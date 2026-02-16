Новини
Арестуваха бивш украински министър при опит да напусне страната
16 Февруари, 2026 07:47

Герман Галшченко е задържан във влак

Снимка: YouTube
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В Украйна арестуваха бивш енергиен министър, обвинен в корупция.

Герман Галущенко е задържан във влак, в опит да напусне страната, след като миналата година името му беше намесено в корупционен скандал.

Бившият министър на енергетиката е обвинен в пране на пари чрез държавната "Енергоатом".

Антикорупционните служби в Украйна разследват няколко високопоставени държавни служители от кръга на президента Зеленски.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 име

    22 1 Отговор
    Ко стаа, зелени мишки, златните тоалетни ще си ги носите ли в отвъдното?!

    Коментиран от #7

    06:52 16.02.2026

  • 2 златен кенеф

    19 1 Отговор
    да върне златния к ене ф и да хваща пътя.

    06:53 16.02.2026

  • 3 Гларус

    25 1 Отговор
    В слънчев бряг гледам пиколо това и куфари в украински автомобил и го питам.
    Тия да не си отиват.
    А той.
    Нееее отиват на Боровец.

    06:53 16.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    То няма енергетика вече.Защо им е министър на енергетиката?

    06:53 16.02.2026

  • 5 А где...

    14 0 Отговор
    ...Миндич...?!

    06:54 16.02.2026

  • 6 БРАВО

    19 1 Отговор
    Колкото повече се затяга примката, толкова повече ще зачестяват случаите на бягства, самоубийства, предателства. Хунтата почва да се самоизяжда.

    06:54 16.02.2026

  • 7 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    За златните тоалетни не знам, е видно че тоя е скъперник...... Ако беше дал взядка на пограничните щеше да си харчи откраднатите пари някъде по света....

    06:58 16.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Питам:

    17 1 Отговор
    А ЗЕЛЕНСКИ И ХРАНЕНИТЕ МУ ХОРА КОГА??????

    Коментиран от #12

    07:01 16.02.2026

  • 10 Балтаджиев

    3 17 Отговор
    Единственият шанс в България да победим корупцията е да имаме български Зеленски - млад, корав, патриот, борец.

    До сега ни управляват рускозависими корупционери.

    Коментиран от #15, #24

    07:04 16.02.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    2 6 Отговор
    Путилифонът батю Пундю се изсули с кафево да подчертае каде да бе татароменгянин щеха само да го наместат тоя на по малка хранилка и толко!

    07:04 16.02.2026

  • 12 Мурка

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Питам:":

    в индианска нишка към ерусалим ------------когато цъфнат теменугите и работите тръгнат зле маиките на другите гледаи ти да си добре

    07:05 16.02.2026

  • 13 Уса

    3 5 Отговор
    Зеленски е под закрилата на Путин и Мосад

    Коментиран от #16

    07:05 16.02.2026

  • 14 Иван

    6 0 Отговор
    Гнусно отвращение......като Еленски.

    07:07 16.02.2026

  • 15 Дони

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Балтаджиев":

    спечели дълга почивка на дунавският остров браво--------------всичко ГРАТИС, ГЕШЕНКТ, КАДО

    07:08 16.02.2026

  • 16 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Уса":

    Нарко Рубио е мадагаскарец.

    07:08 16.02.2026

  • 17 Лука

    0 8 Отговор
    На рашистите и заарова , пожелавам приятно гледане на олимпииските игри .

    07:09 16.02.2026

  • 18 Купонджия

    1 2 Отговор
    Стинките лягат рано и стават рано!

    07:10 16.02.2026

  • 19 концлагера в действие

    5 0 Отговор
    Само потника може да напуска държавата ...и жена му ..

    Коментиран от #22

    07:14 16.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Жбръц

    5 0 Отговор
    Там цялото им правителство е оплетено в огромна корупция ,като свински черва.За тяхната милионите вече дребнеят.При наливани милиарди в евро и долари от Ес,през няколко месеца, краденето е в чудовищни размери.Затова търсят всякакви поводи,да бламират реалните възможности за преговори,а още повече,за бързи избори на президент.Което ще доведе до ново правителство.А то, съвсем сигурно,ще разрови тинята.И ще изплуват такива данни за грабежи във размер на милиарди,че народа там ще побеснее.

    07:22 16.02.2026

  • 22 Купонджия

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "концлагера в действие":

    За какъв потник говориш, че не мога да направя връзка?

    Коментиран от #23

    07:23 16.02.2026

  • 23 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Купонджия":

    Гнусния евреин Еленски.

    07:26 16.02.2026

  • 24 Боят настана!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Балтаджиев":

    Руснаците са опечатали българското посолство в Москва и са дали 24 часа на дипломатите да напуснат страната. Някой знае ли, какво ще последва? Това се прави обикновено преди започване на война. Но ние не се плашим от Русия, защото произвеждаме барут, снаряди и имаме два самолета! Освен това, както Кипър сме в ЕС и НАТО.
    Липсва ни млад енергичен български Зельонски и можем да започнем и ние война с Русия!

    07:40 16.02.2026

