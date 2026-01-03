Напрежение по границата на Колумбия и Венецуела

След залавянето на Николас Мадуро, ситуацията на границата между щата Тачира във Венецуела и град Кукута в Колумбия е напрегната, като се очаква развитие на събитията през следващите часове или дни, пише Semana.
От ранната съботна сутрин, 3 януари колумбийски военни части присъстват близо до международния мост „Симон Боливар“, който свързва Сан Антонио дел Тачира и Виля дел Росарио, община в столичния район Кукута. Ситуацията на моста е тревожна. Хиляди граждани, които са били на венецуелска територия, бягат от страната, преди ситуацията да се влоши.
Президентът Густаво Петро се изказва след залавянето на Николас Мадуро: „Правителството отхвърля агресията срещу суверенитета на Венецуела.“ Танкове от Колумбийската национална армия и военно разполагане остават в сектора Ла Парада по заповед на президента Густаво Петро след заседание на Съвета за сигурност.
„На границата се разполагат обществени сили, както и всички налични ресурси за помощ в случай на масов приток на бежанци. Колумбийското посолство във Венецуела активно отговаря на призивите за помощ от колумбийци във Венецуела“, заяви Петро.
За момента граничните пунктове в тази част на страната остават отворени за пешеходен и автомобилен трафик. Но това може да се промени след няколко часа.
1 Лорда
16:37 03.01.2026
2 ФАЩ
16:38 03.01.2026
3 густо пе дро колумбето
16:41 03.01.2026
4 глупусти
Коментиран от #5
16:42 03.01.2026
5 През това време
До коментар #4 от "глупусти":руснаците влязоха и освобождават Доброполе.
Коментиран от #7
16:44 03.01.2026
6 Ганя Путинофила
16:45 03.01.2026
7 Иван
До коментар #5 от "През това време":По скоро окупират.
Коментиран от #11
16:46 03.01.2026
8 Aлфа Bълкът
Сега ще си сложат техен президент и ситуацията ще се успокои.
Сигурно на всеки генерал му е обещано кладенче петрол за да не реагира.
16:46 03.01.2026
9 ДрайвингПлежър
Коментиран от #10, #12, #13, #19
16:47 03.01.2026
10 Милиони руснаци и украинци
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":също избягаха от руският мир!
Мисленето е много труден процес!
16:49 03.01.2026
11 Северна Папуа Нова Гвинея
До коментар #7 от "Иван":По-скоро мрат
16:49 03.01.2026
12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Не си се объркал.Клепар сте господине.
16:51 03.01.2026
13 Алоооо
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Рублоидиот
Бягат Сабаките на Мъдуро .
Диктатора падна
Сега неговите Главорези
Ще се крият като Плъхове .
Коментиран от #15
16:59 03.01.2026
14 Евреина Кобзон
Какви Страховити Предупреждения имаше
Към Тръмп
От Мадуро.
Нашето Руско ПВО
С-300
Е разположено на Границата .
Не си и мислете да ни нападате .
ГДЕ ПВО
ТАВАРИШ МЪДУРО?
Коментиран от #16
17:00 03.01.2026
15 Гошо
До коментар #13 от "Алоооо":Аха, те американците заради демокрацията го направиха,не заради петрола. Какъв наивник.
17:04 03.01.2026
16 ПВО-то му е долу
До коментар #14 от "Евреина Кобзон":При името
17:13 03.01.2026
17 Ами,
Коментиран от #18
17:13 03.01.2026
18 При бай Тошо
До коментар #17 от "Ами,":не влизаха мигранти, а българи не излизаха от катилския рай.
17:22 03.01.2026
19 Aлфа Bълкът
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Първо дали имат достатъчно инфо за случващото се и че нещата са приключили бързо?
В провинцията са на режим тока, 1/2 от деня са без ток, второ инфото се получава от местни медии, които са близки до властта, които описват ситуацията 10-кратно по-лоши.
17:39 03.01.2026
20 Ел Кондор паса
17:40 03.01.2026