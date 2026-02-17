Безработицата във Великобритания се покачи неочаквано

Равнището на безработица във Великобритания се повишава неочаквано и достига 5-годишен връх през четвъртото тримесечие на 2025 г. на фона на забавящ се ръст на заплатите. Това сочат официални данни на британската Национална статистическа служба (ONS), цитирани от ДПА, предаде БТА.

Нивото на безработица нараства до 5,2 на сто през периода октомври-декември спрямо 5,1 на сто през предходното, трето тримесечие на 2025 г.

Това е най-високото ниво от началото на 2021 г., но като се изключи пандемичния период, е най-високото от над десетилетие.

Повечето икономисти очакваха безработицата да остане непроменена на 5,1 на сто през последното тримесечие на 2025 г.

Националната статистическа служба съобщава също, че средният ръст на редовните заплати се забавя до 4,2 на сто през четвъртото тримесечие спрямо ревизираните 4,4 на сто през предходния тримесечен период, като след корекция за инфлацията според Индекса на потребителските цени (PCI) реалното увеличение е 0,8 на сто.

В същото време се отчита ръст на свободните работни места – с 2000 повече на тримесечна база, достигайки 726 000 за трите месеца до януари.

Данните показват, че „повече хора, които са били без работа в момента активно търсят заетост“, заяви Лиз Маккеоун, директор на икономическата статистика в Националната статистическа служба, като добави, че „броят на свободните работни места е останал като цяло стабилен от средата на миналата година. В комбинация с нарастващата безработица това означава, че броят на безработните на едно свободно място достигна нов връх след пандемията“, каза още Маккеоун.

Тенденцията за увеличаване на съкращенията също продължава да се засилва, отчита също статистическата служба на Великобритания.