Дронове и ракети атакуват посолството на САЩ в Багдад. ОАЕ затвори летищата и голямо нефтено-газовото находище ВИДЕО

Посолството на САЩ в иракската столица в Багдад бе подложено рано тази сутрин на вълна от атаки с дронове и ракети, съобщиха представители на иракските служби за сигурност, цитирани от Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че според иракските представители инцидентът е бил най-мащабната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток.
Според съобщенията при ударите са били използвани най-малко 5 дрона.
Мощна експлозия се е чула рано сутринта в иракската столица, заяви свидетел за Ройтерс.
Министерството на вътрешните работи на Ирак заяви снощи, че дрон е ударил хотел в Багдад, в близост до американското посолство, но без да причини жертви или материални щети, предаде Ройтерс.
Агенцията съобщи по-рано, че е бил ударен хотел "Ал Рашид" в Зелената зона на иракската столица, където се намират правителствени сгради и посолството на САЩ, както и редица дипломатически мисии и международни институции.
Удареният хотел в Багдад често се посещава от чуждестранни гости и представители на дипломатически мисии, отбелязва ДПА. Видеоклипове в социалните мрежи показаха пламъци и гъст дим, издигащи се от 18-етажната сграда.
След проверка е било установено, че дрон е ударил горната ограда на хотел "Ал Рашид", съобщи иракското вътрешно министерство, като осъди всякакви опити за нападения срещу дипломатически представители в страната.
Службите за сигурност в Ирак заявиха по-рано, че две ракети „Катюша“ са били изстреляни срещу американското посолство в Багдад.
Главното управление за гражданска авиация на Обединените арабски емирства обяви временно и пълно затваряне на въздушното пространство на страната като „извънредна предпазна мярка“ на фона на бързо променящата се ситуация в региона, съобщи тази сутрин държавната новинарска агенция на ОАЕ - УАМ.
Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи по-рано сутринта, че предприема ответни мерки на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран, отбелязва Ройтерс.
Дейността на нефтено-газовото находище „Шах“ в ОАЕ бе временно спряна, докато се оценяват щетите след вчерашната атака с дрон, съобщи в „Екс“ пресслужбата на емирството Абу Даби, предаде Ройтерс.
Пожар избухна по-рано вчера в находището „Шах“, едно от най-големите по рода си в света, разположено на 180 км югозападно от Абу Даби, предаде Франс прес.
Властите овладяха и поставиха под контрол пожара, причинен от атаката с дрон, добави пресслужбата на емирството.
Пожар избухна в жилищен район в северния израелски крайбрежен град Нахария след нападение с ракети и дронове на ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА, позовавайки се на израелски парамедик.
"Две сгради са засегнати от пожара, има трима пострадали", съобщи парамедикът.
Израелски медии информираха по-рано, че израелската армия проверява дали пожарът е причинен от погрешно насочена израелска ракета за прехващане.
По-късно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че според заключението им това е било поражение от атака с ракета.
"Хизбула" пое отговорност за нападението срещу Нахария.
Броят на американските военнослужещи, ранени във войната срещу Иран, достигна около 200, съобщи в изявление снощи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), докато конфликтът навлиза в третата си седмица, предаде Ройтерс.
СЕНТКОМ отбелязва, че по-голямата част от ранените са с леки наранявания и 180 от военнослужещите вече са се върнали на служба.
От началото на американско-израелската война срещу Иран са били убити общо 13 американски военнослужещи, като шестима от тях загинаха в катастрофа на американски военен самолет цистерна в Западен Ирак в края на миналата седмица. Още седем са загинали, докато са участвали в операции срещу Иран, отбелязва Ройтерс в справка, позовавайки се на американските въоръжени сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВъхНдей
04:24 17.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
2 БРОЙКИ ВЛЯЗОХА ОТ ЗАДНАТА ВРАТА
В ЗЕЛЕНАТА ЗОНА:)
......
А СНОЩИ НАД КИЕВ ГЕРАНИТЕ СА СИ КРЪЖЕЛИ СПОКОЙНО
..... НЯМА РАКЕТИ ЗА 404 :) .
04:35 17.03.2026
6 Ми то
Пък на кой му пука за арабите.
04:59 17.03.2026