Талибаните: 400 души загинаха при въздушен удар на Пакистан по болница в Кабул ВИДЕО

Талибаните: 400 души загинаха при въздушен удар на Пакистан по болница в Кабул ВИДЕО

17 Март, 2026 06:26, обновена 17 Март, 2026 05:35 881 2

Други 250 са ранени при нападението, съобщи правителството на Афганистан

Талибаните: 400 души загинаха при въздушен удар на Пакистан по болница в Кабул ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Най-малко 400 души са загинали, а още 250 - ранени, при въздушен удар на Пакистан снощи по болница за рехабилитация на наркозависими в афганистанската столица Кабул, съобщи тази сутрин правителството на талибаните в Афганистан, предаде Ройтерс.

Пакистан отхвърли твърдението като невярно и подвеждащо и заяви, че въздушните му удари, които са били нанесени също така и в източната част на Афганистан, не са засегнали никакви граждански обекти, като снощи „точно е насочил ударите си към военни съоръжения и инфраструктура за подкрепа на терористи“.

Асошиейтед прес отбелязва, че това бележи сериозна ескалация на конфликта между двете страни, започнал в края на миналия месец, при който имаше многократни сблъсъци, както и въздушни удари на територията на Афганистан. Международните призиви за прекратяване на огъня останаха без отговор.

Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат написа в социалната платформа „Екс“, че въздушният удар е поразил болницата в Кабул около 21:00 ч. местно време (18:30 ч. българско време), като е унищожил големи части от болничното заведение с 2000 легла. Според говорителя броят на загиналите „досега“ е достигнал най-малко 400 души, а около 250 са ранени.

Местни телевизионни канали разпространиха видеокадри в „Екс“, на които се вижда как афганистанските сили за сигурност използват фенерчета, изнасяйки ранените, а пожарникарите се борят да потушат пламъците сред руините на сградата. Фитрат каза, че спасителните екипи работят за овладяване на пожара и изваждане на телата на жертвите.

Ударът бе извършен часове след като афганистански официални представители заявиха, че двете страни са си разменили огън по общата им граница и в Афганистан са загинали 4 души, докато най-смъртоносните сражения между съседните държави от години насам навлизат в третата си седмица.


Подобни новини


  • 1 Кирило Буданов, разведчик

    1 3 Отговор
    Работим по въпроса таварищи !!!
    Хубава снимка, пророческа ☝️😁

    05:43 17.03.2026

  • 2 Всичко е наред

    1 2 Отговор
    Пакистанците не са евреи, така че няма престъпление, което нарушава международното право и правата на човека. Целта оправдава средствата в случая. Лека

    05:44 17.03.2026

