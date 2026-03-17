Тръмп: Мога да превзема Куба и да направя с острова каквото си поискам!

Доналд Тръмп заяви, че може да превземе Куба и да прави с острова "каквото си поиска“, информира Le Monde.
На брифинг в Белия дом Тръмп отправи най-сериозната заплаха към островната държава, досега, в момент, в който Куба остана без електричество.
"Знаете ли, цял живот слушам за САЩ и Куба. Кога САЩ ще го направят? Вярвам, че аз ще имам честта да взема Куба“, заяви Тръмп пред репортерите. "Дали ще я освободя, дали ще я взема – мисля, че мога да направя каквото си поискам с нея, ако трябва да съм честен. Те са много слаба нация в момента“, допълни Тръмп.
Системите в Куба отказват една по една, като днес целият остров остана без ток. След отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ страната спря да получава гориво за електроцентралите си и за икономиката въобще. Нито капка не е влязла в страната от 9-ти януари, което спря и полетите до Хавана, а това удари печелившия туристически сектор, коментира Le Monde.
На острова свършва храната, лекарствата и други продукти от първа необходимост. Енергийното ембарго беше наложено от Доналд Тръмп заради "извънредните заплахи“ от страна на Куба към САЩ.
Американският президент заяви, че Хавана иска да "сключи сделка“, която може да стане бързо след края на войната срещу Иран.
Властите в Куба съобщават за прекъсвания на електрозахранването на острова. Засегнати са около 11 милиона души, предава агенция AP.
Министерството на енергетиката и минното дело посочи "пълно спиране'' на електрическата система на страната и заяви, че провежда разследване.
Президентът Мигел Диас-Канел предупреди, че островът не е получавал доставки на петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и топлоелектрически централи.
Масивно прекъсване на електрозахранването преди повече от седмица удари западната част на острова, оставяйки милиони без електричество.
Куба обвини енергийната блокада на САЩ за проблемите си. През януари президентът Доналд Тръмп заплаши с тарифи всяка страна, която би продавала или доставяла петрол на острова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Голям смях
6 Хи хи
До коментар #2 от "Голям смях":Браво на Дончо, при него петролът се вдигна, и Путин прави сега дебели пачки след пачки !!
Готово
Българин
11 Фалиралия президент на фалиралата държав
Ама представете си колко по-жа.лки са всичките там конгресмени и сенатори, които седят и гледат като палета
Възраждане
Слава Миротвореца
звезди
За какво им е на кубинците това робство?!?
14 Ами..
До коментар #10 от "Българин":Дикта. тор, нали?
Направи демокрацията за смях...
Не че хората не знаеха, че е само за параван..
15 Простата
Кубинските пури отзад, ще му вдъхнат нов живот!
Откачалка!
Никой
Впрочем - в САЩ живеят на палатки и по парковете - се свират - клошари не е имало никога при социализма.
Жив и здрав, но не е прав.
Коментиран от #21
Примката се затяга
Тя и манекенката
Вятър между ушите!
21 Ту пой, ДА? ))))
До коментар #17 от "Никой":Ееееедехееее
Па то сега със ...17 € .. заплата, са цъфнале...по москалски образец
Ееееедехееее
22 Ай спри се бе пияндур
До коментар #18 от "Примката се затяга":Само ти си пишеш и си слагаш плюсове ма простотиите!
23 Георги
До коментар #8 от "Готово":очевидно не са заслужили на куц кон. Нито Русия нито Китай ги изнудва и тероризира. Този толкова умен, красив и велик запад обаче няма проблем да го прави. Такива като теб пък, изпитват удоволствие от тормоз на обикновено хора, само защото ги смята за русофили.
24 Георги
До коментар #10 от "Българин":това не е вярно, нито веднъж в предизборната кампания рижият не е казвал, че ще иска Гренландия и Канада, че ще спре оръжието за Украйна, ще отвлича президенти, ще убива аятоласи, ще започва войни, ще преецака цените на петрола и от там на всичко по целия свят... признай си, че и ти, който очевидно не си му вярвал, не си очаквал и 30% от това, което направи.
