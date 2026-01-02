The New York Times: Зеленски няма да получи гаранциите за сигурност, които очаква от Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да предостави на украинския президент Володимир Зеленски гаранциите за сигурност, които лидерът на републиката изисква, съобщава The New York Times.
Изданието отбелязва, че стремежите на Зеленски са разбираеми, но в крайна сметка „ще се окажат безполезни и може би дори опасни“.
Дори ако Тръмп приеме ангажименти относно Украйна, той ще може да ги манипулира, за да избегне изпълнението им, твърди изданието.
По време на последната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември, президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира „грубо, обидно и дори жестоко“ отношение към своя колега и демонстрира „пълно и абсолютно невежество“, съобщи The Washington Post, позовавайки се на висш дипломат.
Според дипломата украинската страна „се е прегърбила“ и е направила всичко, което САЩ са поискали, а на пресконференция са чули Тръмп да казва, че „Русия иска Украйна да успее“. „Това вероятно ги е наранило най-много“, каза дипломатът.
След това Тръмп заяви: „Те ще помогнат, Русия ще помогне за възстановяването на Украйна. Русия иска Украйна да успее. Президентът Путин е бил много щедър по отношение на помощта за успеха на Украйна, включително чрез доставка на енергия, електричество и други неща на много ниски цени.“
Преди срещата си със Зеленски, той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, а след разговорите между американската и украинската делегации се проведе друг разговор.
По време на втория разговор Путин информира Тръмп за опита на Украйна да атакува резиденцията му в Новгородска област с помощта на дронове.
Тогава Тръмп заяви, че подобни действия от страна на Киев биха били „много лоши“, но по-късно публикува статия на New York Post, критикуваща Русия, в Truth Social. Източник на Ройтерс съобщи, че това се е случило след разговора на Тръмп с директора на ЦРУ Джон Ратклиф: според The Wall Street Journal разузнавателната агенция не е открила доказателства за атака срещу резиденцията. Украйна отрича да е планирала удар.
На 1 януари руското Министерство на отбраната съобщи, че проверка на навигационната система на един от свалените дронове е показала, че крайната цел на дроновете е бил обект на територията на резиденцията на Путин. Русия е предала декриптирани данни за маршрута и контролера на дрона на представител на офиса на военния аташе в посолството на САЩ в Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 що така
Коментиран от #2, #47
04:35 02.01.2026
2 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас
До коментар #1 от "що така":2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток
Коментиран от #10
04:37 02.01.2026
3 ама той е нахален и се натиска нали
вече всеки го мрази
скоро ще му резнат тиквата и ще му провсят кожата
04:39 02.01.2026
4 докато , все зеления четем по новините
за да не плащат банковите такси и пари за черни дни ама те били станали малко повечко и системата казва "НЕ".
Някои са кътали цял живот мизерствали и сега трябвало да доказват,че не са бандити докато истинските бандити вече си изпраха краденото
обърнаха го в евро и щракат с пръсти.От крадено загуба няма
04:40 02.01.2026
5 да ви преседне зеления напушен наркоман
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
Коментиран от #34
04:41 02.01.2026
6 Лост
04:43 02.01.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
04:43 02.01.2026
8 КоПейкин
04:45 02.01.2026
9 Синя София
04:50 02.01.2026
10 онзи
До коментар #2 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":тия дни да не те е пообидил някой руснак.
Коментиран от #17
04:51 02.01.2026
11 Последния Софиянец
04:52 02.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
04:54 02.01.2026
14 В саш излезе интересна дописка
По време на разпита 70- годишния афганистанец Абдула, разказва интересна история.
“Времето на истинските сражения беше с руснаците. Това бяха достойни сражения с достойни войници. Всичко бе истинско. Някак по мъжки. С вас АМЕРИКАНЦИТЕ ние имахме много общи дела, но вие бяхте страхливци и такива си останахте.
Никога не сте рискували животите си. И по същия страхлив начин ме взехте в плен. Пуснахте 100 снаряда по селото. Избихте всички цивилни на километри разстояние. Чак после страхливо се подадохте да видите дали някой мърда.
Руснаците воюваха без да се крият като плъхове.
Шах Масуд беше ни заповядал да превземем една височина, чрез която да контролираме Панджерското дере. На височината бяха се разположили руснаците и ние с месеци не можехме да минем. Събрахме армия за тази атака за да изтласкаме руснаците. Пет дена ни трябваха за да сломим съпротивата на руснаците. И то успяхме защото им СВЪРШИХА патроните.
Скъпо платихме за тази височина. От наша страна загубите бяха над 280 войника.
Бяхме зли когато се качихме на височината. Стъпвайки на височината ние видяхме че срещу нас са воювали ПЕТ млади 18-годишни ДЕЦА! Вие американци не може да си представите такава гледка. Пет войника срещу армията на Шах Масуд!
Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хвана
Коментиран от #15
04:54 02.01.2026
15 В саш излезе интересна дописка
До коментар #14 от "В саш излезе интересна дописка":Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.
Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.
Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“
Коментиран от #16
04:55 02.01.2026
16 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #15 от "В саш излезе интересна дописка":МНОГО СТЕ ТОЧЕН
04:56 02.01.2026
17 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас
До коментар #10 от "онзи":2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток
Коментиран от #22
04:56 02.01.2026
18 оня с коня
04:56 02.01.2026
19 оня с коня
04:57 02.01.2026
20 Стоян Георгиев
04:57 02.01.2026
21 голям смях
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
Коментиран от #23
04:57 02.01.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":разбива таратанци, вижда се колко са ги разбили, още са под краварско робство и така ще си останат
Коментиран от #26
04:58 02.01.2026
23 сигурен съм че,
До коментар #21 от "голям смях":бай дончо го е излуупкал без вазелин ха ха ха
Коментиран от #24
04:59 02.01.2026
24 град КОЗЛОДУЙ5752
До коментар #23 от "сигурен съм че,":ами много ясно че без вазелин
04:59 02.01.2026
25 Тръмп
05:00 02.01.2026
26 2026г. Украйна разбива Русия в Донбас
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":2 януари 1905 г. Япония разбива Русия в Далечния изток
Коментиран от #35
05:01 02.01.2026
27 Госあ
Коментиран от #29, #32
05:06 02.01.2026
28 Зелен Наркоманов
05:08 02.01.2026
29 Госあ
До коментар #27 от "Госあ":И китайците предупредиха ЕС да заемат собствена позиция още преди години, преди да се разрази толкова силно конфликта ! САЩ ги вкараха в кашата и сега ще я сърбаме всички дружно! С еврото
Коментиран от #31
05:08 02.01.2026
30 Дори и със САЩ на нейна страна
Коментиран от #54
05:12 02.01.2026
31 Нещо не се вързва
До коментар #29 от "Госあ":Ако е било заради САЩ, зашо сега, когато САЩ настояват Европа да се откаже от подкрепа за Украйна, Европа продължава да е с Украйна?
Коментиран от #40
05:15 02.01.2026
32 Нито САЩ, нито Европа
До коментар #27 от "Госあ":Войната я започна В.В. Путин, след като с месеци лъга, че няма такива планове.
05:16 02.01.2026
33 Уса
05:50 02.01.2026
34 Българин
До коментар #5 от "да ви преседне зеления напушен наркоман":Навремето турците са ни пожалили. Времето показа, че ние сме неблагодарници и това е било грешка.
05:58 02.01.2026
35 Хи их хи
До коментар #26 от "2026г. Украйна разбива Русия в Донбас":Теб с дузината лайкове те знаем! Санитарите от специализираните диспансери също те знаят!
06:00 02.01.2026
36 И кой е този
06:09 02.01.2026
37 Лопата Орешник
06:12 02.01.2026
38 Валерий Герасимов, началник щаб
Това ли иска Русия ? Не думаю 🎅
06:51 02.01.2026
39 Истината
06:51 02.01.2026
40 Госあ
До коментар #31 от "Нещо не се вързва":Защото ЕС наля вече яко много кинти, а САЩ си уреждат плячката само за себе си ! Ше измъкнат нещо, това е сигурно, след толкова пролята украинска и руска кръв. Затова. Кое не ти се връзва ? М ?
Коментиран от #41
06:52 02.01.2026
41 Не разбрах
До коментар #40 от "Госあ":Какво като са налели много кинти в Украйна? САЩ също наляха много кинти там, но сега са с Русия. После европейските кинти отиват предимно за оръжия купени от САЩ. Каква изгода има Европа да налива пари в оръжейната индустрия на САЩ, особено когато днес САЩ са открити врагове на ЕС??
Коментиран от #44, #50
07:05 02.01.2026
42 Госあ
07:10 02.01.2026
43 Къде ми е статията за победите
Коментиран от #46
07:10 02.01.2026
44 Госあ
До коментар #41 от "Не разбрах":Трябва плячка и за ЕС, ве ! Кое не разбираш ? Тия кинти кой ше ги възстановява ? Ние ! С Русия били САЩ ха ха ха ха ха Русия просто ще даде на САЩ каквото искат ! А за ЕС няма нищо, да възстановяваме Украина….
Коментиран от #45
07:12 02.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #43 от "Къде ми е статията за победите":Къде ми са статиите - Киев два дня, Украйна три, Рассия сила, Pyccкие бавно запрягат но бързо яздят, Лисабон за седмица, Млечния път за месец ? 🎅
07:15 02.01.2026
47 Европеец
До коментар #1 от "що така":зачетох се, стигнах до пълно абсолютно Неве жество и спрях да чета.... Крайно време е зе ления дявол, просяк милионер да получи заслуженото си.... Много нещастия донесе на украинци, руснаци и други хора от Европа.....
07:17 02.01.2026
48 ,,Гаранции за сигурност”
07:17 02.01.2026
49 низш ганчо
07:18 02.01.2026
50 А може би
До коментар #41 от "Не разбрах":Много продажници има в ръководството на ЕС.
САЩ ги държат с компромати, за да бъдат послушни, а военнопромишления комплекс и зелкин с %...
А сметката за плащане остава за тези, които не бъркат в кацата с мед
Коментиран от #53
07:19 02.01.2026
51 Мишел
07:19 02.01.2026
52 Факт
07:22 02.01.2026
53 Госあ
До коментар #50 от "А може би":Абсолютно ! Това е схемата на краварника - корупция и лобита ! Капитализъм ! Гледам с притеснение и японската марионетка какви ги плещи…цялата хунта в Украина е корумпирана точно от американците ! Брюксел се тресе от скандали един от които са ваксините. Никой не информира за парите, които се дават, никой не гласува за брюкселските чиновници, за демокрация ше ми говорят ! Октопод.
07:26 02.01.2026
54 тЕДИ
До коментар #30 от "Дори и със САЩ на нейна страна":Това е факт. Украинците удържат фронта вече толкова много време.Сега се опитват психологически да ги смажат. Путин трябва да смени подхода си и да ги приобщи с добро. Реално Украйна е много силна и е по-добре да ти е приятел.
07:31 02.01.2026