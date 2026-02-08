Върнаха нападателят на генерал Алексеев от Дубай в Москва

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) публикува видеозапис на прехвърлянето от Дубай на Любомир Корба, предполагаемият извършител на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
Той е транспортиран от Дубай до Москва с Embraer Legacy 650. Самолетът кацна на летище Внуково, където мъж с маска е изведен от борда и веднага е качен в микробус.
По-рано ФСБ съобщи, че със съдействието на партньори от ОАЕ руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., който е пряк извършител на опита за покушение срещу Алексеев, е задържан в Дубай и предаден на руската страна. Идентифицирани са и съучастници: руските граждани Виктор Васин, който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.
Следствен комитет: Извършителят на опита за покушение срещу генерал Алексеев е действал по указания от Киев
Извършителят на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, Корба, е действал по указания на украинските разузнавателни служби и е пристигнал в Москва през декември 2025 г., за да извърши терористичния акт. Това съобщи Светлана Петренко, официален говорител на Следствения комитет на Руската федерация.
„Установено е, че Корба е пристигнал в Москва в края на декември миналата година по указания на украинските разузнавателни служби, за да извърши терористичния акт“, каза тя.
Според Петренко, Корба, родом от Тернополска област на Украинската ССР, сега е руски гражданин. Той е напуснал Русия и е отлетял за ОАЕ няколко часа след престъплението. Задържан е в Дубай и екстрадиран в Русия.
Опитът за покушение срещу Алексеев е извършен на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападна Москва. Нападателят е прострелял няколко пъти в него. Руският Следствен комитет е образувал наказателно дело за опит за убийство и незаконен трафик на огнестрелно оръжие.
На мястото на опита за покушение срещу генерал Владимир Алексеев е открит пистолет Макаров със заглушител.
„Разследващите са извършили щателен оглед на местопроизшествието, по време на който са открили оръжието на убийството – пистолет Макаров със заглушител и три патрона. Назначени са над 15 съдебномедицински експертизи, включително генетични, пръстови отпечатъци, следови доказателства, молекулярно-генетични, физико-химични и няколко други теста“, каза пред ТАСС Светлана Петренко, официален говорител на Руския Следствен комитет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #5, #14, #23, #24, #71, #98
11:36 08.02.2026
2 9689
Коментиран от #46
11:37 08.02.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
11:37 08.02.2026
4 Питам:
Коментиран от #29
11:38 08.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Смех с ватенки
Коментиран от #33, #89
11:39 08.02.2026
7 хихи
Коментиран от #11, #126
11:39 08.02.2026
8 Руски колхозник
11:40 08.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 руският гражданин Любомир Корба
и разбраха ли накрая цъкачите и мечатателите на копейки
че техните зелкови братя са терористи
Коментиран от #53
11:41 08.02.2026
11 ДАНС,МАНС,МВР
До коментар #7 от "хихи":Нямаме интерес
11:41 08.02.2026
12 Хахахахаха
11:41 08.02.2026
13 Херлок Шолмс
Коментиран от #22
11:41 08.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Корав Генерал!
11:42 08.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Защо ли?!
До коментар #14 от "Защо винаги":Защото са хора от ...самата редакция!
11:43 08.02.2026
19 Люпчо Кобрата
11:43 08.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Иван Грозни
Коментиран от #34
11:43 08.02.2026
22 хихи
До коментар #13 от "Херлок Шолмс":да бе да мъжки ласки при - 50 градуса в помещението
това не ти е СЦЗ, южното крило при бай Ставри - строг, но справедлив
Коментиран от #28
11:44 08.02.2026
23 Другия път е ред на
До коментар #1 от "Атина Палада":атинки и русофороби
да ги пратят на фронта вместо да цъкат смешки
11:44 08.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хехехе
Коментиран от #32
11:45 08.02.2026
27 Руската пропаганда
До коментар #16 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупака.
11:46 08.02.2026
28 Херлок Шолмс
До коментар #22 от "хихи":Е ти кво мислиш ,че в Колима на сухо ли седят местните авторите 😂😂😂 ?
