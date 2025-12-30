В резултат на споразуменията, постигнати в Истанбул през 2025 г., 2 300 хиляди руски военни и 170 цивилни са се завърнали в Русия от Украйна, съобщи заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин пред „Известия“.

Според Галузин, Москва е предала на Украйна около 12 хиляди тела на загинали военнослужещи и е върнала около 200. Изпълнението на истанбулските договорености ще продължи, добави заместник-министърът на външните работи, отбелязвайки, че това е процес, „разтегнат във времето“.

Още новини от Украйна

Галузин съобщи, че 12 жители на Курска област в момента са задържани в Украйна. Същата цифра беше посочена и от омбудсмана Татяна Москалкова. На 20 декември тя съобщи, че група руснаци са били върнати в Русия, а няколко души, които не са могли да напуснат Херсонска област, са се завърнали в Украйна.

От началото на конфликта през 2022 г. Русия и Украйна многократно са разменяли пленници, а мащабна размяна (във формат „1000 за 1000“) беше договорена през май, когато в Истанбул се проведоха първите директни преговори след близо тригодишна пауза. Русия и Украйна също така са разменяли телата на загинали.

В края на третия кръг от преговори, който се проведе през юли, страните се споразумяха за размяна на пленници по формулата „1200 за 1200“. Процесът се проведе на етапи: на 24 август Русия и Украйна си предадоха 146 души, а на 2 октомври - 185. През ноември говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че "Киев е нарушил споразумението с Москва":

„От договорените 1200 са разменени по-малко от 30%", каза тогава тя.