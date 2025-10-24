Лидерът на движението „Другата Украйна“ и бивш ръководител на партията „Опозиционна платформа - За живот“ Виктор Медведчук заяви, че решението на американския президент Доналд Тръмп да отмени планираните преговори в Будапеща с руския лидер Владимир Путин представлява сигнал към Москва „да унищожи престъпния режим в Киев“, съобщава ТАСС, предава News.bg.
Коментарът на Медведчук идва след изявление на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, който предложи „да бъдат унищожени скривалищата на бандеровците с различни видове оръжие, без да се мисли за безсмислени преговори“.
„Излизането на САЩ от преговорния процес изпраща сигнал към Русия да унищожи престъпния режим на Владимир Зеленски. Едва след това дългоочакваният преговорен процес може да започне,“ заяви Медведчук.
Руският президент Владимир Путин подчерта вчера, че срещата в Будапеща е била предложена от американска страна и е отложена, а не отменена. Той добави, че подобни срещи изискват сериозна подготовка и че Тръмп напълно споделя това виждане.
След телефонния разговор между двамата лидери на 16 октомври, те се договориха да се срещнат в Будапеща, а външните министри Сергей Лавров и Марко Рубио започнаха работа по конкретни мерки за укрепване на диалога.
По-късно CNN съобщи, че срещата между Лавров и Рубио е отложена за неопределено време. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече твърденията за несъгласуваност „информационен фарс“, а Кремъл уточни, че подготовката продължава и датите ще бъдат определени на по-късен етап.
Тръмп обеща да обяви в следващите дни дали срещата все пак ще се състои.
Междувременно Унгария потвърди, че продължава организационните дейности и изрази надежда, че срещата на върха ще бъде проведена. На 22 октомври руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков също потвърди, че подготовката продължава.