Коментиран от #94
11:46 08.02.2026
29 Недей
До коментар #4 от "Питам:":да питаш, а по добре забрави. В БГ-то такива работи не се случват.
11:46 08.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Счетоводителя
11:48 08.02.2026
32 Омазана ватенка
До коментар #26 от "Хехехе":Ватенките две самоизтребват кой повече да открадне.
11:48 08.02.2026
33 Софийски селянин,
До коментар #6 от "Смех с ватенки":Ама бързо го откриха и емира на Дубай за да не си разваля отношенията с Русия разреши на ФСБ да го приберат обратно.
И сега този Корба ще изгние в тяхната тюрма.
11:48 08.02.2026
34 ЛюбоПитен
До коментар #21 от "Иван Грозни":Муци 🦄 ,явно си доста гррр Зен ,но с Иван кво общо имаш и как си намираш тπкккаччии ?
11:50 08.02.2026
35 Факти
Коментиран от #65, #105
11:50 08.02.2026
36 az СВО Победа 80
Коментиран от #44
11:52 08.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Смърфиета
11:53 08.02.2026
39 Ъхъ!!!
Коментиран от #63, #95
11:54 08.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
Коментиран от #125
11:55 08.02.2026
42 Иван
11:55 08.02.2026
43 а бе..
11:56 08.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хахахаха
Коментиран от #57, #68
11:57 08.02.2026
46 Неподписан
До коментар #2 от "9689":Бая камъни ще дяла,за църкви и джамии....😁.....
Коментиран от #50
11:57 08.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сега ще си каже...
11:58 08.02.2026
49 Майна
Ха!
11:58 08.02.2026
50 ЦЪК!
До коментар #46 от "Неподписан":Няма!
По простата причина,че ще бъде...,денацифициран"...,по кратката процедура...!
11:59 08.02.2026
51 Забелязъл
Коментиран от #59
11:59 08.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дивуй
До коментар #10 от "руският гражданин Любомир Корба":Айде прочети пак статията ама бавно ,бавно.
12:00 08.02.2026
54 Луд с картечница в мол
12:01 08.02.2026
55 Даскалица по български:
Плюс стилистични грешки, сгрешени препинателни знаци и т.н.
оценка 4 1/2 .
12:01 08.02.2026
56 Билд
Коментиран от #60
12:01 08.02.2026
57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "Хахахаха":Ити От. На Сирски родителите му живеят в Русия. Живи и здрави
Коментиран от #64, #101
12:02 08.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #56 от "Билд":11 американски генерали са убити от виетнамската изостанала армия, въоръжена само с Калашници
12:03 08.02.2026
61 да питам
Коментиран от #75
12:04 08.02.2026
62 Тома
12:05 08.02.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Ъхъ!!!":Затова, щото е надежден го ползват вече 50 г
12:05 08.02.2026
64 Хахахаха
До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аха. И ти предполагаш, че Сирски не е поръчан от руските служби ли? Аз не съм написал, че родителите на Алексеев са убити от режима. Те са починали отдавна. Казвам, че Алексеев е от Украйна и неговите родители са живели и погребани в Украйна.
Коментиран от #69
12:05 08.02.2026
65 Антитрол
До коментар #35 от "Факти":"Всички замесени са руснаци и пак Украйна виновна"
Ти не четеш ли бре:
"Корба, родом от Тернополска област на Украинската ССР" "и е пристигнал в Москва през декември 2025 г."
Или то за четене никой не плаща - само за писане на опорки.
Коментиран от #72
12:06 08.02.2026
66 Иван
12:06 08.02.2026
67 Руски цирк
Коментиран от #76
12:06 08.02.2026
68 Историк
До коментар #45 от "Хахахаха":Кво значи Украйна бре минн.дилл ,било е Съветски Съюз и специалисти са се местили ,тук ,там където се сетиш Украйна ,Казахстан Узбекистан и т.н. Султан Ердуан ,ако си вземе Източна Румелия ,ти дофиянец ли ще се пишеш бре селски Цар Вулл -Софиянец второ поколение ?
