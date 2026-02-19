Конгресменът Хосе Мария Балкасар е новият временен президент на Перу

Перуанският парламент избра конгресмена Хосе Мария Балкасар за свой председател и нов временен президент. Той ще наследи Хосе Джери, на когото Конгресът гласува вот на недоверие на 17 февруари.

„Конгресменът Балкасар е избран за президент на Конгреса“, обяви изпълняващият длъжността председател Фернандо Роспильози след гласуването.

Веднага след това Балкасар положи клетва. След това беше обявена почивка, след която се очаква новият председател да положи клетва като временен президент.

Балкасар ще стане деветият държавен глава на Перу за 10 години. Той беше номиниран за президент от лявата партия „Свободно Перу“. Бившият президент Педро Кастийо, който е в ареста по обвинения в организиране на бунт след опит за разпускане на Конгреса през декември 2022 г., е член на тази партия.

На 17 февруари перуанските законодатели гласуваха недоверие на Джери поради срещите му с китайски бизнесмени, които не бяха официално посочени в графика на президента. Той зае поста председател на парламента през октомври 2025 г., след като Конгресът отстрани президента Дина Болуарте. Според конституцията на републиката, вот на недоверие не може да бъде гласуван срещу президенти, но може да бъде гласуван срещу председателя на парламента. По този начин Джери загуби и двата поста.

Следващите президентски избори в Перу са насрочени за 12 април.