Спортът по ТВ в четвъртък (5 февруари)

09.00 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг - Евроспорт 2
11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
11.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 2
11.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Южна Корея - Италия, смесени двойки - Евроспорт 1
12.50 Колоездене: Обиколка на ОАЕ, първи етап, жени - Евроспорт 2
13.05 Хокей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швеция - Германия, жени - Евроспорт 1
14.45 Колоездене на писта: Европейско първенство в Коня, пети ден - Евроспорт 2
15.30 Тенис: турнир в Монпелие - МАХ Спорт 1
15.40 Хокей: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Италия - Франция, жени - Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Валенсия, втори етап, мъже - Евроспорт 2
17.00 Футбол: Коджаелиспор – Бешикташ - МАХ Спорт 4
18.00 Баскетбол: Дубай – Реал М - МАХ Спорт 3
18.10 Хокей: Зимни олимпийски игри, САЩ - Чехия, жени, групова фаза - Евроспорт 1
19.30 Футбол: Фенербахче – Ерзурумспор - МАХ Спорт 2
19.30 Футбол: Ал Ахдуд – Ал Хилал - МАХ Спорт 4
20.10 Кърлинг: Зимни олимпийски игри - Кортина, Канада - Италия, смесени двойки - Евроспорт 1
20.30 Сноуборд: Зимни олимпийски игри, Биг еър, квалификация, мъже - Евроспорт 2
22.00 Футбол: Аталанта – Ювентус - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Бетис – Атлетико Мадрид - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Акрингтън – Салфорд - Диема спорт 2
22.05 Хокей: Зимни олимпийски игри, Финландия - Канада, жени - Евроспорт 1
22.10 Ръгби: Франция – Ейре - МАХ Спорт 2
