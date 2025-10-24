Новини
Медведчук: Отмяната на срещата Тръмп-Путин е сигнал Русия да „унищожи режима в Киев“
Медведчук: Отмяната на срещата Тръмп-Путин е сигнал Русия да „унищожи режима в Киев“

24 Октомври, 2025 12:54, обновена 24 Октомври, 2025 13:00 1 776 43

Украинският опозиционер тълкува решението на САЩ като подкана Москва да действа твърдо преди евентуални преговори

Медведчук: Отмяната на срещата Тръмп-Путин е сигнал Русия да „унищожи режима в Киев“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерът на движението „Другата Украйна“ и бивш ръководител на партията „Опозиционна платформа - За живот“ Виктор Медведчук заяви, че решението на американския президент Доналд Тръмп да отмени планираните преговори в Будапеща с руския лидер Владимир Путин представлява сигнал към Москва „да унищожи престъпния режим в Киев“, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Коментарът на Медведчук идва след изявление на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, който предложи „да бъдат унищожени скривалищата на бандеровците с различни видове оръжие, без да се мисли за безсмислени преговори“.

„Излизането на САЩ от преговорния процес изпраща сигнал към Русия да унищожи престъпния режим на Владимир Зеленски. Едва след това дългоочакваният преговорен процес може да започне,“ заяви Медведчук.

Руският президент Владимир Путин подчерта вчера, че срещата в Будапеща е била предложена от американска страна и е отложена, а не отменена. Той добави, че подобни срещи изискват сериозна подготовка и че Тръмп напълно споделя това виждане.

След телефонния разговор между двамата лидери на 16 октомври, те се договориха да се срещнат в Будапеща, а външните министри Сергей Лавров и Марко Рубио започнаха работа по конкретни мерки за укрепване на диалога.

По-късно CNN съобщи, че срещата между Лавров и Рубио е отложена за неопределено време. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече твърденията за несъгласуваност „информационен фарс“, а Кремъл уточни, че подготовката продължава и датите ще бъдат определени на по-късен етап.

Тръмп обеща да обяви в следващите дни дали срещата все пак ще се състои.
Междувременно Унгария потвърди, че продължава организационните дейности и изрази надежда, че срещата на върха ще бъде проведена. На 22 октомври руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков също потвърди, че подготовката продължава.


Русия
Оценка 3.5 от 21 гласа.
Оценка 3.5 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    16 30 Отговор
    Да може би след 150 години

    Коментиран от #6

    13:02 24.10.2025

  • 2 Руски колхозник

    30 20 Отговор
    Въпрос на време е, Русия да унищожи режима в Киев

    Коментиран от #21

    13:02 24.10.2025

  • 3 """""""""

    31 8 Отговор
    Тръмп хем предложи среща, хем в отложи. Езика на дипломацията е ясен. Кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #5

    13:03 24.10.2025

  • 4 ООрана държава

    33 13 Отговор
    Явно това е целта, давайте по бързо че много скъпо ни излизат прищевките на зеления и санкциите на тоя и ония

    13:03 24.10.2025

  • 5 Да се чете

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от """"""""""":

    Я отложи.

    13:03 24.10.2025

  • 6 Наблюдаващ

    19 14 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Дори и след 150 г, Украйна ще бъде под руски ботуш

    13:05 24.10.2025

  • 7 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    14 21 Отговор
    Тоя е на много силна синтетика ...

    Коментиран от #8

    13:05 24.10.2025

  • 8 Фидел Кастро

    14 7 Отговор

    До коментар #7 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    Да,същите,които използва Зеленски

    13:07 24.10.2025

  • 9 Клоуна пусин 🤡💩

    10 17 Отговор
    Жужи го е страх от арест и ще пропусне срещата на G20 в Южна Африка. 🤪

    Коментиран от #13

    13:10 24.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Видьо Видев

    9 4 Отговор
    Борисов пристана на Пеевски и в Пазарджик

    Ново начало оглави Общинския съвет на Пазарджик, председателката идва от ГЕРБ

    Бившата депутатка от ГЕРБ (2017-2023) Десислава Тодорова оглави Общинския съвет в Пазарджик - сега като представител на ДПС-Ново начало.

    Вотът за председателския пост премина в три тура, като Тодорова преодоля друга силно подкрепена кандидатура - тази на д-р Елисавета Генчева от ПП-ДБ.

