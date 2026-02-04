Левски се раздели със свой футболист

Левски официално обяви раздялата с един от своите играчи – Патрик-Габриел Галчев. Новината дойде само часове след драматичната загуба на столичани от Лудогорец във финала на Суперкупа на България.

Младият защитник, който дебютира за "сините" на 21 октомври 2020 година, оставя след себе си впечатляваща статистика – 99 изиграни срещи и 2 отбелязани гола. Галчев бе част от състава, който триумфира с Купата на България през 2022 година, оставяйки ярка следа в сърцата на привържениците.

В официалното си изявление от "Герена" подчертаха, че раздялата е по взаимно съгласие, като изказаха благодарност към Галчев за неговия професионализъм, отдаденост и принос към отбора.

Ръководството на Левски пожела на бившия си футболист здраве и успехи както на терена, така и извън него.