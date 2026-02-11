13-годишен намушка двама ученици в северозападен Лондон ВИДЕО

13-годишно момче е арестувано по подозрение в опит за убийство, след като нанесе прободни рани на двама ученици в училище в северозападен Лондон, предаде БНР.
Служители на реда са били извикани в гимназия "Кингсбъри" в квартал "Брент" след съобщения за 13-годишно намушкано момче. Полицията съобщи, че по-късно е била уведомена за втора жертва - 12-годишно момче, намушкано в същото училище. И двете деца са откарани в болница в тежко състояние.
Разследването се ръководи от служители на отдела за борба с тероризма, но инцидентът не е обявен за терористичен акт, уточниха от столичната полиция.
След проведено издирване полицията е арестувала 13-годишно момче по подозрение в опит за убийство. Водещият разследването Люк Уилямс от лондонската полиция съобщи за медиите, че е намерено оръжието, с което се смята, че са извършени нападенията.
Арестуваният остава в предварителния арест за разпит. Полицията не издирва други лица във връзка с инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кристин Ретард
06:14 11.02.2026
2 Барака
06:17 11.02.2026
3 Кирпича
Коментиран от #5
06:28 11.02.2026
4 Ха ха ха
06:50 11.02.2026
5 Механик
До коментар #3 от "Кирпича":Възможно е да е чалмар, но има голяма шанс и да е бял.
Имам приятелско семейство, който живоеят от много години в Лондон. Кръстник съм на синът им. Преди 3-4 години, моят кръщелник и баща му бяха идвали до БГ да оправят някакъв имот. Седнали сме едната вечер с бащата и си пием водката. (кръщелника тогава беше на около 12-13 години) Та от приказка на приказка стана въпрос, че с ъм направил и подарил едни нож на мой приятел за рожден ден. (имам такова хоби, по някога д а правя ножове). И малкия ми вика:
"Кръстник, напрвми ми моля те един нож" и ми описва какво точно иска. А иска той нож, който хайде да не нарека тактически, но бих казал поне ОПАСЕН. Нож който не е направен да си режеш салмче, а си е направо оръжие.
Направо ахнах от изненада и го питам, за какво му е точно такъв нож. Не е ли малък да носи нож? Особено в държава, която аз знам, че уж е законово добре уредена и има мощна полиция.
А той ми казва: "Кръстник, никое момче там не излиза вечер без нож."
Направо ме хвърли в тежки мисли, това хлапе.
07:36 11.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 нпо агент
07:58 11.02.2026
8 КОЛЬО ПАРЪМА
08:12 11.02.2026
9 бавно и сигурно
но един ден някой трябва да работи за да се хранят тия навлеци товага ще започнат да се избиват един друг те такива са им ценностите на тия…
08:17 11.02.2026
10 Един девесил тук обясняваше
Май не всичките ходят на мачове.
08:53 11.02.2026
11 Така им се пада, да ги ръгат
Тия колко време са ръгали другите....
08:54 11.02.2026
12 Юнак
09:00 11.02.2026