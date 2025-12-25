Новини
Ожесточени боеве в Хуляйполе на фона на опити за руски пробив
  Тема: Украйна

Ожесточени боеве в Хуляйполе на фона на опити за руски пробив

25 Декември, 2025 16:34

Украинската страна съобщава за десетки сблъсъци и натиск към центъра на града в Запорожка област

Ожесточени боеве в Хуляйполе на фона на опити за руски пробив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В град Хуляйполе в Запорожка област продължават интензивни бойни действия, като руските сили се опитват да навлязат в централната част на населеното място. Това заяви по телевизията Владислав Волошин, пресаташе на южната група на украинските отбранителни сили, цитиран от Би Би Си, предава News.bg.

По думите му през последното денонощие, включително в рамките на самия град, са регистрирани около двадесет въоръжени сблъсъка. Волошин посочи, че руските щурмови групи правят опити за пробив към центъра на Хуляйполе, както и за изтласкване към покрайнините с цел укрепване и консолидиране на позициите си. Информацията беше потвърдена и от украинската агенция Укринформ.

Военни блогъри както от украинска, така и от руска страна съобщават за боеве в района на Хуляйполе вече повече от седмица.

Според картата на аналитичния проект DeepState, част от града се намира под стабилен руски контрол, докато по-голямата територия е обозначена като „сива зона“, в която контролът остава неясен.

Хуляйполе е разположен на около 70 километра югоизточно от Запорожие и досега играеше ключова роля в отбранителната линия на Украйна в региона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    51 73 Отговор
    Hямa нитo eдин жив yкpaинcки вoйник в гp. Kyпянcк. Pycнaцитe влaдeят 6O % oт гpaдa, ocтaнaлитe 4O % ca cивa зoнa. 9O % oт Гyляйпoлe ca в pycки pъцe. Забайкалските батальони на Русия мачкат най-добрите бойци на ВСУ и напредват към Орехов.
    Cвoдкa oт фpoнтa нa 24.12.25 г.
    ВИЖ ВИДЕОТО В САЙТА "СКАНДАЛНО":

    Коментиран от #9, #14, #36, #51

    16:36 25.12.2025

  • 2 Гошо

    27 2 Отговор
    Ама и на Хуйяли поле ли се бият?

    16:36 25.12.2025

  • 3 Десанта при Нормандия

    20 2 Отговор
    Къде са американците ?

    16:37 25.12.2025

  • 4 зИленски

    31 5 Отговор
    Гуляйполе

    16:38 25.12.2025

  • 5 Българин

    13 48 Отговор
    Купянск ще бъде гроба на Руската Федерация!

    16:38 25.12.2025

  • 6 Лично мнение

    26 36 Отговор
    🤔Още много бой ще отнесат окупаторите преди да се изнесат от Украйна ...

    16:39 25.12.2025

  • 9 споко

    42 47 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":

    след две седмици укрите ще кажат че е загубил стратегическото си значение и затова са си обрали крушите.

    Коментиран от #57

    16:40 25.12.2025

  • 10 Георгиев

    25 13 Отговор
    Не разбирам: примерно руснаците пращат хабер на живущите: "напуснете града до... часа на .... дата. И после килим. И без жертви, без противодействие. И без това после ще изграждат наново. С сега, на час по лъжичка, тази улица, онзи блок... Смехория.

    16:41 25.12.2025

  • 11 Българин

    31 3 Отговор
    Честита Коледа на всички, нека бъдем живи и здрави и ако можем и малко по-човечни!

    16:41 25.12.2025

  • 12 Преводач

    22 5 Отговор
    Хуйалполе на украински ли е ?

    Коментиран от #44

    16:41 25.12.2025

  • 13 Бонев

    33 4 Отговор
    Абе дайте някакви новини за украинско нападение.За какво ги даваме тези милиарди.

    16:42 25.12.2025

  • 14 Рене

    12 32 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":

    Аааама че си глупава!
    Руския агресор е обречен! Бял ден няма да види и един руснак застанал на страната на фашисткия режим в Русия

    16:43 25.12.2025

  • 15 нннн

    16 5 Отговор
    Татко Махно е мразел бандеровците.

    Коментиран от #16

    16:44 25.12.2025

  • 16 Махнаджия

    8 15 Отговор

    До коментар #15 от "нннн":

    Но най-вече е мразел болшевиките!

    Коментиран от #66

    16:46 25.12.2025

  • 18 Майстора

    18 3 Отговор
    Гуляйполе.Място за разходка.Това че украинците не могат да казват г е като гърците
    дето на ч викат ц.

    16:48 25.12.2025

  • 19 гръмовержецът

    17 5 Отговор
    Ясна е картинката - и Хуляйполе вече е без никакво стратегическо значение ....

