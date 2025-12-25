Ожесточени боеве в Хуляйполе на фона на опити за руски пробив

В град Хуляйполе в Запорожка област продължават интензивни бойни действия, като руските сили се опитват да навлязат в централната част на населеното място. Това заяви по телевизията Владислав Волошин, пресаташе на южната група на украинските отбранителни сили, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.
По думите му през последното денонощие, включително в рамките на самия град, са регистрирани около двадесет въоръжени сблъсъка. Волошин посочи, че руските щурмови групи правят опити за пробив към центъра на Хуляйполе, както и за изтласкване към покрайнините с цел укрепване и консолидиране на позициите си. Информацията беше потвърдена и от украинската агенция Укринформ.
Военни блогъри както от украинска, така и от руска страна съобщават за боеве в района на Хуляйполе вече повече от седмица.
Според картата на аналитичния проект DeepState, част от града се намира под стабилен руски контрол, докато по-голямата територия е обозначена като „сива зона“, в която контролът остава неясен.
Хуляйполе е разположен на около 70 километра югоизточно от Запорожие и досега играеше ключова роля в отбранителната линия на Украйна в региона.
Cвoдкa oт фpoнтa нa 24.12.25 г.
ВИЖ ВИДЕОТО В САЙТА "СКАНДАЛНО":
До коментар #1 от "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":след две седмици укрите ще кажат че е загубил стратегическото си значение и затова са си обрали крушите.
До коментар #1 от "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":Аааама че си глупава!
Руския агресор е обречен! Бял ден няма да види и един руснак застанал на страната на фашисткия режим в Русия
До коментар #15 от "нннн":Но най-вече е мразел болшевиките!
дето на ч викат ц.
Поне да бяхте го написали правилно Хуяй Поле))
До коментар #28 от "Пепи Волгата":Пепи и аз избрах еврото,ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!
До коментар #27 от "Бай Ганьо":С предимство си ! Ние сме кавалери и уважаваме по-старите от нас !
До коментар #1 от "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":Голяма глупост и дърта лъжа си написал.🤣
Постепенно градове и села започват да придобиват нормални имена.
А нивото на вашите русофобни коментатори е инфантилно на ниво детска градина.
До коментар #31 от "Кирил":Пак ли са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци, та да викат севернокорейците?
За по-голяма достоверност нека да бъде седнал на една златна тоалетна чиния на фона на табелата.
Само тогава ще ви повярвам :))))
До коментар #24 от "Страшни видеокадри":Приятелю в ерата на ИИ всичко може да се направи и покажи не вярвай на всичко
До коментар #24 от "Страшни видеокадри":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.Дажрн копейките също благодарят на съдбата,че не са руснаци.
До коментар #43 от "Българин":Кога товарим копейките?
До коментар #45 от "Чакаме селфи от полето на Зеленски":Догодина ще има интересни селфита със Зеленски😁
Погледнете в дебелите книги.
Даже на украински вашето Хуляйполе се казва Гуляйполе.
Ще излезете по-големи украинци от бандеровците.
До коментар #9 от "споко":Айде, айде моля ви се след вашето "УРА КИЕВ ЗА ТРИ ДНИ"... до "НЕ СМЕ КАЗВАЛИ ТАКОВА НЕЩО, МАРК МИЛИ БЕШЕ", вече не ви вярвам на нищо! Или пък бягството от Киев и Херсон "ЖЕСТ НА ДОБРА ВОЛЯ". Моля ви се... пълен смях!
До коментар #56 от "?????":Ти не ми говори... руснаците на Хитлер викат Гитлер... защото имат дефект в говора! Ха ха ха ха!
До коментар #49 от "Стенли":Приятелю, 1941ва не е имало ИИ и пак е било така. Просто съветски обичаи от едно време. Не може да обясните всичкия ваш позор с ИИ.
Не се съмнявайте в това инфо, то е от реномирания ISW! Тоя нацистки терорист ще забавлява другите каторжници в Сибир по традиционен евроатлантически начин, ще е булката.
До коментар #16 от "Махнаджия":Щом татко Махно е мразел толкова болшевиките,за чий х. се е срещал с Ленин? И пак за чий х. е щурмувал Крим в състава на армията на Фрунзе?
До коментар #33 от "Коцето Копейкин":Абе не знам какво е избрал Волгин но е факт че вий жълтопаветните либерали треска ви тресе само като чуете за референдум за еврозоната между другото Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁
До коментар #59 от "Ха ха ха ха":Абе отвори поне украинската уикипедия преди да мъчиш клавиатурата.
Кво не и́ хареса на редакцията в предишния ми отговор та го махнаха не ми е ясно.
