Иран изстреля нова вълна ракети към Израел, новият духовен лидер избегнал смъртта за секунди

Иран е изстрелял нова вълна ракети към Израел, съобщи военното министерство на страната, цитирано от BBC.

Отправени са предупреждения към жителите на Тел Авив и големите градове да влязат в укритията. Задействани са противовъздушните системи на страната, се казва още в съобщението.



Кадри от очевидци показват зрелищно падане на поразена иранска балистична ракета над южната сирийска провинция Дараа.



Междувременно над иранската столица Техеран, въпреки дъждовната буря, продължават и американско-израелските бомбардировки, съобщават жители на града в социалните мрежи.

Новият върховен духовен водач на Иран Моджтаба Хаменей е избегнал смъртта за няколко секунди. Това пише британският The Telegraph, като се позовава на аудиозапис от съвещание на висши ирански ръководители, проведено на 12 март.



На записа се твърди, че се чува гласът на Мазахер Хосейни, ръководителят на протокола на убития при ракетна атака на 28 февруари аятолах Али Хаменей. Хосейни разказва с най-малки подробности атаката, при която беше разрушена резиденцията на аятолаха и беше ликвидиран той, както и някои от най-приближените му.



Според записа най-малко три ракети са ударили комплекса от сгради, където са били Али Хаменей, синът му Моджтаба, началникът на военния офис, както и други членове на семейството и висши духовници.



Мазахер Хосейни разказва, че секунди преди ракетата да удари помещението, в което бил Али Хаменей, синът му излязъл поради някаква причина в двора. Взривната вълна го застигнала на стълбите и той се отървал само с рана в крака. Съпругата на Моджтаба Хаменей загинала на място, както и братовчед му.



След атаката имаше спекулации дали избраният за нов духовен водач на Иран е оцелял и какво е състоянието му, тъй като той не се е появявал публично, а отправи послание под формата на аудиозапис.

Правителството на Австралия отблокира 762 милиона литра горива, с които да захрани бензиностанциите в страната, заради войната в Иран, пише ABC. Отпуснатото от резерва гориво представлява шестдневното потребление на бензин и петдневно на дизел в страната.



Австралия отваря държавния си резерв за първи път от 2022 година, когато започна войната в Украйна. По последни данни в резервите си страната има бензин, дизел и авиационно гориво за около месец.



Според министъра на енергетиката на Австралия Крис Боуен горивата няма да стигнат веднага до бензиностанциите, защото веригата на доставки отнема време, но ще даде предвидимост на търговците.



Междувременно специална комисия следи дали бензиностанциите не повишават твърде бързо и твърде много цените на дребно.