Коментиран от #80
12:08 08.02.2026
69 Антитрол
До коментар #64 от "Хахахаха":"И ти предполагаш, че Сирски не е поръчан от руските служби ли?"
Пък на теб руските служби лично ти се обадиха че са поръчали Сирски - нали така? Иначе трябва от посолството да са те уверили че е така.
Коментиран от #73
12:08 08.02.2026
70 Пак съм даскалицата:
Почти няма пост без граматични грешки.
Неграмотно население, без нужния ментален фундамент и знания, няма как да избере читави управници!
Съответно държавата няма как да просперира.
Катастрофата на държавата се дължи на неграмотност. Тя е целенасочено провокирана от управляващите.
Грамотни избиратели никога не биха избрали днешните упарвляващи!
Коментиран от #83
12:09 08.02.2026
71 Иван
До коментар #1 от "Атина Палада":Ноктите сънища на една евролибераска. Май не си взехте урок, спомнете си атентаторите от крокус, предателя които избяга с хеликоптера и още няколко. Мечтаете това можете англосаксите и либерасти терофизъм и се крилете като мишки
12:09 08.02.2026
72 Хахахаха
До коментар #65 от "Антитрол":Генерал Алексеев също е украинец!
12:09 08.02.2026
73 Хахахаха
До коментар #69 от "Антитрол":А не, предполагам, че ако рашите хванат Сирски, ще го наградят. Така предполагам! Или ти така предполагаш?
Коментиран от #85
12:10 08.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Антитрол
До коментар #67 от "Руски цирк":Ами господарите ти не дават на руски самолети да кацат в "демократичния запад" - амнезия ли получи или го пропускаш защото не върви пропагандата.
12:11 08.02.2026
77 Даа!
12:11 08.02.2026
78 Дон Цеци
Коментиран от #133
12:11 08.02.2026
79 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
12:11 08.02.2026
80 Хахахаха
До коментар #68 от "Историк":Добре цар вул. Генерал Алексеев е роден в Украинската ССР! Или УССР. Както искаш го разбирай! СССР е всъщност всички републики в нея. След разпада, отделните републики се отделят на държави. Ясно ли е?
Коментиран от #92, #93
12:13 08.02.2026
81 Анонимен
12:14 08.02.2026
82 Интересно
Коментиран от #87
12:15 08.02.2026
83 Леля Дора - класната
До коментар #70 от "Пак съм даскалицата:":Ами абсолютно права сте колежке ,колега ми звучи малко джендър и половоо неутрално ,а аз съм от старата генерация .А да си дойдем на думата ,много от коментиращите са били събрани около контейнерите за отпадъци ,наричани не знам защо кофите и срещу жълти стотинки са били наети да спамят +служебен телефон + интернет .
12:15 08.02.2026
84 Владо
12:16 08.02.2026
85 Антитрол
До коментар #73 от "Хахахаха":"А не, предполагам, че ако рашите хванат Сирски, ще го наградят"
Едно е да го хванат и пленят на фронта съвсем друго е да организират терористичен акт - ама за целите на пропагандата го пропускате това защото не става да признаете че хунтата в Киев се занимава с тероризъм.
12:16 08.02.2026
86 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТКОЛКОТО ДА ПОПАДНА В РЪЦЕТЕ НА
ДРУГАРИТЕ ОГ ГРУ :)
........
ВСЕКИ ДЕН ТОЯ ФАШИСТ ЩЕ ПРОКЛИНА ЧЕ СЕ Е РОДИЛ
И ЩЕ СЕ МОЛИ ДА УМРЕ :)
12:17 08.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Смех с ватенки":не са като наркомана който го пази една рота от Ми 6 и който построи най дълбокия 3 скъп бункер за 1,2 млрд.д. в Иваново- Вознесенск.
