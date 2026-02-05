Русия атакува Киев с дронове

Двама души са били ранени тази нощ при руска атака с дронове срещу Киев, предадоха Ройтерс и Укринформ, позовавайки се на полицията и кмета на украинската столица Виталий Кличко, съобщи БТА.
Кличко съобщи в "Телеграм", че атаката е нанесла щети на жилищни сгради в един от районите на Киев, а в друг отломки са паднали върху покрива на офис сграда, което е предизвикало пожар. Отломки са паднали и в близост до търговски център, а на друго място са били счупени прозорците на детска градина, съобщи още той.
В Соломянски район отломки от дронове са повредили фасадата и са счупили прозорците на четири високи жилищни сгради. Седемдесет и девет годишна жена е пострадала и е била хоспитализирана. Лекарите са оказали медицинска помощ на място на 89-годишна жена, съобщи полицията в "Телеграм".
В Дарницки район фасадата на жилищна сграда е била повредена в резултат на удар от дрон. В Оболонски район отломки от дрон са паднали върху паркинг, в резултат на което два автомобила са се възпламенили. В Шевченковски район дрон е поразил покрива на офис сграда, а разразилият се пожар е бил потушен от аварийните служби.
Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи в "Телеграм" и за пострадал мъж в район около столицата, който е бил настанен в болница.
Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла две балистични ракети и е използвала 183 дрона при атаките си срещу територията на Украйна, като противовъздушната отбрана на страна е свалила 156 от тях.
1 Саня
09:51 05.02.2026
2 Дакел
Коментиран от #35
09:52 05.02.2026
3 За Путина
Коментиран от #12, #16, #23, #96
09:52 05.02.2026
4 Ама по лесно е цивилни
09:53 05.02.2026
5 Безаналоговата армия
Коментиран от #17
09:54 05.02.2026
6 Русия не е започнала още
Коментиран от #10, #29
09:54 05.02.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:54 05.02.2026
8 Време е украинският народ да се опомни
Коментиран от #19, #50
09:56 05.02.2026
9 Зеленски във затвора
Икономика пред колапс
Диктатор във бункер
Трябва да бъде спрян незабавно
Коментиран от #13
09:56 05.02.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Русия не е започнала още":При тези ТРОТОАРНИ БОЕВЕ какво очаквате Това ако е война Аз съм трамвай
Коментиран от #15, #18
09:56 05.02.2026
11 През дядовия ми е
09:57 05.02.2026
12 тапейка
До коментар #3 от "За Путина":Нас това какво ни грее?!
09:58 05.02.2026
13 То педофила не е започнал войната
До коментар #9 от "Зеленски във затвора":Тя украйна ги нападна 2014 още и после 2022 пак
Даже и чечня не са нападали и русия за мир просто ги бомбандира мир да има мир
09:59 05.02.2026
14 Време е Зеленски и партньорите му
Нали?!
10:01 05.02.2026
15 Не просто
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Ти си тъпакТова е
Коментиран от #28
10:02 05.02.2026
16 Много се кефя като гледам
До коментар #3 от "За Путина":Тази руска измет на коне мотопеди голф колички или мото фреза със каруца
Това показва цялата сила на Руската пропаганда
10:04 05.02.2026
17 Урсуляк фон дер Бандер
До коментар #5 от "Безаналоговата армия":Все атакуват от четири години, резултат- няма. "
Интересно, кой реве и проси четири години по цял свят. Въпроса е риторичен, какъвто е и акъла на родните урсули
10:04 05.02.2026
18 Даааа
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":В началото бяха сила със танкове самолети бомбандировачи
Но сега Реалността е друга
Коне каруци лопати и Гробове
Коментиран от #30
10:06 05.02.2026
19 ЮДЕЙТЕ СА САТАНИСТИ!
До коментар #8 от "Време е украинският народ да се опомни":ПАПАТА КАЗА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ДА РАЗВЯВА БЕЛИТЕ ГАЩИ. МНОГО ОТДАВНА МУ КАЗА АМА ТОЙ ЮДЕЙН БАНДЕРОВЕЦ И СИСТЕМНО ИЗБИВА ОКРАИНЦИТЕ, ОСВОБОЖДАВА ПЛОЩИ ЗА ЮДЕЙТЕ!
Коментиран от #25, #101
10:07 05.02.2026
20 стоян георгиев
10:08 05.02.2026
21 Зевзек
Пусти отломки те по страшни от дроновете бе - пожари предизвикват и оставиха Кииф без ток и на студено - ама той тока и топлото в Кииф идват от офис сгради, болници и детски градини - та за това де.
