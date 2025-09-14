Новини
САЩ обявиха инвестиции от 1,7 милиарда долара във Великобритания преди посещението на президента Тръмп

14 Септември, 2025 06:57, обновена 14 Септември, 2025 07:02 557 5

Визитата ще се състои следващата седмица

БТА БТА

Американски финансови компании обявиха инвестиции от общо 1,25 милиарда британски лири (1,7 млрд. долара) във Великобритания преди държавното посещение на американския президент Доналд Тръмп там следващата седмица, предадоха "Пи Ай Мидия" и ДПА.

"Сити груп" (Citi Group) потвърди, че ще инвестира 1,1 млрд. британски лири в операциите си във Великобритания, докато "Ес'Пи Глоубъл" (S'P Global) ще вложи 4 милиона лири в офисите си в Манчестър.

"ПейПал" (PayPal) потвърди инвестицията от 150 млн. лири в продуктови иновации и растеж, а "Банк ъв Америка" (Bank of America) ще разкрие до 1000 нови работни места в Белфаст при първата си операция в Северна Ирландия.

Наред със съобщенията за нови инвестиции, компаниите се ангажират да засилят търговската дейност между САЩ и Великобритания през следващите години.

"Блекрок" (Blackrock) отпуска 7 млрд. британски лири на пазара на Великобритания за пет години, докато "Ротси" (Rothesay) планира да удвои инвестицията си в САЩ с още 7 млрд. британски лири през следващите години.

Технологичните гиганти "Оупън ЕйАй" (OpenAI) и "Енвидия" (Nvidia) планират да обявят инвестиции от милиарди долари в центрове за данни във Великобритания по време на посещението на американския президент идната седмица.

Очаква се шефът на "Оупън ЕйАй" Сам Олтман и главният изпълнителен директор на производителя на чипове "Енвидия" Дженсън Хуанг да са част от бизнес делегацията, придружаваща Тръмп.

Двудневното посещение на американския президент започва в сряда и предвижда той да пренощува в замъка Уиндзор.

Визитата ще се осъществи на фона на неяснота за бъдещите мита върху британската стомана. През юни Великобритания и САЩ подписаха търговска сделка, която намали митата върху вноса на автомобили и стоки от авиокосмическия сектор в САЩ. Не беше постигнато обаче споразумение за вноса на британска стомана и митото върху стоманата остана 25%.

"Нашите специални отношения със САЩ остават силни. Благодарение на нашата търговска сделка Обединеното кралство все още е единствената страна, избегнала мита от 50% върху стоманата и алуминия, а ние продължаваме да си партнираме в технологии като изкуствения интелект, квантовите системи и киберсигурността в нашите технологични отрасли за трилиони долари", заяви говорител на британското правителство.

"Ще работим със САЩ за прилагането на тази знакова сделка възможно най-скоро, за да дадем на индустрията сигурността, от която се нуждае, да защитим жизненоважни работни места и да осигурим повече пари в джобовете на хората чрез плана за промяна, приветствайки президента на това историческо държавно посещение", допълни той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    1 1 Отговор
    Явно изоставя Европа!

    07:09 14.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    То голямата цифра ,те вече доларите им ги печатат китайците че евреина Ротшилд няма физическата и техническата възможност да печата толкова много шума

    Коментиран от #5

    07:24 14.09.2025

  • 3 Maнчо

    4 0 Отговор
    САЩ са във фалит,с 40 трилона дълг.С какви пари правят инвестиции?

    07:41 14.09.2025

  • 4 Перо

    2 0 Отговор
    Да не са луди англичаните да слушат изкуфели бабички от ЕС и да пълнят страната с унтерменши!

    07:44 14.09.2025

  • 5 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Kaлпазанин":

    Да ти кажа сигурно си прав.... Краварите изнудваха араби, европейци, китайци и други да инвестират и пренасят предприятия в САЩ, сега пък САЩ ще инвестират в Англия.... Много сбъркана работа..... А пък нашите умни и продажби политици и управляващи се надяват че някой ще инвестира в бг територията...

    07:59 14.09.2025

