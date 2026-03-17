Дронове и ракети атакуват посолството на САЩ в Багдад. ОАЕ затвори летищата и голямо нефтено-газовото находище ВИДЕО

17 Март, 2026 04:02, обновена 17 Март, 2026 04:37 1 620 6

Посолството на САЩ в иракската столица в Багдад бе подложено рано тази сутрин на вълна от атаки с дронове и ракети, съобщиха представители на иракските служби за сигурност, цитирани от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че според иракските представители инцидентът е бил най-мащабната атака досега от началото на конфликта в Близкия изток.

Според съобщенията при ударите са били използвани най-малко 5 дрона.

Мощна експлозия се е чула рано сутринта в иракската столица, заяви свидетел за Ройтерс.

Министерството на вътрешните работи на Ирак заяви снощи, че дрон е ударил хотел в Багдад, в близост до американското посолство, но без да причини жертви или материални щети, предаде Ройтерс.



Агенцията съобщи по-рано, че е бил ударен хотел "Ал Рашид" в Зелената зона на иракската столица, където се намират правителствени сгради и посолството на САЩ, както и редица дипломатически мисии и международни институции.

Удареният хотел в Багдад често се посещава от чуждестранни гости и представители на дипломатически мисии, отбелязва ДПА. Видеоклипове в социалните мрежи показаха пламъци и гъст дим, издигащи се от 18-етажната сграда.

След проверка е било установено, че дрон е ударил горната ограда на хотел "Ал Рашид", съобщи иракското вътрешно министерство, като осъди всякакви опити за нападения срещу дипломатически представители в страната.

Службите за сигурност в Ирак заявиха по-рано, че две ракети „Катюша“ са били изстреляни срещу американското посолство в Багдад.

Главното управление за гражданска авиация на Обединените арабски емирства обяви временно и пълно затваряне на въздушното пространство на страната като „извънредна предпазна мярка“ на фона на бързо променящата се ситуация в региона, съобщи тази сутрин държавната новинарска агенция на ОАЕ - УАМ.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи по-рано сутринта, че предприема ответни мерки на заплахите от ракети и дронове, идващи от Иран, отбелязва Ройтерс.

Дейността на нефтено-газовото находище „Шах“ в ОАЕ бе временно спряна, докато се оценяват щетите след вчерашната атака с дрон, съобщи в „Екс“ пресслужбата на емирството Абу Даби, предаде Ройтерс.

Пожар избухна по-рано вчера в находището „Шах“, едно от най-големите по рода си в света, разположено на 180 км югозападно от Абу Даби, предаде Франс прес.

Властите овладяха и поставиха под контрол пожара, причинен от атаката с дрон, добави пресслужбата на емирството.

Пожар избухна в жилищен район в северния израелски крайбрежен град Нахария след нападение с ракети и дронове на ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА, позовавайки се на израелски парамедик.

"Две сгради са засегнати от пожара, има трима пострадали", съобщи парамедикът.

Израелски медии информираха по-рано, че израелската армия проверява дали пожарът е причинен от погрешно насочена израелска ракета за прехващане.

По-късно Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) обявиха, че според заключението им това е било поражение от атака с ракета.

"Хизбула" пое отговорност за нападението срещу Нахария.

Броят на американските военнослужещи, ранени във войната срещу Иран, достигна около 200, съобщи в изявление снощи Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), докато конфликтът навлиза в третата си седмица, предаде Ройтерс.

СЕНТКОМ отбелязва, че по-голямата част от ранените са с леки наранявания и 180 от военнослужещите вече са се върнали на служба.

От началото на американско-израелската война срещу Иран са били убити общо 13 американски военнослужещи, като шестима от тях загинаха в катастрофа на американски военен самолет цистерна в Западен Ирак в края на миналата седмица. Още седем са загинали, докато са участвали в операции срещу Иран, отбелязва Ройтерс в справка, позовавайки се на американските въоръжени сили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВъхНдей

    9 0 Отговор
    Нали чичо беше ги стинал за една седмица? Туй вече са били перални

    04:24 17.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    2 БРОЙКИ СВАЛИХА
    2 БРОЙКИ ВЛЯЗОХА ОТ ЗАДНАТА ВРАТА
    В ЗЕЛЕНАТА ЗОНА:)
    ......
    А СНОЩИ НАД КИЕВ ГЕРАНИТЕ СА СИ КРЪЖЕЛИ СПОКОЙНО
    ..... НЯМА РАКЕТИ ЗА 404 :) .

    04:35 17.03.2026

  • 3 Уса

    11 1 Отговор
    Само не удряйте американското посолство в София,че българите се надяват визите да отпаднат и си похарчат парите в САЩ

    04:37 17.03.2026

  • 4 Точката

    1 5 Отговор
    Производството и търговията са в Китай. Петролът се покачва. Производството става по-скъпо. Икономиката му се бори, търговията става трудна. Русия е в безизходица от война и със санкции Панамският канал е отново в ръцете на американците, Венецуела е попаднала в американски ръце, а Иран яде бой. Всичко това, за да не се превърне Китай в първата икономическа сила. Веднага щом Тръмп вземе иранския петрол, цените ще паднат. 31% от световните резерви са двете бивши марионетки на Китай.

    04:41 17.03.2026

  • 5 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    От двете рснени 180 вече са се върнали на служба ,,,,,,!!!!!¡!!!!😂😂😂😂😂🤮🤮🤮в чували ,останалите са Африка анло в катастрофа 😂😂😂😂😂😂😂,а погинали евреи няма изобщо 😂😂😂😂😂😂

    04:44 17.03.2026

  • 6 Ми то

    4 0 Отговор
    САЩ не може да си опази посолството в която и да е арабска страна.

    Пък на кой му пука за арабите.

    04:59 17.03.2026