10:08 05.02.2026
22 Кирило Буданов, разведчик
Коментиран от #24
10:09 05.02.2026
23 Учуден
До коментар #3 от "За Путина":"Това е признак за деградация"
И защо тогава зеления и господарите му ревът за мир или поне за временно примирие
Коментиран от #31
10:10 05.02.2026
24 Запознат
До коментар #22 от "Кирило Буданов, разведчик":"когда украинците се научат да удрят Москва"
Така е тогава руснаците ще ги стоплят с някое изкуствено слънце над Кииф.
10:12 05.02.2026
25 Зевзек
До коментар #19 от "ЮДЕЙТЕ СА САТАНИСТИ!":"ПАПАТА КАЗА НА ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН ДА РАЗВЯВА БЕЛИТЕ ГАЩИ"
Е да ги развява ама те не са бели а кафеви - също като на нашите козячета и евроатлантици. И сега само ревът - чичо Дони кажи на Путин поне за няколко дена да спре да ни бие че не издържаме вече.
10:15 05.02.2026
26 каква ти новина?!?!?
10:17 05.02.2026
27 Дерзайте, Братушки !
10:19 05.02.2026
28 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Не просто":Както Ви гледам акъла явно това важи за Вас Това е всичко друго но не ВОЙНА Една голяма система за печалби и кражби И те така те
10:19 05.02.2026
29 Горките руснаци
До коментар #6 от "Русия не е започнала още":какво ги чака. Ще завиждат на братята си от северна Корея.
Коментиран от #32
10:19 05.02.2026
30 Помнещ
До коментар #18 от "Даааа":"Коне каруци лопати и Гробове"
Ама пък попиляха освен Украйна ама и цялото ви "силно и сплотено" НАТО с тези лопатки. Те защото са с чипове от украински перални.
10:19 05.02.2026
31 защото Тръмп
До коментар #23 от "Учуден":ги натиска за мир и те реват за мир.
Коментиран от #34
10:20 05.02.2026
32 Учуден
До коментар #29 от "Горките руснаци":И какво ги чака руснаците - пак ли ще фалират и ще се разпадат както в 2022 обещавахте. Или вече ще няма да ви пречат храстите и ще освобождавате Крим (максимум до седмица)
Коментиран от #36
10:23 05.02.2026
33 Последния Софиянец
Коментиран от #37
10:24 05.02.2026
34 Учуден
До коментар #31 от "защото Тръмп":Ами той натиска и Путин ама зеления реве само. Пък и зеления нали не бил марионетка на краварите - защо слуша Тръмп.
Коментиран от #44
10:25 05.02.2026
35 Невероятно, но факт !
До коментар #2 от "Дакел":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция/ВИДЕО/".🐎
Коментиран от #38, #42
10:25 05.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Зевзек
До коментар #33 от "Последния Софиянец":"разбират само от млатене"
Пък нашите козячета им е кеф да ги млатят - те много си падат по садо-мазо и да са подчинени на господарите си.
10:27 05.02.2026
38 Учуден
До коментар #35 от "Невероятно, но факт !":Те блатарите технологично са в началото на 20.век, не са мръднали от ВСВ, същите тактики същите оръжия и засипват пак окопите с пияна леш, живота там струва колкото кибрит.
Коментиран от #45
10:29 05.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Учуден
До коментар #36 от "Помнещ":Защо всички козячета са се загрижили за Русия а не ги интересува какво става в Украйна - или то там ще е до последния украинец и няма смисъл да се коментира.
И защо всички наши козячета такъв страх ги тресе че ги е страх да пишат със собствен ник и пишат или безниково или с краден ник.
10:30 05.02.2026
41 Зевзек
До коментар #36 от "Помнещ":Така е, само гладните копейки им завиждат на клошарията и мизерията!
10:30 05.02.2026
42 Пропагандата
До коментар #35 от "Невероятно, но факт !":винаги се цели в глупака.
10:31 05.02.2026
43 Факт
4 години не могат да победят Украйна която има в пъти по-малко население и оръжие от агресора Русия .
10:31 05.02.2026
44 напротив и
До коментар #34 от "Учуден":Путин всеки ден реве за мир. Последно вчера каза Зеленски не иска мир.
