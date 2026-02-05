Рекордно присъствие на мач от Младежката Шампионска лига

Вълнуваща вечер, изпълнена с емоции и футболна магия, превърна „Райн Енерги Щадион“ в Кьолн в арена на нов рекорд за посещаемост в Младежката Шампионска лига на УЕФА. Над 50 000 запалени фенове препълниха трибуните, за да подкрепят младите надежди на Кьолн до 19 години, сред които блести и българският национал Кристиян Ирмиев, в напрегнатия сблъсък срещу връстниците им от Интер.

Още седем дни преди първия съдийски сигнал билетите за 1/32-финалния двубой бяха разграбени, което ясно показа колко силна е връзката между отбора и неговата вярна публика. Макар че германските шампиони в тази възрастова група отстъпиха с 1:3 пред италианския гранд, атмосферата на стадиона бе истински празник за футбола.

Този впечатляващ зрителски интерес не само подобри, но и категорично надмина досегашния рекорд, поставен през април 2025 г., когато 40 368 души наблюдаваха срещата между Интер и Трабзонспор. Сега Кьолн и неговите фенове издигнаха летвата още по-високо, затвърждавайки репутацията на клуба като един от най-обичаните в Германия.

Не е изненада, че Кьолн се нарежда сред водещите клубове по брой членове в страната – цели 155 000, което го поставя непосредствено след гиганти като Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд и Шалке 04. Докато представителният тим на клуба се бори за по-предно класиране в Бундеслигата, юношеският състав до 19 години доминира в своята група и е сред фаворитите за трета национална титла.