Захарова: Киев, под аплодисментите на Запада, демонстрира, че за него няма граници
  Тема: Украйна

Захарова: Киев, под аплодисментите на Запада, демонстрира, че за него няма граници

29 Декември, 2025 22:07 1 811 57

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • нападение-
  • европа
Захарова: Киев, под аплодисментите на Запада, демонстрира, че за него няма граници - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

С терористичните си атаки, под аплодисментите на Запада, Киев демонстрира, че за него няма граници. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в ефира на телевизионния канал „Соловиев на живо“.

Киевският режим не само започна да извършва терористични атаки, но и започна да заплашва самите държави, които го създадоха. Те започнаха да демонстрират, пряко и косвено, че сега за тях изобщо няма граници.“ И направиха това не само с одобрението, но и с аплодисментите на редица западни държави“, каза дипломатът.

Русия


Русия
  • 1 Име

    13 3 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #11

    22:08 29.12.2025

  • 2 Пич

    38 15 Отговор
    Нищо !!! В смисъл - Русия си напредва и завладява, а укрофашистите сгъстяват терористичните актове!!! Това , заради некадърните съветници от Енгланд , изобличава Украйна като терористична организация пред целият свят !!! Тъпо , по украински и еврейски...... Прилича ли ви на Га за?!

    Коментиран от #8, #20

    22:11 29.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какво плачат

    21 29 Отговор
    Путлер и компания ?
    Кой започна войната ?
    Народа е казал
    Като сееш ветрове ще жънеш бури !!!
    И това е само едно добро начало .
    А Купянск вече е свободен !!!!

    22:15 29.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тръмп е заявил, че ударът на Киев

    21 10 Отговор
    по Държавната резиденция на президента на Руската федерация е лошо развитие на събитията за мира с Русия, като Съединените щати са започнали да изясняват ситуацията със нападението.

    22:16 29.12.2025

  • 7 Спецназ

    22 11 Отговор
    Кая Калас със сигурност е ръкопляскала за атаките на Киев по вилата на лозето на Путин!

    Баце! В живота си съм срещал много ма.оумни и о.качени жени- нещо като МАГНИТ съм за тех! :))

    Ама такава пуйка не.оклатена не бех виждАл!

    даже и кокошките нЕма обиждам- те имат повече мозък от ТАА!

    кокошката поне знае вечер да се върне в к.рника да си легне,

    ТАА ако я оставя на 3 пресечки от дома и ще ползва навигация на телефона и после и такси!

    22:17 29.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Александър Арутюнов военен експерт,

    16 15 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.” Очаквайте такива торпедни удари скоро”.

    Коментиран от #52

    22:18 29.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    19 14 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Всяка вечер, си мисля, че на сутринта ще прочета в новините, че на Путин търпението му се е изчерпало и е заличил Украйна от картата на света. Какви нерви има този човек, ме знам. Друг на негово място, няма камък върху камък да остави от така наречената държава Украйна.

    Коментиран от #17

    22:19 29.12.2025

  • 12 Русофил

    10 4 Отговор
    Ой ой ой ой

    22:19 29.12.2025

  • 13 Биахахах

    11 10 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Пак мънкат виновно... Знаят, че са ви овни дори и когато Киев ги напада.

    22:19 29.12.2025

  • 14 Сандо

    12 11 Отговор
    Изключително съм доволен от малоумното укронацистко изпълнение.Сега руската пропагандна машина ще го експлоатира до откат,макар,че руснаците не са от най-големите майстори в пропагандните войни,а пък ръцете на руската военна машина са развързани.В най-лоша позиция се оказват американците,сега все по-трудно ще е да стоят разкрачени и лъжливо-лицемерни.

    22:21 29.12.2025

  • 15 Оракула от Делфи

    14 18 Отговор
    Захарова , да научи първо българската поговорка ,
    " Каквото повикало ,такова отговорило"!
    Не я ли е срам , тази "намазана клюкарка " да се вайка на чужд гроб??
    Путин цели 4 години , сипе смърт и разби Украйна с всякакви ракети, корейски,китайски свръхзвукови,Орешник и Калибър, от къде ли ,а сега
    скимти като "пальош" , че Украинците му "бутнали колибата"???
    Малко му е!!!

