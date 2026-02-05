Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Каварна остава без педиатър заради бюрократщина

5 Февруари, 2026 09:45 1 320 11

Множество родители се обявиха в защита на д-р Елена Булгар, която обслужва децата от две общини - Каварна и Шабла

Светослава Ингилизова

Родители от Каварна настояват за възстановяване на единствения педиатричния кабинет в града. Причината за затварянето му е, че лекарката, която е бесарабска българка и работи в него години наред, изведнъж се оказва без валидна диплома по специалността. Преди дни се стигна до напрежение, защото и детското отделение в Многопрофилната общинска болница се оказа пред затваряне по същата причина, съобщи Нова ТВ.

Множество родители се обявиха в защита на д-р Елена Булгар, която обслужва децата от две общини - Каварна и Шабла.

''Опасенията ни са, че болницата ще остане без педиатър. Имаме отделение, както и кабинет, но от година и половина е затворен. Ние сме майки, а сме с вързани ръце - получават се спешни случаи денонощно. Аз съм ходила в спешното в Балчик така през нощта, но бях върната. Докато д-р Булгар през нощта идва да ни прегледа децата", казва Мая Колева.

"Ако трябва, ще излезем на протест, ще затворим ако и пътища, само да ни остане докторката в Каварна, защото моето дете, ако пак направи пристъпи, от Шабла до Добрич, ако го закарам, са 75 километра", допълва Васил Ташев.

Д-р Булгар е бесарабска българка и завършва медицина в университета „Николае Тестемицяну” в Кишинев. Специализира педиатрия и от 5 години работи като детски лекар у нас.

"Изведнъж ми казаха, че програмата, по която аз учех в Молдова, няма съответствие с българската. Моята диплома е призната в България - подадох документи през 2008 г. и тя беше призната през 2010 г.", споделя д-р Елена Булгар.

"Кабинетът на педиатъра, в който работи д-р Булгар, беше затворен м.г. след получаването на едно писмо от РЗИ Добрич, за това че дипломата ѝ не била съответствала на изискванията към момента на регистрацията в признаване на специалност в България", обясни д-р Евгени Чобанов, който е управител на Медицински център I - Каварна

Промяна в българското законодателство през 2011 г. на практика я лишава от дипломата ѝ за педиатър.

"През това време д-р Булгар води дело в Административния съд в София и той постанови, че МЗ трябва да отмени тази заповед, която на практика спира кабинета, но не издава наново документ за признаване на специалност, а дава правомощия на министърът да открие процедура по признаване на специалност", посочи още д-р Чобанов.

В последната си кореспонденция с МЗ, д-р Булгар разбира, че още проверяват случая ѝ.

Без призната педиатрия, лекарката може да практикува само в болничното отделение под надзора на специалист. Завеждащият обаче е на преклонната възраст от 85 години и в негово отсъствие отделението не може да работи.

"Липсата на кадри става все по-тежка. Повече от 15 г. се повтаря, че общинските болници са много и са излишни, но на практика се разкриват нови частни лечебни заведения с нови легла. А всички те са в областните градове - така общинските са лишени от възможността да работят адекватно на нуждите на населението", смята д-р Чобанов.

След недоволството на родителите, началникът на отделението изтегли молбата си за отпуск заради рехабилитация. Приемът на малките пациенти продължава, засега.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решението

    10 0 Отговор
    Да докарат някоя индийка, там всички дипломи са валидни.

    09:49 05.02.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 5 Отговор
    Дума "бюрокращина" няма, това е журналистическа изцепка поради НЕГРАМОТНОСТ...

    09:50 05.02.2026

  • 3 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Пак да гласувате за герб

    09:51 05.02.2026

  • 4 така де

    10 0 Отговор
    ТОВА си е заварено положение За такива случаи трябва комисия и защита на дипломата пред компетентни професори с няколко въпроса ,И НАЙ вероятно чисто формално защото докторката може да е по в час от комисията

    09:59 05.02.2026

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Благодаря, че си поправихте заглавието, може да изтриете предния ми пост със забележката...

    10:05 05.02.2026

  • 6 БЮРОКРАТ

    6 1 Отговор
    Канцеларските тапунгери са отделен биологичен вид. Те живеят само формално и по документи. БЮРОКРАТЩИМАТА е форма на вампиризъм.

    10:06 05.02.2026

  • 7 Анонимен

    5 0 Отговор
    С общи държавни напъни намалиха бройката им до 900.Така постигнаха заветната цел да лишат населението от медицинско обслужване.

    10:15 05.02.2026

  • 8 гост

    6 1 Отговор
    Решението на проблема със здравеопазването е следното:
    1. Здравноосигурителната каса да финансира само държавните болници. Частните болници да си направят каса или застрахователно дружество.
    2. Общинските болници да станат държавни защото загиват, а още след освобождението при изграждането на здравната система са създадени ОКОЛИЙСКИТЕ БОЛНИЦИ за да може всеки живеещ в радиус до 30 км. да има достъп до болнична помощ!

    10:17 05.02.2026

  • 9 Се ла ви

    5 0 Отговор
    Щом фипломата е фопусната преди години докторката не трябва да се пипа.Това,че променили нещо да засяга следващите.Едно време се учеха предмети като комунизъм и т.н.,които нянат нищо общо с икономиката или инженерството.Да скъсаме всички стари дипломи ли?

    10:19 05.02.2026

  • 10 7568

    6 0 Отговор
    Българско законодателство!? От кого се прави българското законодателство? От лаици, които не знаят за какво са там и какво гласува.Българските закони са лобистки, обслужват интересите на определен кръг.

    10:43 05.02.2026

  • 11 Кога

    0 0 Отговор
    Време е да я закриват тая държава.

    15:27 05.02.2026

