The National Interest: Вместо да мами Тръмп и да фантазира, Зеленски да сключва сделка с Путин, защото адът наближава
  Тема: Украйна

26 Октомври, 2025 07:47, обновена 26 Октомври, 2025 07:53 3 664 68

  • украйна-
  • зеленски-
  • тръмп-
  • спонсори-
  • путин

Украинският президент опитва да създаде впечатление за активна дейност пред западните спонсори

The National Interest: Вместо да мами Тръмп и да фантазира, Зеленски да сключва сделка с Путин, защото адът наближава - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сделката на Украйна със Saab за съвместно производство на системи за противовъздушна отбрана е просто опит на Володимир Зеленски да създаде впечатление за активна дейност за западните спонсори, твърди The National Interest.

„Вместо да се опитва да измами Доналд Тръмп да остане в този неуспешен кръстоносен поход, наречен „конфликт в Украйна“, Зеленски трябва да спре да фантазира и да сключи сделка с Владимир Путин, преди да се разрази адът в Украйна“, отбелязва изданието.

Статията описва конкретни проблеми със сключената сделка:

Saab не предостави ясен график или дори видовете оръжия, които планира да произвежда с Украйна;

Не е ясно кой ще работи във въпросните фабрики, предвид броя на украинците, които са избягали от страната или са мобилизирани.

Съвместните фабрики, разположени в Украйна, ще бъдат под постоянна заплаха от унищожение.

Отбелязва се също, че нито едно от сключените по-рано споразумения за съвместно производство на оръжия в Украйна не е последвано от конкретни действия.

Москва смята, че доставките на оръжие за Украйна възпрепятстват уреждането, пряко въвличат страните от НАТО в конфликта и представляват „игра с огъня“. Министърът на външните работи Сергей Лавров отбеляза, че всякакви доставки, съдържащи оръжия, предназначени за Украйна, биха били легитимна цел за Русия. Кремъл заяви, че "заливането" на Украйна с оръжия от Запада не е благоприятно за преговори и ще има отрицателен ефект.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Четири года!

    18 16 Отговор
    Ти да не можеш да събориш един проЗт ,,Кримский мост"...?!
    От това по-унизително наздоровья му кажи.

    Коментиран от #43

    07:55 26.10.2025

  • 2 Анонимен

    20 4 Отговор
    Нима при такива заплахи една сделка може да оправи работата?

    07:55 26.10.2025

  • 3 и аз се чудя

    34 8 Отговор
    Защо цял свят се изреди на килимчето в Украйна да договаря със Зеленски следвоенното възстановяване на Украйна. И то още от миналата година. А то АДът наближавал!

    Коментиран от #8

    07:56 26.10.2025

  • 4 Шопо

    58 8 Отговор
    Да пратим на Зеленски нашия Ф16
    като победят Русия ще ни го върнат

    Коментиран от #13, #64

    07:57 26.10.2025

  • 5 Пич

    56 10 Отговор
    Зелю сигурно много иска да сключи договор и кошмара да спре , но никой от кръвосмесителите не му позволява да мисли дори !!! Както и неговата криминална организация която ще умре заедно с него , защото престъпленията им ще лъснат , и ще отвратят цялото човечество !!! Както ще лъснат и тези , които ги инспирират !!!

    07:58 26.10.2025

  • 6 Ще сключи,

    33 8 Отговор
    че и песен ще пее, биля.

    07:59 26.10.2025

  • 7 Бавно,но...

    41 8 Отговор
    ...все пак почнахте да стопляте...!
    А все си мислихме,че албанските реотани най-бавно стопляли ..?!

    07:59 26.10.2025

  • 8 Град Козлодуй

    34 14 Отговор

    До коментар #3 от "и аз се чудя":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #20

    07:59 26.10.2025

  • 9 Клаузевиц

    41 10 Отговор
    Кога ще си приберат навлеците, които с в България? Тия не възнамеряват никога да се върнат, а да изкарат цял живот по курортите за сметка на нашия бюджет. Нелепо е да се плащат социални помощи на хора с автомобили за 500 000 Евро.

    Коментиран от #65

    07:59 26.10.2025

  • 10 Тома

    36 12 Отговор
    В Украйна се питат дали зельо е станал по богат от Илон Мъск от толкова много кражби на милиарди.

    08:00 26.10.2025

  • 11 Факт

    13 2 Отговор
    Чакаме предложения!