Коментиран от #46, #47
10:32 05.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Учуден
До коментар #44 от "напротив и":Усеща краьрбункерното, аятораха и съдрания кореец вече не дават оръжие, а в блатата изпразниха ръждавата скрап от 60те, те не произвеждат и пирони, какво остава за нещо по сложно!
Коментиран от #48
10:34 05.02.2026
47 Учуден
До коментар #44 от "напротив и":"Последно вчера каза Зеленски не иска мир"
Аз не съм чул един план за мир да е излязал от Русия или Путин а на зеления и господарите му кой по ред е този че им загубих бройката.
То с плоски лъжи пропаганда не става
10:35 05.02.2026
48 Учуден
До коментар #46 от "Учуден":Страх ли те тресе да излезеш със собствен ник - защо така бе господа козячета - няма да ви бием много а и с краден ник не си скрит - на всички е ясно кой си.
10:36 05.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хехе
До коментар #8 от "Време е украинският народ да се опомни":Още малко и ще си помислим че той е започнал войната.
Коментиран от #51, #54
10:37 05.02.2026
51 Ти първо
До коментар #50 от "Хехе":гледай да разбереш ко се случва. 😄
10:38 05.02.2026
52 Механик
Коментиран от #55
10:39 05.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Учуден
До коментар #50 от "Хехе":Ами кой първи започна да избива руснаци в Донбас и Одеса - не беше ли киевската хунта. Кой избиваше протестиращи на Майдана и от двете страни - що така получихте амнезия.
Коментиран от #58, #62, #73
10:40 05.02.2026
55 Учуден
До коментар #52 от "Механик":Той само това може, на фронта се видя как е, 4та година село нямат заграбено, а над милион вата е при кабзоня
Коментиран от #60
10:41 05.02.2026
56 Как е в гетото
До коментар #53 от "Учуден":Запада на дъното, опрял до циганета да крадаът и лъжат? Сега виждаш ли колко е велика Русия? 😄 Запада стана циганско гето.
Коментиран от #59
10:41 05.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Мишел
До коментар #56 от "Как е в гетото":С какво е велика Русия колега!
Коментиран от #64, #69
10:43 05.02.2026
60 Учуден
До коментар #55 от "Учуден":Обещавам няма да ви бием много - защо така скрити в дупките си и даже със собствен ник ви е страх да се покажете. Кажете бе защо такъв страх ви тресе.
10:44 05.02.2026
61 Копейка
До коментар #53 от "Учуден":Нищо не са ни дава от два год, нито стотинка или цент. Даваха ни по един сандвич и една вода, за да ходим на протести но и това го няма сега.
10:44 05.02.2026
62 Атина Палада
До коментар #54 от "Учуден":Руснака и копейката му трябва да са в чувал
Коментиран от #65, #66
10:44 05.02.2026
63 Крадеш ли 😄
До коментар #58 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Няма такова деградация. 😄Запада на дъното на света, по жалък от циганско гето. Кражби и лъжи. Сега виждаш ли що Русия е велика. Ти го показа. 😄
10:45 05.02.2026
64 Учуден
До коментар #59 от "Мишел":С това че не е пълна с козячета които ги е страх със собствен ник да се покажат ами крадат чужди - защо ли такъв страх ви тресе.
10:45 05.02.2026
65 Кражбата и лъжата
До коментар #62 от "Атина Палада":станаха емблема за трагедията и деградацията на запада. После защо Русия е велика. 😄
Коментиран от #70
10:45 05.02.2026
66 Учуден
До коментар #62 от "Атина Палада":Ето още едно козяче с краден ник - кажете бе козячета защо ви е страх да се покажете от дупките си.
10:47 05.02.2026
67 Данко Харсъзина
10:47 05.02.2026
68 Какво е
Коментиран от #71, #74
10:48 05.02.2026
69 Как с какво
До коментар #59 от "Мишел":Я виж деградацията на запада, опряло до жалко цигане да краде и лъже. 😄 Я по жалко нещо не съм виждал. Запада циганското гето на света. Къде е Русия, къде този от падък. Само гледай ко става. 😄
10:48 05.02.2026
70 Учуден
До коментар #65 от "Кражбата и лъжата":Кое е великото на блатния хаганат, обясни ни, тинята ли, алкохолиците ли, проститутките от 20 рубли ли!
Коментиран от #75, #76
10:49 05.02.2026
71 Учуден
До коментар #68 от "Какво е":Още едно козяче безниково - кажете бе господа козячета защо толкова ви е страх поне с измислен ник да се покажете.
