Захарова: Киев, под аплодисментите на Запада, демонстрира, че за него няма граници

С терористичните си атаки, под аплодисментите на Запада, Киев демонстрира, че за него няма граници. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал „Соловиев на живо“.
„Киевският режим не само започна да извършва терористични атаки, но и започна да заплашва самите държави, които го създадоха. Те започнаха да демонстрират, пряко и косвено, че сега за тях изобщо няма граници.“ И направиха това не само с одобрението, но и с аплодисментите на редица западни държави“, каза дипломатът.
1 Име
Коментиран от #11
22:08 29.12.2025
2 Пич
Коментиран от #8, #20
22:11 29.12.2025
4 Какво плачат
Кой започна войната ?
Народа е казал
Като сееш ветрове ще жънеш бури !!!
И това е само едно добро начало .
А Купянск вече е свободен !!!!
22:15 29.12.2025
6 Тръмп е заявил, че ударът на Киев
22:16 29.12.2025
7 Спецназ
Баце! В живота си съм срещал много ма.оумни и о.качени жени- нещо като МАГНИТ съм за тех! :))
Ама такава пуйка не.оклатена не бех виждАл!
даже и кокошките нЕма обиждам- те имат повече мозък от ТАА!
кокошката поне знае вечер да се върне в к.рника да си легне,
ТАА ако я оставя на 3 пресечки от дома и ще ползва навигация на телефона и после и такси!
22:17 29.12.2025
9 Александър Арутюнов военен експерт,
Коментиран от #52
22:18 29.12.2025
11 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Име":Всяка вечер, си мисля, че на сутринта ще прочета в новините, че на Путин търпението му се е изчерпало и е заличил Украйна от картата на света. Какви нерви има този човек, ме знам. Друг на негово място, няма камък върху камък да остави от така наречената държава Украйна.
Коментиран от #17
22:19 29.12.2025
12 Русофил
22:19 29.12.2025
13 Биахахах
До коментар #3 от "хаха":Пак мънкат виновно... Знаят, че са ви овни дори и когато Киев ги напада.
22:19 29.12.2025
14 Сандо
22:21 29.12.2025
15 Оракула от Делфи
" Каквото повикало ,такова отговорило"!
Не я ли е срам , тази "намазана клюкарка " да се вайка на чужд гроб??
Путин цели 4 години , сипе смърт и разби Украйна с всякакви ракети, корейски,китайски свръхзвукови,Орешник и Калибър, от къде ли ,а сега
скимти като "пальош" , че Украинците му "бутнали колибата"???
Малко му е!!!
22:21 29.12.2025
16 Пич
До коментар #8 от "Ей на тебе":Радвам се че съм те разстроил ! Бягай в тоалетната да се облекчиш !!! И след това не бързай да пускаш водата , защото възпитанието изисква първо да се запизнаеш с братовчедите си!!!
Коментиран от #21
22:22 29.12.2025
17 Трай бе
До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":Смех не до кла тен.
22:22 29.12.2025
18 И ся ко?
22:25 29.12.2025
19 ха, ха, ха...
Москва вече 12 години подред го демонстрира без аплодисментите на Запада...
22:26 29.12.2025
20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Пич":Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #32
22:27 29.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АЙДЕ БЕ...?!
До коментар #8 от "Ей на тебе":Още малко и ще изкараш,че над Зеленски има едва ли не повече опити за атентати от...Фидел Кастро...?!
Коментиран от #43
22:27 29.12.2025
24 Да питам
Коментиран от #29
22:29 29.12.2025
25 И таз се
22:31 29.12.2025
26 Лев Толстой
Коментиран от #41
22:31 29.12.2025
28 Фашизъм е :
До коментар #21 от "Чи ки йо":Както се разхождаш в парка,мола...или по улиците в Украйна и отведнъж да те съборят с ритници от ТЦК на земята,белезниците и насила в буса,като добитък ,те ,,Бусовизират" ,директно на първа линия на фронта...!
Коментиран от #34
22:32 29.12.2025
29 Таз офцЪ
До коментар #24 от "Да питам":Тези дни си купи жилище за 1,1 милиона долара. А крепостните викат че живеят като в Папуа Нова Гвинея. 🤣
22:37 29.12.2025
30 Цвете
22:37 29.12.2025
33 Захарова:
22:39 29.12.2025
34 Цензурата
До коментар #28 от "Фашизъм е :":В Русия през няколко дни палят военни прокуратури и пунктове за набиране на "доброволци". Ама ти от къде да знаеш.
Коментиран от #40, #45
22:39 29.12.2025
35 Краво ма,
22:41 29.12.2025
36 Цвете
22:41 29.12.2025
37 Майтап бе Маро
22:42 29.12.2025
38 Фофо
22:44 29.12.2025
39 А за вас има ли,
22:44 29.12.2025
41 То си има причина
До коментар #26 от "Лев Толстой":Така става като се превърнеш в подлога.
22:47 29.12.2025
42 Сандо
Коментиран от #44
22:48 29.12.2025
43 Пич
До коментар #22 от "АЙДЕ БЕ...?!":Не обръщам внимание на слаби мозъци !!! Какво видя в статията за Фидел Кастро ?! Отново паветно малоумие !!!
Коментиран от #46
22:49 29.12.2025
44 Превалутира ли ?
До коментар #42 от "Сандо":За еврото имам предвид.
22:53 29.12.2025
46 Чип
До коментар #43 от "Пич":За да го разбереш,требе и акъл...!
А пусто...нЕмаш...!
22:58 29.12.2025
47 Маша
23:00 29.12.2025
48 Маша е рускиня
23:03 29.12.2025
49 8866
23:04 29.12.2025
50 На Маша и пожелаваме
Новия Руснак
Ще и сложи
Един Тюрбан
Че доста е Погрозняла
От прекалената употреба на Водка .
23:05 29.12.2025
52 Колега
До коментар #9 от "Александър Арутюнов военен експерт,":Пак са та назобили
23:13 29.12.2025
53 Тарикат не писка
23:14 29.12.2025
54 Вещица - гадателка
23:16 29.12.2025
55 Вещица - гадателка
Захар, Захар, Захар, не ям Захар и съм здрав. Не яжте Захар и ще сте здрави.
Не си захаросвайте имената си на децата при кръщение и ще си бъдем Българи!
23:20 29.12.2025
56 Факти
23:30 29.12.2025
