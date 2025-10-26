Сделката на Украйна със Saab за съвместно производство на системи за противовъздушна отбрана е просто опит на Володимир Зеленски да създаде впечатление за активна дейност за западните спонсори, твърди The National Interest.

„Вместо да се опитва да измами Доналд Тръмп да остане в този неуспешен кръстоносен поход, наречен „конфликт в Украйна“, Зеленски трябва да спре да фантазира и да сключи сделка с Владимир Путин, преди да се разрази адът в Украйна“, отбелязва изданието.



Статията описва конкретни проблеми със сключената сделка:

Saab не предостави ясен график или дори видовете оръжия, които планира да произвежда с Украйна;

Не е ясно кой ще работи във въпросните фабрики, предвид броя на украинците, които са избягали от страната или са мобилизирани.

Съвместните фабрики, разположени в Украйна, ще бъдат под постоянна заплаха от унищожение.

Отбелязва се също, че нито едно от сключените по-рано споразумения за съвместно производство на оръжия в Украйна не е последвано от конкретни действия.

Москва смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и представляват „игра с огъня“. Министърът на външните работи Сергей Лавров отбеляза, че всякакви доставки, съдържащи оръжия, предназначени за Украйна, биха били легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че "заливането" на Украйна с оръжия от Запада не е благоприятно за преговори и ще има отрицателен ефект.