Хусите са готови да помогнат на Иран с удари по петролни танкери в Червено море, пише „Таймс“.

С блокирания Ормузки проток, протока Баб ел Мандеб в Червено море остава единствената възможност за транзит на петрол в региона.



Вестник „Таймс“ коментира, че когато Моджтаба Хаменей публикува първото си изявление, след като наследи убития си баща, иранският върховен лидер похвали „смелите и верни“ хути от Йемен - една от двете милиции в “иранската ос на съпротива”, които все още не са се намесили във войната в Близкия изток. Другата - “Хамас” в Газа, е почти унищожена като офанзивна сила след три години война с Израел. Хутите, от друга страна, се очертаха като най-мощния съюзник на Иран в региона и може да не останат пасивни задълго, докато Ислямската република води екзистенциална битка.



Задушаващият контрол на Иран върху доставките на петрол в региона ограничи трафика през Ормузкия проток, една от двете морски артерии, през които преминава една трета от световния петрол. Другата - протокът Баб ел Мандеб на Червено море, остава отворена, като десетки танкери се струпват край бреговете на Саудитска Арабия, за да товарят петрол, отклонен от изток. Но танкерите, които се събират близо до саудитското пристанище Янбу, са на мушката на хутите, които са съвсем наблизо.



„Таймс“ цитира Ахмед Наги, старши анализатор за Йемен в Международната кризисна група, който казва, че „Хутите само чакат знак от Иран“. „Мисля, че това е пресметнат избор. В крайна сметка хутите гледат на това като на ескалация не само срещу Иран, но и срещу цялата ос. Ако Иран бъде отслабен, те ще бъдат следващата цел“, допълва анализаторът.

Великобритания предупреди Израел да не предприема сухопътна офанзива в Ливан, където хуманитарната ситуация вече e много тревожна и призова за смислен ангажимент от страна на израелските и ливански представители за договаряне на устойчиво политическо решение, съобщи Sky News.

В съвместно изявление на Обединеното кралство заедно с Канада, Франция, Германия и Италия, се призовава израелското правителство да се стреми към „незабавна деескалация“ с ливанските представители. Съюзниците също така призоваха за прекратяване на „неприемливите“ атаки, насочени срещу цивилни.



Това дойде в отговор на съобщението, че Армията на отбранителните сили на Израел е започнала „сухопътна маневра“, за да се опита да унищожи терористичната инфраструктура на “Хизбула”. В съвместната декларация обаче изрично се посочва, че “една значителна израелска сухопътна офанзива би имала опустошителни хуманитарни последици и би могла да доведе до продължителен конфликт.



Британски представители заявиха, че хуманитарната ситуация в Ливан, включително продължаващото масово разселване, вече е дълбоко тревожна. Sky News припомни, че Ливан беше въвлечен в конфликта в Близкия изток на 2 март, когато подкрепяната от Иран групировка „Хизбула” атакува Израел в отговор на убийството на аятолах Али Хаменей.