    22:21 29.12.2025

  • 16 Пич

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ей на тебе":

    Радвам се че съм те разстроил ! Бягай в тоалетната да се облекчиш !!! И след това не бързай да пускаш водата , защото възпитанието изисква първо да се запизнаеш с братовчедите си!!!

    Коментиран от #21

    22:22 29.12.2025

  • 17 Трай бе

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Смех не до кла тен.

    22:22 29.12.2025

  • 18 И ся ко?

    7 6 Отговор
    Може малко да ви поизбият.Колективните руски крепостни ще се радват даже.Както се радваха на Пригожин

    22:25 29.12.2025

  • 19 ха, ха, ха...

    7 9 Отговор
    " Киев, под аплодисментите на Запада, демонстрира, че за него няма граници"

    Москва вече 12 години подред го демонстрира без аплодисментите на Запада...

    22:26 29.12.2025

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Клепар днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #32

    22:27 29.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АЙДЕ БЕ...?!

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ей на тебе":

    Още малко и ще изкараш,че над Зеленски има едва ли не повече опити за атентати от...Фидел Кастро...?!

    Коментиран от #43

    22:27 29.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да питам

    9 4 Отговор
    Таз офцЪ има ли бункер?

    Коментиран от #29

    22:29 29.12.2025

  • 25 И таз се

    8 5 Отговор
    Насс.рала.

    22:31 29.12.2025

  • 26 Лев Толстой

    8 10 Отговор
    Нападате чужда държава, грабите убивате и се възмущавате че ви атакуват резиденцията на главния виновник. Спрете до там до където сте и никой няма да ви атакува.

    Коментиран от #41

    22:31 29.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Фашизъм е :

    12 7 Отговор

    До коментар #21 от "Чи ки йо":

    Както се разхождаш в парка,мола...или по улиците в Украйна и отведнъж да те съборят с ритници от ТЦК на земята,белезниците и насила в буса,като добитък ,те ,,Бусовизират" ,директно на първа линия на фронта...!

    Коментиран от #34

    22:32 29.12.2025

  • 29 Таз офцЪ

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Да питам":

    Тези дни си купи жилище за 1,1 милиона долара. А крепостните викат че живеят като в Папуа Нова Гвинея. 🤣

    22:37 29.12.2025

  • 30 Цвете

    5 6 Отговор
    ТРОГАТЕЛНО ,ПРОСТО ПРОРОНИХ СЪЛЗА ОТ ДУМИТЕ НА МЕРИ ПОПИНС.АХ МИЛАТА ,ПРЕДИ ХАПЧЕТАТА ПИЙНИ ЕДНА ВОДКА СЪС САЛЬОДКА И ТОГАВА ГОВОРИ.ГЛЕДАЙ ДА Е НА ГЛЪТКИ ЗА ДА НЕ ТЕ ЗАБОЛИ ГЛУПАВАТА ТИ ГЛАВИЦА. 😂😢🙄

    22:37 29.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Захарова:

    6 4 Отговор
    Още от времето на СССР ние сме майстори на операциите под фалшив флаг. Честно казано не ни е никак трудно, с толкова много балъци по света и у нас.

    22:39 29.12.2025

  • 34 Цензурата

    7 8 Отговор

    До коментар #28 от "Фашизъм е :":

    В Русия през няколко дни палят военни прокуратури и пунктове за набиране на "доброволци". Ама ти от къде да знаеш.

    Коментиран от #40, #45

    22:39 29.12.2025

  • 35 Краво ма,

    11 6 Отговор
    ако искат да го усмъртят жужето,няма да можете да ги спрете.

