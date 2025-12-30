Новини
За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200
  Тема: Украйна

За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200

30 Декември, 2025 05:07, обновена 30 Декември, 2025 05:14 1 049 11

В резултат на споразуменията, постигнати в Истанбул през 2025 г., 2 300 руски военни и 170 цивилни са се завърнали в Русия от Украйна

За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В резултат на споразуменията, постигнати в Истанбул през 2025 г., 2 300 хиляди руски военни и 170 цивилни са се завърнали в Русия от Украйна, съобщи заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин пред „Известия“.

Според Галузин, Москва е предала на Украйна около 12 хиляди тела на загинали военнослужещи и е върнала около 200. Изпълнението на истанбулските договорености ще продължи, добави заместник-министърът на външните работи, отбелязвайки, че това е процес, „разтегнат във времето“.

Галузин съобщи, че 12 жители на Курска област в момента са задържани в Украйна. Същата цифра беше посочена и от омбудсмана Татяна Москалкова. На 20 декември тя съобщи, че група руснаци са били върнати в Русия, а няколко души, които не са могли да напуснат Херсонска област, са се завърнали в Украйна.

От началото на конфликта през 2022 г. Русия и Украйна многократно са разменяли пленници, а мащабна размяна (във формат „1000 за 1000“) беше договорена през май, когато в Истанбул се проведоха първите директни преговори след близо тригодишна пауза. Русия и Украйна също така са разменяли телата на загинали.

В края на третия кръг от преговори, който се проведе през юли, страните се споразумяха за размяна на пленници по формулата „1200 за 1200“. Процесът се проведе на етапи: на 24 август Русия и Украйна си предадоха 146 души, а на 2 октомври - 185. През ноември говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "Киев е нарушил споразумението с Москва":

„От договорените 1200 са разменени по-малко от 30%", каза тогава тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Билд

    9 18 Отговор
    От началото на войната 36 руски генерали са денацифицирани.

    Коментиран от #9

    05:18 30.12.2025

  • 2 Елементарно Уотсън!

    24 19 Отговор
    В Уккрайна има режим на тока заради бомбардировките , а и нямат толкова морги където да съхраняват трупове на окупаторите,затова ги изгарят или погребват в масови гробове.

    Коментиран от #6, #10

    05:29 30.12.2025

  • 3 И Киев е Руски

    17 18 Отговор
    Ето до какво ги докара Майдана.А бяха предупреждавани.Както сега и нас ни предупреждават за членството ни в нациският клуб ЕС и за унищожаването на лева и замяната му с еврото

    05:33 30.12.2025

  • 4 Последния Софиянец

    12 17 Отговор
    600 към 1.

    05:34 30.12.2025

  • 5 404

    4 14 Отговор
    Защитата на демокрацията в Европа иска жертви.Добре че са бандеровците да ни пазят от злодея Путин та ние в демократична Европа спим спокойно

    Коментиран от #7

    05:37 30.12.2025

  • 6 много си елементарен, уотсън

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън!":

    А защо управляващите в Украйна са въвели режим на тока? Да не би да е щото изнасят ток за нас по идея на кирчо умното?!

    05:50 30.12.2025

  • 7 да добавя

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "404":

    Нужни са и златни тоалетни за да функционира правилно демокрацията.

    05:51 30.12.2025

  • 8 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Е как бе, зелю каза, че не дават жертви.... Много лъжи ще изплуват след войната

    06:10 30.12.2025

  • 9 Хахахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Билд":

    Хаххахах маняк предпочитам 36 умрели генерали, отколкото както е при вас 2 млн убити военни. Да сравним 36 убити генерали срещу 2 млн убити украински военни, а ти се утешавай с тея 36 убити

    06:27 30.12.2025

  • 10 Хахахахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елементарно Уотсън!":

    Мале Мале ама вие вярно феновете на Нато всеки ден нови бисери пускате хахахха, според мен това е от отчаяние на загубите ви на фронта, разбирам че положението вие е трагично, но поне вкарвайте малко мисловна дейност

    06:30 30.12.2025

  • 11 нннн

    0 0 Отговор
    Путин много се е минал. Дава 60, получава едно.

    06:40 30.12.2025

