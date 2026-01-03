Напрежение по границата на Колумбия и Венецуела

След залавянето на Николас Мадуро, ситуацията на границата между щата Тачира във Венецуела и град Кукута в Колумбия е напрегната, като се очаква развитие на събитията през следващите часове или дни, пише Semana.

От ранната съботна сутрин, 3 януари колумбийски военни части присъстват близо до международния мост „Симон Боливар“, който свързва Сан Антонио дел Тачира и Виля дел Росарио, община в столичния район Кукута. Ситуацията на моста е тревожна. Хиляди граждани, които са били на венецуелска територия, бягат от страната, преди ситуацията да се влоши.

Президентът Густаво Петро се изказва след залавянето на Николас Мадуро: „Правителството отхвърля агресията срещу суверенитета на Венецуела.“ Танкове от Колумбийската национална армия и военно разполагане остават в сектора Ла Парада по заповед на президента Густаво Петро след заседание на Съвета за сигурност.

„На границата се разполагат обществени сили, както и всички налични ресурси за помощ в случай на масов приток на бежанци. Колумбийското посолство във Венецуела активно отговаря на призивите за помощ от колумбийци във Венецуела“, заяви Петро.

За момента граничните пунктове в тази част на страната остават отворени за пешеходен и автомобилен трафик. Но това може да се промени след няколко часа.