Джей Ди Ванс отиде сега в Италия с 89 автомобила и 14 самолета
12:19 08.02.2026
90 Жоро
Коментиран от #109
12:21 08.02.2026
91 леле
12:21 08.02.2026
92 Прудльооо
До коментар #80 от "Хахахаха":Тихо!Тихоо пррррдльооо не си компетентен да коментираш и ти се отнема микрофонння 🎤 ,когато бъдеш готов пак ще ти бъде предоставен в ръце !Това ,че си екстра емоционален лепилар може да да зарадва само партньора ти 🍌.
Коментиран от #120
12:21 08.02.2026
93 Антитрол
До коментар #80 от "Хахахаха":"След разпада, отделните републики се отделят на държави. Ясно ли е?"
Можеш ли ми каза републиката Украйна кога е влязла в състава на СССР - от кога съществува такава република и кой им дава правото да се отделя. Нашето разделение не е на републики а на области - може ли някоя област да се отдели ако някой управляващ реши.
Коментиран от #103
12:21 08.02.2026
94 хихи
До коментар #28 от "Херлок Шолмс":ти знаеш ли как се ходи по голяма нужда при тези температура??
С чук и трион.
отрязваш го и каквото остане го начукваш обратно
Коментиран от #99
12:21 08.02.2026
95 Поправка
До коментар #39 от "Ъхъ!!!":Макакаов или по точно попадение в тялото от коршум на макаров е 98% е смърт от инфекцията предизвикана от оловото,създаден да остане в тялото. Само руснаците правят оръжие по патрон. Та макаровия е слаб но ефективен. И затова е резервно оръжие.
12:23 08.02.2026
96 Торбалан
Коментиран от #102
12:23 08.02.2026
97 Хасковски каунь
12:24 08.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Пешо от панелката
12:25 08.02.2026
101 град София
До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сирски от много години не поддържа връзка с родителите си, още през 1980г. напуска Русия завинаги . Роднините му са путинофили и са се отказали от него.
Коментиран от #106
12:27 08.02.2026
102 Българин
До коментар #96 от "Торбалан":Така е, най-евтиния ток от цяла Европа е в Украйна а той идва главно от ЕС - познай кой плаща за да е евтин и защо като руснаците събориха енергосистемата им при нас изведнъж сметките станаха двойни.
12:27 08.02.2026
103 Хахахаха
До коментар #93 от "Антитрол":Естествено, че когато управляващ реши, може да отдели област бе ей! Как според теб Европа е станала на толкова много държави, от само няколко империи, преди 200 години? България е станала отново независима държава, малко преди създаването на УССР!
Коментиран от #115
12:27 08.02.2026
104 Под гаранция
12:29 08.02.2026
105 9689
До коментар #35 от "Факти":Украйна дом на руснаци.
12:30 08.02.2026
106 Възмутен
До коментар #101 от "град София":"напуска Русия завинаги"
Той е същия като нашите евроатлантици - комунист от КПСС издигнал се до генерал с помощта на комунистите и сега работи против собствената си държава. Нищо по-различно от нашите евроатлантици които на 100% без изключения са бивши комуняги и ченгета от ДС които продължават да се кланят на текущите си господари.
12:31 08.02.2026
107 Кравария убер алесссс
Коментиран от #119
12:31 08.02.2026
108 Перо
12:31 08.02.2026
109 Интересно
До коментар #90 от "Жоро":Еерасите не могат да раждат, но непрекъснато се размножават
12:32 08.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
12:35 08.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Българин 681
ФСС разследваха, намериха го, уговориха експресна екстрадиция и го докараха обратно в Москва, сега предстои да му баят против уплах.
Който може, в смисъл сивото му работи, сам ще си направи изводите.....
Коментиран от #116
12:39 08.02.2026
114 ПРИ РУСНАЦИТЕ
12:39 08.02.2026
115 Антитрол
До коментар #103 от "Хахахаха":"Естествено, че когато управляващ реши, може да отдели област бе ей!"
Хайде бе а да си чувал че даже СССР е имал конституция в която това е забранено. Никоя от европейските държави не е губила територии защото някой от управляващите е решил а в следствие на войни.
Та защо не ми каза тази "република" Украйна кога е влязла в състава на СССР - излиза че ужким много мразите комунистите обаче много обичате творенията им. Страшно обичате творението на Ленин когато създава измислената държава, страшно обичате творението на Сталин когато заграбва земи на запад и ги присъединява към измислената република, страшно обичате творението на Хрусчов когато им подарява Донбас и Одеса и страшно обичате творението на Горбачов когато им дава независимост.
Що не се поинтересуваш колко голяма е била Украйна при Ленин когато за пръв път става държава - защо искате Украйна да се върнела в границите от 1991 - дай да я върнем в границите от 1918.
12:41 08.02.2026
116 А У НАС
До коментар #113 от "Българин 681":БАНДЮГИТЕ СИ СЕДЯТ В КЪЩИ , ....ДАНС ГИ "ТЪРСИ" И ..........НЕМА НАМИРАНЕ.................👀😜
12:42 08.02.2026
117 Архимандрисандрит Бибиян
12:43 08.02.2026
118 Извод
12:48 08.02.2026
119 Запознат
До коментар #107 от "Кравария убер алесссс":"При нас по европейски ги получаваме след години...евентуално."
По вероятно никога не ги получаваме - братя Галеви вече никой не говори за тях. Онзи дето изнасяше пари в чували ужким за магистралата и той изчезна, сега гледам нов скандал със записи за "евроатлантика" Кокорчо ама медиите мълчат като комунист на разпит.
12:55 08.02.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 ктгбиу
13:00 08.02.2026
122 Прудльооо
До коментар #120 от "Топър":И теб ще те раззззхлллъзгам ,пуссикает ,и моля те не се опитвай да ми се правиш на англичанин или американец ,МоФо ,бедна ти е фантазията колко от тях съм ....ал .
13:04 08.02.2026
123 Коректор
НападателЯ
Ясно е, че ти харесва пълният член, но не навсякъде влиза...
13:07 08.02.2026
124 Ишибаши Сан
До коментар #120 от "Топър":Въпроса задай към твоя Родител 1 ,муцка 👅....,Ааако имате нужда винаги съм насреща !!!
13:07 08.02.2026
125 Мафията има държава
До коментар #41 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":ХА ХА ХА САМО КАТО СРАВНЯ НАШИЯ ДАНС С ПЕТРОХАН И РУСНАЦИТЕ МЕ ПОБОВА СМЯХ И СРАМ ЧЕ НАШИТЕ ТЮФЛЕЦИ СА ГОЛА ВОДА. ЛУКАНКОВ И НЕГОВИТЕ УЖ УБИЙЦИ ДЕКА ДАНС НЕ МОЖА ДА СЪБЕРЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА! ГОЛА ВОДА ШАЙКАДЖИИСКА. БОЙКО БОРИСОВ СЪДЕН В ЧЕХИЯ,ЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА И СТАНАЛ РУКОВОДИТЕЛ НА СТАДОТО, ТОВА НИКАДЕ ПО СВЕТА НЕМОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ
13:09 08.02.2026
126 Шаран , ама гол,
До коментар #7 от "хихи":няма да избяга в Украйна а там където за часове ще го екстрадират.
Спрете да пиете фалшива Столичная.
И путин да пита откачалника Тръмп как се прави СВО за часове и без жертви.
Коментиран от #129
13:18 08.02.2026
127 стоян
Коментиран от #128, #130
13:28 08.02.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Кер Естетто
До коментар #126 от "Шаран , ама гол,":Муцка 👄 не е гол шаран ,много едро попче с хриле е ,няма начин да не ти хареса ,досега всички бяха очаровани .
13:34 08.02.2026
130 Гого
До коментар #127 от "стоян":СиСи ,уааап пайй махауката 🌽 и си трайкай кукло ,както винаги .
13:39 08.02.2026
131 Алексеев с един крак
13:43 08.02.2026
132 Що не е
13:44 08.02.2026
133 Нашите служби
До коментар #78 от "Дон Цеци":сега се занимава с Петрохан. Пантерата отдавна я забравиха.
14:18 08.02.2026
134 Никой
14:32 08.02.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.