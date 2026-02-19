Bloomberg: Урсула фон дер Лайен ще посети Гренландия през март

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира да посети Гренландия през март и да обяви пакет за подкрепа на автономната територия на Дания, съобщи Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.
Според тях точната дата на пътуването все още не е определена.
На 20 януари фон дер Лайен, говорейки на Световния икономически форум в Давос, заяви, че ЕС работи върху „всеобхватен инвестиционен пакет“ за Гренландия.
По-късно, говорейки на сесия на Европейския парламент, тя отбеляза, че общността възнамерява да „защити суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия“.
