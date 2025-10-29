Новини
Свят »
Куба »
След "посещението" в Ямайка: Куба очаква урагана "Мелиса", стихията все още е смъртоносна

След "посещението" в Ямайка: Куба очаква урагана "Мелиса", стихията все още е смъртоносна

29 Октомври, 2025 04:57, обновена 29 Октомври, 2025 05:02 474 4

  • ураган-
  • буря-
  • мелиса-
  • ямайка-
  • куба

Степента на бурята бе понижена на четвърта степен, но тя остава "животозастрашаваща"

След "посещението" в Ямайка: Куба очаква урагана "Мелиса", стихията все още е смъртоносна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ураганът „Мелиса“ в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила и беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава „животозастрашаващ“, според американския Национален център по ураганите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч, съобщи разположеният в Маями център.

По-рано „Мелиса“ достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи 295 км/ч.

„Мелиса“ вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.

В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява „изключително опасна и животозастрашаваща ситуация“, призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за „катастрофални щети“.

Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.

„Мелиса“ е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Червеният кръст предупреди, че въздействието му може да бъде „вероятно безпрецедентно“ за островната държава с близо три милиона души население.

В момента "Мелиса" се приближава към Куба, където са се подготвили за ветрове със скорост до 230 километра в час, предаде БНР.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел призова съгражданите си да не се прибират по домовете си и да останат в подготвените за това убежища.

Властите в Куба обявиха, че са евакуирали около половин милион души от районите, които са уязвими на наводнения и силни ветрове, предаде "Гардиън".


Куба
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Отдъхнахме си!

    05:05 29.10.2025

  • 2 Йелените

    1 0 Отговор
    А ураганите които наводниха южното Черноморие и софето, как се казваха?

    05:43 29.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тоя ! Няма ли ! Да се Врътне !

    2 0 Отговор
    Тоя !

    Няма ли !

    Да се Врътне !

    Над !

    Народното Събрание ?

    И Министерския Съвет !

    На България !

    Да Изуха-------Лай ! На! та !

    05:46 29.10.2025