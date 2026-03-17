Словакия спря аварийното електрозахранване към Украйна. Киев показал в учение уязвимостта на морските сили на НАТО

Словакия прекратява едностранно Споразумението за взаимопомощ при извънредни ситуации с Украйна и няма да подава аварийно електрозахранване. Това обявиха от Укренерго, като се позоваха на официално съобщение от словашкия системен оператор SEPS.



Според съобщението от май Украйна няма да получава електроенергия от Словакия в случай на спешна необходимост. Заявления за спиране на тази помощ бяха неколкократно правени от официална Братислава през последните два месеца заради нежеланието на Украйна да възобнови транзита на руски петрол през петролопровода "Дружба“.



От Укренерго уверяват, че прекратяването на споразумението със SEPS няма да се отрази на електроенергийната система на страната. Спешна помощ от Словакия е била получавана рядко и в малки обеми, обясняват от украинската национална компания.



Същевременно търговията на електроенергия между двете страни ще продължи без никакви ограничения, подчертават от Укренерго.

Международна морска група, ръководена от Украйна, е показала уязвимостта на морските сили на НАТО и е "потопила“ най-малко един боен кораб.

Това пише Frankfurter Algemeine Zeitung по повод ученията REPMUS/Dynamic Messenger, проведени в края на миналата година край бреговете на Португалия.



Според участник в екипа победител, при пет разиграни сценария за защита на пристанища и конвои, а също така и за нападения срещу морски конвои, "червените“, ръководени от украинци, са победили "сините“ - военноморските сили на НАТО.



При ученията са били използвани надводните украински дронове Magura V7. Това са малки бързоходни автономни катери, които могат да носят 300 килограма експлозиви. В различни модификации те могат да бъдат оборудвани с камери и радиолокационна техника, или с картечници.



При ученията е било достатъчно някой от отборите пръв да вземе на прицел противника. Оказало се, че бързите и маневрени катери представляват заплаха за големите бойни кораби. При разиграването на един от сценариите "червените“ нанесли толкова удари на бойна фрегата на НАТО, че в реални условия тя би потънала.



Проблемът бил не само, че срещу дроновете било трудно да се противодейства. Те дори не били забелязани на радара на бойния кораб, разказва участникът в ученията.



След ученията от НАТО са заявили, че ще извлекат ценен опит, за да развият нови способности за справяне с подобни реални заплахи.

ЕС активира система за борба с онлайн дезинформацията преди изборите в Унгария, съобщава ANSA. Тя представлява платформа за проверка на фактите и е предназначена за борба с опитите на Русия да влияе на изборни резултати в Европа чрез мащабни дезинформационни кампании.



В механизма участват доброволно освен страни-членки на ЕС, неправителствени организации, различни онлайн платформи, включително и гиганти като Meta и Tik Tok.



Системата за бързо реагиране, или RRS, е ограничена във времето специална рамка за сътрудничество и комуникация между съответните подписали страни по време на избори. Тя позволява на подписали страни, които не са част от платформата, бързо да докладват за чувствително към времето съдържание, акаунти или тенденции, които считат за заплахи за целостта на изборния процес, и да ги обсъждат с платформите в светлината на съответните им политики.



Целта е да се проследи онлайн пространството седмица преди вота в Унгария, за да бъдат пресечени евентуални опити за намеса в изборите, подчерта говорителят на Европейската комисия Томас Рениер. Той допълни, че системата за борба с дезинформацията ще остане активна седмица след изборите в Унгария, които са на 12-ти април.



Така платформата ще бъде активна и за извънредните парламентарни избори в България на 19-ти април.

Повреденият и изоставен руски танкер Arctic Metagaz се носи неконтролирано в Средиземно море край бреговете на Италия и представлява "бомба със закъснител“, информира CNN.



Италианските власти издадоха предупреждение към всички плавателни съдове в района на сицилианския остров Линоза, част от архипелаг, към който принадлежи и остров Лампедуза, да бъдат внимателни и да избягват района.



Повреденият след предполагаем удар от украински надводен дрон танкер превозва над 60 хиляди тона втечнен природен газ, както и 900 тона дизелово гориво. Така той представлява огромна опасност за околната среда, в случай че потъне, или се разбие в скалите.



Arctic Metagaz в списъка на така наречения сенчест флот на Русия за превоз на санкционирани петрол и газ. На борда му избухна експлозия на 3-ти март, а 30-те души екипаж го напуснаха и бяха спасени от минаващ наблизо друг плавателен съд.



Властите в Италия и Малта изпратиха спасителни кораби, които да съпровождат дрейфуващия танкер и да се намесят в случай на разлив на гориво. Според морските закони собственикът на кораба трябва да се погрижи за обезопасяването му, но до момента руската компания собственик не е предприела никакви действия.



Малтийските власти са наели специализирана компания, която да прецени дали плавателният съд може да бъде изтеглен безопасно до пристанище, или трябва да бъде избутан до по-дълбоки води, където да бъде потопен.



Вторият вариант ще нанесе непоправими екологични щети, категорични са от WWF.