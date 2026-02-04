Новини
Левски се раздели със свой футболист

4 Февруари, 2026 20:08 1 210 6

Патрик-Габриел Галчев напуска по взаимно съгласие

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски официално обяви раздялата с един от своите играчи – Патрик-Габриел Галчев. Новината дойде само часове след драматичната загуба на столичани от Лудогорец във финала на Суперкупа на България.

Младият защитник, който дебютира за "сините" на 21 октомври 2020 година, оставя след себе си впечатляваща статистика – 99 изиграни срещи и 2 отбелязани гола. Галчев бе част от състава, който триумфира с Купата на България през 2022 година, оставяйки ярка следа в сърцата на привържениците.

В официалното си изявление от "Герена" подчертаха, че раздялата е по взаимно съгласие, като изказаха благодарност към Галчев за неговия професионализъм, отдаденост и принос към отбора.

Ръководството на Левски пожела на бившия си футболист здраве и успехи както на терена, така и извън него.


  • 1 Айде айде бързо

    4 0 Отговор
    Хайде сега и Асен Митков … и той е същия рисков играч и прави дори по-големи грешки и от Галчев.

    Коментиран от #2

    20:15 04.02.2026

  • 2 Няма как

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айде айде бързо":

    Плащат си още на Сираков и Арсов,

    20:59 04.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Както във ,филма

    5 0 Отговор
    ...,,Белите не могат да скачат (респ. ритат)"...
    Сините ще почернеят ...вкарвайки поредният Обонго от джунглите на...Африка...

    21:26 04.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БОГА МИ

    2 0 Отговор
    И ПАК БЪЛГАРЧЕ. СНОЩИ ГИ ВИДЯХМЕ МАКУНОВЦИ МАЙКУНОВЦИ ВЕЛАСИ. ВСИЧКИ БЯХА ZERO. ИЛИ МОЖЕ БИ БЯГАТ. ТО У СЪБЛЕКАЛНЯТА 20 ЧУЖДИ И 5 БЪЛГАРИ. САМО управата си Булгаро.

    21:58 04.02.2026

