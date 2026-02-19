Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Reuters: САЩ разработва онлайн портал за заобикаляне на цензурата, налагана от ЕС

Reuters: САЩ разработва онлайн портал за заобикаляне на цензурата, налагана от ЕС

19 Февруари, 2026 06:08, обновена 19 Февруари, 2026 06:13 1 597 8

Експертите се опасяват, че проектът ще изостри споровете относно регулирането на цифровите платформи

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният департамент на САЩ разработва онлайн портал, freedom.gov, който ще позволи на потребителите в Европа и други региони да имат достъп до съдържание, блокирано от местните власти, включително предполагаема „реч на омразата и терористична пропаганда“, съобщава Reuters, позовавайки се на три източника, запознати с плана.

Според тези източници Вашингтон разглежда проекта като инструмент за борба с цензурата, докато някои юристи и служители на Държавния департамент вече са изразили загриженост относно неговите правни и политически последици, включително риска от по-нататъшно ескалиране на напрежението с европейските съюзници относно регулирането им на онлайн съдържанието.

Очаква се уебсайтът да работи на адрес freedom.gov и се водят дискусии за възможността за вградена VPN функция, която би прикрила трафика като трафик на САЩ. В доклада се посочва, че потребителската активност няма да бъде проследявана. Все още обаче не е ясно какви предимства ще предложи порталът на правителството на САЩ на потребителите, които не са достъпни чрез стандартни VPN мрежи.

В своята Стратегия за национална сигурност, публикувана миналия декември, администрацията на Тръмп предупреди, че Европа е изправена пред „цивилизационен колапс“ поради миграционните си политики. Тя заяви, че САЩ ще дадат приоритет на „засилването на съпротивата в европейските страни срещу настоящата траектория на Европа“.

В доклада се посочва, че регулаторните органи на ЕС рутинно изискват от уебсайтове, базирани в САЩ, да премахват съдържание и могат да налагат забрани като крайна мярка. Миналата година например Европейската комисия глоби платформа X със 120 милиона евро за нарушаване на Закона за цифровите услуги.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    14 0 Отговор
    Reuters: САЩ разработва онлайн портал за заобикаляне на цензурата, налагана от ЕССР

    Коментиран от #4

    06:16 19.02.2026

  • 2 УжасТ

    14 0 Отговор
    Опс ! Английските и украинските терористи сбъркали поредната тръба , която трябвало да взривят . Слаби са по география завалиите ! 😟

    Коментиран от #3

    06:18 19.02.2026

  • 3 УжасТ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "УжасТ":

    Белият дом: Изпускането на отпадъчни води в река Потомак заплашва Вашингтон с екологична катастрофа .

    06:21 19.02.2026

  • 4 Факт

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    И ние сме част от цензурата !

    Коментиран от #6

    06:22 19.02.2026

  • 5 Ние с гайдите !

    13 1 Отговор
    Брюкселските антируски боклуци погребаха и свободата и икономиката ЕС . Но така здраво стискат гушите на европейците , че и Вашингтон не може да разхлаби хватката им .

    06:24 19.02.2026

  • 6 Факти

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Нова и бТВ винаги са първи по пропаганда и дезинформация . За БНТ , дето русофоба Кошлук я управлява по-дълго от батето Славков вече не говорим .

    Коментиран от #7

    06:27 19.02.2026

  • 7 Верно

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    и БНР приглася !

    06:32 19.02.2026

  • 8 нпо агент

    6 0 Отговор
    Какво друго доказателство трябват на нпо-та .те не търпят две мнения..примерно мъж може да роди..и точка.Няма две мнения..Друг е въпроса че тези европейци получават парите за тези извратени политики от Сорос-америкаснкия "фирантроп"

    07:26 19.02.2026