С терористичните си атаки, под аплодисментите на Запада, Киев демонстрира, че за него няма граници. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал „Соловиев на живо“.

„Киевският режим не само започна да извършва терористични атаки, но и започна да заплашва самите държави, които го създадоха. Те започнаха да демонстрират, пряко и косвено, че сега за тях изобщо няма граници.“ И направиха това не само с одобрението, но и с аплодисментите на редица западни държави“, каза дипломатът.

