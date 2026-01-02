Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да предостави на украинския президент Володимир Зеленски гаранциите за сигурност, които лидерът на републиката изисква, съобщава The New York Times.

Изданието отбелязва, че стремежите на Зеленски са разбираеми, но в крайна сметка „ще се окажат безполезни и може би дори опасни“.

Дори ако Тръмп приеме ангажименти относно Украйна, той ще може да ги манипулира, за да избегне изпълнението им, твърди изданието.

По време на последната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември, президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира „грубо, обидно и дори жестоко“ отношение към своя колега и демонстрира „пълно и абсолютно невежество“, съобщи The Washington Post, позовавайки се на висш дипломат.

Според дипломата украинската страна „се е прегърбила“ и е направила всичко, което САЩ са поискали, а на пресконференция са чули Тръмп да казва, че „Русия иска Украйна да успее“. „Това вероятно ги е наранило най-много“, каза дипломатът.

След това Тръмп заяви: „Те ще помогнат, Русия ще помогне за възстановяването на Украйна. Русия иска Украйна да успее. Президентът Путин е бил много щедър по отношение на помощта за успеха на Украйна, включително чрез доставка на енергия, електричество и други неща на много ниски цени.“

Преди срещата си със Зеленски, той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, а след разговорите между американската и украинската делегации се проведе друг разговор.

По време на втория разговор Путин информира Тръмп за опита на Украйна да атакува резиденцията му в Новгородска област с помощта на дронове.

Тогава Тръмп заяви, че подобни действия от страна на Киев биха били „много лоши“, но по-късно публикува статия на New York Post, критикуваща Русия, в Truth Social. Източник на Ройтерс съобщи, че това се е случило след разговора на Тръмп с директора на ЦРУ Джон Ратклиф: според The ​​Wall Street Journal разузнавателната агенция не е открила доказателства за атака срещу резиденцията. Украйна отрича да е планирала удар.

На 1 януари руското Министерство на отбраната съобщи, че проверка на навигационната система на един от свалените дронове е показала, че крайната цел на дроновете е бил обект на територията на резиденцията на Путин. Русия е предала декриптирани данни за маршрута и контролера на дрона на представител на офиса на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.