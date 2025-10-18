Медведев посочи къде се тестват новите руски оръжейни системи

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че на полигона Капустин Яр се тестват и подготвят за експлоатация съвременни руски оръжейни системи, съобщава РИА Новости, цитирана от ФОКУС.
Медведев обяви в канала си на платформата Max, че е посетил полигона и е присъствал на фазата на тестване.
"Днес наблюдавахме напредъка на следващата фаза от тестването на съвременни оръжейни системи, която рутинно се извършва на полигона. Предишната демонстрация през април тази година повдигна редица въпроси, които трябваше да бъдат решени. Днес бяха представени резултатите от тази работа“, обяви руският политик.
Доставките на ново оръжие за Украйна ще продължат, въпреки отказа на САЩ да изпратят ракети "Томахок", заяви Медведев, цитиран от ТАСС и БТА.
"Това съвсем не е краят на въоръжаването на Киев с нови оръжия. Следва продължение и трябва да сме готови за всякакво развитие на събитията", написа в канала си в "Телеграм" бившият руски президент, коментирайки решението на американския президент Доналд Тръмп засега да не изпраща ракети "Томахок" на Украйна.
"Тръмп по време на срещата си с непрекъснато молещия за помощ (Медведев има предвид украинския президент Володимир Зеленски - бел. ред.) каза очевидно, но доста любопитно нещо: "Нека Русия и Украйна се обявят за победители в конфликта". Да, подобно нещо често се случва след края на военни конфликти. Нашият случай обаче не е такъв. Работата не е само в това, че ни е нужна победа при известни на всички условия. Това е аксиома. Работата е и в това, че сегашната бандеровска банда няма да бъде призната за победител у дома при никакви условия", каза Медведев и добави: "Зеленски отлично разбира, че никой в Украйна няма да му прости загубата на територии. Затова краят на войната ще възвести и неговия край, а тезата на Тръмп в случая не работи".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лопатките вече са в Украйна,
18:56 18.10.2025
4 Киев за два дня
Коментиран от #84, #97
18:59 18.10.2025
5 Запознат
Коментиран от #17
18:59 18.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 бебето
Коментиран от #13, #19
19:01 18.10.2025
9 Лечител
19:01 18.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 стоян
19:02 18.10.2025
12 доктор
Коментиран от #20, #22
19:03 18.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Страх лозе пази
19:05 18.10.2025
15 Румен
19:06 18.10.2025
16 Ганчев
19:06 18.10.2025
17 Еми то САЩ имат само
До коментар #5 от "Запознат":две пускови остановки за тях.
19:06 18.10.2025
18 Червеноглавест
До коментар #10 от "Тихо пръдльо!":Тихо ма,пача.Не ми се е б е от теб.
19:07 18.10.2025
19 Барман
До коментар #8 от "бебето":Медведев се притеснява малко, че може да не намери бункера, ако полетят Томахавките.
19:07 18.10.2025
20 Да,да
До коментар #12 от "доктор":Личи им, най-добрите,но все по -малко остават
19:07 18.10.2025
21 Иран, С.Корея
Ние руските нацисти имаме само права .За нас може и да бомбите, разрушаване, убиване отнемане на територии, а за украинците не може .
Руско крепостно право ,в руски крепостен свят
19:08 18.10.2025
22 Санитар
До коментар #12 от "доктор":Която се смалява с над 1000 трупа всеки ден
19:08 18.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чукче Боянов
19:10 18.10.2025
25 Рон Джереми
19:11 18.10.2025
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:12 18.10.2025
27 Рублевка
Коментиран от #31
19:13 18.10.2025
28 минувача
19:15 18.10.2025
29 Голфър
19:16 18.10.2025
30 ха-ха !
19:17 18.10.2025
31 Рублевка
До коментар #27 от "Рублевка":Не ми цъкайте минуси, а изпратете по един лев на Саакашвили. И той искаше да е натювиц а стана затворник.
Коментиран от #33
19:17 18.10.2025
32 Башкиртостан
19:18 18.10.2025
33 минувача
До коментар #31 от "Рублевка":Аз ще заделям само за зеля - той е най -окаян от всички .
19:19 18.10.2025
34 Рублевка
19:21 18.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дедо Йоцо
19:23 18.10.2025
37 оня
19:23 18.10.2025
38 Рублевка
19:24 18.10.2025
39 Лари Джонсън в САЩ
Коментиран от #43
19:24 18.10.2025
40 пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС
Важното.Германия поиска от Унгария да арестува Путин.
Украйна започна настъпление за връщането на Крим он Русия.
