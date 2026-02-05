Новини
Щутгарт продължава уверено похода си към защитата на трофея в Купата на Германия

5 Февруари, 2026 06:46 486 0

"Швабите" демонстрираха стабилна игра побеждавайки Холщайн Кил

Щутгарт продължава уверено похода си към защитата на трофея в Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващата битка за място на полуфиналите в Купата на Германия донесе успех за Щутгарт, който победи с категоричното 3:0 като гост Холщайн Кил. "Швабите" демонстрираха стабилна игра и решителност, които им осигуриха комфортна победа на чужд терен.

В 56-ата минута Дениз Ундав откри резултата, а в самия край на редовното време Крис Фюрих удвои аванса на своя тим. Финалният щрих бе поставен в добавеното време, когато Давив Зец си отбеляза неволен автогол, оформяйки крайното 0:3.

Този резултат изпрати Щутгарт уверено към следващата фаза на турнира. Настоящият носител на Купата на Германия демонстрира, че няма намерение да се отказва от защитата на своя трофей. Миналия сезон тимът спечели престижния турнир, слагайки край на дълга суша от успехи – първият голям трофей от 2007 година и първата Купа на Германия от 1997-а година насам.


