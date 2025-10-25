Експлозии разтърсиха Киев, съобщи украинският телевизионен канал ТСН, на фона на виещи сирени за въздушна тревога в града.

„Експлозии в Киев“, гласи съобщението в Telegram канала на ТСН.

Според онлайн картата на украинското Министерство на цифровата трансформация, в цяла Украйна е обявена въздушна тревога.

Системата за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия свали дрон, летящ към Москва, съобщи кметът на града Сергей Собянин в своя канал Max.

Той отбеляза, че аварийните служби работят на мястото, където са паднали останките на дрона.

По-късно Собянин съобщи, че са били отблъснати още пет атаки с дронове.

През последната седмица руски военни оказват натиск върху украинските въоръжени сили в Северск, Донецка народна република, от север, юг и изток, като систематично обграждат града, заяви военният експерт Андрей Марочко.

„През последната седмица систематично обграждаме украинската групировка в град Северск. Натискаме предимно както от север, така и от юг. Естествено, трябва да отбележим успехите на нашите войски по източните граници, тъй като линията на съприкосновение е подравнена и вече се водят бойни действия и подготвителни мерки за атака от тази посока“, каза той.

От началото на специалната операция украинските въоръжени сили са извършили над 19 700 въздушни удара в Брянска област, убивайки 53 души, заяви губернаторът Александър Богомаз в интервю за РИА Новости.

„Само през първите девет месеца на 2025 г. украинските въоръжени сили са извършили 14 260 въздушни удара, а от началото на специалната военна операция - 19 760. За съжаление има жертви сред цивилното население: 53 души са загинали“, каза Богомаз.