВЕЦ И СИСТЕМНО ИЗБИВА ОКРАИНЦИТЕ, ОСВОБОЖДАВА ПЛОЩИ ЗА ЮДЕЙТЕ!

    Коментиран от #25, #101

    10:07 05.02.2026

  • 20 стоян георгиев

    28 3 Отговор
    На Мара й плащат от Киев да преписва тия бози. Дреме ми за Киев.

    10:08 05.02.2026

  • 21 Зевзек

    28 2 Отговор
    "отломки са паднали върху покрива на офис сграда, което е предизвикало пожар"

    Пусти отломки те по страшни от дроновете бе - пожари предизвикват и оставиха Кииф без ток и на студено - ама той тока и топлото в Кииф идват от офис сгради, болници и детски градини - та за това де.

    10:08 05.02.2026

  • 22 Кирило Буданов, разведчик

    4 28 Отговор
    Всичко ще се промени когда украинците се научат да удрят Москва !!! 👍

    Коментиран от #24

    10:09 05.02.2026

  • 23 Учуден

    22 2 Отговор

    До коментар #3 от "За Путина":

    "Това е признак за деградация"

    И защо тогава зеления и господарите му ревът за мир или поне за временно примирие

    Коментиран от #31

    10:10 05.02.2026

  • 24 Запознат

    23 2 Отговор

    До коментар #22 от "Кирило Буданов, разведчик":

    "когда украинците се научат да удрят Москва"

    Така е тогава руснаците ще ги стоплят с някое изкуствено слънце над Кииф.

    10:12 05.02.2026

  • 25 Зевзек

    18 2 Отговор

    До коментар #19 от "ЮДЕЙТЕ СА САТАНИСТИ!":

    "ПАПАТА КАЗА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ДА РАЗВЯВА БЕЛИТЕ ГАЩИ"

    Е да ги развява ама те не са бели а кафеви - също като на нашите козячета и евроатлантици. И сега само ревът - чичо Дони кажи на Путин поне за няколко дена да спре да ни бие че не издържаме вече.

    10:15 05.02.2026

  • 26 каква ти новина?!?!?

    9 0 Отговор
    стига го писахте това за новина това е ежедневие!!!

    10:17 05.02.2026

  • 27 Дерзайте, Братушки !

    14 1 Отговор
    Има още много бандерасти за изтребване !

    10:19 05.02.2026

  • 28 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не просто":

    Както Ви гледам акъла явно това важи за Вас Това е всичко друго но не ВОЙНА Една голяма система за печалби и кражби И те така те

    10:19 05.02.2026

  • 29 Горките руснаци

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Русия не е започнала още":

    какво ги чака. Ще завиждат на братята си от северна Корея.

    Коментиран от #32

    10:19 05.02.2026

  • 30 Помнещ

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Даааа":

    "Коне каруци лопати и Гробове"

    Ама пък попиляха освен Украйна ама и цялото ви "силно и сплотено" НАТО с тези лопатки. Те защото са с чипове от украински перални.

    10:19 05.02.2026

  • 31 защото Тръмп

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Учуден":

    ги натиска за мир и те реват за мир.

    Коментиран от #34

    10:20 05.02.2026

  • 32 Учуден

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "Горките руснаци":

    И какво ги чака руснаците - пак ли ще фалират и ще се разпадат както в 2022 обещавахте. Или вече ще няма да ви пречат храстите и ще освобождавате Крим (максимум до седмица)

    Коментиран от #36

    10:23 05.02.2026

  • 33 Последния Софиянец

    2 12 Отговор
    Блатара и копейките му наведени разбират само от млатене.

    Коментиран от #37

    10:24 05.02.2026

  • 34 Учуден

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "защото Тръмп":

    Ами той натиска и Путин ама зеления реве само. Пък и зеления нали не бил марионетка на краварите - защо слуша Тръмп.

    Коментиран от #44

    10:25 05.02.2026

  • 35 Невероятно, но факт !

