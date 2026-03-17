Дронове и ракети атакуват посолството на САЩ в Багдад. ОАЕ затвори летищата и голямо нефтено-газовото находище ВИДЕО

Посолството на САЩ в иракската столица в Багдад бе подложено рано тази сутрин на вълна от атаки с дронове и ракети, съобщиха представители на иракските служби за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че според иракските представители инцидентът е бил най-мащабната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток.

Според съобщенията при ударите са били използвани най-малко 5 дрона.

Мощна експлозия се е чула рано сутринта в иракската столица, заяви свидетел за Ройтерс.

Министерството на вътрешните работи на Ирак заяви снощи, че дрон е ударил хотел в Багдад, в близост до американското посолство, но без да причини жертви или материални щети, предаде Ройтерс.





Агенцията съобщи по-рано, че е бил ударен хотел "Ал Рашид" в Зелената зона на иракската столица, където се намират правителствени сгради и посолството на САЩ, както и редица дипломатически мисии и международни институции.



Удареният хотел в Багдад често се посещава от чуждестранни гости и представители на дипломатически мисии, отбелязва ДПА. Видеоклипове в социалните мрежи показаха пламъци и гъст дим, издигащи се от 18-етажната сграда.



След проверка е било установено, че дрон е ударил горната ограда на хотел "Ал Рашид", съобщи иракското вътрешно министерство, като осъди всякакви опити за нападения срещу дипломатически представители в страната.



Службите за сигурност в Ирак заявиха по-рано, че две ракети „Катюша“ са били изстреляни срещу американското посолство в Багдад.

Главното управление за гражданска авиация на Обединените арабски емирства обяви временно и пълно затваряне на въздушното пространство на страната като „извънредна предпазна мярка“ на фона на бързо променящата се ситуация в региона, съобщи тази сутрин държавната новинарска агенция на ОАЕ - УАМ.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи по-рано сутринта, че предприема ответни мерки на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран, отбелязва Ройтерс.

Дейността на нефтено-газовото находище „Шах“ в ОАЕ бе временно спряна, докато се оценяват щетите след вчерашната атака с дрон, съобщи в „Екс“ пресслужбата на емирството Абу Даби, предаде Ройтерс.

Пожар избухна по-рано вчера в находището „Шах“, едно от най-големите по рода си в света, разположено на 180 км югозападно от Абу Даби, предаде Франс прес.

Властите овладяха и поставиха под контрол пожара, причинен от атаката с дрон, добави пресслужбата на емирството.

Пожар избухна в жилищен район в северния израелски крайбрежен град Нахария след нападение с ракети и дронове на ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА, позовавайки се на израелски парамедик.

"Две сгради са засегнати от пожара, има трима пострадали", съобщи парамедикът.

Израелски медии информираха по-рано, че израелската армия проверява дали пожарът е причинен от погрешно насочена израелска ракета за прехващане.

По-късно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че според заключението им това е било поражение от атака с ракета.

"Хизбула" пое отговорност за нападението срещу Нахария.

Броят на американските военнослужещи, ранени във войната срещу Иран, достигна около 200, съобщи в изявление снощи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), докато конфликтът навлиза в третата си седмица, предаде Ройтерс.

СЕНТКОМ отбелязва, че по-голямата част от ранените са с леки наранявания и 180 от военнослужещите вече са се върнали на служба.

От началото на американско-израелската война срещу Иран са били убити общо 13 американски военнослужещи, като шестима от тях загинаха в катастрофа на американски военен самолет цистерна в Западен Ирак в края на миналата седмица. Още седем са загинали, докато са участвали в операции срещу Иран, отбелязва Ройтерс в справка, позовавайки се на американските въоръжени сили.