    22:41 29.12.2025

  • 36 Цвете

    6 5 Отговор
    ТРОГАТЕЛНО ,ПРОСТО ПРОРОНИХ СЪЛЗА ОТ ДУМИТЕ НА МЕРИ ПОПИНС.АХ МИЛАТА ,ПРЕДИ ХАПЧЕТАТА ПИЙНИ ЕДНА ВОДКА СЪС САЛЬОДКА И ТОГАВА ГОВОРИ.ГЛЕДАЙ ДА Е НА ГЛЪТКИ ЗА ДА НЕ ТЕ ЗАБОЛИ ГЛУПАВАТА ТИ ГЛАВИЦА. 😂😢🙄

    22:41 29.12.2025

  • 37 Майтап бе Маро

    7 4 Отговор
    Путин ще бъде предпоследният руснак.

    22:42 29.12.2025

  • 38 Фофо

    8 5 Отговор
    Тази да каже на путин да не облича повече военна униформа. Става легитимна цел на едни украински служби 😎

    22:44 29.12.2025

  • 39 А за вас има ли,

    6 3 Отговор
    лъжливи мършояди крепостни?!?

    22:44 29.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 То си има причина

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Лев Толстой":

    Така става като се превърнеш в подлога.

    22:47 29.12.2025

  • 42 Сандо

    5 6 Отговор
    Тия дни на козячетата много работа им се отвори - направо потрошиха клавиатурите,откриха и ръсят нови и неподозирани простотии,и цялото това сизифовско усилие си остава само едно сизифовско усилие.

    Коментиран от #44

    22:48 29.12.2025

  • 43 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "АЙДЕ БЕ...?!":

    Не обръщам внимание на слаби мозъци !!! Какво видя в статията за Фидел Кастро ?! Отново паветно малоумие !!!

    Коментиран от #46

    22:49 29.12.2025

  • 44 Превалутира ли ?

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сандо":

    За еврото имам предвид.

    22:53 29.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Чип

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пич":

    За да го разбереш,требе и акъл...!
    А пусто...нЕмаш...!

    22:58 29.12.2025

  • 47 Маша

    2 2 Отговор
    Е Велика !!!

    23:00 29.12.2025

  • 48 Маша е рускиня

    3 2 Отговор
    Аз такива не ги коментирам.Рускините имат генетичната нагласа да говорят и вършат,каквото си искат.Знам,че при тях морала започва от утре.

    23:03 29.12.2025

  • 49 8866

    4 2 Отговор
    Какви граници? Трябва да сте благодарни на украинците че прочистват Русия от нацисти. Трябва да им помогнете да избият путинистите, а не да им пречите и да ги критикувате.

    23:04 29.12.2025

  • 50 На Маша и пожелаваме

    1 2 Отговор
    Един Индийски БУРДЯГА.

    Новия Руснак
    Ще и сложи
    Един Тюрбан
    Че доста е Погрозняла
    От прекалената употреба на Водка .

    23:05 29.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Колега

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Пак са та назобили

    23:13 29.12.2025

  • 53 Тарикат не писка

    1 1 Отговор
    Тази писка.

    23:14 29.12.2025

  • 54 Вещица - гадателка

    1 1 Отговор
    Убеждавам се че русофилите са най глупавите хора в страната Щом нещо НЕ е публикувано в БГ медиите значи не се е случило Разбира се че Захарова го е казала И разбира се Захарова до скоро се перчеше със снимки от сватбата си, сключена в Ню Йорк ( снимките са в нета колкото искаш ) ... повтарям, в NEW YPRK , а НЕ в Нижни Новгород или нещо руско

    23:16 29.12.2025

  • 55 Вещица - гадателка

    0 0 Отговор
    Оооо изтрили са ми изказването за произхода на името на Захарова!
    Захар, Захар, Захар, не ям Захар и съм здрав. Не яжте Захар и ще сте здрави.
    Не си захаросвайте имената си на децата при кръщение и ще си бъдем Българи!

    23:20 29.12.2025

  • 56 Факти

    0 0 Отговор
    Ударът по резиденцията на диктатора е предизвикал най-много аплодисменти в Русия.

    23:30 29.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

