Поразен е кораб, закотвен край пристанище Фуджейра в ОАЕ ВИДЕО
17 Март, 2026 05:41, обновена 17 Март, 2026 05:47 1 316 6

  • кораб-
  • петрол-
  • оае-
  • ормузки проток-
  • фуджейда

Кораб, закотвен край бреговете на Ормузкия проток, е бил поразен от "неизвестен снаряд“, съобщава британския център за морски операции UKMTO.

Според информацията плавателният съд е стоял на рейд край пристанището Фуджейра в Обединените Арабски Емирства, когато е бил ударен.

Взривът е предизвикал минимални материални щети на борда, няма пробив в корпуса на кораба, няма и изтичане на гориво. Не се съобщава за пострадали моряци.



Това е първият инцидент с кораб край Ормузкия проток през последните 72 часа и се случва на фона на призивите на Доналд Тръмп за международна коалиция по опазване на корабоплаването през Ормузкия проток.

Цената на петрола сорт Брент отново скочи на азиатските пазари с отварянето на търговията, предава BBC.

Суровината поскъпна с 2.8% и достигна 103,08 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си също с близо 3 на сто до 96.25 долара.

Търговците все още очакват новини около премахването на препятствията при преминаването на танкерите през Ормузкия проток и спад на напрежението в Близкия Изток. Вчера цените на петрола леко се понижиха след новината, че няколко кораба са успели да преминат през проблемния канал, който Иран обяви за блокиран след атаките от САЩ и Израел.

Всички азиатски пазари разчитат на петрол от Близкия Изток и затова цените на суровината вървят нагоре, допълва BBC.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор
    Молодци персийците !!!
    Ако им памагахме, сега да са като Сирия ☝️😁

    05:52 17.03.2026

  • 2 Ей п..да.л

    3 1 Отговор
    с петолъчка м/у рогата! "молодец" е м.каТИ родила такова н.жожество!

    06:15 17.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тото 1 и Тото 2

    1 0 Отговор
    Не е нормално , някой да дойде от другия край на света , да почне да ти се кара и поучава , после да те нападне с бомби и ракети , а ти само да стоиш кротко и да гледаш !? НАЛИ ?

    06:56 17.03.2026

  • 5 хер ФЛИК

    1 0 Отговор
    Американците за пореден път показаха , че Войната , Смъртта , Разрушенията са жизнено важни за тяхното съществуване !
    Още повече - САЩ не могат / а и не искат / да живеят в един мирен и спокоен свят. Те искат всички да им бъдат слуги , да им се подчиняват и да са послушни.

    06:59 17.03.2026

  • 6 Тартаковер

    1 0 Отговор
    Това ли е новият Виетнам и Афганистан за братята-американци ?
    Ей , не си взеха поука от провалите там ! Толкоз ли са прости ?

    07:01 17.03.2026