Reuters: САЩ разработва онлайн портал за заобикаляне на цензурата, налагана от ЕС

Държавният департамент на САЩ разработва онлайн портал, freedom.gov, който ще позволи на потребителите в Европа и други региони да имат достъп до съдържание, блокирано от местните власти, включително предполагаема „реч на омразата и терористична пропаганда“, съобщава Reuters, позовавайки се на три източника, запознати с плана.
Според тези източници Вашингтон разглежда проекта като инструмент за борба с цензурата, докато някои юристи и служители на Държавния департамент вече са изразили загриженост относно неговите правни и политически последици, включително риска от по-нататъшно ескалиране на напрежението с европейските съюзници относно регулирането им на онлайн съдържанието.
Очаква се уебсайтът да работи на адрес freedom.gov и се водят дискусии за възможността за вградена VPN функция, която би прикрила трафика като трафик на САЩ. В доклада се посочва, че потребителската активност няма да бъде проследявана. Все още обаче не е ясно какви предимства ще предложи порталът на правителството на САЩ на потребителите, които не са достъпни чрез стандартни VPN мрежи.
В своята Стратегия за национална сигурност, публикувана миналия декември, администрацията на Тръмп предупреди, че Европа е изправена пред „цивилизационен колапс“ поради миграционните си политики. Тя заяви, че САЩ ще дадат приоритет на „засилването на съпротивата в европейските страни срещу настоящата траектория на Европа“.
В доклада се посочва, че регулаторните органи на ЕС рутинно изискват от уебсайтове, базирани в САЩ, да премахват съдържание и могат да налагат забрани като крайна мярка. Миналата година например Европейската комисия глоби платформа X със 120 милиона евро за нарушаване на Закона за цифровите услуги.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #4
06:16 19.02.2026
2 УжасТ
Коментиран от #3
06:18 19.02.2026
3 УжасТ
До коментар #2 от "УжасТ":Белият дом: Изпускането на отпадъчни води в река Потомак заплашва Вашингтон с екологична катастрофа .
06:21 19.02.2026
4 Факт
До коментар #1 от "Факти":И ние сме част от цензурата !
Коментиран от #6
06:22 19.02.2026
5 Ние с гайдите !
06:24 19.02.2026
6 Факти
До коментар #4 от "Факт":Нова и бТВ винаги са първи по пропаганда и дезинформация . За БНТ , дето русофоба Кошлук я управлява по-дълго от батето Славков вече не говорим .
Коментиран от #7
06:27 19.02.2026
7 Верно
До коментар #6 от "Факти":и БНР приглася !
06:32 19.02.2026
8 нпо агент
07:26 19.02.2026