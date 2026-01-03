Новини
Свят »
Венецуела »
Напрежение по границата на Колумбия и Венецуела

Напрежение по границата на Колумбия и Венецуела

3 Януари, 2026 16:27 2 850 20

  • венецуела-
  • бежанци-
  • граница-
  • колумбия

Хиляди бягат от Боливарската република

Напрежение по границата на Колумбия и Венецуела - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

След залавянето на Николас Мадуро, ситуацията на границата между щата Тачира във Венецуела и град Кукута в Колумбия е напрегната, като се очаква развитие на събитията през следващите часове или дни, пише Semana.

От ранната съботна сутрин, 3 януари колумбийски военни части присъстват близо до международния мост „Симон Боливар“, който свързва Сан Антонио дел Тачира и Виля дел Росарио, община в столичния район Кукута. Ситуацията на моста е тревожна. Хиляди граждани, които са били на венецуелска територия, бягат от страната, преди ситуацията да се влоши.

Президентът Густаво Петро се изказва след залавянето на Николас Мадуро: „Правителството отхвърля агресията срещу суверенитета на Венецуела.“ Танкове от Колумбийската национална армия и военно разполагане остават в сектора Ла Парада по заповед на президента Густаво Петро след заседание на Съвета за сигурност.

„На границата се разполагат обществени сили, както и всички налични ресурси за помощ в случай на масов приток на бежанци. Колумбийското посолство във Венецуела активно отговаря на призивите за помощ от колумбийци във Венецуела“, заяви Петро.

За момента граничните пунктове в тази част на страната остават отворени за пешеходен и автомобилен трафик. Но това може да се промени след няколко часа.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    6 2 Отговор
    Уф, още СВО...

    16:37 03.01.2026

  • 2 ФАЩ

    39 8 Отговор
    На живо, как крадат американците! Бем ти и демокрацията и международното право!

    16:38 03.01.2026

  • 3 густо пе дро колумбето

    4 11 Отговор
    следващия 🤡

    16:41 03.01.2026

  • 4 глупусти

    5 8 Отговор
    Нак уру заяви, че могъщата венецуелска армия ще смачка врага с железния си юмрук. Чака го да дойде от обучение в Москва.

    Коментиран от #5

    16:42 03.01.2026

  • 5 През това време

    16 5 Отговор

    До коментар #4 от "глупусти":

    руснаците влязоха и освобождават Доброполе.

    Коментиран от #7

    16:44 03.01.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    4 19 Отговор
    Тези реваха :"слава на путин", а сега бягат като украинците на Слънчака!

    16:45 03.01.2026

  • 7 Иван

    3 12 Отговор

    До коментар #5 от "През това време":

    По скоро окупират.

    Коментиран от #11

    16:46 03.01.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    3 13 Отговор
    За нещастие много бързо го хванаха тоя и няма да има този наплив на мигранти, който очаквах.
    Сега ще си сложат техен президент и ситуацията ще се успокои.
    Сигурно на всеки генерал му е обещано кладенче петрол за да не реагира.

    16:46 03.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    19 6 Отговор
    абе обърках се нещо - Америка нали ги демократизира и сега било по-добре?! Тия хора що бягат от американската благодат?

    Коментиран от #10, #12, #13, #19

    16:47 03.01.2026

  • 10 Милиони руснаци и украинци

    9 15 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    също избягаха от руският мир!
    Мисленето е много труден процес!

    16:49 03.01.2026

  • 11 Северна Папуа Нова Гвинея

    0 7 Отговор

    До коментар #7 от "Иван":

    По-скоро мрат

    16:49 03.01.2026

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Не си се объркал.Клепар сте господине.

    16:51 03.01.2026

  • 13 Алоооо

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Рублоидиот

    Бягат Сабаките на Мъдуро .

    Диктатора падна

    Сега неговите Главорези
    Ще се крият като Плъхове .

    Коментиран от #15

    16:59 03.01.2026

  • 14 Евреина Кобзон

    2 11 Отговор
    Само да напомним
    Какви Страховити Предупреждения имаше
    Към Тръмп
    От Мадуро.

    Нашето Руско ПВО
    С-300
    Е разположено на Границата .

    Не си и мислете да ни нападате .


    ГДЕ ПВО

    ТАВАРИШ МЪДУРО?

    Коментиран от #16

    17:00 03.01.2026

  • 15 Гошо

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Алоооо":

    Аха, те американците заради демокрацията го направиха,не заради петрола. Какъв наивник.

    17:04 03.01.2026

  • 16 ПВО-то му е долу

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Евреина Кобзон":

    При името

    17:13 03.01.2026

  • 17 Ами,

    5 5 Отговор
    Няма смисъл да съществува една държава, която не може да се защити! В света трябва да има толкова държави, колкото и континенти, дори по малко! То това живот ли е маа му стара да живее цял живот в гърч и ослушване откъде ще те ошамарят! 1345 години гърч! Най спокойния период е бил при Присъствието! Преди и след това само войни и безобразия! Единствено при Тодор Живков България стоеше прилично! Тогава никой не можеше да те изнудва, че ще ти пусне мигранти! По скоро обратното!!!

    Коментиран от #18

    17:13 03.01.2026

  • 18 При бай Тошо

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ами,":

    не влизаха мигранти, а българи не излизаха от катилския рай.

    17:22 03.01.2026

  • 19 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Първо дали имат достатъчно инфо за случващото се и че нещата са приключили бързо?
    В провинцията са на режим тока, 1/2 от деня са без ток, второ инфото се получава от местни медии, които са близки до властта, които описват ситуацията 10-кратно по-лоши.

    17:39 03.01.2026

  • 20 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    По - надолу от Колумбия да не ходят.

    17:40 03.01.2026