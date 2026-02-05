Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рекордно присъствие на мач от Младежката Шампионска лига

Рекордно присъствие на мач от Младежката Шампионска лига

5 Февруари, 2026 09:41 634 0

  • кьолн-
  • кристиян ирмиев-
  • младежка шампионска лига-
  • рекорд-
  • посещаемост-
  • футбол-
  • германия-
  • интер-
  • български национал-
  • фенове-
  • стадион-
  • бундеслига-
  • юноши

Кьолн и българският талант Кристиян Ирмиев изиграха срещата си пред 50 000 зрители

Рекордно присъствие на мач от Младежката Шампионска лига - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща вечер, изпълнена с емоции и футболна магия, превърна „Райн Енерги Щадион“ в Кьолн в арена на нов рекорд за посещаемост в Младежката Шампионска лига на УЕФА. Над 50 000 запалени фенове препълниха трибуните, за да подкрепят младите надежди на Кьолн до 19 години, сред които блести и българският национал Кристиян Ирмиев, в напрегнатия сблъсък срещу връстниците им от Интер.

Още седем дни преди първия съдийски сигнал билетите за 1/32-финалния двубой бяха разграбени, което ясно показа колко силна е връзката между отбора и неговата вярна публика. Макар че германските шампиони в тази възрастова група отстъпиха с 1:3 пред италианския гранд, атмосферата на стадиона бе истински празник за футбола.

Този впечатляващ зрителски интерес не само подобри, но и категорично надмина досегашния рекорд, поставен през април 2025 г., когато 40 368 души наблюдаваха срещата между Интер и Трабзонспор. Сега Кьолн и неговите фенове издигнаха летвата още по-високо, затвърждавайки репутацията на клуба като един от най-обичаните в Германия.

Не е изненада, че Кьолн се нарежда сред водещите клубове по брой членове в страната – цели 155 000, което го поставя непосредствено след гиганти като Байерн Мюнхен, Борусия Дортмунд и Шалке 04. Докато представителният тим на клуба се бори за по-предно класиране в Бундеслигата, юношеският състав до 19 години доминира в своята група и е сред фаворитите за трета национална титла.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове