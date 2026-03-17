Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Куба »
Тръмп: Мога да превзема Куба и да направя с острова каквото си поискам!

17 Март, 2026 04:48, обновена 17 Март, 2026 04:53 766 24

  • куба-
  • сащ-
  • електричество-
  • тръмп-
  • президент

Островната държава потъна в непрогледен мрак заради спрялото електричество

Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Доналд Тръмп заяви, че може да превземе Куба и да прави с острова "каквото си поиска“, информира Le Monde.

На брифинг в Белия дом Тръмп отправи най-сериозната заплаха към островната държава, досега, в момент, в който Куба остана без електричество.

"Знаете ли, цял живот слушам за САЩ и Куба. Кога САЩ ще го направят? Вярвам, че аз ще имам честта да взема Куба“, заяви Тръмп пред репортерите. "Дали ще я освободя, дали ще я взема – мисля, че мога да направя каквото си поискам с нея, ако трябва да съм честен. Те са много слаба нация в момента“, допълни Тръмп.

Системите в Куба отказват една по една, като днес целият остров остана без ток. След отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ страната спря да получава гориво за електроцентралите си и за икономиката въобще. Нито капка не е влязла в страната от 9-ти януари, което спря и полетите до Хавана, а това удари печелившия туристически сектор, коментира Le Monde.

На острова свършва храната, лекарствата и други продукти от първа необходимост. Енергийното ембарго беше наложено от Доналд Тръмп заради "извънредните заплахи“ от страна на Куба към САЩ.

Американският президент заяви, че Хавана иска да "сключи сделка“, която може да стане бързо след края на войната срещу Иран.

Властите в Куба съобщават за прекъсвания на електрозахранването на острова. Засегнати са около 11 милиона души, предава агенция AP.

Министерството на енергетиката и минното дело посочи "пълно спиране'' на електрическата система на страната и заяви, че провежда разследване.

Президентът Мигел Диас-Канел предупреди, че островът не е получавал доставки на петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и топлоелектрически централи.

Масивно прекъсване на електрозахранването преди повече от седмица удари западната част на острова, оставяйки милиони без електричество.

Куба обвини енергийната блокада на САЩ за проблемите си. През януари президентът Доналд Тръмп заплаши с тарифи всяка страна, която би продавала или доставяла петрол на острова.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агент Иванов дато

    21 1 Отговор
    Дядо Тръмп сложи хазарската шапчица .

    04:56 17.03.2026

  • 2 Голям смях

    11 2 Отговор
    Дончо Миротвореца ☝️😂 разби на пух и прах всички илюзии и твърдения на заблудените русофили които му бяха заклети фенове.

    Коментиран от #6

    04:58 17.03.2026

  • 3 Превземи първо

    10 3 Отговор
    Иран.луд за връзване

    04:59 17.03.2026

  • 4 ....

    0 5 Отговор
    Поправя се историческа грешка. Комунизмът не е подходящ за топъл климат и весели хора. Той е за замръзнала земя и безизразни лица.

    05:03 17.03.2026

  • 5 гост

    8 1 Отговор
    Тръмпоча окончателно тръмпоса и става само за тръмлудницата: След мен и потоп!

    05:03 17.03.2026

  • 6 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Голям смях":

    Браво на Дончо, при него петролът се вдигна, и Путин прави сега дебели пачки след пачки !!

    05:05 17.03.2026

  • 7 Вземи

    3 0 Отговор
    И Слънцето, че грее на Всички. 🤣

    05:21 17.03.2026

  • 8 Готово

    0 2 Отговор
    Ей, кубинци, сега великите сили Русия и Китай, вашите съюзници, идват да помогнат. Поемете дълбоко въздух и чакайте, без да издишвате. Те свършват работата в Украйна, Венецуела и Иран и вашият ред ще дойде веднага. Горките те също заложиха на куц кон!

    Коментиран от #23

    05:21 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    0 4 Отговор
    Такъв президент искаха американците и всички хора по света! Не само, че говори в прав текст, а и не се притеснява да прави това, което поиска!

    Коментиран от #14, #24

    05:22 17.03.2026

  • 11 Фалиралия президент на фалиралата държав

    4 1 Отговор
    Смешн.ико, само на Куба можеш да се правиш на страшен. Жалк.ар.
    Ама представете си колко по-жа.лки са всичките там конгресмени и сенатори, които седят и гледат като палета

    05:22 17.03.2026

  • 12 Възраждане

    1 2 Отговор
    Тръмп е нашият Човек! Коце знае защо!
    Слава Миротвореца

    05:23 17.03.2026

  • 13 звезди

    2 2 Отговор
    Електричеството го измислил Едисон, по поръка на ротшилд! За това и са го налагали насила в СССР с идването на Ленин.
    За какво им е на кубинците това робство?!?

    05:23 17.03.2026

  • 14 Ами..

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Дикта. тор, нали?
    Направи демокрацията за смях...
    Не че хората не знаеха, че е само за параван..

    05:24 17.03.2026

  • 15 Простата

    3 1 Отговор
    Не го слуша!
    Кубинските пури отзад, ще му вдъхнат нов живот!
    Откачалка!

    05:25 17.03.2026

  • 16 Свобода за Кубинският народ

    1 2 Отговор
    Никога вече москаляк монголско Робство

    05:26 17.03.2026

  • 17 Никой

    1 1 Отговор
    Ако се върнат към Капиталзъм - един вид - Демокрация - ги чака съдбата на България - ние сме най-бедните в Европа.


    Впрочем - в САЩ живеят на палатки и по парковете - се свират - клошари не е имало никога при социализма.

    Жив и здрав, но не е прав.

    Коментиран от #21

    05:27 17.03.2026

  • 18 Примката се затяга

    1 2 Отговор
    Идва ред на КОМ - Фашагите кремльовски

    Коментиран от #22

    05:28 17.03.2026

  • 19 Тя и манекенката

    1 0 Отговор
    Не можеш да я попипаш вече, Куба щял да превзема!
    Вятър между ушите!

    05:29 17.03.2026

  • 20 Че Гевара

    0 1 Отговор
    Марко Антонио Рубио за президент !

    05:29 17.03.2026

  • 21 Ту пой, ДА? ))))

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Никой":

    Ееееедехееее
    Па то сега със ...17 € .. заплата, са цъфнале...по москалски образец
    Ееееедехееее

    05:31 17.03.2026

  • 22 Ай спри се бе пияндур

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Примката се затяга":

    Само ти си пишеш и си слагаш плюсове ма простотиите!

    05:31 17.03.2026

  • 23 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Готово":

    очевидно не са заслужили на куц кон. Нито Русия нито Китай ги изнудва и тероризира. Този толкова умен, красив и велик запад обаче няма проблем да го прави. Такива като теб пък, изпитват удоволствие от тормоз на обикновено хора, само защото ги смята за русофили.

    05:31 17.03.2026

  • 24 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    това не е вярно, нито веднъж в предизборната кампания рижият не е казвал, че ще иска Гренландия и Канада, че ще спре оръжието за Украйна, ще отвлича президенти, ще убива аятоласи, ще започва войни, ще преецака цените на петрола и от там на всичко по целия свят... признай си, че и ти, който очевидно не си му вярвал, не си очаквал и 30% от това, което направи.

    05:36 17.03.2026