    16:48 25.12.2025

  • 20 Гуляй е станало Хуйляй!

    16 4 Отговор
    По Украински!

    16:49 25.12.2025

  • 21 Спецназ

    8 1 Отговор
    ХУЯЯЛНАПОЛЕТО! :))

    16:49 25.12.2025

  • 22 Бай той Толстой

    13 3 Отговор
    Удри,воваъ

    16:50 25.12.2025

  • 23 Свободен

    6 17 Отговор
    Зеленски е за критика!
    Навремето фашистите на четвъртата година се криеха из бункерите на Берлин, а днес руските фашисти още се разхождат по украинската земя!
    Отдавна трябваше престрелките да се водят в Кремъл!

    16:51 25.12.2025

  • 24 Страшни видеокадри

    5 20 Отговор
    Бягащите от околността на Купянск руски офицери са хвърлили вързани клети редови руснаци да ги ликвидират Украинците докато командирите им избягат и се спасят живи-

    С белезници в атака: ВИДЕА как войници от руския 82-ри полк са ползвани за пушечно месо

    Снимка: Getty Images/Guliver
    Закопчани с белезници, за да не избягат, и натоварени като добитък, за да бъдат разтоварени на определено местоположение и хвърлени в атака срещу украински позиции – това е съдбата на войници от 82-ри руски мотострелкови полк. Видеокадри какво им се случва се появиха в Телеграм

    Коментиран от #30, #49, #52

    16:51 25.12.2025

  • 25 И татко Махно и Степан са били Комплекса

    9 4 Отговор
    ри! Избивали са Комплексите си с Жестокост!

    16:52 25.12.2025

  • 27 Бай Ганьо

    6 12 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    Коментиран от #34

    16:53 25.12.2025

  • 30 Не само страшно а и забавно

    4 16 Отговор

    До коментар #24 от "Страшни видеокадри":

    Унижение за Путин на Коледа: Украйна e поела пълен контрол над Купянск
    13:56, 25 Декември, 2025

    Унижение за Путин на Коледа: Украйна e поела пълен контрол над Купянск


    Твърденията на руския диктатор, че Купянск вече е руски, бяха опровергани от самия Володимир Зеленски, който пък сподели, че се надява Путин да е умрял от шока и унижението

    16:55 25.12.2025

  • 31 Кирил

    5 12 Отговор
    Четвърта година се пънат, викаха за помощ северни корейци и Киев през крив макарон

    Коментиран от #40

    16:55 25.12.2025

  • 32 Бургазлия

    9 1 Отговор
    Ожесточени боеве в Хуляйполе на фона на опити за руски пробив
    Поне да бяхте го написали правилно Хуяй Поле))

    16:55 25.12.2025

  • 33 Коцето Копейкин

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "Пепи Волгата":

    Пепи и аз избрах еврото,ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    Коментиран от #67

    16:55 25.12.2025

  • 34 ОВЧ ,

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Ганьо":

    С предимство си ! Ние сме кавалери и уважаваме по-старите от нас !

    16:56 25.12.2025

  • 35 Моряка

    10 1 Отговор
    Това Хуляйполе не ви ли се струва,че звучи малко непристойто?

    16:56 25.12.2025

  • 36 Критик

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":

    Голяма глупост и дърта лъжа си написал.🤣

    16:56 25.12.2025

  • 37 Калоян

    13 12 Отговор
    Скоро Гулял по поле ще се казва Бегал по поле.А с това ,,Х" отпред смешката е пълна.А Вилчанск тихомълком стана Вълчанск.
    Постепенно градове и села започват да придобиват нормални имена.

    16:56 25.12.2025

  • 38 Фейк на часа

    14 11 Отговор
    Дотолкова сте затънали в безмозъчната си укро-пропаганда, че ако наистина ми бяхте единствения източник на информация, аз щях да имам много грешна представа за реалността.
    А нивото на вашите русофобни коментатори е инфантилно на ниво детска градина.

    16:57 25.12.2025

  • 39 ХуЙляйПоле

    8 1 Отговор
    Какво да кажа за писача на това....заглавието само говори за себе си!

    16:57 25.12.2025

  • 40 пиночет

    13 9 Отговор

    До коментар #31 от "Кирил":

    Пак ли са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци, та да викат севернокорейците?

    16:57 25.12.2025

  • 41 Стенли

    12 10 Отговор
    Слава на храбрите руски солдати България и Русия заедно завинаги 🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #43, #53

    16:58 25.12.2025

  • 45 Чакаме селфи от полето на Зеленски

    13 6 Отговор
    Нека да отиде да се снима с телефона и да започне да кълне Путин от там.
    За по-голяма достоверност нека да бъде седнал на една златна тоалетна чиния на фона на табелата.
    Само тогава ще ви повярвам :))))

    Коментиран от #55

    17:00 25.12.2025

  • 46 Бялджип

    9 2 Отговор
    Кога ще превземат Хуляйполе, не е толкова важно. Най-важното, което всички виждаме е, че Москва приведе Европа в пълна стратегическа импотенция!