    08:00 26.10.2025

  • 12 С джепанета нема да стане

    29 10 Отговор
    МИР ТРЯБВА, А МИР ЦЕНА И УСЛОВИЯ НЯМА!!!!

    0ръжието е ВО.ЙНА(cмъpт), белият гълъб(знаме) е МИР!!!
    Жал0стивият 3апад изпраща „xyманитарна“ помощ за Украйна и основно я тъ.пче с 0pъжие и б0.епpипаси т.е. cмъpт и разpyxа, а искат да спре в0й.ната!!!
    КОЙТО ИСКА МИР – НЕ ПРАЩА 0PЪЖИЕ!!!
    БE3.Б0ЖН.ИЦИ!!!
    Помощ е да помогнеш да спреш в0й.ната или при пожар да изгасиш огъня!
    През средновековието в повечето случаи са събирали пари и са откупвали града или са предавали съответният политик и са си запазвали имота и живота.

    Не разбрахте ли, че с ракети, самолети и танкове няма да стане? Ако искате мир, седнете на масата и говорете. Няма война, която да не е завършила с преговори (капитулацията също е преговор и мир), а колкото по рано се проведат толкова по малко жертви и разрушения ще има!

    Коментиран от #19

    08:01 26.10.2025

  • 13 Тагаренко!

    22 5 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    С двете ръце съм-,,За"...!
    Но има малък проблем-
    не може да литне...😟😨😓🙄🫢!

    08:01 26.10.2025

  • 14 РЮТЕ ДАЛ НА ЗЕЛЕНСКИ

    20 5 Отговор
    Сега вече са си близки.

    08:02 26.10.2025

  • 15 слава на братски Белорус

    10 15 Отговор
    Ситуацията с бензина в Русия е остро критична, с редица сложни фактори, включително военни атаки, икономически трудности и регулаторни ограничения. Въпреки плановете за увеличаване на вноса от определени страни, наличността на горива остава на ниско ниво.

    Коментиран от #22

    08:03 26.10.2025

  • 16 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    26 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:03 26.10.2025

  • 17 ДАНС

    24 6 Отговор
    имат ли информация колко украински престъпници има в територията на нашата държава или само пръцкат в канцелариите и си броят големите заплати. Верно ли е, че украинската мафия е завладяла българското черноморие?

    Коментиран от #27

    08:03 26.10.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    8 16 Отговор
    Зеленски не фантазира !!!
    Зеленски прави кинти, които светът плаща.
    Покрай това си заминават много нацики и русики.
    Одобряю 😁👍

    08:03 26.10.2025

  • 19 И на кой го обясняваш?!

    29 7 Отговор

    До коментар #12 от "С джепанета нема да стане":

    На глутница-вълци,сами нарекли се...-
    ,,Коалиция на желаещите война!"...?!?!

    Коментиран от #21, #23

    08:04 26.10.2025

  • 20 многа интересно

    7 5 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй":

    защо тогава не се договарят в Москва а в Киеве?

    08:04 26.10.2025

  • 21 Лавров

    4 13 Отговор

    До коментар #19 от "И на кой го обясняваш?!":

    Нато за гола вода, а Джо Байден лъжец, ако твърдят, че РФ ще нападне нашите украински братя!

    08:06 26.10.2025

  • 22 Написа...-

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "слава на братски Белорус":

    Коваленко от ,,БесАрабски фронт"...!
    Коментара е излишен!

    08:06 26.10.2025

  • 23 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "И на кой го обясняваш?!":

    Всеки си избира сам приятелите!

    08:07 26.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 000

    17 4 Отговор
    Адът за западните империалисти настъпи. Западна европа е в упадък, който ще се задълбочава, защото бившите колони вече не носят нищо. Ес се разпада и войната в западна европа чука на вратата.

    08:10 26.10.2025

  • 26 Българин

    18 3 Отговор
    Точно и ясно.Само на Зеленски не му увира мозъка.Трябва натиск над него,да спре тази война.Ако продължава така само да проси оръжия,ще въвлече НАТО и Европа в тази война.А ние не искаме това.

    08:13 26.10.2025

  • 27 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДАНС":

    Включете го в Раздел Заплахи.

    08:15 26.10.2025

  • 28 Свободен

    9 18 Отговор
    Тези хора не са в час!
    Украйна вече четвърта година удържа руснаците и на практика ги е заковала на едно място!
    Какви "фантазии", какви "адове" ги гонят?!
    Не четат ли новини?

