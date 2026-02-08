Новини
Върнаха нападателят на генерал Алексеев от Дубай в Москва

Върнаха нападателят на генерал Алексеев от Дубай в Москва

8 Февруари, 2026

В района на нападението намериха пистолет "Макаров" със заглушител

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) публикува видеозапис на прехвърлянето от Дубай на Любомир Корба, предполагаемият извършител на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Той е транспортиран от Дубай до Москва с Embraer Legacy 650. Самолетът кацна на летище Внуково, където мъж с маска е изведен от борда и веднага е качен в микробус.

По-рано ФСБ съобщи, че със съдействието на партньори от ОАЕ руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., който е пряк извършител на опита за покушение срещу Алексеев, е задържан в Дубай и предаден на руската страна. Идентифицирани са и съучастници: руските граждани Виктор Васин, който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.

Следствен комитет: Извършителят на опита за покушение срещу генерал Алексеев е действал по указания от Киев

Извършителят на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, Корба, е действал по указания на украинските разузнавателни служби и е пристигнал в Москва през декември 2025 г., за да извърши терористичния акт. Това съобщи Светлана Петренко, официален говорител на Следствения комитет на Руската федерация.

Установено е, че Корба е пристигнал в Москва в края на декември миналата година по указания на украинските разузнавателни служби, за да извърши терористичния акт“, каза тя.

Според Петренко, Корба, родом от Тернополска област на Украинската ССР, сега е руски гражданин. Той е напуснал Русия и е отлетял за ОАЕ няколко часа след престъплението. Задържан е в Дубай и екстрадиран в Русия.

Опитът за покушение срещу Алексеев е извършен на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападна Москва. Нападателят е прострелял няколко пъти в него. Руският Следствен комитет е образувал наказателно дело за опит за убийство и незаконен трафик на огнестрелно оръжие.

На мястото на опита за покушение срещу генерал Владимир Алексеев е открит пистолет Макаров със заглушител.

„Разследващите са извършили щателен оглед на местопроизшествието, по време на който са открили оръжието на убийството – пистолет Макаров със заглушител и три патрона. Назначени са над 15 съдебномедицински експертизи, включително генетични, пръстови отпечатъци, следови доказателства, молекулярно-генетични, физико-химични и няколко други теста“, каза пред ТАСС Светлана Петренко, официален говорител на Руския Следствен комитет.

  • 1 Атина Палада

    35 170 Отговор
    Другия път е ред на Путин!

    Коментиран от #5, #14, #23, #24, #71, #98

    11:36 08.02.2026

  • 2 9689

    149 12 Отговор
    Този ще се радва да не е жив.

    Коментиран от #46

    11:37 08.02.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    97 18 Отговор
    Сега - "Черен Делфин" Мордовия. Адрес завинаги

    11:37 08.02.2026

  • 4 Питам:

    94 5 Отговор
    А убийците на на хората от Луканов до Алексей

    Коментиран от #29

    11:38 08.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смех с ватенки

    30 119 Отговор
    Те генералите си насред Москва не могат да опазят до Дубай стигнали😂😂😂

    Коментиран от #33, #89

    11:39 08.02.2026

  • 7 хихи

    124 9 Отговор
    ей ДАНС МАНС МВР вижте как се прави!! Научете се!!

    Коментиран от #11, #126

    11:39 08.02.2026

  • 8 Руски колхозник

    107 10 Отговор
    Сега Корба,ще усеща голямата Кобра,някъде из Чукотка.

    11:40 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 руският гражданин Любомир Корба

    32 39 Отговор
    възможно бандерско име

    и разбраха ли накрая цъкачите и мечатателите на копейки
    че техните зелкови братя са терористи

    Коментиран от #53

    11:41 08.02.2026

  • 11 ДАНС,МАНС,МВР

    59 2 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    Нямаме интерес

    11:41 08.02.2026

  • 12 Хахахахаха

    99 12 Отговор
    Мале горките укри, наемат 60 плюс пенсионери хахахахахах, нивото им все повече пада, няма млади вече които да искат да се жертват за украинските военни хахахаха, трагедията е голяма, бити на фронта, живеещи на тъмно и без вода и все още мислят, имат шанс, вижте как руснаците отиват на фронта доброволно, а украинците ги отвличат от улиците, това какво ви говори

    11:41 08.02.2026

  • 13 Херлок Шолмс

    88 9 Отговор
    Сега Владмир Корба ще пее като птичка дълго време ,а после докато е жив някъде далеч на север ще се наслаждава на мъжки ласки .