10:50 05.02.2026
72 СТИГА БЕ
10:50 05.02.2026
73 Това са
До коментар #54 от "Учуден":руски лъжи.
Коментиран от #79, #82
10:50 05.02.2026
74 Учуден
До коментар #68 от "Какво е":Милиционера от бункера друго не може да измисли, в блатата мисленето е табу, то за това кжпейките умират за тях на коленеь
Коментиран от #77, #80, #81, #84, #87
10:51 05.02.2026
75 Учуден
До коментар #70 от "Учуден":Ти не каза теб защо толкова те е страх да се покажеш - треперят от страх нашите козячета
10:51 05.02.2026
76 Великото го показва
До коментар #70 от "Учуден":жалкото цигане, станало трол на деградиралият запад, крадящо и лъжещо. Тотален от падък. 😄 Не велика Русия, а направо величествено изглежда пред тази трагедия и падение на запада. 😄
10:51 05.02.2026
77 Учуден
До коментар #74 от "Учуден":Кажи си защо трепериш от страх като ръсиш лъжи тук - защо така бе господа козячета нали сте много "велики".
10:53 05.02.2026
78 СтаМат МаГа
10:54 05.02.2026
79 Учуден
До коментар #73 от "Това са":Още едно безниково козяче - защо такъв страх ви тресе бе.
Коментиран от #86
10:54 05.02.2026
80 Кажи за трагедията
До коментар #74 от "Учуден":запада да стане циганското гето на света, и да опре до цигани за кражбиои лъжи? 😄 Я такъв от падък и падение ние съм виждал. После защо Русия е велика. 😄
10:55 05.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Така е
До коментар #73 от "Това са":Затова пропадналият и залят от фашизъм запада опря до циганета да крадат и лъжат.
Коментиран от #85
10:57 05.02.2026
83 СтаМат МаГа
10:57 05.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Учуден
До коментар #82 от "Така е":Фашизмо е калния бункер под кремль, това го знаят и децата
Коментиран от #88
10:58 05.02.2026
86 Той глупака е един 😄
До коментар #79 от "Учуден":Трудно се намира чак такъв от падък да краде и лъже и да е ползван за евтин глупак. 😄
Коментиран от #89
10:58 05.02.2026
87 Мартин БлиЦа ФлиГорната
До коментар #74 от "Учуден":Ама кат та порр... рятт кат туъсста каракуда ,надда Рени ма4овци не си учуден,а 🤣 ?
10:59 05.02.2026
88 Фашизма го виждаме
До коментар #85 от "Учуден":Тоталната деградация и фашизъм залял запада го показва едно глупаво цигане, фанато от някое гето да краде и лъже. Само факти. 😄
11:01 05.02.2026
89 Ивайло Крачунов
До коментар #86 от "Той глупака е един 😄":Този е Илиан-Мокрия Илиин,бивш мой служител живеещ във Военния блок 19-София Изток ,познат е между съседите си и като Тромпета .
11:03 05.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Отец Дионисий
11:09 05.02.2026
92 " Руски свещеник:
😆
11:12 05.02.2026
93 да питам и тук
Коментиран от #94
11:17 05.02.2026
94 Последния Софиянец
До коментар #93 от "да питам и тук":Никои не брои за живи блатните терористи и бункерния им халиф, само копейките им се кланят на колене!
Коментиран от #97
11:23 05.02.2026
95 Цитат
Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
Но се оказва, че дори най-милитаризираната Полша не е подготвена за война. Оръжия и наемници се транспортират през Полша до Украйна в индустриален мащаб, а в замяна връщат ковчези. Полският град Жешов, откъдето се евакуират наемници от цял свят, е известен като „Пътят на ковчега“
Коментиран от #98, #99
11:37 05.02.2026
96 Българин
До коментар #3 от "За Путина":Наздраве!И да мезиш повече!
11:38 05.02.2026
97 Първият селянин
До коментар #94 от "Последния Софиянец":По спокойно да не изравниш кръвното
11:41 05.02.2026
98 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #95 от "Цитат":И 200 натовски генерала и 20 ф16, нали дурчо гладен‼️
12:07 05.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Иля
Коментиран от #102
18:14 05.02.2026
101 ХА ХА
До коментар #19 от "ЮДЕЙТЕ СА САТАНИСТИ!":Папата каза, ама после умря.
23:23 05.02.2026
102 ХА ХА
До коментар #100 от "Иля":Е па те руснаците са на тия неща от как свят светува и завинаги.
23:27 05.02.2026