    17:01 25.12.2025

  • 47 Какъв

    5 1 Отговор
    Хуляиполе това е град Гуляиполе

    17:01 25.12.2025

  • 48 весела коледа

    7 2 Отговор
    Не е хуай полье бе кретени, Гуляй полье се казва местността. В превод , разходка по полето ! Дали от простотия дали от тъпота ,но това ви е нивото.

    17:01 25.12.2025

  • 49 Стенли

    6 6 Отговор

    До коментар #24 от "Страшни видеокадри":

    Приятелю в ерата на ИИ всичко може да се направи и покажи не вярвай на всичко

    Коментиран от #61

    17:02 25.12.2025

  • 50 пиночет

    6 7 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!

    17:02 25.12.2025

  • 52 Обикновен човек

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "Страшни видеокадри":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.Дажрн копейките също благодарят на съдбата,че не са руснаци.

    17:03 25.12.2025

  • 54 пиночет

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Българин":

    Кога товарим копейките?

    17:04 25.12.2025

  • 55 Колекционер

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Чакаме селфи от полето на Зеленски":

    Догодина ще има интересни селфита със Зеленски😁

    17:05 25.12.2025

  • 56 ?????

    7 4 Отговор
    Как да кажа?
    Погледнете в дебелите книги.
    Даже на украински вашето Хуляйполе се казва Гуляйполе.
    Ще излезете по-големи украинци от бандеровците.

    Коментиран от #59

    17:06 25.12.2025

  • 57 Западнокитаец

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "споко":

    Айде, айде моля ви се след вашето "УРА КИЕВ ЗА ТРИ ДНИ"... до "НЕ СМЕ КАЗВАЛИ ТАКОВА НЕЩО, МАРК МИЛИ БЕШЕ", вече не ви вярвам на нищо! Или пък бягството от Киев и Херсон "ЖЕСТ НА ДОБРА ВОЛЯ". Моля ви се... пълен смях!

    17:06 25.12.2025

  • 59 Ха ха ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #56 от "?????":

    Ти не ми говори... руснаците на Хитлер викат Гитлер... защото имат дефект в говора! Ха ха ха ха!

    Коментиран от #65, #68

    17:07 25.12.2025

  • 60 Митрофанова

    4 5 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    17:07 25.12.2025

  • 61 Волен Сидеров

    1 4 Отговор

    До коментар #49 от "Стенли":

    Приятелю, 1941ва не е имало ИИ и пак е било така. Просто съветски обичаи от едно време. Не може да обясните всичкия ваш позор с ИИ.

    17:08 25.12.2025

  • 63 Стенли

    4 1 Отговор
    Брей много" демократи " много поддръжници на фашистка хунта в Киев айде какво чакате нарамвйте пушките мешките и вървите да изгоните руснаците от така наречената държава Украйна 😁 между другото Тагаренко нещо се загуби напоследък

    17:10 25.12.2025

  • 64 Горски

    6 1 Отговор
    Появата на Буданов, разбира се, е предизвикала масово бягство на руснаците в посока Запорожие, като над 4000 от тях са загинали от инфаркт при опита да се спасят.
    Не се съмнявайте в това инфо, то е от реномирания ISW! Тоя нацистки терорист ще забавлява другите каторжници в Сибир по традиционен евроатлантически начин, ще е булката.

    17:11 25.12.2025

  • 66 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Махнаджия":

    Щом татко Махно е мразел толкова болшевиките,за чий х. се е срещал с Ленин? И пак за чий х. е щурмувал Крим в състава на армията на Фрунзе?

    17:12 25.12.2025

  • 67 Стенли

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Коцето Копейкин":

    Абе не знам какво е избрал Волгин но е факт че вий жълтопаветните либерали треска ви тресе само като чуете за референдум за еврозоната между другото Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁

    17:15 25.12.2025

  • 68 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха ха ха":

    Абе отвори поне украинската уикипедия преди да мъчиш клавиатурата.
    Кво не и́ хареса на редакцията в предишния ми отговор та го махнаха не ми е ясно.

    17:18 25.12.2025

  • 69 Тиква

    1 0 Отговор
    Ха ха хуляйполе, окрабандеровци всичко изказяват от имената до градовете, Черно море и те го направиха.

    17:21 25.12.2025

  • 70 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Ели откога си без секс ??????? Хуляйполе не съществува !!!!!!

    17:24 25.12.2025

