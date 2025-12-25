Ожесточени боеве в Хуляйполе на фона на опити за руски пробив

В град Хуляйполе в Запорожка област продължават интензивни бойни действия, като руските сили се опитват да навлязат в централната част на населеното място. Това заяви по телевизията Владислав Волошин, пресаташе на южната група на украинските отбранителни сили, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му през последното денонощие, включително в рамките на самия град, са регистрирани около двадесет въоръжени сблъсъка. Волошин посочи, че руските щурмови групи правят опити за пробив към центъра на Хуляйполе, както и за изтласкване към покрайнините с цел укрепване и консолидиране на позициите си. Информацията беше потвърдена и от украинската агенция Укринформ.

Военни блогъри както от украинска, така и от руска страна съобщават за боеве в района на Хуляйполе вече повече от седмица.

Според картата на аналитичния проект DeepState, част от града се намира под стабилен руски контрол, докато по-голямата територия е обозначена като „сива зона“, в която контролът остава неясен.

Хуляйполе е разположен на около 70 километра югоизточно от Запорожие и досега играеше ключова роля в отбранителната линия на Украйна в региона.