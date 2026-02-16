Арестуваха бивш украински министър при опит да напусне страната

В Украйна арестуваха бивш енергиен министър, обвинен в корупция.
Герман Галущенко е задържан във влак, в опит да напусне страната, след като миналата година името му беше намесено в корупционен скандал.
Бившият министър на енергетиката е обвинен в пране на пари чрез държавната "Енергоатом".
Антикорупционните служби в Украйна разследват няколко високопоставени държавни служители от кръга на президента Зеленски.
1 име
Коментиран от #7
06:52 16.02.2026
2 златен кенеф
06:53 16.02.2026
3 Гларус
Тия да не си отиват.
А той.
Нееее отиват на Боровец.
06:53 16.02.2026
4 Последния Софиянец
06:53 16.02.2026
5 А где...
06:54 16.02.2026
6 БРАВО
06:54 16.02.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "име":За златните тоалетни не знам, е видно че тоя е скъперник...... Ако беше дал взядка на пограничните щеше да си харчи откраднатите пари някъде по света....
06:58 16.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Питам:
Коментиран от #12
07:01 16.02.2026
10 Балтаджиев
До сега ни управляват рускозависими корупционери.
Коментиран от #15, #24
07:04 16.02.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
07:04 16.02.2026
12 Мурка
До коментар #9 от "Питам:":в индианска нишка към ерусалим ------------когато цъфнат теменугите и работите тръгнат зле маиките на другите гледаи ти да си добре
07:05 16.02.2026
13 Уса
Коментиран от #16
07:05 16.02.2026
14 Иван
07:07 16.02.2026
15 Дони
До коментар #10 от "Балтаджиев":спечели дълга почивка на дунавският остров браво--------------всичко ГРАТИС, ГЕШЕНКТ, КАДО
07:08 16.02.2026
16 Иван
До коментар #13 от "Уса":Нарко Рубио е мадагаскарец.
07:08 16.02.2026
17 Лука
07:09 16.02.2026
18 Купонджия
07:10 16.02.2026
19 концлагера в действие
Коментиран от #22
07:14 16.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Жбръц
07:22 16.02.2026
22 Купонджия
До коментар #19 от "концлагера в действие":За какъв потник говориш, че не мога да направя връзка?
Коментиран от #23
07:23 16.02.2026
23 Иван
До коментар #22 от "Купонджия":Гнусния евреин Еленски.
07:26 16.02.2026
24 Боят настана!
До коментар #10 от "Балтаджиев":Руснаците са опечатали българското посолство в Москва и са дали 24 часа на дипломатите да напуснат страната. Някой знае ли, какво ще последва? Това се прави обикновено преди започване на война. Но ние не се плашим от Русия, защото произвеждаме барут, снаряди и имаме два самолета! Освен това, както Кипър сме в ЕС и НАТО.
Липсва ни млад енергичен български Зельонски и можем да започнем и ние война с Русия!
07:40 16.02.2026