    Коментиран от #22

    11:41 08.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Корав Генерал!

    96 11 Отговор
    Яко се е съпротивлявал на тоя украински убиец,макар и с голи ръце,срещу примат ,с оръжие в ръка...!

    11:42 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Защо ли?!

    25 2 Отговор

    До коментар #14 от "Защо винаги":

    Защото са хора от ...самата редакция!

    11:43 08.02.2026

  • 19 Люпчо Кобрата

    57 5 Отговор
    Сега вече ще си кажа всичко, дори това което не ме питат.

    11:43 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иван Грозни

    18 45 Отговор
    Права е Атина Палада. Сега е ред на Путин да си каже думата по случая.

    Коментиран от #34

    11:43 08.02.2026

  • 22 хихи

    34 3 Отговор

    До коментар #13 от "Херлок Шолмс":

    да бе да мъжки ласки при - 50 градуса в помещението
    това не ти е СЦЗ, южното крило при бай Ставри - строг, но справедлив

    Коментиран от #28

    11:44 08.02.2026

  • 23 Другия път е ред на

    47 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    атинки и русофороби
    да ги пратят на фронта вместо да цъкат смешки

    11:44 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хехехе

    10 52 Отговор
    А тук русофилите ни лъжеха, че Украйна е терорист и е убила генерала...😆

    Коментиран от #32

    11:45 08.02.2026

  • 27 Руската пропаганда

    11 33 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    11:46 08.02.2026

  • 28 Херлок Шолмс

    23 0 Отговор

    До коментар #22 от "хихи":

    Е ти кво мислиш ,че в Колима на сухо ли седят местните авторите 😂😂😂 ?

    Коментиран от #94

    11:46 08.02.2026

  • 29 Недей

    23 2 Отговор

    До коментар #4 от "Питам:":

    да питаш, а по добре забрави. В БГ-то такива работи не се случват.

    11:46 08.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Счетоводителя

    33 3 Отговор
    Този ще изгори като стара фактура

    11:48 08.02.2026

  • 32 Омазана ватенка

    7 42 Отговор

    До коментар #26 от "Хехехе":

    Ватенките две самоизтребват кой повече да открадне.

    11:48 08.02.2026

  • 33 Софийски селянин,

    56 3 Отговор

    До коментар #6 от "Смех с ватенки":

    Ама бързо го откриха и емира на Дубай за да не си разваля отношенията с Русия разреши на ФСБ да го приберат обратно.
    И сега този Корба ще изгние в тяхната тюрма.

    11:48 08.02.2026

  • 34 ЛюбоПитен

    14 3 Отговор

    До коментар #21 от "Иван Грозни":

    Муци 🦄 ,явно си доста гррр Зен ,но с Иван кво общо имаш и как си намираш тπкккаччии ?

    11:50 08.02.2026

  • 35 Факти

    12 51 Отговор
    Всички замесени са руснаци и пак Украйна виновна. А че всичко идва от Путин и неговата война, явно няма значение. Да си изтегли орките и няма да стрелят по генерали.

    Коментиран от #65, #105

    11:50 08.02.2026

  • 36 az СВО Победа 80

    36 9 Отговор
    На Зинаида Серебрицкая й предстои да се запознае със СМЕРШ...

    Коментиран от #44

    11:52 08.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Смърфиета

    24 4 Отговор
    Сега ще премахнат мураториума върху смъртното наказание и няма да са длъжни да предават тленни останки на роднините. А Сребрицкая е избягала за Израел, и да е била в Украйна е било колкото за да се прекачи за Тел Авив.

    11:53 08.02.2026

  • 39 Ъхъ!!!

    9 20 Отговор
    "Макаров" е слабичък пистолет, за милиционерска употреба. Тоя, ако беше професионалист щеше да избере по-сериозно оръжие!

    Коментиран от #63, #95

    11:54 08.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    30 7 Отговор
    Не харесаха тази новина

    Коментиран от #125

    11:55 08.02.2026

  • 42 Иван

    8 32 Отговор
    Едни орки гръмнали друга орка.Руски традиции.

