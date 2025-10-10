Новини
Свят »
Русия »
Русия би подкрепила Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп

Русия би подкрепила Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп

10 Октомври, 2025 09:37 656 21

  • русия-
  • нобелова награда-
  • доналд тръмп

Кремъл реагира на думите на Зеленски за възможна номинация на бившия американски президент

Русия би подкрепила Нобелова награда за мир за Доналд Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия би подкрепила идеята да се връчи Нобелова награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви съветникът на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС, предава БТА.

„Мисля, че ако някой се допита до нас, ние бихме подкрепили идеята Тръмп да получи наградата“, каза той в отговор на журналистически въпрос.

Ушаков обаче заяви, че е изумен от „глупостите на Володимир Зеленски, че би могъл да номинира Тръмп за Нобелова награда за мир, ако Тръмп разреши на Киев да бъдат доставени американски ракети „Томахок“.

„Връчването на награда за мир заради предоставяне на оръжия е чудовищно нещо, дори и човек да си помисли само подобно нещо. Ако хората мислят по този начин, това говори какво представляват те“, заяви Ушаков.

Зеленски заяви вчера, че Украйна би номинирала Тръмп за Нобелова награда за мир, ако Тръмп постигне прекратяване на огъня във войната на украинска територия, припомня Ройтерс.

„По време на последната ни среща не чух „не“. Чух, че работата ще продължи на техническо ниво и че тази възможност ще бъде разгледана“, каза Зеленски пред журналисти в Киев за срещата си с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк в края на септември, на която било споменато за ракетите „Томахок“, допълва по същата тема и „Политико“.

„Планът за прекратяване на войната няма да бъде лесен, но със сигурност е пътят напред. И ако Тръмп даде на света - и преди всичко на украинския народ - шанс за такова примирие, тогава да, той трябва да бъде номиниран за Нобелова награда за мир“, заяви Зеленски. „Ние ще го номинираме от името на Украйна“, допълни той, цитиран от Ройтерс и „Политико“.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    Дайде за Мир на Бай Дончо, за Физика на Вова като ресне атома.

    Коментиран от #5

    09:38 10.10.2025

  • 2 руснак

    7 5 Отговор
    Нашият лидер винаги се мазни на силните.

    Коментиран от #9

    09:40 10.10.2025

  • 3 ФАКТ

    4 6 Отговор
    купейки са в ступор. Вождът им обича САЩ повече от Русия.

    09:41 10.10.2025

  • 4 един

    3 1 Отговор
    Но ако даде томаховки на Украйна ще види подкрепа ама другия път,ха-ха-ха!

    09:41 10.10.2025

  • 5 Дават Нобела на Тръмп

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Заради атаката по съюзника на Пуслер - Иран, която милиционерите одобряват. Защо? Защото са милиционериииии хахахахха

    09:41 10.10.2025

  • 6 бай Бай

    3 0 Отговор
    Може и награда Грами да му дадат.
    За цялостно творчество.
    Суета сует и всичко е суета....

    09:42 10.10.2025

  • 7 Пагон

    2 2 Отговор
    Здравейте издухани милиционери

    09:42 10.10.2025

  • 8 Пич

    5 4 Отговор
    Опаа...... Русия и САЩ играят белот срещу останалите с белязани карти !!! Казах ви аз !!!

    Коментиран от #10

    09:43 10.10.2025

  • 9 Путин

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "руснак":

    Там са ни децата, харчат откраднотото от армията, която боксува и не може да превземе руските републики в Украйна вече 5 г.

    09:43 10.10.2025

  • 10 Путин

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Само аз играя белот, в полза на САЩ, КУПЕЙКА. Сащ трепят ватите като мухи в Украйна

    09:44 10.10.2025

  • 11 Пуслер фенът на САЩ

    2 7 Отговор
    Ще дам ракети на САЩ да стрелят с тях по руснците.

    09:46 10.10.2025

  • 12 Дедо ви...

    4 1 Отговор
    „Всички жени са хубави!“
    Джак Даниелс

    09:47 10.10.2025

  • 13 Ама никой не пита милиционерите 🤣🤣🤣

    4 4 Отговор
    „Мисля, че ако някой се допита до нас, ние бихме подкрепили идеята Тръмп да получи наградата“, каза той 

    Коментиран от #18

    09:49 10.10.2025

  • 14 Я пък тоя

    6 1 Отговор
    Какво всички започнаха да се подмазват на тоя перушан!?
    Чеп за зеле не става от него.
    По добре да дадем нобелова награда за здраве на Путин. Започна войната и след 10 дена Ковид -19 изчезна. Такова бързо излекуване от пандемия няма в световната история!

    09:51 10.10.2025

  • 15 !!!?

    1 2 Отговор
    А пък Тръмп ще подкрепи нобеловата награда за Войната на Путлер !!!?

    09:52 10.10.2025

  • 16 Гориил

    3 0 Отговор
    Тръмп ще получава бонбони и бисквитки. Стига да не му се пречи.

    09:54 10.10.2025

  • 17 А Гроб и Израждане

    2 3 Отговор
    ще номинират Путин за нобелова награда за мир. Честито!

    09:55 10.10.2025

  • 18 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ама никой не пита милиционерите 🤣🤣🤣":

    Той Бисмарк това е предупредил какво става когато не се питат руснаците и кои техни предложения са най изгодни:)))И сега го виждаме пак потвърдено в разликата в границите от Минските споразумения:))

    10:09 10.10.2025

  • 19 койдазнай

    0 2 Отговор
    Те САЩ дори имат такава ракета- Миротворец се казва. Ако дадат такива на Украйна, нобела е сигурен. А и с руската подкрепа!

    10:16 10.10.2025

  • 20 Ами

    0 0 Отговор
    Те на Обама дадоха на Нобел за Майдана и върнати след това Крим:))),за Донбас на Зеленски да го дадат,то аслъ ,те тези същите дадоха златни медали на мъже да бият жени на олимпиадата:)))

    10:29 10.10.2025

  • 21 Кую

    0 0 Отговор
    Може. На майтап.

    10:30 10.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания