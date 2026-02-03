Новини
Свят »
Куба »
Хавана потвърди: Разговаряме с Вашингтон

3 Февруари, 2026 03:46, обновена 3 Февруари, 2026 03:50 463 3

  • куба-
  • сащ-
  • разговори-
  • политика

Американското правителство знае, че Куба е готова за сериозен, смислен и отговорен диалог, заяви дипломатът Карлос Фернандес де Косио

Хавана потвърди: Разговаряме с Вашингтон - 1
Карлос Фернандес де Косио, Снимка: YouTube
БТА БТА

Куба разговаря със Съединените щати, заяви вчера кубинският дипломат Карлос Фернандес де Косио пред Ройтерс.

Де Косио, който е заместник-министър на външните работи, поясни, че разговорите все още не са еволюирали във формален диалог.

Кубинският дипломат каза, че американското правителство знае, че Куба е готова за сериозен, смислен и отговорен диалог.

"Разменяме си съобщения, имаме посолства, комуникираме", но не можем да кажем, че диалогът е формален, заяви Де Косио в интервю за Ройтерс, дадено в сградата на кубинското външно министерство в Хавана.

Вчерашните изявления на Де Косио са първият намек от страна на Куба, че между двете страни има разговор, макар и ограничен, след засилването на напрежението помежду им във връзка със залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от Съединените щати.

Американският президент Доналд Тръмп каза в неделя, че САЩ са започнали разговори с най-високопоставените хора в Куба.

"Мисля, че ще сключим сделка с Куба", каза Тръмп пред репортери в неделя.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бачо ви Фидел съм

    4 2 Отговор
    Вие сте позор! С терористи не се преговаря!

    03:55 03.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор
    има ли копейки тука бе?

    Коментиран от #3

    03:55 03.02.2026

  • 3 има коте

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    бръкни по-дълбоко в калната си касичка и ще ги извадиш

    03:58 03.02.2026