    11:55 08.02.2026

  • 43 а бе..

    28 3 Отговор
    Тоо бандерец направо у сибирската килия на алексей,къпаньие и нощна разходка при минус сорак,и потом подарок за зеления мухал,привързан на одном геранче

    11:56 08.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хахахаха

    10 43 Отговор
    Само да спомена, че при война, така се прави с предателите. Ясно е, че повечето от вас не знаят, че генерала е всъщност от Украйна, от село във Винницка област (Винниця е град до Киев), където са и погребани неговите родители. А той разпорежда избиването на сънародници! Как ли би постъпила рашистката армия с руски войници които воюват на страната на Украйна? Как постъпаха с пилота на хеликоптера? Е, така се постъпва и с генералите предатели, които избиват сънародниците си!

    Коментиран от #57, #68

    11:57 08.02.2026

  • 46 Неподписан

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "9689":

    Бая камъни ще дяла,за църкви и джамии....😁.....

    Коментиран от #50

    11:57 08.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сега ще си каже...

    17 2 Отговор
    ...и майчиното мляко...!

    11:58 08.02.2026

  • 49 Майна

    23 2 Отговор
    Да се замислят...българските политици!
    Ха!

    11:58 08.02.2026

  • 50 ЦЪК!

    13 1 Отговор

    До коментар #46 от "Неподписан":

    Няма!
    По простата причина,че ще бъде...,денацифициран"...,по кратката процедура...!

    11:59 08.02.2026

  • 51 Забелязъл

    9 27 Отговор
    Копейките още не могат да свикнат с еврото и затова ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #59

    11:59 08.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дивуй

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "руският гражданин Любомир Корба":

    Айде прочети пак статията ама бавно ,бавно.

    12:00 08.02.2026

  • 54 Луд с картечница в мол

    25 3 Отговор
    Много меко и деликатно действат руснаците ,на дискусията снощи по повод терористичния акт ,поне 3ма американци ,забележете Американци предложиха че е време руснаците да започнат за зачистват висши нат тофффски офицери навсякъде на Запад .

    12:01 08.02.2026

  • 55 Даскалица по български:

    15 2 Отговор
    Върнаха нападателяT на генерал Алексеев от Дубай в Москва?

    Плюс стилистични грешки, сгрешени препинателни знаци и т.н.

    оценка 4 1/2 .

    12:01 08.02.2026

  • 56 Билд

    7 22 Отговор
    36 руски генерала станаха на тор.Руснаците признават за 17.

    Коментиран от #60

    12:01 08.02.2026

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 4 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Ити От. На Сирски родителите му живеят в Русия. Живи и здрави

    Коментиран от #64, #101

    12:02 08.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 3 Отговор

    До коментар #56 от "Билд":

    11 американски генерали са убити от виетнамската изостанала армия, въоръжена само с Калашници

    12:03 08.02.2026

  • 61 да питам

    6 17 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #75

    12:04 08.02.2026

  • 62 Тома

    19 2 Отговор
    А тука един гейтакос не могат да намерят от хижата в Петрохан

    12:05 08.02.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ъхъ!!!":

    Затова, щото е надежден го ползват вече 50 г

    12:05 08.02.2026

  • 64 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аха. И ти предполагаш, че Сирски не е поръчан от руските служби ли? Аз не съм написал, че родителите на Алексеев са убити от режима. Те са починали отдавна. Казвам, че Алексеев е от Украйна и неговите родители са живели и погребани в Украйна.

    Коментиран от #69

    12:05 08.02.2026

  • 65 Антитрол

    23 4 Отговор

    До коментар #35 от "Факти":

    "Всички замесени са руснаци и пак Украйна виновна"

    Ти не четеш ли бре:

    "Корба, родом от Тернополска област на Украинската ССР" "и е пристигнал в Москва през декември 2025 г."


    Или то за четене никой не плаща - само за писане на опорки.

    Коментиран от #72

    12:06 08.02.2026

  • 66 Иван

    12 2 Отговор
    Господа либерасти надявам се най после разбрахте че ФСБ винаги хваща които трябва за по малко от 24 часа. Спомнете си атентаторите и предателя с хеликоптера. Възмездието ги настига.

