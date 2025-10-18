Новини
Свят »
Русия »
Медведев посочи къде се тестват новите руски оръжейни системи
  Тема: Украйна

Медведев посочи къде се тестват новите руски оръжейни системи

18 Октомври, 2025 18:49, обновена 19 Октомври, 2025 09:27 3 325 97

  • медведев-
  • оръжие-
  • томахоук-
  • русия-
  • сащ

Доставките на оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да пратят "Томахоук", смята бившият премиер и президент на Русия

Медведев посочи къде се тестват новите руски оръжейни системи - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че на полигона Капустин Яр се тестват и подготвят за експлоатация съвременни руски оръжейни системи, съобщава РИА Новости, цитирана от ФОКУС.

Медведев обяви в канала си на платформата Max, че е посетил полигона и е присъствал на фазата на тестване.

"Днес наблюдавахме напредъка на следващата фаза от тестването на съвременни оръжейни системи, която рутинно се извършва на полигона. Предишната демонстрация през април тази година повдигна редица въпроси, които трябваше да бъдат решени. Днес бяха представени резултатите от тази работа“, обяви руският политик.

Доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви Медведев, цитиран от ТАСС и БТА.

"Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев с нови оръжия. Следва продължение и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията", написа в канала си в "Телеграм" бившият руски президент, коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп засега да не изпраща ракети "Томахок" на Украйна.

"Тръмп по време на срещата си с непрекъснато молещия за помощ (Медведев има предвид украинския президент Володимир Зеленски - бел. ред.) каза очевидно, но доста любопитно нещо: "Нека Русия и Украйна се обявят за победители в конфликта". Да, подобно нещо често се случва след края на военни конфликти. Нашият случай обаче не е такъв. Работата не е само в това, че ни е нужна победа при известни на всички условия. Това е аксиома. Работата е и в това, че сегашната бандеровска банда няма да бъде призната за победител у дома при никакви условия", каза Медведев и добави: "Зеленски отлично разбира, че никой в Украйна няма да му прости загубата на територии. Затова краят на войната ще възвести и неговия край, а тезата на Тръмп в случая не работи".

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лопатките вече са в Украйна,

    26 35 Отговор
    войната ще продължи до последният украинец, по Планът Зеленски, Мосад и Бундесвера.

    18:56 18.10.2025

  • 4 Киев за два дня

    44 38 Отговор
    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #84, #97

    18:59 18.10.2025

  • 5 Запознат

    38 20 Отговор
    Томахавките са в Украйна, но няма готови пускови установки. Вероятно това ще стане преди Коледа.

    Коментиран от #17

    18:59 18.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 бебето

    32 22 Отговор
    Медведев заедно с путин са високи цели 3 метра.

    Коментиран от #13, #19

    19:01 18.10.2025

  • 9 Лечител

    26 12 Отговор
    Димон се притеснява малко от томахавки. 🤔

    19:01 18.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян

    38 28 Отговор
    И без томахавки украинците добре се справят с фалита и разпада на федерацията от мюслюмански републики и москвабад - рузкия професор по икономика Игор Липницки каза че скоро ще е - а той е бил предсказал фалита и разпада на сесесерето две години преди фалита и е предупредил Горбачов

    19:02 18.10.2025

  • 12 доктор

    40 22 Отговор
    ВСУ са най-добрата армия в момента в Европа.

    Коментиран от #20, #22

    19:03 18.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Страх лозе пази

    26 14 Отговор
    Тръмп даде назад.

    19:05 18.10.2025

  • 15 Румен

    7 7 Отговор
    Каски и жилетки!Забавяме се,със зимните ръкавици!

    19:06 18.10.2025

  • 16 Ганчев

    33 28 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    19:06 18.10.2025

  • 17 Еми то САЩ имат само

    19 18 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    две пускови остановки за тях.

    19:06 18.10.2025

  • 18 Червеноглавест

    6 13 Отговор

    До коментар #10 от "Тихо пръдльо!":

    Тихо ма,пача.Не ми се е б е от теб.

    19:07 18.10.2025

  • 19 Барман

    21 20 Отговор

    До коментар #8 от "бебето":

    Медведев се притеснява малко, че може да не намери бункера, ако полетят Томахавките.

