Арестуваха бивш украински министър при опит да напусне страната

В Украйна арестуваха бивш енергиен министър, обвинен в корупция.



Герман Галущенко е задържан във влак, в опит да напусне страната, след като миналата година името му беше намесено в корупционен скандал.

Бившият министър на енергетиката е обвинен в пране на пари чрез държавната "Енергоатом".

Антикорупционните служби в Украйна разследват няколко високопоставени държавни служители от кръга на президента Зеленски.