    12:06 08.02.2026

  • 67 Руски цирк

    5 12 Отговор
    От цял свят баш в Дубай ще се скрие 😅

    Коментиран от #76

    12:06 08.02.2026

  • 68 Историк

    10 4 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Кво значи Украйна бре минн.дилл ,било е Съветски Съюз и специалисти са се местили ,тук ,там където се сетиш Украйна ,Казахстан Узбекистан и т.н. Султан Ердуан ,ако си вземе Източна Румелия ,ти дофиянец ли ще се пишеш бре селски Цар Вулл -Софиянец второ поколение ?

    Коментиран от #80

    12:08 08.02.2026

  • 69 Антитрол

    6 5 Отговор

    До коментар #64 от "Хахахаха":

    "И ти предполагаш, че Сирски не е поръчан от руските служби ли?"

    Пък на теб руските служби лично ти се обадиха че са поръчали Сирски - нали така? Иначе трябва от посолството да са те уверили че е така.

    Коментиран от #73

    12:08 08.02.2026

  • 70 Пак съм даскалицата:

    14 2 Отговор
    Неграмотност цари в статията и в коментарите под нея!

    Почти няма пост без граматични грешки.

    Неграмотно население, без нужния ментален фундамент и знания, няма как да избере читави управници!
    Съответно държавата няма как да просперира.
    Катастрофата на държавата се дължи на неграмотност. Тя е целенасочено провокирана от управляващите.
    Грамотни избиратели никога не биха избрали днешните упарвляващи!

    Коментиран от #83

    12:09 08.02.2026

  • 71 Иван

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Ноктите сънища на една евролибераска. Май не си взехте урок, спомнете си атентаторите от крокус, предателя които избяга с хеликоптера и още няколко. Мечтаете това можете англосаксите и либерасти терофизъм и се крилете като мишки

    12:09 08.02.2026

  • 72 Хахахаха

    6 6 Отговор

    До коментар #65 от "Антитрол":

    Генерал Алексеев също е украинец!

    12:09 08.02.2026

  • 73 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #69 от "Антитрол":

    А не, предполагам, че ако рашите хванат Сирски, ще го наградят. Така предполагам! Или ти така предполагаш?

    Коментиран от #85

    12:10 08.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Антитрол

    12 2 Отговор

    До коментар #67 от "Руски цирк":

    Ами господарите ти не дават на руски самолети да кацат в "демократичния запад" - амнезия ли получи или го пропускаш защото не върви пропагандата.

    12:11 08.02.2026

  • 77 Даа!

    18 1 Отговор
    Сега ще чурулика,като щастливо славейче през лятна утрин.Те за това са поискали и екстрадиция.Иначе,там,на място да са му резнали чутурата.Без един шамар да му ударят,ще разказва подробно, кой,как,кога,кой са съучастниците,кой е куратор на място и от Незалежная.Всички могъщи служби отдавна притежават такава фармакология,че сам казваш,какво си закусвал в детската градина.А в тази насока,руснака е ненадминат, още от времето на ВСВ.Не се заигравай никога с руските служби за външно разузнаване,а със ГРУ е чисто самоубийство.

    12:11 08.02.2026

  • 78 Дон Цеци

    15 1 Отговор
    Извинете, само да попитам. Нашите Милиционери дали вече откриха Черната пантера или ще трябва отново да увеличим Бюджета на МВР?

    Коментиран от #133

    12:11 08.02.2026

  • 79 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    6 13 Отговор
    Излезе информация че Генерала е украйнец по произход. Мужиците от бившия СССР не стават за нищо. Нито оръжието от онова време. Това е извода.

    12:11 08.02.2026

  • 80 Хахахаха

    10 7 Отговор

    До коментар #68 от "Историк":

    Добре цар вул. Генерал Алексеев е роден в Украинската ССР! Или УССР. Както искаш го разбирай! СССР е всъщност всички републики в нея. След разпада, отделните републики се отделят на държави. Ясно ли е?

    Коментиран от #92, #93

    12:13 08.02.2026

  • 81 Анонимен

    10 1 Отговор
    Този терорист ще му сменят пола в затвора

    12:14 08.02.2026

  • 82 Интересно

    3 9 Отговор
    И пистолета на покушението ли намериха в Дубай!