С истерията и демонстрирания страх от Томахоук, Русия паказа, че е третостепенна военна сила, с която никой повече няма да се съобразява.
Коментиран от #42
19:25 18.10.2025
41 Медводков,
19:26 18.10.2025
42 Естествено Орбан
До коментар #40 от "пЪРВО ЩЕ БЪДЕ кРИМ, СЛЕД НЕГО дОНБАС":няма да арестува Путин и това е прекрасен повод Унгария да бъде изгонена или със силно намалени правомощия в ЕС.
Коментиран от #45
19:28 18.10.2025
43 Рублевка
До коментар #39 от "Лари Джонсън в САЩ":Сирски лъже, че руснаците имат числено превъзходството на фронта. Там те са в малцинство, защото редовно извършват ротация на личния състав. Укрите ги държат до смърт и който отстъпи, застрелват го бандеровците и чуждестранните наемници от заградителните отряди.
Коментиран от #50
19:29 18.10.2025
44 стоян георгиев
19:32 18.10.2025
45 1956-та-танковете в Будапеща-руските
До коментар #42 от "Естествено Орбан":Да видиме унгарците и те ли мислят като Орбан и какво ще им се случи на двамата с Путин в Будапеща...
19:34 18.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 койдазнай
19:41 18.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Русия без Бензин, нафта, ток, хляяб
19:41 18.10.2025
50 Киев за два дня
До коментар #43 от "Рублевка":Пумияр с пумияр.
19:45 18.10.2025
51 Рублевка
До коментар #48 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ТУП ЦЕНТАК":И Сибир за бандитите от крайна ще има. Там комарите са три пъти повече от острова Белене. Ще им изпият кръвчицата по капки.
19:53 18.10.2025
52 Ха ха ха
19:56 18.10.2025
53 Ъъъъъъъъъ
"В Покрива вече се водят улични боеве. Според някои съобщения врагът е в центъра на града.
Според анализ на „Медуза“(знаете кой финансира този сайт), руските войски са напреднали в западната част на Покровск и се приближават към центъра на града. Украинските войски оказват ожесточена съпротива, но вражеските дронове и гъстото строителство затрудняват евакуацията на ранените и осигуряването на логистика за защитниците.
Според други сведения, вражески дронове непрекъснато кръжат над града, унищожавайки всичко, което се движи, а артилерия довършва останките от убежища. Цивилната част на Покровск постепенно се заличава от картата."
Сега смешно ли ви е? Щото на мен ми е смешно.🤣
Коментиран от #57
20:05 18.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хм...
20:07 18.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хм...
До коментар #53 от "Ъъъъъъъъъ":Скоро сте в Лисабон. Там може да се посмееш. Всъщност, не разбирам кое е веселото - едни разбойницо са нахлули в чужда страна, а местните се борят да опазят домовете си, свободата си, семействата си! Но на теб ти е смешно?
Коментиран от #64
20:10 18.10.2025
58 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
20:10 18.10.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ще има?
До коментар #48 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ТУП ЦЕНТАК":Има ли по-милитаризирана държава от Украйна в момента? Поне биолабораториите унищожихте ли?
20:12 18.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ооо
До коментар #23 от "Турция в границите и от 1876":Я при Айшето и козите, и не се обаждай, ман.....гал...черен.
20:14 18.10.2025
64 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #57 от "Хм...":"Но на теб ти е смешно?"
Разбира се, че ми е смешно. Но не защото умират хора, а ми е смешно, че продължавате да вярвате в Дядо Коледа, чакайки доставките на "най-модерните оръжия" произвеждани някога, които щели да бъдат доставени на Украйна в огромни количества и щели да променят нещо. Смешно ми е, че сте готови да убиете още милион украинци, вярвайки, че ще победите Русия на бойното поле. Смешно ми е, че беше позволено на една не много умна Акушерка да разруши Европа, водейки се по акъла на американците. Смешно е...Повярвай ми!
Коментиран от #67
20:23 18.10.2025
65 Ей лигльовци
Коментиран от #66
20:41 18.10.2025
66 Рублевка
До коментар #65 от "Ей лигльовци":Имали са две бомби. Хвърлили са и двете. Тогава президент на САЩ е бил амбулантен търговец на обувки, като нашия кокорчо. Сега колко имат, само те си знаят, но са хиляди. Някои са на бойно дежурство, други са скрити в подземни градове, накратко има за всеки. Да ни пази Бог от амбулантни търговци, докопали се до властта!
20:53 18.10.2025
67 Хм...
До коментар #64 от "Ъъъъъъъъъъ":А не ти е смешно, че миже да загинат още милион руснаци, заради егото на вожда ви в кремл? Ама загрижен за украинците, хех!