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дакел":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎

    Коментиран от #38, #42

    10:25 05.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зевзек

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    "разбират само от млатене"

    Пък нашите козячета им е кеф да ги млатят - те много си падат по садо-мазо и да са подчинени на господарите си.

    10:27 05.02.2026

  • 38 Учуден

    2 5 Отговор

    До коментар #35 от "Невероятно, но факт !":

    Те блатарите технологично са в началото на 20.век, не са мръднали от ВСВ, същите тактики същите оръжия и засипват пак окопите с пияна леш, живота там струва колкото кибрит.

    Коментиран от #45

    10:29 05.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Учуден

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Помнещ":

    Защо всички козячета са се загрижили за Русия а не ги интересува какво става в Украйна - или то там ще е до последния украинец и няма смисъл да се коментира.

    И защо всички наши козячета такъв страх ги тресе че ги е страх да пишат със собствен ник и пишат или безниково или с краден ник.

    10:30 05.02.2026

  • 41 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Помнещ":

    Така е, само гладните копейки им завиждат на клошарията и мизерията!

    10:30 05.02.2026

  • 42 Пропагандата

    0 8 Отговор

    До коментар #35 от "Невероятно, но факт !":

    винаги се цели в глупака.

    10:31 05.02.2026

  • 43 Факт

    7 10 Отговор
    Рашистите продължават отчаяно да тероризират украинските градове .
    4 години не могат да победят Украйна която има в пъти по-малко население и оръжие от агресора Русия .

    10:31 05.02.2026

  • 44 напротив и

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "Учуден":

    Путин всеки ден реве за мир. Последно вчера каза Зеленски не иска мир.

    Коментиран от #46, #47

    10:32 05.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Учуден

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "напротив и":

    Усеща краьрбункерното, аятораха и съдрания кореец вече не дават оръжие, а в блатата изпразниха ръждавата скрап от 60те, те не произвеждат и пирони, какво остава за нещо по сложно!

    Коментиран от #48

    10:34 05.02.2026

  • 47 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #44 от "напротив и":

    "Последно вчера каза Зеленски не иска мир"

    Аз не съм чул един план за мир да е излязал от Русия или Путин а на зеления и господарите му кой по ред е този че им загубих бройката.

    То с плоски лъжи пропаганда не става

    10:35 05.02.2026

  • 48 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Учуден":

    Страх ли те тресе да излезеш със собствен ник - защо така бе господа козячета - няма да ви бием много а и с краден ник не си скрит - на всички е ясно кой си.

    10:36 05.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хехе

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Време е украинският народ да се опомни":

    Още малко и ще си помислим че той е започнал войната.

    Коментиран от #51, #54

    10:37 05.02.2026

  • 51 Ти първо

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хехе":

    гледай да разбереш ко се случва. 😄

    10:38 05.02.2026

  • 52 Механик

    2 4 Отговор
    Бункерния жужак е разгромен и от отчаяние пак мята ракети по цивилни

    Коментиран от #55

    10:39 05.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Учуден

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хехе":

    Ами кой първи започна да избива руснаци в Донбас и Одеса - не беше ли киевската хунта. Кой избиваше протестиращи на Майдана и от двете страни - що така получихте амнезия.

    Коментиран от #58, #62, #73

    10:40 05.02.2026

  • 55 Учуден

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "Механик":

    Той само това може, на фронта се видя как е, 4та година село нямат заграбено, а над милион вата е при кабзоня

    Коментиран от #60

    10:41 05.02.2026

  • 56 Как е в гетото

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Учуден":

    Запада на дъното, опрял до циганета да крадаът и лъжат? Сега виждаш ли колко е велика Русия? 😄 Запада стана циганско гето.

    Коментиран от #59

    10:41 05.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мишел

    1 7 Отговор

    До коментар #56 от "Как е в гетото":

    С какво е велика Русия колега!

    Коментиран от #64, #69

    10:43 05.02.2026

  • 60 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Учуден":

    Обещавам няма да ви бием много - защо така скрити в дупките си и даже със собствен ник ви е страх да се покажете. Кажете бе защо такъв страх ви тресе.

