Скромна глоба за Интер след хвърлената пиратка по вратаря на Кремонезе

Интер беше санкциониран с глоба от едва 50 000 евро след инцидента по време на двубоя срещу Кремонезе, когато пиратка, хвърлена от сектора за гостуващи привърженици, удари вратаря Емил Аудеро. Решението беше взето от Спортния съдия, който отчете сериозността на ситуацията.

Наказанието не е наложено единствено за използването на пиротехническо средство, а и за това, че предметът е поразил съперников играч, като го е зашеметил и е довел до временно прекъсване на срещата.

В мотивите си съдът подчертава и смекчаващи обстоятелства, като например пълното съдействие на Интер при почти незабавното идентифициране на извършителите, както и ясната и публична дистанция от инцидента, демонстрирана както от ръководството на клуба, така и от самите футболисти по време и след края на мача.