    Коментиран от #34, #38, #49

    08:15 26.10.2025

  • 29 УКРАЙНА 🇺🇦

    10 16 Отговор
    Днес само руски боклуци се изхождат

    Коментиран от #39, #40

    08:15 26.10.2025

  • 30 Путин миг по скоро да удари запада

    5 6 Отговор
    С 50 мегатона няколко пъти

    Коментиран от #37

    08:16 26.10.2025

  • 31 1111

    14 8 Отговор
    Зеленски ,каквото и да правиш,не можеш да обърнеш хода на войната.Така,че приемай условията на Русия и да свършва този кошмар.

    Коментиран от #45, #54

    08:16 26.10.2025

  • 32 Вярно ли ?

    10 13 Отговор
    Тази статия смърди ….
    На путлеров страх и вмирисани ушанки

    08:17 26.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 защо

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "Свободен":

    Не четат бе, не четат. Не са се йбонирали нито за FREEДОМ, нито за УКРИНФОРМ, нито за факти.

    08:20 26.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ддд

    4 13 Отговор
    Много про кремълска пропаганда е тази статия.

    08:24 26.10.2025

  • 37 Ддд

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "Путин миг по скоро да удари запада":

    Ти къде си на Луната, и няма вероятност да те засегне радиацията ли?
    Може ли да има толкова много ИД%ТИ като тебе, на тази малка планета?

    Коментиран от #51

    08:26 26.10.2025

  • 38 Ами

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Свободен":

    На мен ми е интересно ти какви новини четеш.

    08:27 26.10.2025

  • 39 123321

    9 5 Отговор

    До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    еми никой не обича наглите укро-фашисти

    08:27 26.10.2025

  • 40 коментар

    12 5 Отговор

    До коментар #29 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    приятел, като видя UA номер на кола в София, направо ми се повръща

    Коментиран от #42

    08:30 26.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 нали

    2 12 Отговор

    До коментар #40 от "коментар":

    А кат видиш руска регистрация се подмокряш. Или?

    Коментиран от #48

    08:31 26.10.2025

  • 43 Някой

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Четири года!":

    Също толкова сложно, като да превземеш 4 села

    08:35 26.10.2025

  • 44 Милен

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Миленчо,":

    Завиждаш ли, завиждаш ши, хем хубава заплата, хем иам цял харем от млади редакторки, а ти - знаем що за стока си.

    08:39 26.10.2025

  • 45 Българин 681

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "1111":

    "и да свършва този кошмар."
    Който "разумният" 3eлeнски започна......

    08:43 26.10.2025

  • 46 Хе!

    5 1 Отговор
    Изпаднало в наркомански делириум, зеленото нещастник се опитва да се репчи на Тръмп с този отчаян ход, изразяващ се в истеричното - Ти не ми даваш далнобойната ракета, аз ще дам парите, които вие, Запада ми давате, на СААБ! И веднага отнесе американските шамари! Засега от пресата!

    08:43 26.10.2025

  • 47 Мдааа...

    7 2 Отговор
    Явно някои разузнавания надушват какво го чака Зелника...

    08:44 26.10.2025

  • 48 коментар

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "нали":

    не съм виждал, ..дишай дълбоко

    08:47 26.10.2025

  • 49 Ппффффф....

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Свободен":

    Пффф...
    Така ги удържа че вече е с 20+% по-малка....
    -2.2млн. от Всу под земята...
    поне още толкова инвалиди...
    А тепърва предстои руската офанзива...

    Коментиран от #53

    08:49 26.10.2025

  • 50 Ццц

    5 2 Отговор
    Има една предпоставка палячото да спре да фантазира, но то не е готово за нея, защото без вода и храна може, както говореше в най-известната си реч сред фобите, но без нея не може. Всеки един фоб мечтае Русия да страда и нито един няма капацитет и морал да схване какво коства това на украинците, докато се опитват да угодят и сбъднат мечтитя на началник - фобите.

    08:49 26.10.2025

  • 51 Ццц

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ддд":

    Скачай с бънджи от моста на Витиня от височина 120 м. с въже 121 м. и ще намалиш броя им с 1. 😂

    Коментиран от #55

    08:52 26.10.2025

  • 52 Тъпа ушанка

    3 4 Отговор
    Бла Бла. Какъв ад ще дойде бе, драскачи.. Един украйнски комедиант - наркоман, направи за смях големия кагебист Путин. Четвъта година подред.

    08:58 26.10.2025

  • 53 По продължителност СВО

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ппффффф....":

    в Украйна(3г. 8м.) скоро ще превиши ВОВ през ВСВ която беше 3г. и 10м. От Сталинград до Берлин са 1500км. РККА е стигнала за 2г. и 3м.(февруари 1943г. - май 1945г). Сега за 11г. 18,8% от Украйна. От 24.02.2022 до 21.07.2025 от Донецк до Покровск 50км. (това е най-големия напредък по фронтовата линия).

    08:59 26.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ццц":

    Какво ли не са ми предлагали!

    09:02 26.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 стоян

    1 4 Отговор
    До 31 ком -кошмара сега започва за рузнаците налазили украинските земи - няма бензин няма да има и газ и топло и взе да няма ток

    Коментиран от #59

    09:04 26.10.2025

  • 58 Наполеон стигна

    1 4 Отговор
    от Полша до Москва за 3 месеца на коне и каруци, Хитко стигна до Москва за 4м., а после до Берлин го изгониха за 3г. и 6м. Сега Путин за 11г. e завзел 19,8% от Украйна като ЛНР, ДНР и Крим (11% от завладяното) беше в 2014г. от Игорь Стрелков(Зелените човечета) и "Вагнер" на Пригожин. За 3г. и 8м. само 8,8% са завзели от Украйна - голяяяям успех на "Втарая в мире"?!

    09:06 26.10.2025

  • 59 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян":

    Стояне който те хване да те е,,е

    09:09 26.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Путин чрез Зеленски

    1 0 Отговор
    фалира Запада. Германия, Франция - гръбнакът на Евросъюза продължават да обедняват, същото е с другите членове на Евросъюза, включая България-. Играта на Путин с ъс Зеленски зясегна дори Щатите - над 38 трилиона вътрешен дълг. Тръмп вижда това, но се хвана на хорото на Запад и повтаря грешките на предшественика си. Сега обикаля Азия, но едва ли ще постигне нешо съществено. Неможе да показва първо тоягата, а после палмовото клонче. Това прави държавите нащтрек и не му вярващи.Руснаците, в името на Родината са готови да жертвуват благосъстоянието си, но Западните народи - не.

    09:13 26.10.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Швейк

    0 0 Отговор
    Да някой иска да сключи сделка защото адът наближава, но това определено не е Зеленски!

    09:13 26.10.2025

  • 64 Въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    Кой Ф-16 от всичките Счупени, които не могат да летят!

    09:13 26.10.2025

  • 65 Ти как различаваш украинците

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Клаузевиц":

    от руснаците, по цвета на кожата или по езика на който говорят помежду си (руски). Повечето бежанци от Украйна са руснаци и бягат от окупираните ЛНР, ДНР, Крим. Бягат от моб/гилизацията (руската) с украински паспорти са и карат украински коли. Държат се нагло и нахално за да компрометират истинските украинци както го правят нашите цигани в чужбина като се представят за българи. Естествено не си признават, че са руснаци за да се възползват от статута "украински бежанец". С един изпит по украинската мова ще се разбере, че са руснаци, но никой не го прави.

    Коментиран от #67

    09:13 26.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хе!

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ти как различаваш украинците":

    Току що доказахте безсъзнателно, че СВО е напълно основателно и справедливо действие на г-н Путин! В самата Русия има повече украински граждани, отколкото в Европа! Не само от Донбас и Крим! Дори от западните области на Украйна!

    09:17 26.10.2025

  • 68 В Украйна има два вида емиграция.

    0 1 Отговор
    Едната е вътрешна, към Западна Украйна и това са около 9мил. украинци. Емиграцията към ЕС е основно от украински граждани с руско самосъзнание които се възползват от статута "украинец" и не мислят да се връщат след войната в Украйна. Чуваме ги как разговарят помежду си - на руски, но по външен вид са неразличими от украинците. Лесно е да се разберат с един изпит по украинската мова, но никой в ЕС не го прави. Нарочно се държат нагло и отвратително да компрометират истинските украинци както правят нашите цигани в чужбина като се представят за българи. По приблизителна оценка в Украйна живеят около 7мил. руснаци съдейки по изборите за Янукович.. Една част от тия руснаци остават в Украйна надявайки се да бъдат окупирани от РФ. Това са така наречените "ждуни".

    09:17 26.10.2025

