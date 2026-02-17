Безработицата във Великобритания се покачи неочаквано

Равнището на безработица във Великобритания се повишава неочаквано и достига 5-годишен връх през четвъртото тримесечие на 2025 г. на фона на забавящ се ръст на заплатите. Това сочат официални данни на британската Национална статистическа служба (ONS), цитирани от ДПА, предаде БТА.
Нивото на безработица нараства до 5,2 на сто през периода октомври-декември спрямо 5,1 на сто през предходното, трето тримесечие на 2025 г.
Това е най-високото ниво от началото на 2021 г., но като се изключи пандемичния период, е най-високото от над десетилетие.
Повечето икономисти очакваха безработицата да остане непроменена на 5,1 на сто през последното тримесечие на 2025 г.
Националната статистическа служба съобщава също, че средният ръст на редовните заплати се забавя до 4,2 на сто през четвъртото тримесечие спрямо ревизираните 4,4 на сто през предходния тримесечен период, като след корекция за инфлацията според Индекса на потребителските цени (PCI) реалното увеличение е 0,8 на сто.
В същото време се отчита ръст на свободните работни места – с 2000 повече на тримесечна база, достигайки 726 000 за трите месеца до януари.
Данните показват, че „повече хора, които са били без работа в момента активно търсят заетост“, заяви Лиз Маккеоун, директор на икономическата статистика в Националната статистическа служба, като добави, че „броят на свободните работни места е останал като цяло стабилен от средата на миналата година. В комбинация с нарастващата безработица това означава, че броят на безработните на едно свободно място достигна нов връх след пандемията“, каза още Маккеоун.
Тенденцията за увеличаване на съкращенията също продължава да се засилва, отчита също статистическата служба на Великобритания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Санкциите
Коментиран от #11
11:43 17.02.2026
2 Вече и...
11:44 17.02.2026
3 Да се оплачат
11:44 17.02.2026
4 безработица нараства до 5,2 на сто
тук приемат всички
11:45 17.02.2026
5 Ами
11:45 17.02.2026
6 супер е на острова
Коментиран от #13
11:46 17.02.2026
7 Нема страшно
А, дали ще могат да подкарат авионосците е друг въпрос, ама това може даже да е и плюс?
11:47 17.02.2026
8 Безработните да одат
11:49 17.02.2026
9 Механик
Коментиран от #14
11:50 17.02.2026
10 Долу ЕС
11:51 17.02.2026
11 Анонимен
До коментар #1 от "Санкциите":Не бе, не може да са санкциите... от смяната на сезоните/времето трябва да е!
11:52 17.02.2026
12 Ако има
11:53 17.02.2026
13 Еми хак да им е
До коментар #6 от "супер е на острова":Нали искат "шарено население"? И в Хамбург наскоро "ЕнжЕнерите" на Меркелицата крещяха и носеха плакати на демонстрация: "Халифатът е единственият възможен (обществен строй) за Германия"!. И тези сега са още под 15% от населението. Но в училищата са над 95%... Е, след 15-20 г халифатът е 100% сигурен!
11:53 17.02.2026
14 Тц,тц,тц
До коментар #9 от "Механик":Меаника се загрижил за британците 🤣🤣ц,ц,ц...
Коментиран от #16
11:54 17.02.2026
15 Гомез
Коментиран от #18
11:56 17.02.2026
16 Ами мисли им
До коментар #14 от "Тц,тц,тц":оброто... Бързото и безболезненото изчезване :)!
11:59 17.02.2026
17 Копейки,
12:03 17.02.2026
18 Британия,
До коментар #15 от "Гомез":Лондон сити е голям финансов център. За финансистите беше от голямо значение да си останат независими от урсулите и да си запазят и паунда.
А финансистите икономиката не ги интересува. Те работят само с финанси. Дали ще продават долари, рупии, акции или финансови деривати, фючърси, СиЕфДи-та... и т.н.., все им е тая. Важното е да има движение... Седиш си в ситито и продаваш акции в Шангхай или злато в Сингапур. Кво да ти пука за икономиката на неква си Британия?
Това е голямото разделение между "старият" строй на иконпмиката и "новият" на финансите, ИИ, квантовите компютри и роботите, дроновете с ИИ...! Някога, ние "ветераните на социализма" учехме през 7Х-те години по един предмет в средните училища, по "Основи на комунизма", че "Финансовата олигархия" била "последният стадии на империализма..."! Скоро ще разберем, дали е така?
12:08 17.02.2026