Поразен е кораб, закотвен край пристанище Фуджейра в ОАЕ ВИДЕО

Кораб, закотвен край бреговете на Ормузкия проток, е бил поразен от "неизвестен снаряд“, съобщава британския център за морски операции UKMTO.

Според информацията плавателният съд е стоял на рейд край пристанището Фуджейра в Обединените Арабски Емирства, когато е бил ударен.



Взривът е предизвикал минимални материални щети на борда, няма пробив в корпуса на кораба, няма и изтичане на гориво. Не се съобщава за пострадали моряци.





Това е първият инцидент с кораб край Ормузкия проток през последните 72 часа и се случва на фона на призивите на Доналд Тръмп за международна коалиция по опазване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Цената на петрола сорт Брент отново скочи на азиатските пазари с отварянето на търговията, предава BBC.

Суровината поскъпна с 2.8% и достигна 103,08 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си също с близо 3 на сто до 96.25 долара.



Търговците все още очакват новини около премахването на препятствията при преминаването на танкерите през Ормузкия проток и спад на напрежението в Близкия Изток. Вчера цените на петрола леко се понижиха след новината, че няколко кораба са успели да преминат през проблемния канал, който Иран обяви за блокиран след атаките от САЩ и Израел.



Всички азиатски пазари разчитат на петрол от Близкия Изток и затова цените на суровината вървят нагоре, допълва BBC.