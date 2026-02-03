Петима пострадаха при нова буря в Испания ВИДЕО

Нова буря със силни пориви на вятъра рани петима души в Испания. Лошото време предизвика и затруднения в движението.
Спешните служби в автономната област Андалусия са реагирали на 150 инцидента само в Севиля, свързани предимно с паднали дървета. Ранени са двама строителни работници при срутване на навес и една жена, пострадала след като таванът на стая паднал върху нея. Още една жена е ранена от носен от вятъра пътен знак, а последната е пострадала при срутване на стена в жилищна сграда.
Лошите метеорологични условия доведоха и до затруднения в трафика. Заради паднали дървета в продължение на часове беше затворена магистралата между Севиля и Кадис. При друг подобен инцидент дърво падна върху въздушните електропроводи и предизвика закъснения на редица влакове на средни и дълги разстояния в Андалусия.
Бурята причини ограничения и в други части на региона, като Гранада. Ръководството на архитектурния комплекс Алхамбра затвори достъпа за пешеходци до различни точки в крепостта заради много силни пориви на вятъра. Освен това, местните власти в Сиера Невада са започнали спешно укрепване на свлачище в опасна близост до жилищна сграда.
