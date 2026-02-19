Новини
Израел поддържа висока бойна готовност в очакване на американски удар срещу Иран

Израел поддържа висока бойна готовност в очакване на американски удар срещу Иран

19 Февруари, 2026 05:21, обновена 19 Февруари, 2026 06:21 1 755 23

  • израел-
  • сащ-
  • иран-
  • напрежение-
  • отбрана

Подготвителните мерки за настъпление и отбрана се извършват в тясно сътрудничество с Вашингтон

Израел поддържа висока бойна готовност в очакване на американски удар срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел провежда обширни подготвителни мерки в тясна координация със Съединените щати, за да гарантира, че армията му няма да бъде изненадана от решението на Вашингтон да удари Иран, съобщи телевизия N12.

Според телевизионния канал N12 Израел „поддържа повишена бойна готовност“ и е подготвен за различни „отбранителни и настъпателни“ събития. Въпреки това обаче, израелското командване на вътрешния фронт, което издава инструкции на населението, все още не ги е затегнало, отбелязва каналът.

Според портала Ynet Израел смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да нареди удар по Иран през следващите дни, след като е загубил вяра във възможността за ядрена сделка. Освен това порталът съобщава, че заседание на израелския политико-военен кабинет, предварително насрочено за 19 февруари, е било отложено за 22 февруари без обяснение.

Ynet също така твърди, че на закрити срещи с израелския премиер Бенямин Нетаняху през последните дни е била обсъждана възможността за ирански ракетен удар по еврейската държава, дори ако тя не участва в американската атака. Според портала, на израелското командване на вътрешния фронт и други служби за спешна помощ вече е наредено да се подготвят за военни действия, а няколко звена за сигурност са поставени в състояние на повишена готовност.

Иран издаде предупреждение за летците, че днес възнамерява да изстреля ракети над южните си райони, показва сайтът на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ, цитиран от Ройтерс и БТА.

Тези дни Иран приключи учения на военноморските си сили в Ормузкия проток, а за днес са насрочени съвместни маневри с ВМС на Русия.

Предупреждението бе издадено на фона на засилено напрежение със САЩ, които разположиха военни кораби край бреговете на Ислямската република, отбелязва Ройтерс.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Вашингтон обмисля дали да продължи с дипломацията, или да премине към други опции.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че всеки нов американски военен удар по Иран ще има сериозни последици, и призова за сдържаност, за да бъде намерено решение, позволяващо на Техеран да развива ядрена програма за мирни цели, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Интервюто на руския дипломат за саудитския канал "Ал Арабия" бе публикувано ден след като американски и ирански преговарящи взеха участие в индиректни преговори помежду си в Женева за успокояване на надигащата се нова криза в отношенията между Вашингтон и Техеран.

"Последствията няма да са добри. Вече имаше удари по Иран, по ядрени обекти под контрола на Международната агенция за атомна енергия. От това, по което можем да съдим, имаше реални рискове от ядрен инцидент", каза Лавров в интервюто, което бе поместено на сайта на ведомството му. "Следя внимателно реакциите в региона от страна на арабските държави, монархиите от Залива. Никой не иска покачване на напрежението. Всеки разбира, че това е игра с огъня."

Лавров каза, че в сигналите, които дават на Вашингтон, арабските страни "еднозначно призовават за сдържаност и постигане на споразумение, което, от една страна, да не нарушава законните права на Иран, а, от друга, да гарантира че Иран разполага с програма за обогатяване на уран за чисто мирни цели".

Русия по думите му остава в тясна, редовна връзка с иранското ръководство "и няма никакви съмнения, че Иран иска да реши този проблем на основата на спазването на Договора за неразпространение на ядрените оръжия".


Израел


