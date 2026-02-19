Reuters: САЩ разработва онлайн портал за заобикаляне на цензурата, налагана от ЕС

Държавният департамент на САЩ разработва онлайн портал, freedom.gov, който ще позволи на потребителите в Европа и други региони да имат достъп до съдържание, блокирано от местните власти, включително предполагаема „реч на омразата и терористична пропаганда“, съобщава Reuters, позовавайки се на три източника, запознати с плана.

Според тези източници Вашингтон разглежда проекта като инструмент за борба с цензурата, докато някои юристи и служители на Държавния департамент вече са изразили загриженост относно неговите правни и политически последици, включително риска от по-нататъшно ескалиране на напрежението с европейските съюзници относно регулирането им на онлайн съдържанието.

Очаква се уебсайтът да работи на адрес freedom.gov и се водят дискусии за възможността за вградена VPN функция, която би прикрила трафика като трафик на САЩ. В доклада се посочва, че потребителската активност няма да бъде проследявана. Все още обаче не е ясно какви предимства ще предложи порталът на правителството на САЩ на потребителите, които не са достъпни чрез стандартни VPN мрежи.

В своята Стратегия за национална сигурност, публикувана миналия декември, администрацията на Тръмп предупреди, че Европа е изправена пред „цивилизационен колапс“ поради миграционните си политики. Тя заяви, че САЩ ще дадат приоритет на „засилването на съпротивата в европейските страни срещу настоящата траектория на Европа“.

В доклада се посочва, че регулаторните органи на ЕС рутинно изискват от уебсайтове, базирани в САЩ, да премахват съдържание и могат да налагат забрани като крайна мярка. Миналата година например Европейската комисия глоби платформа X със 120 милиона евро за нарушаване на Закона за цифровите услуги.