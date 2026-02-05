Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (5 февруари)

Спортът по ТВ в четвъртък (5 февруари)

5 Февруари, 2026 09:25 915 0

  • спортът по тв-
  • тв-
  • програмата-
  • футбол-
  • днес-
  • олимпийски игри-
  • хокей

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (5 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг - Евроспорт 2

11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1

11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2

11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Южна Корея - Италия, смесени двойки - Евроспорт 1

12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, първи етап, жени - Евроспорт 2

13.05 Хокей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швеция - Германия, жени - Евроспорт 1

14.45 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня, пети ден - Евроспорт 2

15.30 Тенис: турнир в Монпелие - МАХ Спорт 1

15.40 Хокей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия - Франция, жени - Евроспорт 1

16.30 Колоездене: Обиколка на Валенсия, втори етап, мъже - Евроспорт 2

17.00 Футбол: Коджаелиспор – Бешикташ - МАХ Спорт 4

18.00 Баскетбол: Дубай – Реал М - МАХ Спорт 3

18.10 Хокей: Зимни олимпийски игри, САЩ - Чехия, жени, групова фаза - Евроспорт 1

19.30 Футбол: Фенербахче – Ерзурумспор - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Ал Ахдуд – Ал Хилал - МАХ Спорт 4

20.10 Кърлинг: Зимни олимпийски игри - Кортина, Канада - Италия, смесени двойки - Евроспорт 1

20.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, Биг еър, квалификация, мъже - Евроспорт 2

22.00 Футбол: Аталанта – Ювентус - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Бетис – Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Акрингтън – Салфорд - Диема спорт 2

22.05 Хокей: Зимни олимпийски игри, Финландия - Канада, жени - Евроспорт 1

22.10 Ръгби: Франция – Ейре - МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове