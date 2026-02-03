Хавана потвърди: Разговаряме с Вашингтон

Куба разговаря със Съединените щати, заяви вчера кубинският дипломат Карлос Фернандес де Косио пред Ройтерс.

Де Косио, който е заместник-министър на външните работи, поясни, че разговорите все още не са еволюирали във формален диалог.

Кубинският дипломат каза, че американското правителство знае, че Куба е готова за сериозен, смислен и отговорен диалог.

"Разменяме си съобщения, имаме посолства, комуникираме", но не можем да кажем, че диалогът е формален, заяви Де Косио в интервю за Ройтерс, дадено в сградата на кубинското външно министерство в Хавана.

Вчерашните изявления на Де Косио са първият намек от страна на Куба, че между двете страни има разговор, макар и ограничен, след засилването на напрежението помежду им във връзка със залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от Съединените щати.

Американският президент Доналд Тръмп каза в неделя, че САЩ са започнали разговори с най-високопоставените хора в Куба.

"Мисля, че ще сключим сделка с Куба", каза Тръмп пред репортери в неделя.