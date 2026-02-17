Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Безработицата във Великобритания се покачи неочаквано

17 Февруари, 2026 11:40 659 18

Тенденцията за увеличаване на съкращенията също продължава да се засилва, отчита статистическата служба на Великобритания

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Равнището на безработица във Великобритания се повишава неочаквано и достига 5-годишен връх през четвъртото тримесечие на 2025 г. на фона на забавящ се ръст на заплатите. Това сочат официални данни на британската Национална статистическа служба (ONS), цитирани от ДПА, предаде БТА.

Нивото на безработица нараства до 5,2 на сто през периода октомври-декември спрямо 5,1 на сто през предходното, трето тримесечие на 2025 г.

Това е най-високото ниво от началото на 2021 г., но като се изключи пандемичния период, е най-високото от над десетилетие.

Повечето икономисти очакваха безработицата да остане непроменена на 5,1 на сто през последното тримесечие на 2025 г.

Националната статистическа служба съобщава също, че средният ръст на редовните заплати се забавя до 4,2 на сто през четвъртото тримесечие спрямо ревизираните 4,4 на сто през предходния тримесечен период, като след корекция за инфлацията според Индекса на потребителските цени (PCI) реалното увеличение е 0,8 на сто.

В същото време се отчита ръст на свободните работни места – с 2000 повече на тримесечна база, достигайки 726 000 за трите месеца до януари.

Данните показват, че „повече хора, които са били без работа в момента активно търсят заетост“, заяви Лиз Маккеоун, директор на икономическата статистика в Националната статистическа служба, като добави, че „броят на свободните работни места е останал като цяло стабилен от средата на миналата година. В комбинация с нарастващата безработица това означава, че броят на безработните на едно свободно място достигна нов връх след пандемията“, каза още Маккеоун.

Тенденцията за увеличаване на съкращенията също продължава да се засилва, отчита също статистическата служба на Великобритания.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Санкциите

    17 1 Отговор
    действат.

    Коментиран от #11

    11:43 17.02.2026

  • 2 Вече и...

    18 1 Отговор
    ...българи-мераклии да берат ягоди,май-май не останаха...?!

    11:44 17.02.2026

  • 3 Да се оплачат

    12 1 Отговор
    на арменския поп.

    11:44 17.02.2026

  • 4 безработица нараства до 5,2 на сто

    14 1 Отговор
    да идват тук да бачкат при 3.1% според нси стъкмистика че няма регистрирани при липсващи помощи за дълготрайна безработица
    тук приемат всички

    11:45 17.02.2026

  • 5 Ами

    14 1 Отговор
    са пращат още помощи на Зелника просяк и ще се оправят:))

    11:45 17.02.2026

  • 6 супер е на острова

    16 0 Отговор
    Данък на изминат километър за ел. автомобилите, винетки за определени зони и глоби за излизане извън тези зони за всички автомобили, незаконно лишаване от пенсии на всички, които имат имот със стойност по-голяма от 620 хил паунда, а за тези между 450 и 620 орязване на пенсията с грубо 20%, ограничения и спънки за ремонт на газоотоплителната инсталация на домакинствата с цел да бъдат принудени да инвестират в нова система с термопомпа на цена над 30 хил паунда или да си продадат дома за да паднат цените на имотите, противопоставяне на по-възрастните поколение и младите, забрана за влизане в старана на чужденци и наказателно преследване за граждани на ОбединенотоКрадство, които са дръзнали да критикуват правителството и политиката му, над 9000 джамии, 84 ислямски съдилища, 50 ислямски общини, от местните данъци се плаща да се издържат ислямските съдирища; от 66 милиона граждани, 6% от населението са мюсюлмани (4 милиона), но управляват градове с население 27.3%, кмета на Родъръм Рухсана Исмаил, която едва говори английски език или Шабана Махмуд, Държавен секретар на Министерството на вътрешните работи (тази поне говори английски език) и отговаря за имиграцията.

    Коментиран от #13

    11:46 17.02.2026

  • 7 Нема страшно

    13 0 Отговор
    индииците там ще се справят. Ще варят повече ориз и ще го продават около Тоуър брийдж на туристите...
    А, дали ще могат да подкарат авионосците е друг въпрос, ама това може даже да е и плюс?

    11:47 17.02.2026

  • 8 Безработните да одат

    12 1 Отговор
    да се бият срещу Русия, белким я победят. Хахаха.

    11:49 17.02.2026

  • 9 Механик

    10 1 Отговор
    Браво! Още може.

    Коментиран от #14

    11:50 17.02.2026

  • 10 Долу ЕС

    11 0 Отговор
    неочаквано? тоя оствов ще бъде разшилан от пакитата и останалите май уни, белия човек ще бъде премазан на този континент, и всичко заради нпо тата и тяхната либерастия и миграция, дветв нвща разшилявщи семейството

    11:51 17.02.2026

  • 11 Анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Санкциите":

    Не бе, не може да са санкциите... от смяната на сезоните/времето трябва да е!

    11:52 17.02.2026

  • 12 Ако има

    8 0 Отговор
    лекари , един дребосък ще им помогне за работа - 500 € ще получават ! На месец , не на работен ден !

    11:53 17.02.2026

  • 13 Еми хак да им е

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "супер е на острова":

    Нали искат "шарено население"? И в Хамбург наскоро "ЕнжЕнерите" на Меркелицата крещяха и носеха плакати на демонстрация: "Халифатът е единственият възможен (обществен строй) за Германия"!. И тези сега са още под 15% от населението. Но в училищата са над 95%... Е, след 15-20 г халифатът е 100% сигурен!

    11:53 17.02.2026

  • 14 Тц,тц,тц

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Меаника се загрижил за британците 🤣🤣ц,ц,ц...

    Коментиран от #16

    11:54 17.02.2026

  • 15 Гомез

    6 0 Отговор
    Както казах наскоро, Англия ще е първата фалирала голяма икономика. Тотална грешка да излязат от ЕС и го осъзнават. Такова количество , необразовани неработещи вероятно няма в друга държава, но в същото време добре осигурени със средства и приличен дом от държавата. Толкова бизнеси изнемогват за работна ръка, а хора за работа няма. Има, но не им се работи. Отглеждат се едни търтеи, които така си възпитават и децата.

    Коментиран от #18

    11:56 17.02.2026

  • 16 Ами мисли им

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тц,тц,тц":

    оброто... Бързото и безболезненото изчезване :)!

    11:59 17.02.2026

  • 17 Копейки,

    0 1 Отговор
    Професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    12:03 17.02.2026

  • 18 Британия,

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гомез":

    Лондон сити е голям финансов център. За финансистите беше от голямо значение да си останат независими от урсулите и да си запазят и паунда.
    А финансистите икономиката не ги интересува. Те работят само с финанси. Дали ще продават долари, рупии, акции или финансови деривати, фючърси, СиЕфДи-та... и т.н.., все им е тая. Важното е да има движение... Седиш си в ситито и продаваш акции в Шангхай или злато в Сингапур. Кво да ти пука за икономиката на неква си Британия?
    Това е голямото разделение между "старият" строй на иконпмиката и "новият" на финансите, ИИ, квантовите компютри и роботите, дроновете с ИИ...! Някога, ние "ветераните на социализма" учехме през 7Х-те години по един предмет в средните училища, по "Основи на комунизма", че "Финансовата олигархия" била "последният стадии на империализма..."! Скоро ще разберем, дали е така?

    12:08 17.02.2026

