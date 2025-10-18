Медведев посочи къде се тестват новите руски оръжейни системи

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че на полигона Капустин Яр се тестват и подготвят за експлоатация съвременни руски оръжейни системи, съобщава РИА Новости, цитирана от ФОКУС.



Медведев обяви в канала си на платформата Max, че е посетил полигона и е присъствал на фазата на тестване.



"Днес наблюдавахме напредъка на следващата фаза от тестването на съвременни оръжейни системи, която рутинно се извършва на полигона. Предишната демонстрация през април тази година повдигна редица въпроси, които трябваше да бъдат решени. Днес бяха представени резултатите от тази работа“, обяви руският политик.

Доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви Медведев, цитиран от ТАСС и БТА.



"Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев с нови оръжия. Следва продължение и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията", написа в канала си в "Телеграм" бившият руски президент, коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп засега да не изпраща ракети "Томахок" на Украйна.



"Тръмп по време на срещата си с непрекъснато молещия за помощ (Медведев има предвид украинския президент Володимир Зеленски - бел. ред.) каза очевидно, но доста любопитно нещо: "Нека Русия и Украйна се обявят за победители в конфликта". Да, подобно нещо често се случва след края на военни конфликти. Нашият случай обаче не е такъв. Работата не е само в това, че ни е нужна победа при известни на всички условия. Това е аксиома. Работата е и в това, че сегашната бандеровска банда няма да бъде призната за победител у дома при никакви условия", каза Медведев и добави: "Зеленски отлично разбира, че никой в Украйна няма да му прости загубата на територии. Затова краят на войната ще възвести и неговия край, а тезата на Тръмп в случая не работи".

Още новини от Украйна