The National Interest: Вместо да мами Тръмп и да фантазира, Зеленски да сключва сделка с Путин, защото адът наближава

Сделката на Украйна със Saab за съвместно производство на системи за противовъздушна отбрана е просто опит на Володимир Зеленски да създаде впечатление за активна дейност за западните спонсори, твърди The National Interest.
„Вместо да се опитва да измами Доналд Тръмп да остане в този неуспешен кръстоносен поход, наречен „конфликт в Украйна“, Зеленски трябва да спре да фантазира и да сключи сделка с Владимир Путин, преди да се разрази адът в Украйна“, отбелязва изданието.
Статията описва конкретни проблеми със сключената сделка:
Saab не предостави ясен график или дори видовете оръжия, които планира да произвежда с Украйна;
Не е ясно кой ще работи във въпросните фабрики, предвид броя на украинците, които са избягали от страната или са мобилизирани.
Съвместните фабрики, разположени в Украйна, ще бъдат под постоянна заплаха от унищожение.
Отбелязва се също, че нито едно от сключените по-рано споразумения за съвместно производство на оръжия в Украйна не е последвано от конкретни действия.
Москва смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и представляват „игра с огъня“. Министърът на външните работи Сергей Лавров отбеляза, че всякакви доставки, съдържащи оръжия, предназначени за Украйна, биха били легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че "заливането" на Украйна с оръжия от Запада не е благоприятно за преговори и ще има отрицателен ефект.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Четири года!
От това по-унизително наздоровья му кажи.
Коментиран от #43
07:55 26.10.2025
2 Анонимен
07:55 26.10.2025
3 и аз се чудя
Коментиран от #8
07:56 26.10.2025
4 Шопо
като победят Русия ще ни го върнат
Коментиран от #13, #64
07:57 26.10.2025
5 Пич
07:58 26.10.2025
6 Ще сключи,
07:59 26.10.2025
7 Бавно,но...
А все си мислихме,че албанските реотани най-бавно стопляли ..?!
07:59 26.10.2025
8 Град Козлодуй
До коментар #3 от "и аз се чудя":Украйна не е държава а територия, руска територия.
Коментиран от #20
07:59 26.10.2025
9 Клаузевиц
Коментиран от #65
07:59 26.10.2025
10 Тома
08:00 26.10.2025
11 Факт
08:00 26.10.2025
12 С джепанета нема да стане
0ръжието е ВО.ЙНА(cмъpт), белият гълъб(знаме) е МИР!!!
Жал0стивият 3апад изпраща „xyманитарна“ помощ за Украйна и основно я тъ.пче с 0pъжие и б0.епpипаси т.е. cмъpт и разpyxа, а искат да спре в0й.ната!!!
КОЙТО ИСКА МИР – НЕ ПРАЩА 0PЪЖИЕ!!!
БE3.Б0ЖН.ИЦИ!!!
Помощ е да помогнеш да спреш в0й.ната или при пожар да изгасиш огъня!
През средновековието в повечето случаи са събирали пари и са откупвали града или са предавали съответният политик и са си запазвали имота и живота.
Не разбрахте ли, че с ракети, самолети и танкове няма да стане? Ако искате мир, седнете на масата и говорете. Няма война, която да не е завършила с преговори (капитулацията също е преговор и мир), а колкото по рано се проведат толкова по малко жертви и разрушения ще има!
Коментиран от #19
08:01 26.10.2025
13 Тагаренко!
До коментар #4 от "Шопо":С двете ръце съм-,,За"...!
Но има малък проблем-
не може да литне...😟😨😓🙄🫢!
08:01 26.10.2025
14 РЮТЕ ДАЛ НА ЗЕЛЕНСКИ
08:02 26.10.2025
15 слава на братски Белорус
Коментиран от #22
08:03 26.10.2025
16 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:03 26.10.2025
17 ДАНС
Коментиран от #27
08:03 26.10.2025
18 Pyccкий Карлик
Зеленски прави кинти, които светът плаща.
Покрай това си заминават много нацики и русики.
Одобряю 😁👍
08:03 26.10.2025
19 И на кой го обясняваш?!
До коментар #12 от "С джепанета нема да стане":На глутница-вълци,сами нарекли се...-
,,Коалиция на желаещите война!"...?!?!
Коментиран от #21, #23
08:04 26.10.2025
20 многа интересно
До коментар #8 от "Град Козлодуй":защо тогава не се договарят в Москва а в Киеве?
08:04 26.10.2025
21 Лавров
До коментар #19 от "И на кой го обясняваш?!":Нато за гола вода, а Джо Байден лъжец, ако твърдят, че РФ ще нападне нашите украински братя!
08:06 26.10.2025
22 Написа...-
До коментар #15 от "слава на братски Белорус":Коваленко от ,,БесАрабски фронт"...!
Коментара е излишен!
08:06 26.10.2025
23 Факт
До коментар #19 от "И на кой го обясняваш?!":Всеки си избира сам приятелите!