    19:07 18.10.2025

  • 20 Да,да

    15 12 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    Личи им, най-добрите,но все по -малко остават

    19:07 18.10.2025

  • 21 Иран, С.Корея

    25 17 Отговор
    Оръжията за братушките-солсатушки ще продължат.
    Ние руските нацисти имаме само права .За нас може и да бомбите, разрушаване, убиване отнемане на територии, а за украинците не може .
    Руско крепостно право ,в руски крепостен свят

    19:08 18.10.2025

  • 22 Санитар

    19 16 Отговор

    До коментар #12 от "доктор":

    Която се смалява с над 1000 трупа всеки ден

    19:08 18.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Чукче Боянов

    23 12 Отговор
    Тръмп не може да спре тази война!

    19:10 18.10.2025

  • 25 Рон Джереми

    17 12 Отговор
    Всички ще стоят мирно и кротко. Медведев ще е с пръстчето на дупчицата на ЕС...пардон, на копчето.

    19:11 18.10.2025

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 2 Отговор
    ето ти фото

    19:12 18.10.2025

  • 27 Рублевка

    24 15 Отговор
    Димитри Анатолиевич отъркаля Саакашвили, бившия президент на Грузия, само за една седмица! Сега гние в затвора и е заприличал на плашило. Взеха му парите, жена му го изостави, забравен е от всички в Европа, а и него го превъзнасяха като Зеленчука!

    Коментиран от #31

    19:13 18.10.2025

  • 28 минувача

    16 18 Отговор
    Прав е Медведев - доставките ще продължават , с тях и СВО-то до последния ...укр !

    19:15 18.10.2025

  • 29 Голфър

    6 7 Отговор
    Да видим е Будапеща,Тръмп ще уцели ли дупката?И коя ?

    19:16 18.10.2025

  • 30 ха-ха !

    14 11 Отговор
    НашиЮт зеленский пак прелъстен и изоставен .

    19:17 18.10.2025

  • 31 Рублевка

    17 10 Отговор

    До коментар #27 от "Рублевка":

    Не ми цъкайте минуси, а изпратете по един лев на Саакашвили. И той искаше да е натювиц а стана затворник.

    Коментиран от #33

    19:17 18.10.2025

  • 32 Башкиртостан

    10 0 Отговор
    Никакви томахавки !Не,не,не !

    19:18 18.10.2025

  • 33 минувача

    13 9 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    Аз ще заделям само за зеля - той е най -окаян от всички .

    19:19 18.10.2025

  • 34 Рублевка

    18 14 Отговор
    Като вкарат зеленчука в панделата, без дрога ще се мята като заклана кокошка. Съвсем ще откачи, като Саакашвили и ще заприлича на плашило!

    19:21 18.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дедо Йоцо

    11 13 Отговор
    Божеее!Немат ли край,руските мъки ?

    19:23 18.10.2025

  • 37 оня

    18 12 Отговор
    Трябваше Медведев да е президент , Путин много ги бави укрите .

    19:23 18.10.2025

  • 38 Рублевка

    13 14 Отговор
    Без дрога на зеленчука ще му излиза пяна от устата и ще реве като магаре за магарица!

    19:24 18.10.2025

  • 39 Лари Джонсън в САЩ

    23 9 Отговор
    Бивш анализатор на ЦРУ казва „Русия може да произведе необходимото количество оръжия, без да изчерпва ресурсите на други сектори на икономиката. Ако го погледнете отвън, Русия е способна да произведе всички материали, необходими за водене на съвременна война. Нито Украйна, нито Европа, нито Съединените щати, както разбрахме, не са способни на това. Те доказаха своята некомпетентност“, и още „Руснаците имат повече войници на фронтовата линия от украинците. Дори Сирски призна, че руснаците имат двукратно предимство в личния състав. Следователно сега сме свидетели на предсмъртната агония на Украйна“, подчертава Лари Джонсън.

    Коментиран от #43

    19:24 18.10.2025

  • 40 пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС

    10 18 Отговор
    Гледам прогресивно намаляват копеите тука.До Нова Година хептем ще оредеят.
    Важното.Германия поиска от Унгария да арестува Путин.
    Украйна започна настъпление за връщането на Крим он Русия.
    С истерията и демонстрирания страх от Томахоук, Русия паказа, че е третостепенна военна сила, с която никой повече няма да се съобразява.

    Коментиран от #42

    19:25 18.10.2025

  • 41 Медводков,

    14 10 Отговор
    а доставките на Шахиди от Иран, ракети, снаряди и живо месо от Кимчо продължават ли?

    19:26 18.10.2025

  • 42 Естествено Орбан

    15 12 Отговор

    До коментар #40 от "пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС":

    няма да арестува Путин и това е прекрасен повод Унгария да бъде изгонена или със силно намалени правомощия в ЕС.