    Третата номинация за председател бе представителят на "Възраждане" Атанас Николов.

    При третото финално гласуване Десислава Тодорова получи 26 от 41 гласа, д-р Елисавета Георгиева-Генчева - 13 гласа, а Атанас Николов - два гласа.

    Изборите за Общински съвет в Пазарджик бяха проведени на 12 октомври.
    Спечели ги "Ново начало" на Делян Пеевски.
    Партията няма мнозинство в съвета - вкара осем съветници.
    Въпреки това Пеевски успя да напазари "сателитни гласове" и да получи председателското място.

    Ден преди вота от местата си в ОС Пеевски напазара отказването на две знакови лица -
    дългогодишният бивш кмет Тодор Попов и дългогодишният председател на ОС по времето на Попов - адв. Хари Харалампиев.

    Десислава Тодорова бе депутат от ГЕРБ в 44-то и 45-то Народно събрание.
    Оттегля се, по думите ѝ, "защото години наред в лицето на областното и общинско ръководство на ГЕРБ липсва диалог и активна работа".
    Според Бойко Борисов,Тодорова не е напуснала, а е изгонена от ГЕРБ.
    Но може ли да се вярва на Борисов?
    Който три пъти е осъждан

    13:14 24.10.2025

  • 13 Прав си

    10 12 Отговор

    До коментар #9 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Фашисткият диктатор Путлер е страхлив и се крие в Бункер. Използва и двойници.

    Коментиран от #25

    13:17 24.10.2025

  • 14 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    8 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    13:17 24.10.2025

  • 15 Димяща ушанка 🤩💀

    6 11 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    13:18 24.10.2025

  • 16 Гладна кокошка

    6 10 Отговор
    Просо сънува

    13:18 24.10.2025

  • 17 Спомням си

    7 5 Отговор
    Как изглеждаше този същия Медведчук преди крайна да го предаде доброволно на Русия.Нещо средно между намокрена мишка и изпаднал германец! Сега оперел гребена! Абе я...!

    13:19 24.10.2025

  • 18 Орк на тротинетка

    6 9 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #29

    13:19 24.10.2025

  • 19 Павел пенев

    9 8 Отговор
    Г-н Путин,никакви преговори с неонациста Зеленски - залавяне, съд и затвор в килията на Навални.

    13:19 24.10.2025

  • 20 Еми кво чакат още?

    10 4 Отговор
    Войната ще спре само, когато фашизмът пак е унищожен в Европа!

    Коментиран от #23

    13:19 24.10.2025

  • 21 Който гроб копае

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Руски колхозник":

    Сам пада в него

    13:19 24.10.2025

  • 22 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    9 8 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч и Вместо денацификацияя настана деНефтефикация

    13:20 24.10.2025

  • 23 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    9 4 Отговор

    До коментар #20 от "Еми кво чакат още?":

    Колкото го унищожихте последния път другари толкова и този път ще успеете ЛОЛ... по-добре измислете как за няколко петилетки да победите империализма и да направите вся земля коми червена ЛОЛ🤩🤡🍌🍌🍌

    Коментиран от #30

    13:21 24.10.2025

  • 24 е сигнал Русия да

    6 8 Отговор
    сготви зелката на бавен огън

    Коментиран от #43

    13:23 24.10.2025

  • 25 вова Zаешкото сърце🐇✈️

    11 6 Отговор

    До коментар #13 от "Прав си":

    Жалък страхливц и подлец!! К00ПЕЙКИТЕ хулят Рюте ама я да видим кога техния блатен идол ще се качи на колело без охрана из улиците на мацква или другаде в ру блата !!!

    13:24 24.10.2025

  • 26 Психиатър

    12 4 Отговор
    И този шматарок се мисли за фактор😂😂😂 в тази война .
    Русофилът се ражда заблуден и така си отива до края на жалкия си животец .