08:07 26.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 000
08:10 26.10.2025
26 Българин
08:13 26.10.2025
27 Факт
До коментар #17 от "ДАНС":Включете го в Раздел Заплахи.
08:15 26.10.2025
28 Свободен
Украйна вече четвърта година удържа руснаците и на практика ги е заковала на едно място!
Какви "фантазии", какви "адове" ги гонят?!
Не четат ли новини?
Коментиран от #34, #38, #49
08:15 26.10.2025
29 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #39, #40
08:15 26.10.2025
30 Путин миг по скоро да удари запада
Коментиран от #37
08:16 26.10.2025
31 1111
Коментиран от #45, #54
08:16 26.10.2025
32 Вярно ли ?
На путлеров страх и вмирисани ушанки
08:17 26.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 защо
До коментар #28 от "Свободен":Не четат бе, не четат. Не са се йбонирали нито за FREEДОМ, нито за УКРИНФОРМ, нито за факти.
08:20 26.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ддд
08:24 26.10.2025
37 Ддд
До коментар #30 от "Путин миг по скоро да удари запада":Ти къде си на Луната, и няма вероятност да те засегне радиацията ли?
Може ли да има толкова много ИД%ТИ като тебе, на тази малка планета?
Коментиран от #51
08:26 26.10.2025
38 Ами
До коментар #28 от "Свободен":На мен ми е интересно ти какви новини четеш.
08:27 26.10.2025
39 123321
До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":еми никой не обича наглите укро-фашисти
08:27 26.10.2025
40 коментар
До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":приятел, като видя UA номер на кола в София, направо ми се повръща
Коментиран от #42
08:30 26.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 нали
До коментар #40 от "коментар":А кат видиш руска регистрация се подмокряш. Или?
Коментиран от #48
08:31 26.10.2025
43 Някой
До коментар #1 от "Четири года!":Също толкова сложно, като да превземеш 4 села
08:35 26.10.2025
44 Милен
До коментар #41 от "Миленчо,":Завиждаш ли, завиждаш ши, хем хубава заплата, хем иам цял харем от млади редакторки, а ти - знаем що за стока си.
08:39 26.10.2025
45 Българин 681
До коментар #31 от "1111":"и да свършва този кошмар."
Който "разумният" 3eлeнски започна......
08:43 26.10.2025
46 Хе!
08:43 26.10.2025
47 Мдааа...
08:44 26.10.2025
48 коментар
До коментар #42 от "нали":не съм виждал, ..дишай дълбоко
08:47 26.10.2025
49 Ппффффф....
До коментар #28 от "Свободен":Пффф...
Така ги удържа че вече е с 20+% по-малка....
-2.2млн. от Всу под земята...
поне още толкова инвалиди...
А тепърва предстои руската офанзива...
Коментиран от #53
08:49 26.10.2025
50 Ццц
08:49 26.10.2025
51 Ццц
До коментар #37 от "Ддд":Скачай с бънджи от моста на Витиня от височина 120 м. с въже 121 м. и ще намалиш броя им с 1. 😂
Коментиран от #55
08:52 26.10.2025
52 Тъпа ушанка
08:58 26.10.2025
53 По продължителност СВО
До коментар #49 от "Ппффффф....":в Украйна(3г. 8м.) скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин са 1500км. РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 21.07.2025 от Донецк до Покровск 50км. (това е най-големия напредък по фронтовата линия).
08:59 26.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Факт
До коментар #51 от "Ццц":Какво ли не са ми предлагали!
09:02 26.10.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 стоян
Коментиран от #59
09:04 26.10.2025
58 Наполеон стигна
09:06 26.10.2025
59 Учуден
До коментар #57 от "стоян":Стояне който те хване да те е,,е
09:09 26.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Путин чрез Зеленски
09:13 26.10.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Швейк
09:13 26.10.2025
64 Въпрос
До коментар #4 от "Шопо":Кой Ф-16 от всичките Счупени, които не могат да летят!
09:13 26.10.2025
65 Ти как различаваш украинците
До коментар #9 от "Клаузевиц":от руснаците, по цвета на кожата или по езика на който говорят помежду си (руски). Повечето бежанци от Украйна са руснаци и бягат от окупираните ЛНР, ДНР, Крим. Бягат от моб/гилизацията (руската) с украински паспорти са и карат украински коли. Държат се нагло и нахално за да компрометират истинските украинци както го правят нашите цигани в чужбина като се представят за българи. Естествено не си признават, че са руснаци за да се възползват от статута "украински бежанец". С един изпит по украинската мова ще се разбере, че са руснаци, но никой не го прави.
Коментиран от #67
09:13 26.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хе!
До коментар #65 от "Ти как различаваш украинците":Току що доказахте безсъзнателно, че СВО е напълно основателно и справедливо действие на г-н Путин! В самата Русия има повече украински граждани, отколкото в Европа! Не само от Донбас и Крим! Дори от западните области на Украйна!
09:17 26.10.2025
68 В Украйна има два вида емиграция.
09:17 26.10.2025