    Коментиран от #45

    19:28 18.10.2025

  • 43 Рублевка

    16 14 Отговор

    До коментар #39 от "Лари Джонсън в САЩ":

    Сирски лъже, че руснаците имат числено превъзходството на фронта. Там те са в малцинство, защото редовно извършват ротация на личния състав. Укрите ги държат до смърт и който отстъпи, застрелват го бандеровците и чуждестранните наемници от заградителните отряди.

    Коментиран от #50

    19:29 18.10.2025

  • 44 стоян георгиев

    18 12 Отговор
    Историята с томахоук е по скоро пиар ход на рижата.даже и проработи щом путлер се обади за нова среща.вероятно на нея ще се стигне до нов великолепен напредък дето няма да доведе до нищо,но все пак нека се върти колелото!

    19:32 18.10.2025

  • 45 1956-та-танковете в Будапеща-руските

    16 11 Отговор

    До коментар #42 от "Естествено Орбан":

    Да видиме унгарците и те ли мислят като Орбан и какво ще им се случи на двамата с Путин в Будапеща...

    19:34 18.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 койдазнай

    4 5 Отговор
    Естествено, че доставките ще продължат. Американците си извоюваха положението, в което чрез пари, могат да решат изхода от войната. И тъй като те пари могат да си напечатат колкото искат, то нямат проблем. В крайна сметка ще оставят Русия да спечели, но ще искат съответни компенсации. И когато ги получат, то тогава Русия ще може да спечели.

    19:41 18.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Русия без Бензин, нафта, ток, хляяб

    13 9 Отговор
    Дигат бялото знаме за 24 часа руснаците, ако Тръмп им даде Томахоук на украинците.Как деликатно си мълчи по темата ПИЯНИЯ мЕДВЕД ,да не вземе да ядова Тръмп.

    19:41 18.10.2025

  • 50 Киев за два дня

    9 7 Отговор

    До коментар #43 от "Рублевка":

    Пумияр с пумияр.

    19:45 18.10.2025

  • 51 Рублевка

    5 8 Отговор

    До коментар #48 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ТУП ЦЕНТАК":

    И Сибир за бандитите от крайна ще има. Там комарите са три пъти повече от острова Белене. Ще им изпият кръвчицата по капки.

    19:53 18.10.2025

  • 52 Ха ха ха

    12 6 Отговор
    Пиян пиян до козирката, обаче Медведката е разбрал че доставките на оръжия за Украйна ще продължат. За разли ка от копейките, които се радват напразно.

    19:56 18.10.2025

  • 53 Ъъъъъъъъъ

    7 9 Отговор
    Такаааа.....Когато преди няколко дни ви казах, че Покровск е откъснат от света, всички пътища(не са много) водещи към града са отрязани и града се зачиства, вие ми се смеехте,нали така? Хайде сега аз да се посмея с ваше позволение. И тъй като не обичам празните приказки, ще си позволя да итирам някои източници:

    "В Покрива вече се водят улични боеве. Според някои съобщения врагът е в центъра на града.

    Според анализ на „Медуза“(знаете кой финансира този сайт), руските войски са напреднали в западната част на Покровск и се приближават към центъра на града. Украинските войски оказват ожесточена съпротива, но вражеските дронове и гъстото строителство затрудняват евакуацията на ранените и осигуряването на логистика за защитниците.
    Според други сведения, вражески дронове непрекъснато кръжат над града, унищожавайки всичко, което се движи, а артилерия довършва останките от убежища. Цивилната част на Покровск постепенно се заличава от картата."

    Сега смешно ли ви е? Щото на мен ми е смешно.🤣

    Коментиран от #57

    20:05 18.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хм...

    11 8 Отговор
    Товариш Медведев, лесно е, прибирате си гавазите в расия, никой няма да ви гони, никой не ви иска територията. А ше имате време да си оправите рафинериите, поне бензин да имате. И всичко ще се успокои.

    20:07 18.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хм...

    13 6 Отговор

    До коментар #53 от "Ъъъъъъъъъ":

    Скоро сте в Лисабон. Там може да се посмееш. Всъщност, не разбирам кое е веселото - едни разбойницо са нахлули в чужда страна, а местните се борят да опазят домовете си, свободата си, семействата си! Но на теб ти е смешно?

    Коментиран от #64

    20:10 18.10.2025

  • 58 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    5 6 Отговор
    Щял да бяга от ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА.

    20:10 18.10.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ще има?

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ТУП ЦЕНТАК":

    Има ли по-милитаризирана държава от Украйна в момента? Поне биолабораториите унищожихте ли?

    20:12 18.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ооо

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Турция в границите и от 1876":

    Я при Айшето и козите, и не се обаждай, ман.....гал...черен.

    20:14 18.10.2025

  • 64 Ъъъъъъъъъъ

    13 8 Отговор

    До коментар #57 от "Хм...":

    "Но на теб ти е смешно?"

    Разбира се, че ми е смешно. Но не защото умират хора, а ми е смешно, че продължавате да вярвате в Дядо Коледа, чакайки доставките на "най-модерните оръжия" произвеждани някога, които щели да бъдат доставени на Украйна в огромни количества и щели да променят нещо. Смешно ми е, че сте готови да убиете още милион украинци, вярвайки, че ще победите Русия на бойното поле. Смешно ми е, че беше позволено на една не много умна Акушерка да разруши Европа, водейки се по акъла на американците. Смешно е...Повярвай ми!

    Коментиран от #67

    20:23 18.10.2025

  • 65 Ей лигльовци

    1 5 Отговор
    Само не забравяйте че вече два пити са използвани ядрени бомби срещу хората , третия изследващите пъти ще бъдат просто статистика .

    Коментиран от #66

    20:41 18.10.2025

  • 66 Рублевка

    4 5 Отговор

    До коментар #65 от "Ей лигльовци":

    Имали са две бомби. Хвърлили са и двете. Тогава президент на САЩ е бил амбулантен търговец на обувки, като нашия кокорчо. Сега колко имат, само те си знаят, но са хиляди. Някои са на бойно дежурство, други са скрити в подземни градове, накратко има за всеки. Да ни пази Бог от амбулантни търговци, докопали се до властта!

    20:53 18.10.2025

  • 67 Хм...

    7 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ъъъъъъъъъъ":

    А не ти е смешно, че миже да загинат още милион руснаци, заради егото на вожда ви в кремл? Ама загрижен за украинците, хех!

    Коментиран от #69

    21:02 18.10.2025

  • 68 Улични боеве в Красноармейск

    3 5 Отговор
    В западната част на Покровск (Красноармейск) части на Руската армия развиват голямо настъпление, заемайки нови позиции в жилищните райони. Боевете са продължителни, Украинската армия се опитва да задържи линиите на позициите си, но плътността на руския огън не и позволява да стабилизира отбраната. Руските щурмови групи действат в малки маневрени единици, последователно изхвърляйки Украинските бойци от укритията им.

    21:14 18.10.2025

  • 69 Ъъъъъъъъъ

    6 7 Отговор

    До коментар #67 от "Хм...":

    "Ама загрижен за украинците, хех!"

    Нещо не си ме разбрал. Не е ми зор грам за украинците.....Ще си сърбат попарата, която такова като теб им надробиха. Аз що да решава за тях? Вие им промийте мозъците, че са много силни и ще спечелят тази безсмислена война. На вас не ви дреме за тях, що на мен да ми дреме? Ще загинат колкото хора трябва, но Украйна няма да спечели тази война. Приемете го!

    Коментиран от #71, #72, #74

    21:15 18.10.2025

  • 70 НойкоНоев

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мацко, ти имаш ли идея този човек кой е и какъв пост в йерархията на РФ заема? Пийни си от пърцуцата, псувай по Д и Б и не се занимавай с геополитика. Слаби са ти ангелите за там. Утре иди и запали една вощеница Медведев да НЕ стане следващия след Владимирович, че тогава не знам къде ще се денеш.

    21:52 18.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 стоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #69 от "Ъъъъъъъъъ":

    Той добре те разбра,но ти нещо се правиш че не разбираш!как приемаш руските загуби в тази война?

    Коментиран от #82, #89

    22:07 18.10.2025

  • 73 Перо

    2 5 Отговор
    След Хрушчов, Горбачов /с германската пенсия/ и Елцин, Русия трудно ще се оправи! Хрушчов подари руския Крим на Украйна. След 1991 г. се дадоха подаръци огромни заводи, чрез измислена приватизация на криминални олигарски, чиито изнесени пари на запад, сега са запорирани! Извърши им се военен преврат с много убити, под носа, от 12,000 км и заспалите служби не реагираха, а Президента на Украйна избяга като мишка, пресъздадоха се националисти от несъществуваща етническа нация и кой е виновен в тази въртележка на руската система? Когато котарака спи, мишките танцуват!

    22:17 18.10.2025

  • 74 Хм...

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ъъъъъъъъъ":

    А за рашките дреме ли ти? Че измират твои братя?

