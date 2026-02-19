Новини
Bloomberg: Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия през март

19 Февруари, 2026 05:36, обновена 19 Февруари, 2026 05:39 989 13

  • урсула фон дер лaйен-
  • европейска комисия-
  • дания-
  • гренландия

Председателят на Европейската комисия ще обяви пакет за подкрепа на автономната територия на Дания

Bloomberg: Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия през март - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира да посети Гренландия през март и да обяви пакет за подкрепа на автономната територия на Дания, съобщи Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

Според тях точната дата на пътуването все още не е определена.

На 20 януари фон дер Лайен, говорейки на Световния икономически форум в Давос, заяви, че ЕС работи върху „всеобхватен инвестиционен пакет“ за Гренландия.

По-късно, говорейки на сесия на Европейския парламент, тя отбеляза, че общността възнамерява да „защити суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия“.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 16 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 хехе

    19 0 Отговор
    тогава ще е момента рижия да прати делта форс да я отвлекат

    05:47 19.02.2026

  • 4 Истината

    17 0 Отговор
    Отдавна вече е време "дамата" да си ходи.

    05:54 19.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    И ТАМ ДА ЗАМРЪЗНЕ! ДОСТАТЪЧНО БЕЛИ НАПРАВИ!

    06:18 19.02.2026

  • 6 Дърт

    12 0 Отговор
    отвратителен вещер !

    06:18 19.02.2026

  • 7 знаещия

    8 0 Отговор
    то и да я посети тогава вече щее станала Американска територия . Най много да се снима там с Американския флаг

    06:22 19.02.2026

  • 8 Луд

    9 0 Отговор
    Ако милиардите подарени на Украинците бяха насочени към Гренландия сега вече да тече газ нефт и всичко що е нужно за икономиката на Европа.Не е нужно да си много образован за да знаеш че преди да започнеш строеж ти трябват материали.

    06:31 19.02.2026

  • 9 българин 777

    1 0 Отговор
    👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃🌽

    07:10 19.02.2026

  • 10 Урсула Бялата бродница

    7 0 Отговор
    Горките гренландци и това трябва да изтърпят😪

    07:11 19.02.2026

  • 11 Папуа

    2 0 Отговор
    Да посети и Папуа Нова Гвинея.

    08:11 19.02.2026

  • 12 Стеф

    5 0 Отговор
    Горките бели мечки!!!

    08:17 19.02.2026

Новини по държави:
