Върнаха нападателят на генерал Алексеев от Дубай в Москва

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) публикува видеозапис на прехвърлянето от Дубай на Любомир Корба, предполагаемият извършител на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Той е транспортиран от Дубай до Москва с Embraer Legacy 650. Самолетът кацна на летище Внуково, където мъж с маска е изведен от борда и веднага е качен в микробус.

По-рано ФСБ съобщи, че със съдействието на партньори от ОАЕ руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., който е пряк извършител на опита за покушение срещу Алексеев, е задържан в Дубай и предаден на руската страна. Идентифицирани са и съучастници: руските граждани Виктор Васин, който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.

Следствен комитет: Извършителят на опита за покушение срещу генерал Алексеев е действал по указания от Киев

Извършителят на опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, Корба, е действал по указания на украинските разузнавателни служби и е пристигнал в Москва през декември 2025 г., за да извърши терористичния акт. Това съобщи Светлана Петренко, официален говорител на Следствения комитет на Руската федерация.

„Установено е, че Корба е пристигнал в Москва в края на декември миналата година по указания на украинските разузнавателни служби, за да извърши терористичния акт“, каза тя.

Според Петренко, Корба, родом от Тернополска област на Украинската ССР, сега е руски гражданин. Той е напуснал Русия и е отлетял за ОАЕ няколко часа след престъплението. Задържан е в Дубай и екстрадиран в Русия.

Опитът за покушение срещу Алексеев е извършен на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападна Москва. Нападателят е прострелял няколко пъти в него. Руският Следствен комитет е образувал наказателно дело за опит за убийство и незаконен трафик на огнестрелно оръжие.

На мястото на опита за покушение срещу генерал Владимир Алексеев е открит пистолет Макаров със заглушител.

„Разследващите са извършили щателен оглед на местопроизшествието, по време на който са открили оръжието на убийството – пистолет Макаров със заглушител и три патрона. Назначени са над 15 съдебномедицински експертизи, включително генетични, пръстови отпечатъци, следови доказателства, молекулярно-генетични, физико-химични и няколко други теста“, каза пред ТАСС Светлана Петренко, официален говорител на Руския Следствен комитет.