    23:04 18.10.2025

  • 75 сикара сикуро

    4 0 Отговор
    А ти какво очакваш бе пипон?

    23:11 18.10.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 оня с коня

    3 1 Отговор
    новите оръжия се тестват във окраййнаа , много ясно е това

    09:29 19.10.2025

  • 78 Ха ха ха

    3 3 Отговор
    Тестват и Т 34 дали ще запали.Смех в крепостното блато.

    Коментиран от #81

    09:30 19.10.2025

  • 79 голем смех

    2 4 Отговор
    За сведение на този смешник, на Украйна не е дадено НИТО едно оръжие произведено през 21ви Век.
    Постоянно разправят че се бият с НАТО. Ако беше вяррно, НАТО можеше да използва и Таурус и Томахоук от които толкова ги е страх рашистите. Палячовци.

    Коментиран от #86

    09:30 19.10.2025

  • 80 Ганчев

    1 2 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    09:34 19.10.2025

  • 81 Тоя па

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Ха ха ха":

    Т 90 го теглеха с въжета на червения площад

    09:36 19.10.2025

  • 82 Гук

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Радвам се.

    09:37 19.10.2025

  • 83 Ходът на историята

    2 2 Отговор
    Израел ще изчезне.

    09:38 19.10.2025

  • 84 Като теб

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня":

    Всички бесни пудели си счупиха зъбите срещу Русия!

    Коментиран от #85

    09:41 19.10.2025

  • 85 мхм

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Като теб":

    И как точно си счупиха зъбите? Крайцера Москва и Страшилището Адмирал Кузнецов, заедно с невижданото подводно чудо Новорусийск порят всички морета по всички земни кълбета, докато Кобзон забавлява екипажите им наживо?

    09:43 19.10.2025

  • 86 Краварски мечти

    2 2 Отговор

    До коментар #79 от "голем смех":

    Томахавк е на 50 г. Честит юбилей! 800 км/ч - модерно! Смях в обора...

    Един таунус и райнметал и Рамщайн са изтрити от лицето на земята. Братушките не прощават на фашисти...

    Коментиран от #87

    09:47 19.10.2025

  • 87 Даве

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Краварски мечти":

    И от некво 50 годишно оръжие рушлямците цапат гащите, ама се биели с НАТО разбираш ли. Честито.

    09:48 19.10.2025

  • 88 Асен

    1 2 Отговор
    Как къде бе Месведка на масата с бутилка водка.

    09:55 19.10.2025

  • 89 Технологично изостаналите сащ

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    2 млн укра при бандера
    200000 укра избягали от фронта
    20000000 укра невъзвращенци
    Честито осрайна!

    Коментиран от #91

    09:55 19.10.2025

  • 90 Факти

    1 1 Отговор
    Новите руски оръжейни системи се тестват в Украйна и резултатите са плачевни. От три години и половина руската армия не е превзела дори 1% от територията на Украйна. Затова Русия изгуби най-големия си клиент - Индия. В момента най-много руско оръжие купува Казахстан - държава от 20 милиона с икономика по-малка от тази на Португалия.

    09:57 19.10.2025

  • 91 нормално

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Технологично изостаналите сащ":

    Украйна е нападната от външен агресор страна. Дълг и чест е на всеки украинец да защитава родината си и ако трябва да умре за нея. За какво умират руските орки в Украйна?

    09:58 19.10.2025

  • 92 Най-после

    1 2 Отговор
    Империята на лъжата и злото си отива. И фабриката за лъжи и преврати ЦРУ не може да й помогне.

    Коментиран от #95

    10:01 19.10.2025

  • 93 Минск

    2 1 Отговор
    Аз по са интересувам, вотката къде се тества! Някой знае ли?

    10:01 19.10.2025

  • 94 Лъже пияницата

    2 0 Отговор
    Томахавките отдавна са в Украйна ,но са малко на брой и все още нямат пускови установки .

    10:03 19.10.2025

  • 95 глупусти

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Най-после":

    Фюхрера каза че русия се справя много добре и санкциите не и пречат. Чакайте да се разпадне РФ, ама друг път!

    10:03 19.10.2025

  • 96 Ок, Миленчо Ганев 😁 едно плюсче

    0 0 Отговор
    от мене си че си написал "Томахоук", правилно и едно браво за Факти.😁🌮

    10:04 19.10.2025

  • 97 Руските обичат своята земя

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня":

    и села и по 10-20 на ден си ги връщат.
    Аз смелата украинска армия храбро настъпва към полската граница.

    10:06 19.10.2025