    Коментиран от #87

    12:15 08.02.2026

  • 83 Леля Дора - класната

    7 1 Отговор

    До коментар #70 от "Пак съм даскалицата:":

    Ами абсолютно права сте колежке ,колега ми звучи малко джендър и половоо неутрално ,а аз съм от старата генерация .А да си дойдем на думата ,много от коментиращите са били събрани около контейнерите за отпадъци ,наричани не знам защо кофите и срещу жълти стотинки са били наети да спамят +служебен телефон + интернет .

    12:15 08.02.2026

  • 84 Владо

    6 12 Отговор
    Руските сбърканяци се трепят взаимно.

    12:16 08.02.2026

  • 85 Антитрол

    10 3 Отговор

    До коментар #73 от "Хахахаха":

    "А не, предполагам, че ако рашите хванат Сирски, ще го наградят"

    Едно е да го хванат и пленят на фронта съвсем друго е да организират терористичен акт - ама за целите на пропагандата го пропускате това защото не става да признаете че хунтата в Киев се занимава с тероризъм.

    12:16 08.02.2026

  • 86 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    АЗ БИХ ПРЕДПОЧЕЛ ДА СЪМ МЪРТЪВ
    ОТКОЛКОТО ДА ПОПАДНА В РЪЦЕТЕ НА
    ДРУГАРИТЕ ОГ ГРУ :)
    ........
    ВСЕКИ ДЕН ТОЯ ФАШИСТ ЩЕ ПРОКЛИНА ЧЕ СЕ Е РОДИЛ
    И ЩЕ СЕ МОЛИ ДА УМРЕ :)

    12:17 08.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ха ХаХа

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Смех с ватенки":

    не са като наркомана който го пази една рота от Ми 6 и който построи най дълбокия 3 скъп бункер за 1,2 млрд.д. в Иваново- Вознесенск.
    Джей Ди Ванс отиде сега в Италия с 89 автомобила и 14 самолета

    12:19 08.02.2026

  • 90 Жоро

    9 1 Отговор
    Тука всички само за мъжки ласки говорят и мечтаят... Скоро няма да се раждат деца, всичко се изпе.... де.... растило

    Коментиран от #109

    12:21 08.02.2026

  • 91 леле

    3 2 Отговор
    Горкият.

    12:21 08.02.2026

  • 92 Прудльооо

    6 3 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    Тихо!Тихоо пррррдльооо не си компетентен да коментираш и ти се отнема микрофонння 🎤 ,когато бъдеш готов пак ще ти бъде предоставен в ръце !Това ,че си екстра емоционален лепилар може да да зарадва само партньора ти 🍌.

    Коментиран от #120

    12:21 08.02.2026

  • 93 Антитрол

    9 5 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    "След разпада, отделните републики се отделят на държави. Ясно ли е?"

    Можеш ли ми каза републиката Украйна кога е влязла в състава на СССР - от кога съществува такава република и кой им дава правото да се отделя. Нашето разделение не е на републики а на области - може ли някоя област да се отдели ако някой управляващ реши.

    Коментиран от #103

    12:21 08.02.2026

  • 94 хихи

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Херлок Шолмс":

    ти знаеш ли как се ходи по голяма нужда при тези температура??
    С чук и трион.
    отрязваш го и каквото остане го начукваш обратно

    Коментиран от #99

    12:21 08.02.2026

  • 95 Поправка

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ъхъ!!!":

    Макакаов или по точно попадение в тялото от коршум на макаров е 98% е смърт от инфекцията предизвикана от оловото,създаден да остане в тялото. Само руснаците правят оръжие по патрон. Та макаровия е слаб но ефективен. И затова е резервно оръжие.

    12:23 08.02.2026

  • 96 Торбалан

    10 2 Отговор
    Нищо няма да им помогне.Капутът си е капут.Сега ще пищят,че няма ток,а ние ще им го плащаме.

    Коментиран от #102

    12:23 08.02.2026

  • 97 Хасковски каунь

    6 2 Отговор
    Мюлцюнерите от България да видят как се работи. За два дена ги скепцаха

    12:24 08.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Пешо от панелката

    10 2 Отговор
    Сега долу в мазето и лобут, ама не много да остане и за утре. И така докато се разкае

    12:25 08.02.2026

  • 101 град София

    4 8 Отговор

    До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сирски от много години не поддържа връзка с родителите си, още през 1980г. напуска Русия завинаги . Роднините му са путинофили и са се отказали от него.