    Коментиран от #32

    13:26 24.10.2025

  • 27 Мими

    4 6 Отговор
    Дам, зеления беше до тук

    13:27 24.10.2025

  • 28 Я пък тоя

    7 6 Отговор
    Пишете си, не ми пречите, обаче мисля да ви кажа малко истина, че се увлякохте с тъпи коментари.
    Украйна е само сцена на която играят големите сили, изобщо Украйна не им е важна.
    САЩ и Русия съсипват Европа, сами зе сетете защо. Самата Европа им помага. Стармър Мерц, Макрон и т.н. са поставени лица, държани на каишка с дрога, разврат, корупция и куп неща.
    На Тръмп му трябва слаба Европа за да я контролира. На Путин му трябва слаба, за да не му е заплаха и после ще се заеме с НАТО .
    Китай е в изчаквателна позиция.
    Англия е със САЩ.
    Борбата е между САЩ и Русия, за вляние и световно господство.
    Да сте чули - ще направя Америка велика или за какво ни е свят без Русия.
    Хайде със здраве и мислете.
    Отивам в другите статии да се заяждам и пиша тъпи коментари.

    Коментиран от #36, #38

    13:28 24.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Колкото го унищожихте

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    последния път."..?
    Абе колега, то се оказа, че фашизмът е генетично, наследствено заболяване. Наследниците на онези, които бяха неутрализирани, се оказаха сщо толкова болни... Виж ги в сюза!
    На власт са все деца и внуци на онези фашита и те сляпо. без да мислят изобщо, искат пак световна война. Само че, този пт е много по-опасно за всички други... Има и ужасни ОМП. С един удар може цели градове и острови да изчезнат. Ама фашата изпитват огромна омраза км всичко руско и са готови да умрат. Ама ние, останалите милиони и милиарди, ЗАЩО? Нас тази болест не ни е хванала! Нека питат хилядите училища и детски градини, дали там децата искат да умрат в атомна война, заради психично болни наследници на фашата?

    Коментиран от #33, #41

    13:39 24.10.2025

  • 31 Гост

    4 1 Отговор
    Хм. Може и да е прав. Тръмп не понася даже
    може би мрази Зеленски. Никога не би забравил миналото и несгодите който понесе заради това, че Зеленски не поиска да изкара на светло активите на Байдън в Украйна.

    Коментиран от #39

    13:44 24.10.2025

  • 32 Докторе

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Психиатър":

    Туй русофилията болест ли е ,или си е чиста про100 тия,питам за нашите копеи ,че два дня немога да ги схвана

    13:45 24.10.2025

  • 33 Този

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Колкото го унищожихте":

    Въпрос го задай на Тейко си що не те е хвърлил на сламенника ,ами те оставил да поникнеш

    Коментиран от #37

    13:48 24.10.2025

  • 34 Ударен с чук

    1 0 Отговор
    Нали това опитват от 24.02.2022!

    13:48 24.10.2025

  • 35 Медвечука

    1 0 Отговор
    се е наточил за президент!

    13:49 24.10.2025

  • 36 Тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пък тоя":

    Сложих ти плюс за последното изречение,най вече за края му

    13:50 24.10.2025

  • 37 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Този":

    Твоя тейко да та не е правил в другата дупка де е близо ? Такъв ми приличаш

    13:55 24.10.2025

  • 38 Сесесере2🤢🤮

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Я пък тоя":

    не знам за вас но аз ще си стоя в Фалиралата Европа с празни магазини пълна с лоши имигранти А зимата ще ми е студено защото няма да има газ бррр.... който иска да заминава на север в беZаналогов рай

    13:55 24.10.2025

  • 39 Тръмпстийн

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Така ще му присветне на оранжевия децафил като излязат досиетата на Епсти нямаш си ма идея

    13:58 24.10.2025

  • 40 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    0 0 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌😁🏆

    14:00 24.10.2025

  • 41 Честита демокрация и ЕВРО

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Колкото го унищожихте":

    Пропусна хората които мразят раша без да са фаша по простата причина че не искат пак да са под блатен ботуш с големи пълни обещания за светоло бъдеще но празни магазини и културен вакум в настояще

    14:03 24.10.2025

  • 42 Хе!

    0 0 Отговор
    Да не би едно време Гитлер да подписа капитулация!? Подписа Кайтел! Украйна да намери своя Кайтел и ще стане просперираща, както Германия стана най привлекателната страна за мигранти от Изтока и Африка!!!

    14:04 24.10.2025

  • 43 3дни

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "е сигнал Русия да":

    Както се видя на бърZ и да искат не могат орковете да сготвят нищо освен собственото си иZтребление

    14:06 24.10.2025

