13-годишен намушка двама ученици в северозападен Лондон ВИДЕО

11 Февруари, 2026 05:54, обновена 11 Февруари, 2026 05:57

Момчето е арестувано

13-годишен намушка двама ученици в северозападен Лондон ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

13-годишно момче е арестувано по подозрение в опит за убийство, след като нанесе прободни рани на двама ученици в училище в северозападен Лондон, предаде БНР.

Служители на реда са били извикани в гимназия "Кингсбъри" в квартал "Брент" след съобщения за 13-годишно намушкано момче. Полицията съобщи, че по-късно е била уведомена за втора жертва - 12-годишно момче, намушкано в същото училище. И двете деца са откарани в болница в тежко състояние.

Разследването се ръководи от служители на отдела за борба с тероризма, но инцидентът не е обявен за терористичен акт, уточниха от столичната полиция.

След проведено издирване полицията е арестувала 13-годишно момче по подозрение в опит за убийство. Водещият разследването Люк Уилямс от лондонската полиция съобщи за медиите, че е намерено оръжието, с което се смята, че са извършени нападенията.

Арестуваният остава в предварителния арест за разпит. Полицията не издирва други лица във връзка с инцидента.


Великобритания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Кристин Ретард

    24 0 Отговор
    Нещата от живота, ежедневие за кръвосмешенията. Макар че туй може да е нов внос от Пакистан.

    06:14 11.02.2026

  • 2 Барака

    26 0 Отговор
    От новите албионци ли е?

    06:17 11.02.2026

  • 3 Кирпича

    23 1 Отговор
    Този изрод дали случайно не е чалмар?

    Коментиран от #5

    06:28 11.02.2026

  • 4 Ха ха ха

    18 0 Отговор
    Нещо за цвета на лондонистанеца извършил престъплението няма ли да се каже?

    06:50 11.02.2026

  • 5 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кирпича":

    Възможно е да е чалмар, но има голяма шанс и да е бял.
    Имам приятелско семейство, който живоеят от много години в Лондон. Кръстник съм на синът им. Преди 3-4 години, моят кръщелник и баща му бяха идвали до БГ да оправят някакъв имот. Седнали сме едната вечер с бащата и си пием водката. (кръщелника тогава беше на около 12-13 години) Та от приказка на приказка стана въпрос, че с ъм направил и подарил едни нож на мой приятел за рожден ден. (имам такова хоби, по някога д а правя ножове). И малкия ми вика:
    "Кръстник, напрвми ми моля те един нож" и ми описва какво точно иска. А иска той нож, който хайде да не нарека тактически, но бих казал поне ОПАСЕН. Нож който не е направен да си режеш салмче, а си е направо оръжие.
    Направо ахнах от изненада и го питам, за какво му е точно такъв нож. Не е ли малък да носи нож? Особено в държава, която аз знам, че уж е законово добре уредена и има мощна полиция.
    А той ми казва: "Кръстник, никое момче там не излиза вечер без нож."
    Направо ме хвърли в тежки мисли, това хлапе.

    07:36 11.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 нпо агент

    9 0 Отговор
    Лондон при кмета Садик Хан/чалма/ пред Ню Йорк по брой на убийствата за пръв път в модерната история. Полицейският шеф Нийл Джером обяви, че в Лондон се шири „безсмислено насилие, а ножовете се използват като смъртоносно оръжие”.99% престъпления извършени от представители на най мирната религия..ислям..

    07:58 11.02.2026

  • 8 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 0 Отговор
    Нищо ви няма англета нали ги приемате чалмите хак да са ви

    08:12 11.02.2026

  • 9 бавно и сигурно

    6 0 Отговор
    мюсюлманите ще избият християните !!! християните им пречат да си живеят живота
    но един ден някой трябва да работи за да се хранят тия навлеци товага ще започнат да се избиват един друг те такива са им ценностите на тия…

    08:17 11.02.2026

  • 10 Един девесил тук обясняваше

    1 0 Отговор
    как руснаците умирали в окопите а англичаните ходели на Олд Трафорд да гледат мачове.
    Май не всичките ходят на мачове.

    08:53 11.02.2026

  • 11 Така им се пада, да ги ръгат

    0 0 Отговор
    яко.
    Тия колко време са ръгали другите....

    08:54 11.02.2026

  • 12 Юнак

    0 0 Отговор
    Ако имаха пистолети, като нашите рейнджърите представяте ли си какво ще е.

    09:00 11.02.2026

