Арестуваха видна опозиционерка в Тунис при кацането в страната

16 Февруари, 2026 05:49, обновена 16 Февруари, 2026 04:53 489 4

Олфа Хамди е била задържана на главното летище

БТА БТА

Тунизийската полиция задържа вчера опозиционерката Олфа Хамди при пристигането ѝ на главното летище на страната, съобщиха местните медии, цитирани от Ройтерс. Според агенцията това е поредната акция срещу критик на президента Каис Сайед.

Хамди, лидер на ПП „Третата република“, беше задържана малко след слизане от самолета, се казва в съобщенията. Тя живее в чужбина и преди това е била главен изпълнителен директор на тунизийския национален превозвач „Тунисеър“. Хамди многократно е критикувала управлението на Сайед и е призовавала за сформиране на преходно правителство и предсрочни президентски избори.

Опозицията определи ареста като част от по-широкия натиск срещу инакомислието в период, когато Тунис се изправя пред задълбочаваща се поляризация, откакто Сайед концентрира в ръцете си широки правомощия през 2021 г., ход, който критиците осъдиха като преврат.

Властите не направиха незабавен коментар относно ареста. Ройтерс не успя да се свърже с адвоката на Хамди или със семейството ѝ.

Много лидери на опозицията, заедно с активисти и журналисти, са зад решетките, като критиците обвиняват Саид, че е превърнал Тунис в затвор. Саид отхвърля обвиненията, настоявайки, че не е диктатор и че законът се прилага за всички, независимо от позицията им.