    Коментиран от #106

    12:27 08.02.2026

  • 102 Българин

    9 3 Отговор

    До коментар #96 от "Торбалан":

    Така е, най-евтиния ток от цяла Европа е в Украйна а той идва главно от ЕС - познай кой плаща за да е евтин и защо като руснаците събориха енергосистемата им при нас изведнъж сметките станаха двойни.

    12:27 08.02.2026

  • 103 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #93 от "Антитрол":

    Естествено, че когато управляващ реши, може да отдели област бе ей! Как според теб Европа е станала на толкова много държави, от само няколко империи, преди 200 години? България е станала отново независима държава, малко преди създаването на УССР!

    Коментиран от #115

    12:27 08.02.2026

  • 104 Под гаранция

    3 5 Отговор
    Аз мисля че е невинен и ще го пуснат,без гаранция.

    12:29 08.02.2026

  • 105 9689

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Факти":

    Украйна дом на руснаци.

    12:30 08.02.2026

  • 106 Възмутен

    9 3 Отговор

    До коментар #101 от "град София":

    "напуска Русия завинаги"

    Той е същия като нашите евроатлантици - комунист от КПСС издигнал се до генерал с помощта на комунистите и сега работи против собствената си държава. Нищо по-различно от нашите евроатлантици които на 100% без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС които продължават да се кланят на текущите си господари.

    12:31 08.02.2026

  • 107 Кравария убер алесссс

    9 2 Отговор
    Уха, доста скоростна екстрадация. При нас по европейски ги получаваме след години...евентуално.

    Коментиран от #119

    12:31 08.02.2026

  • 108 Перо

    14 2 Отговор
    Руските служби за 3 дни, откриха и доведоха от Дубай престъпника, а нашето МВР и ДАНС им трябват 10-15 г. да говорят за догадки, версии, предположения, възможности, пречки и т.н. Пълна пародия и некадърност! Никаква разкриваемост и разчитане на населението!

    12:31 08.02.2026

  • 109 Интересно

    9 1 Отговор

    До коментар #90 от "Жоро":

    Еерасите не могат да раждат, но непрекъснато се размножават

    12:32 08.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    7 3 Отговор
    Нацизма и бандеризма са вредни за вашето здраве.

    12:35 08.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Българин 681

    14 1 Отговор
    Вижте само как действа ФСС на "скапаната" Русия и сравнете с нашия ДAHC, които издирват повече от седмица 3-ма изпарили се човека?!?
    ФСС разследваха, намериха го, уговориха експресна екстрадиция и го докараха обратно в Москва, сега предстои да му баят против уплах.
    Който може, в смисъл сивото му работи, сам ще си направи изводите.....

    Коментиран от #116

    12:39 08.02.2026

  • 114 ПРИ РУСНАЦИТЕ

    8 1 Отговор
    НЕМА ЛАБАВО

    12:39 08.02.2026

  • 115 Антитрол

    9 0 Отговор

    До коментар #103 от "Хахахаха":

    "Естествено, че когато управляващ реши, може да отдели област бе ей!"

    Хайде бе а да си чувал че даже СССР е имал конституция в която това е забранено. Никоя от европейските държави не е губила територии защото някой от управляващите е решил а в следствие на войни.

    Та защо не ми каза тази "република" Украйна кога е влязла в състава на СССР - излиза че ужким много мразите комунистите обаче много обичате творенията им. Страшно обичате творението на Ленин когато създава измислената държава, страшно обичате творението на Сталин когато заграбва земи на запад и ги присъединява към измислената република, страшно обичате творението на Хрусчов когато им подарява Донбас и Одеса и страшно обичате творението на Горбачов когато им дава независимост.

    Що не се поинтересуваш колко голяма е била Украйна при Ленин когато за пръв път става държава - защо искате Украйна да се върнела в границите от 1991 - дай да я върнем в границите от 1918.

    12:41 08.02.2026

  • 116 А У НАС

    4 0 Отговор

    До коментар #113 от "Българин 681":

    БАНДЮГИТЕ СИ СЕДЯТ В КЪЩИ , ....ДАНС ГИ "ТЪРСИ" И ..........НЕМА НАМИРАНЕ.................👀😜

    12:42 08.02.2026

  • 117 Архимандрисандрит Бибиян

    8 6 Отговор
    Слава ,Слава ,Слава на Русия ,закрилница на Православието от многополловитте саттта ниссстии !

