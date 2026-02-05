Новини
Скромна глоба за Интер след хвърлената пиратка по вратаря на Кремонезе

Скромна глоба за Интер след хвърлената пиратка по вратаря на Кремонезе

5 Февруари, 2026 08:44 418 0

  • интер -
  • глоба -
  • инцидент-
  • кремонезе-
  • пиратка-
  • привърженици-
  • -
  • емил аудеро-
  • серия а

Инцидентът доведе до временно спиране на мача

Скромна глоба за Интер след хвърлената пиратка по вратаря на Кремонезе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер беше санкциониран с глоба от едва 50 000 евро след инцидента по време на двубоя срещу Кремонезе, когато пиратка, хвърлена от сектора за гостуващи привърженици, удари вратаря Емил Аудеро. Решението беше взето от Спортния съдия, който отчете сериозността на ситуацията.

Наказанието не е наложено единствено за използването на пиротехническо средство, а и за това, че предметът е поразил съперников играч, като го е зашеметил и е довел до временно прекъсване на срещата.

В мотивите си съдът подчертава и смекчаващи обстоятелства, като например пълното съдействие на Интер при почти незабавното идентифициране на извършителите, както и ясната и публична дистанция от инцидента, демонстрирана както от ръководството на клуба, така и от самите футболисти по време и след края на мача.