Коментиран от #69
21:02 18.10.2025
68 Улични боеве в Красноармейск
21:14 18.10.2025
69 Ъъъъъъъъъ
До коментар #67 от "Хм...":"Ама загрижен за украинците, хех!"
Нещо не си ме разбрал. Не е ми зор грам за украинците.....Ще си сърбат попарата, която такова като теб им надробиха. Аз що да решава за тях? Вие им промийте мозъците, че са много силни и ще спечелят тази безсмислена война. На вас не ви дреме за тях, що на мен да ми дреме? Ще загинат колкото хора трябва, но Украйна няма да спечели тази война. Приемете го!
Коментиран от #71, #72, #74
21:15 18.10.2025
70 НойкоНоев
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мацко, ти имаш ли идея този човек кой е и какъв пост в йерархията на РФ заема? Пийни си от пърцуцата, псувай по Д и Б и не се занимавай с геополитика. Слаби са ти ангелите за там. Утре иди и запали една вощеница Медведев да НЕ стане следващия след Владимирович, че тогава не знам къде ще се денеш.
21:52 18.10.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 стоян георгиев
До коментар #69 от "Ъъъъъъъъъ":Той добре те разбра,но ти нещо се правиш че не разбираш!как приемаш руските загуби в тази война?
Коментиран от #82, #89
22:07 18.10.2025
73 Перо
22:17 18.10.2025
74 Хм...
До коментар #69 от "Ъъъъъъъъъ":А за рашките дреме ли ти? Че измират твои братя?
23:04 18.10.2025
75 сикара сикуро
23:11 18.10.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 оня с коня
09:29 19.10.2025
78 Ха ха ха
Коментиран от #81
09:30 19.10.2025
79 голем смех
Постоянно разправят че се бият с НАТО. Ако беше вяррно, НАТО можеше да използва и Таурус и Томахоук от които толкова ги е страх рашистите. Палячовци.
Коментиран от #86
09:30 19.10.2025
80 Ганчев
09:34 19.10.2025
81 Тоя па
До коментар #78 от "Ха ха ха":Т 90 го теглеха с въжета на червения площад
09:36 19.10.2025
82 Гук
До коментар #72 от "стоян георгиев":Радвам се.
09:37 19.10.2025
83 Ходът на историята
09:38 19.10.2025
84 Като теб
До коментар #4 от "Киев за два дня":Всички бесни пудели си счупиха зъбите срещу Русия!
Коментиран от #85
09:41 19.10.2025
85 мхм
До коментар #84 от "Като теб":И как точно си счупиха зъбите? Крайцера Москва и Страшилището Адмирал Кузнецов, заедно с невижданото подводно чудо Новорусийск порят всички морета по всички земни кълбета, докато Кобзон забавлява екипажите им наживо?
09:43 19.10.2025
86 Краварски мечти
До коментар #79 от "голем смех":Томахавк е на 50 г. Честит юбилей! 800 км/ч - модерно! Смях в обора...
Един таунус и райнметал и Рамщайн са изтрити от лицето на земята. Братушките не прощават на фашисти...
Коментиран от #87
09:47 19.10.2025
87 Даве
До коментар #86 от "Краварски мечти":И от некво 50 годишно оръжие рушлямците цапат гащите, ама се биели с НАТО разбираш ли. Честито.
09:48 19.10.2025
88 Асен
09:55 19.10.2025
89 Технологично изостаналите сащ
До коментар #72 от "стоян георгиев":2 млн укра при бандера
200000 укра избягали от фронта
20000000 укра невъзвращенци
Честито осрайна!
Коментиран от #91
09:55 19.10.2025
90 Факти
09:57 19.10.2025
91 нормално
До коментар #89 от "Технологично изостаналите сащ":Украйна е нападната от външен агресор страна. Дълг и чест е на всеки украинец да защитава родината си и ако трябва да умре за нея. За какво умират руските орки в Украйна?
09:58 19.10.2025
92 Най-после
Коментиран от #95
10:01 19.10.2025
93 Минск
10:01 19.10.2025
94 Лъже пияницата
10:03 19.10.2025
95 глупусти
До коментар #92 от "Най-после":Фюхрера каза че русия се справя много добре и санкциите не и пречат. Чакайте да се разпадне РФ, ама друг път!
10:03 19.10.2025
96 Ок, Миленчо Ганев 😁 едно плюсче
10:04 19.10.2025
97 Руските обичат своята земя
До коментар #4 от "Киев за два дня":и села и по 10-20 на ден си ги връщат.
Аз смелата украинска армия храбро настъпва към полската граница.
10:06 19.10.2025