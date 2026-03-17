Поразен е кораб, закотвен край пристанище Фуджейра в ОАЕ ВИДЕО

Кораб, закотвен край бреговете на Ормузкия проток, е бил поразен от "неизвестен снаряд“, съобщава британския център за морски операции UKMTO.
Според информацията плавателният съд е стоял на рейд край пристанището Фуджейра в Обединените Арабски Емирства, когато е бил ударен.
Взривът е предизвикал минимални материални щети на борда, няма пробив в корпуса на кораба, няма и изтичане на гориво. Не се съобщава за пострадали моряци.
Това е първият инцидент с кораб край Ормузкия проток през последните 72 часа и се случва на фона на призивите на Доналд Тръмп за международна коалиция по опазване на корабоплаването през Ормузкия проток.
Цената на петрола сорт Брент отново скочи на азиатските пазари с отварянето на търговията, предава BBC.
Суровината поскъпна с 2.8% и достигна 103,08 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си също с близо 3 на сто до 96.25 долара.
Търговците все още очакват новини около премахването на препятствията при преминаването на танкерите през Ормузкия проток и спад на напрежението в Близкия Изток. Вчера цените на петрола леко се понижиха след новината, че няколко кораба са успели да преминат през проблемния канал, който Иран обяви за блокиран след атаките от САЩ и Израел.
Всички азиатски пазари разчитат на петрол от Близкия Изток и затова цените на суровината вървят нагоре, допълва BBC.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Ако им памагахме, сега да са като Сирия ☝️😁
05:52 17.03.2026
2 Ей п..да.л
06:15 17.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тото 1 и Тото 2
06:56 17.03.2026
5 хер ФЛИК
Още повече - САЩ не могат / а и не искат / да живеят в един мирен и спокоен свят. Те искат всички да им бъдат слуги , да им се подчиняват и да са послушни.
06:59 17.03.2026
6 Тартаковер
Ей , не си взеха поука от провалите там ! Толкоз ли са прости ?
07:01 17.03.2026