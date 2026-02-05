Падението на Погба продължава: извън терените за неопределено време

Пол Погба продължава да няма късмет. След като изтърпя наказанието си за допинг, френският полузащитник се завърна на терена с екипа на Монако, но престоят му в Княжеството до момента е белязан от серия контузии, които му попречиха да намери ритъм и постоянство.

Последният му здравословен проблем се оказва особено сериозен. Генералният директор на Монако Тиаго Скуро призна, че към момента няма ясна прогноза кога Погба ще може да се завърне към пълноценни тренировки. Поради това клубът реши да не включва играча в списъка за Шампионската лига за фазата на директните елиминации.

Погба пристигна в Монако като свободен агент в края на юни, след като изтърпя 18-месечна санкция за допинг. Бившият футболист на Ювентус и Манчестър Юнайтед обаче така и не успя да се наложи, като до момента е записал едва 30 минути игра в три мача от Лига 1. В средата на декември той получи контузия в левия прасец и оттогава не се е завърнал на терена.

„Няма ясен отговор кога ще се върне. Както при всяка контузия, първата стъпка е завръщане на терена, след това постоянни тренировки за възстановяване на нужната физическа форма. Целият медицински щаб работи усилено, за да намери решение”, заяви Скуро.