    10:44 05.02.2026

  • 61 Копейка

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Учуден":

    Нищо не са ни дава от два год, нито стотинка или цент. Даваха ни по един сандвич и една вода, за да ходим на протести но и това го няма сега.

    10:44 05.02.2026

  • 62 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Учуден":

    Руснака и копейката му трябва да са в чувал

    Коментиран от #65, #66

    10:44 05.02.2026

  • 63 Крадеш ли 😄

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Няма такова деградация. 😄Запада на дъното на света, по жалък от циганско гето. Кражби и лъжи. Сега виждаш ли що Русия е велика. Ти го показа. 😄

    10:45 05.02.2026

  • 64 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    С това че не е пълна с козячета които ги е страх със собствен ник да се покажат ами крадат чужди - защо ли такъв страх ви тресе.

    10:45 05.02.2026

  • 65 Кражбата и лъжата

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    станаха емблема за трагедията и деградацията на запада. После защо Русия е велика. 😄

    Коментиран от #70

    10:45 05.02.2026

  • 66 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Ето още едно козяче с краден ник - кажете бе козячета защо ви е страх да се покажете от дупките си.

    10:47 05.02.2026

  • 67 Данко Харсъзина

    1 6 Отговор
    Бункирното стяга бохчата за Хага, видя се колко му е силата! И краснов го чака същата съдба

    10:47 05.02.2026

  • 68 Какво е

    3 6 Отговор
    идиот, Айнщайн е обяснил - да правиш едно и също нещо отново и отново и да очакваш различен резултат. Та и Русия така, 4 г. обстрелват електроцентрали, няма резултат, но те очакват нещо различно да се случи.

    Коментиран от #71, #74

    10:48 05.02.2026

  • 69 Как с какво

    5 0 Отговор

    До коментар #59 от "Мишел":

    Я виж деградацията на запада, опряло до жалко цигане да краде и лъже. 😄 Я по жалко нещо не съм виждал. Запада циганското гето на света. Къде е Русия, къде този от падък. Само гледай ко става. 😄

    10:48 05.02.2026

  • 70 Учуден

    1 4 Отговор

    До коментар #65 от "Кражбата и лъжата":

    Кое е великото на блатния хаганат, обясни ни, тинята ли, алкохолиците ли, проститутките от 20 рубли ли!

    Коментиран от #75, #76

    10:49 05.02.2026

  • 71 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "Какво е":

    Още едно козяче безниково - кажете бе господа козячета защо толкова ви е страх поне с измислен ник да се покажете.

    10:50 05.02.2026

  • 72 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор
    МНОГО стара информация,... много дронове, много нещо

    10:50 05.02.2026

  • 73 Това са

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "Учуден":

    руски лъжи.

    Коментиран от #79, #82

    10:50 05.02.2026

  • 74 Учуден

    1 8 Отговор

    До коментар #68 от "Какво е":

    Милиционера от бункера друго не може да измисли, в блатата мисленето е табу, то за това кжпейките умират за тях на коленеь

    Коментиран от #77, #80, #81, #84, #87

    10:51 05.02.2026

  • 75 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "Учуден":

    Ти не каза теб защо толкова те е страх да се покажеш - треперят от страх нашите козячета

    10:51 05.02.2026

  • 76 Великото го показва

    7 0 Отговор

    До коментар #70 от "Учуден":

    жалкото цигане, станало трол на деградиралият запад, крадящо и лъжещо. Тотален от падък. 😄 Не велика Русия, а направо величествено изглежда пред тази трагедия и падение на запада. 😄

    10:51 05.02.2026

  • 77 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "Учуден":

    Кажи си защо трепериш от страх като ръсиш лъжи тук - защо така бе господа козячета нали сте много "велики".

    10:53 05.02.2026

  • 78 СтаМат МаГа

    5 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    10:54 05.02.2026

  • 79 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #73 от "Това са":

    Още едно безниково козяче - защо такъв страх ви тресе бе.

    Коментиран от #86

    10:54 05.02.2026

  • 80 Кажи за трагедията

    6 0 Отговор

    До коментар #74 от "Учуден":

    запада да стане циганското гето на света, и да опре до цигани за кражбиои лъжи? 😄 Я такъв от падък и падение ние съм виждал. После защо Русия е велика. 😄

    10:55 05.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Това са":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запада опря до циганета да крадат и лъжат.

    Коментиран от #85

    10:57 05.02.2026

  • 83 СтаМат МаГа

    2 4 Отговор
    Удри вова тая пияна вата, малко остана, кабзон прибра над полтора милиона, почвай и копейките гладни

    10:57 05.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Учуден

    2 6 Отговор

    До коментар #82 от "Така е":

    Фашизмо е калния бункер под кремль, това го знаят и децата

    Коментиран от #88

    10:58 05.02.2026

  • 86 Той глупака е един 😄

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Учуден":

    Трудно се намира чак такъв от падък да краде и лъже и да е ползван за евтин глупак. 😄

    Коментиран от #89

    10:58 05.02.2026

  • 87 Мартин БлиЦа ФлиГорната

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Учуден":

    Ама кат та порр... рятт кат туъсста каракуда ,надда Рени ма4овци не си учуден,а 🤣 ?

    10:59 05.02.2026

  • 88 Фашизма го виждаме

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "Учуден":

    Тоталната деградация и фашизъм залял запада го показва едно глупаво цигане, фанато от някое гето да краде и лъже. Само факти. 😄

    11:01 05.02.2026

  • 89 Ивайло Крачунов

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Той глупака е един 😄":

    Този е Илиан-Мокрия Илиин,бивш мой служител живеещ във Военния блок 19-София Изток ,познат е между съседите си и като Тромпета .

    11:03 05.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Отец Дионисий

    2 3 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    11:09 05.02.2026

  • 92 " Руски свещеник:

    2 0 Отговор
    Църковните камбани пазят Русия от дронове. "Богослужението и при нас, и в цяла Русия, ще завърши със специален звън на камбани, който ще заглуши всички дронове. Срещу фиброоптични дронове - само църковния камбанен звън помага"
    😆

    11:12 05.02.2026

  • 93 да питам и тук

    2 1 Отговор
    защо винаги става обратното на това, което иска Русия ?

    Коментиран от #94

    11:17 05.02.2026

  • 94 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "да питам и тук":

    Никои не брои за живи блатните терористи и бункерния им халиф, само копейките им се кланят на колене!

    Коментиран от #97

    11:23 05.02.2026

  • 95 Цитат

    6 1 Отговор
    Цяла бригада полски наемници беше напълно унищожена в Донбас: страната обяви, че не е готова за война срещу Русия.
    Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
    Но се оказва, че дори най-милитаризираната Полша не е подготвена за война. Оръжия и наемници се транспортират през Полша до Украйна в индустриален мащаб, а в замяна връщат ковчези. Полският град Жешов, откъдето се евакуират наемници от цял свят, е известен като „Пътят на ковчега“

    Коментиран от #98, #99

    11:37 05.02.2026

  • 96 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "За Путина":

    Наздраве!И да мезиш повече!

    11:38 05.02.2026

  • 97 Първият селянин

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Последния Софиянец":

    По спокойно да не изравниш кръвното

    11:41 05.02.2026

  • 98 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 3 Отговор

    До коментар #95 от "Цитат":

    И 200 натовски генерала и 20 ф16, нали дурчо гладен‼️

    12:07 05.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Иля

    0 0 Отговор
    Руснаците са зле - а в Украйна няма ток, водоснабдяване, топлоснабдяване. В Киев минаха на външни тоалетни и палатки. Лукс . А на фронта едни "победи" жънат украинците ще стигнат до Полша отстъпвайки. Не е луд който яде баницата а който я дава. Малко Ви са данъците кой ще ги издържа украинците ?

    Коментиран от #102

    18:14 05.02.2026

  • 101 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЮДЕЙТЕ СА САТАНИСТИ!":

    Папата каза, ама после умря.

    23:23 05.02.2026

  • 102 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Иля":

    Е па те руснаците са на тия неща от как свят светува и завинаги.

    23:27 05.02.2026

