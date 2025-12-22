Москва поиска арест за шахматната легенда Гари Каспаров

Разследващите поискаха задочно арестуване на бившия световен шампион по шах Гари Каспаров, предаде РБК. Молбата за предварително задържане е регистрирана от Замоскворецки районен съд на Москва на 22 декември.
Каспаров е обвинен задочно по чл. 205.2, чл. 205.2 от Наказателния кодекс - публични призиви за тероризъм, публично оправдаване на тероризма или неговата пропаганда, извършени чрез използването на средства за масова информация, електронни или информационни и телекомуникационни мрежи. Максималното наказание по този член е седем години лишаване от свобода.
Гари Каспаров е 13-ият световен шампион по шах, почетен майстор на спорта на СССР. През 2005 г. обявява оттеглянето си от шаха. През 2012 г. е избран в Координационния съвет на руската опозиция. На следващата година Каспаров обявява, че напуска Русия.
През 2016 г. Каспаров, заедно с публициста Иван Тютрин, основава в Литва „Форум „Свободна Русия“, който Главната прокуратура определя като нежелана организация през 2023 г. „Руският комитет за действие“ и „Антивоенният комитет на Русия“, съосновани от Каспаров, също са определени като нежелани.
Разследващите не са обявявали преди това образуването на наказателно дело срещу Каспаров. През април 2024 г. градският съд на Сиктивкар в Република Коми разпореди задочно арестуване на опозиционния лидер. Той е обвинен в създаване и ръководене на терористична организация, както и във финансиране и публично оправдаване на терористична дейност (част 1 от чл. 205.4, част 2 от чл. 205.2, част 4 от чл. 205.1 и част 2 от чл. 205.2 от Наказателния кодекс). Съдът заяви, че наказателното дело е образувано въз основа на материали от регионалното управление на ФСБ.
