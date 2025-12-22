Новини
Москва поиска арест за шахматната легенда Гари Каспаров

22 Декември, 2025 18:12, обновена 22 Декември, 2025 18:27 668 17

Каспаров е обвинен задочно по чл. 205.2, чл. 205.2 от Наказателния кодекс

Москва поиска арест за шахматната легенда Гари Каспаров - 1
Снимкa: БГНЕС
Разследващите поискаха задочно арестуване на бившия световен шампион по шах Гари Каспаров, предаде РБК. Молбата за предварително задържане е регистрирана от Замоскворецки районен съд на Москва на 22 декември.

Каспаров е обвинен задочно по чл. 205.2, чл. 205.2 от Наказателния кодекс - публични призиви за тероризъм, публично оправдаване на тероризма или неговата пропаганда, извършени чрез използването на средства за масова информация, електронни или информационни и телекомуникационни мрежи. Максималното наказание по този член е седем години лишаване от свобода.

Гари Каспаров е 13-ият световен шампион по шах, почетен майстор на спорта на СССР. През 2005 г. обявява оттеглянето си от шаха. През 2012 г. е избран в Координационния съвет на руската опозиция. На следващата година Каспаров обявява, че напуска Русия.

През 2016 г. Каспаров, заедно с публициста Иван Тютрин, основава в Литва „Форум „Свободна Русия“, който Главната прокуратура определя като нежелана организация през 2023 г. „Руският комитет за действие“ и „Антивоенният комитет на Русия“, съосновани от Каспаров, също са определени като нежелани.

Разследващите не са обявявали преди това образуването на наказателно дело срещу Каспаров. През април 2024 г. градският съд на Сиктивкар в Република Коми разпореди задочно арестуване на опозиционния лидер. Той е обвинен в създаване и ръководене на терористична организация, както и във финансиране и публично оправдаване на терористична дейност (част 1 от чл. 205.4, част 2 от чл. 205.2, част 4 от чл. 205.1 и част 2 от чл. 205.2 от Наказателния кодекс). Съдът заяви, че наказателното дело е образувано въз основа на материали от регионалното управление на ФСБ.


Русия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Ставри

    13 7 Отговор
    На Каспаров такава партия ще му изиграя , че ще ми стане царица !

    Коментиран от #4

    18:11 22.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путлер

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ставри":

    много е загазил, че е стгнал до тук.

    18:14 22.12.2025

  • 5 гръмовержецът

    10 7 Отговор
    Гарито да си беше гледал шаха , не да си вре носа където не му е мястото

    Коментиран от #7

    18:15 22.12.2025

  • 6 Тая

    6 7 Отговор
    Партия, путлер е вече загубил.

    18:15 22.12.2025

  • 7 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "гръмовержецът":

    Дребното руско недоразумение защи се е навършили с непосилни неща за обикновен гангстер?

    Коментиран от #8

    18:17 22.12.2025

  • 8 гръмовержецът

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Намали чашките , наблегни на джумерките !

    18:19 22.12.2025

  • 9 Гари Каспаров

    3 8 Отговор
    Когато Кремълският лицемер, крадец, убиец и диктатор се яви доброволно в съда в Хага, съм съгласен да ме арестувате

    Коментиран от #10

    18:19 22.12.2025

  • 10 селски ,

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гари Каспаров":

    Право на мнение нямаш ! И никой няма и да те пита , гарчо , мамин ....

    18:20 22.12.2025

  • 11 az СВО Победа 80

    4 2 Отговор
    За положението на Каспаров българинът го е казал:

    "Никога не е късно да станеш за резил!" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    18:24 22.12.2025

  • 12 Саша Грей

    0 2 Отговор
    Брей, много възпитани станали тези руснаци. Аз си мислех, че директно ще го пратят при Немцов и Навални, но може би е знак към останалите да не се опитват дори да казват нещо срещу властта.

    18:25 22.12.2025

  • 13 Карпов

    0 0 Отговор
    Не го подценявайте, той мисли с няколко хода напред!😎

    18:25 22.12.2025

  • 14 Евродебил

    2 1 Отговор
    Това не е просто един шахматист,а кръвожаден жид.Тази иначе удивителна игра от столетия е разяжда от жидове,но Каспаров е един от най кръвожадните измежду тях.

    18:25 22.12.2025

  • 15 миролюб

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    И друго е казал - храни куче - да те лае !

    18:25 22.12.2025

  • 16 Един от най великите шахматисти

    1 0 Отговор
    и за жалост един от най големите национални предатели за страната си!

    18:29 22.12.2025

  • 17 На днешната дата

    0 0 Отговор
    през 1849г. едва не са разстреляли Феодор Достоевски за заговор против тогавашния цар Николай 1. Така е със заговорниците - Немцов, Навални, Пригожин са едни от последните, все царя ще свалят.

    18:30 22.12.2025