    12:43 08.02.2026

  • 118 Извод

    7 0 Отговор
    Може да бягаш , но не може да се скриеш

    12:48 08.02.2026

  • 119 Запознат

    6 0 Отговор

    До коментар #107 от "Кравария убер алесссс":

    "При нас по европейски ги получаваме след години...евентуално."

    По вероятно никога не ги получаваме - братя Галеви вече никой не говори за тях. Онзи дето изнасяше пари в чували ужким за магистралата и той изчезна, сега гледам нов скандал със записи за "евроатлантика" Кокорчо ама медиите мълчат като комунист на разпит.

    12:55 08.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 ктгбиу

    10 0 Отговор
    Сега ще му направят укра бандера фашистката кратуна квадратна. Ще съжали че се е раждал този укра бандит. Хранили го и го поили руснаците и какво направил палячото, осраал се. Сега ще му начупят кратуната. Слава на Господ Иисус Христос, Русия е силна. Напразни са напъните на Западните палячовци и бандера фашистите им слуги.

    13:00 08.02.2026

  • 122 Прудльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Топър":

    И теб ще те раззззхлллъзгам ,пуссикает ,и моля те не се опитвай да ми се правиш на англичанин или американец ,МоФо ,бедна ти е фантазията колко от тях съм ....ал .

    13:04 08.02.2026

  • 123 Коректор

    4 0 Отговор
    Кого върнаха, Миме?
    НападателЯ
    Ясно е, че ти харесва пълният член, но не навсякъде влиза...

    13:07 08.02.2026

  • 124 Ишибаши Сан

    5 0 Отговор

    До коментар #120 от "Топър":

    Въпроса задай към твоя Родител 1 ,муцка 👅....,Ааако имате нужда винаги съм насреща !!!

    13:07 08.02.2026

  • 125 Мафията има държава

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    ХА ХА ХА САМО КАТО СРАВНЯ НАШИЯ ДАНС С ПЕТРОХАН И РУСНАЦИТЕ МЕ ПОБОВА СМЯХ И СРАМ ЧЕ НАШИТЕ ТЮФЛЕЦИ СА ГОЛА ВОДА. ЛУКАНКОВ И НЕГОВИТЕ УЖ УБИЙЦИ ДЕКА ДАНС НЕ МОЖА ДА СЪБЕРЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА! ГОЛА ВОДА ШАЙКАДЖИИСКА. БОЙКО БОРИСОВ СЪДЕН В ЧЕХИЯ,ЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА И СТАНАЛ РУКОВОДИТЕЛ НА СТАДОТО, ТОВА НИКАДЕ ПО СВЕТА НЕМОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ

    13:09 08.02.2026

  • 126 Шаран , ама гол,

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    няма да избяга в Украйна а там където за часове ще го екстрадират.
    Спрете да пиете фалшива Столичная.
    И путин да пита откачалника Тръмп как се прави СВО за часове и без жертви.

    Коментиран от #129

    13:18 08.02.2026

  • 127 стоян

    1 2 Отговор
    Защо си мисля че инсценировка на кгб - вижте заловихме го - другите килъри да ги е страх

    Коментиран от #128, #130

    13:28 08.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Кер Естетто

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Шаран , ама гол,":

    Муцка 👄 не е гол шаран ,много едро попче с хриле е ,няма начин да не ти хареса ,досега всички бяха очаровани .

    13:34 08.02.2026

  • 130 Гого

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "стоян":

    СиСи ,уааап пайй махауката 🌽 и си трайкай кукло ,както винаги .

    13:39 08.02.2026

  • 131 Алексеев с един крак

    1 0 Отговор
    и една ръка,го неутрализирал,но онзи избягал в Дубай....

    13:43 08.02.2026

  • 132 Що не е

    2 0 Отговор
    избягал в Украйна,или ЕС?

    13:44 08.02.2026

  • 133 Нашите служби

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Дон Цеци":

    сега се занимава с Петрохан. Пантерата отдавна я забравиха.

    14:18 08.02.2026

  • 134 Никой

    2 0 Отговор
    Ватенките се продават на врага за пари , като копейките в България . Каква " изненада " има тук .

    14:32 08.02.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

